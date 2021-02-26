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Новини Політика України
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Франція з Німеччиною докладуть максимум зусиль для виконання зобов'язань саміту Нормандської четвірки усіма сторонами, - глава МЗС ле Дріан

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Франція з Німеччиною докладуть максимум зусиль для виконання зобов'язань саміту Нормандської четвірки усіма сторонами, - глава МЗС ле Дріан

Франція і Німеччина докладатимуть зусилля, щоб зобов'язання, взяті на себе на паризькому саміті Нормандської четвірки, були виконані усіма сторонами.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів ле Дріан на пресконференції після переговорів з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також обговорювали конфлікт на Донбасі. Франція разом з Німеччиною підтримують функціонування Нормандського формату для того, щоб вирішити цей конфлікт. І ми будемо рішуче надалі підтримувати і докладати всі зусилля для того, щоб зобов'язання, які були взяті на Нормандському саміті в Парижі 9 грудня 2019 року, були виконані усіма сторонами і для того, щоб можна було в конструктивному руслі готуватися до наступного саміту", - сказав він.

Міністр підкреслив, що Франція не визнала, і не визнаватиме незаконної анексії Криму Росією.

Також читайте: Для прогресу щодо врегулювання ситуації на Донбасі необхідний саміт у "нормандському форматі", - Кулеба

"Ми будемо і надалі рішуче підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України в її в міжнародно визнаних кордонах", - зазначив ле Дріан.

Він додав, що Франція і всі європейські партнери будуть і надалі підтримувати Україну в розбудові стабільного демократичного і заможного суспільства.

"Я наголосив на постійній підтримці Францією рішучої позиції України і президента Зеленського на шляху дуже сміливих реформ, щодо реформи судової системи і у боротьбі з корупцією", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба зустрівся з главою МЗС Франції: Обговорюємо динаміку нормандського формату і Кримську платформу

Як повідомлялося, 26 лютого глава МЗС Кулеба здійснює робочий візит до Франції.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Чекаємо на чергове неосяжне занепокоєння та глибоку стурбованість !!!)))
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26.02.2021 14:18
+3
Голове, щоб від максимальної НАПРУГИ повітря голосно не попортили.
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26.02.2021 14:12
+1
будапештский меморандум лучше бы приложили усилия к выполнению
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26.02.2021 14:08
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Голове, щоб від максимальної НАПРУГИ повітря голосно не попортили.
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26.02.2021 14:12 Відповісти
Не лише повітря ,можливо і власні штанці обгидять !!
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26.02.2021 14:19 Відповісти
а янєлох пріложит члєн к роялю.
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26.02.2021 14:16 Відповісти
І кришкою по ньому,кришкою !!!)))
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26.02.2021 14:20 Відповісти
Ні, до твоєї тупої макітри!)))
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26.02.2021 14:21 Відповісти
Чекаємо на чергове неосяжне занепокоєння та глибоку стурбованість !!!)))
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26.02.2021 14:18 Відповісти
що там обговорювати?
Франція з Німеччиною, виженіть у рідні ***** ********** військо, і все буде норм, ніякого конфлікту.
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26.02.2021 14:26 Відповісти
О каком суверенитете и терцелостности в нормандском формате идёт речь если о Крыме там вообще ни слова а о Донбассе только минской капитуляции идёт речь с её особым статусом ордло.
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26.02.2021 14:46 Відповісти
"... всеми сторонами..." - Эта подленькая, иезуитская формулировочка, эвфемизм этот, уже сам по себе весьма многое говорит о тех, кто произносит это своим ртом.
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26.02.2021 16:03 Відповісти
 
 