Шмигаль доручив МЗС, Мінекономіки і Держприкордонслужбі розглянути введення санкцій проти близьких до Лукашенка чиновників і бізнесменів. ДОКУМЕНТ

Шмигаль дав доручення МЗС, Мінекономіки і Держприкордонслужбі розглянути питання про введення санкцій проти білоруських чиновників і бізнесменів близьких до режиму Лукашенка.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Направив звернення до Шмигаля про те, що зараз і Європейський Союз, і Велика Британія, і США вводять санкції проти білоруських чиновників і бізнесменів, які близькі до режиму Лукашенка. Україна, разом з тим, не продовжує свою санкційну політику і своїм мовчанням, по суті , підтримує режим Лукашенка.

Наприклад, влада чомусь не ввела санкції проти білоруського олігарха Миколи Горобця, який володіє "ПрикарпатЗахідтранс" і є гаманцем Олександра Лукашенка і Віктора Медведчука. Також не були введені санкції проти білоруських топчиновників, які мають активи і фінансові рахунки в Україні.

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Сподіваюся, уряд, РНБО та інші відповідальні органи розглянуть це питання і санкції щодо близького оточення Лукашенка будуть введені якомога швидше", - заявив Гончаренко.



