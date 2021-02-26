Шмигаль доручив МЗС, Мінекономіки і Держприкордонслужбі розглянути введення санкцій проти близьких до Лукашенка чиновників і бізнесменів. ДОКУМЕНТ
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Шмигаль дав доручення МЗС, Мінекономіки і Держприкордонслужбі розглянути питання про введення санкцій проти білоруських чиновників і бізнесменів близьких до режиму Лукашенка.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Направив звернення до Шмигаля про те, що зараз і Європейський Союз, і Велика Британія, і США вводять санкції проти білоруських чиновників і бізнесменів, які близькі до режиму Лукашенка. Україна, разом з тим, не продовжує свою санкційну політику і своїм мовчанням, по суті , підтримує режим Лукашенка.
Наприклад, влада чомусь не ввела санкції проти білоруського олігарха Миколи Горобця, який володіє "ПрикарпатЗахідтранс" і є гаманцем Олександра Лукашенка і Віктора Медведчука. Також не були введені санкції проти білоруських топчиновників, які мають активи і фінансові рахунки в Україні.
Сподіваюся, уряд, РНБО та інші відповідальні органи розглянуть це питання і санкції щодо близького оточення Лукашенка будуть введені якомога швидше", - заявив Гончаренко.
Будь ласка, зачекайте...
Да, Шмыгаль ?
Бойтесь лучше своих мозгов)
може б уже йшов би він сам якось помалу?
і їй однаковісінько чи зелень, чи соя, чи януковочі
приїхали - заарештували Медведчука Козака.. всіх хто причетний до терроризму в Україні..
слабо - отож - уряд сцикунів і засланців, як і вся зелена Иліта з Вошьдьом
руководствоваться интересами своей страны.
И тут вопрос зачем эти санкции.
Украина хочет чтобы в Белоруссии президентом стала пророссийская
кухарка ?