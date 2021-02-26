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Новини Політика України
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Білорусь (5967) Лукашенко (2308) санкції (6841) Гончаренко (461) Денис Шмигаль (2699)

Шмигаль доручив МЗС, Мінекономіки і Держприкордонслужбі розглянути введення санкцій проти близьких до Лукашенка чиновників і бізнесменів. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль доручив МЗС, Мінекономіки і Держприкордонслужбі розглянути введення санкцій проти близьких до Лукашенка чиновників і бізнесменів. ДОКУМЕНТ

Шмигаль дав доручення МЗС, Мінекономіки і Держприкордонслужбі розглянути питання про введення санкцій проти білоруських чиновників і бізнесменів близьких до режиму Лукашенка.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Направив звернення до Шмигаля про те, що зараз і Європейський Союз, і Велика Британія, і США вводять санкції проти білоруських чиновників і бізнесменів, які близькі до режиму Лукашенка. Україна, разом з тим, не продовжує свою санкційну політику і своїм мовчанням, по суті , підтримує режим Лукашенка.

Наприклад, влада чомусь не ввела санкції проти білоруського олігарха Миколи Горобця, який володіє "ПрикарпатЗахідтранс" і є гаманцем Олександра Лукашенка і Віктора Медведчука. Також не були введені санкції проти білоруських топчиновників, які мають активи і фінансові рахунки в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз продовжив на рік санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі

Сподіваюся, уряд, РНБО та інші відповідальні органи розглянуть це питання і санкції щодо близького оточення Лукашенка будуть введені якомога швидше", - заявив Гончаренко.

Шмигаль доручив МЗС, Мінекономіки і Держприкордонслужбі розглянути введення санкцій проти близьких до Лукашенка чиновників і бізнесменів 01
Шмигаль доручив МЗС, Мінекономіки і Держприкордонслужбі розглянути введення санкцій проти близьких до Лукашенка чиновників і бізнесменів 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Ещё одного морального урода "вам в ленту"
Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть введение санкций против близких к Лукашенко чиновников и бизнесменов - Цензор.НЕТ 3793

Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть введение санкций против близких к Лукашенко чиновников и бизнесменов - Цензор.НЕТ 4416
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26.02.2021 14:04
+2
шмьіль не може розібратися: чи електрику у Лу купувати, чи нах посилати?
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26.02.2021 14:06
+1
Покупка э/энергии - лучшая санкция!
Да, Шмыгаль ?
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26.02.2021 14:06
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А Шмигаль не бажає дати наказ чи доручення розслідувати дії "українських" гнид,колаборационістів!!!!))))
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26.02.2021 14:02 Відповісти
Ещё одного морального урода "вам в ленту"
Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть введение санкций против близких к Лукашенко чиновников и бизнесменов - Цензор.НЕТ 3793

Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть введение санкций против близких к Лукашенко чиновников и бизнесменов - Цензор.НЕТ 4416
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26.02.2021 14:04 Відповісти
шмьіль не може розібратися: чи електрику у Лу купувати, чи нах посилати?
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26.02.2021 14:06 Відповісти
Когнітивний дисонанс!! "И справа нас рать и слева нас рать...." !!!!))))
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26.02.2021 14:10 Відповісти
Покупка э/энергии - лучшая санкция!
Да, Шмыгаль ?
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26.02.2021 14:06 Відповісти
Видовище за кремлівським сценарієм триває !!!)))
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26.02.2021 14:12 Відповісти
Видать, ты и Гончаренко единственные кто не боится веерных отключений и энергетического локдауна? Можешь для начала отключить себе стиралку и холодильник... Шмигаль доручив МЗС, Мінекономіки і Держприкордонслужбі розглянути введення санкцій проти близьких до Лукашенка чиновників і бізнесменів - Цензор.НЕТ 7397
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26.02.2021 14:31 Відповісти
Видать, зелёная власть думала, что все зимы будут как прошлая, снег не пойдет и морозы не врежут)))
Бойтесь лучше своих мозгов)
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26.02.2021 14:40 Відповісти
шмьль ніяк не розбереться; електрику купивути у Лу, чи нах посилати??
може б уже йшов би він сам якось помалу?
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26.02.2021 14:07 Відповісти
Сподіватись що зелена пліснява піде з власної волі даремно !!!)))
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26.02.2021 14:14 Відповісти
це- пліснява ахмєтова
і їй однаковісінько чи зелень, чи соя, чи януковочі
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26.02.2021 14:41 Відповісти
Ти забув чи навмисно не згадав хрещеного батька українського олігархата Кучму???))))
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26.02.2021 14:47 Відповісти
Штрудель, а щодо картошенка кишка усохла санкції ввести?
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26.02.2021 14:35 Відповісти
Наконец Байден заработал
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26.02.2021 14:35 Відповісти
Шмигаль, а ну доручи притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто бикує проти України і просто під боком..
приїхали - заарештували Медведчука Козака.. всіх хто причетний до терроризму в Україні..
слабо - отож - уряд сцикунів і засланців, як і вся зелена Иліта з Вошьдьом
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26.02.2021 14:56 Відповісти
Во всех без исключения своих решениях правительство Украины должно
руководствоваться интересами своей страны.
И тут вопрос зачем эти санкции.
Украина хочет чтобы в Белоруссии президентом стала пророссийская
кухарка ?
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26.02.2021 15:18 Відповісти
 
 