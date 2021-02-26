Франція з Німеччиною докладуть максимум зусиль для виконання зобов'язань саміту Нормандської четвірки усіма сторонами, - глава МЗС ле Дріан

Франція і Німеччина докладатимуть зусилля, щоб зобов'язання, взяті на себе на паризькому саміті Нормандської четвірки, були виконані усіма сторонами.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів ле Дріан на пресконференції після переговорів з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також обговорювали конфлікт на Донбасі. Франція разом з Німеччиною підтримують функціонування Нормандського формату для того, щоб вирішити цей конфлікт. І ми будемо рішуче надалі підтримувати і докладати всі зусилля для того, щоб зобов'язання, які були взяті на Нормандському саміті в Парижі 9 грудня 2019 року, були виконані усіма сторонами і для того, щоб можна було в конструктивному руслі готуватися до наступного саміту", - сказав він.

Міністр підкреслив, що Франція не визнала, і не визнаватиме незаконної анексії Криму Росією.

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"Ми будемо і надалі рішуче підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України в її в міжнародно визнаних кордонах", - зазначив ле Дріан.

Він додав, що Франція і всі європейські партнери будуть і надалі підтримувати Україну в розбудові стабільного демократичного і заможного суспільства.

"Я наголосив на постійній підтримці Францією рішучої позиції України і президента Зеленського на шляху дуже сміливих реформ, щодо реформи судової системи і у боротьбі з корупцією", - додав міністр.

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Як повідомлялося, 26 лютого глава МЗС Кулеба здійснює робочий візит до Франції.