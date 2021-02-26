Після ухвалення закону про залізничний транспорт в Україні почнуть працювати окремі ринки вантажних та пасажирських перевезень, - Абрамович

Ухвалення парламентом закону про залізничний транспорт дозволить створити на залізниці окремі ринки вантажних і пасажирських перевезень.

Про це під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30 "Інфраструктура" заявив перший заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович.

"За цим законом стоїть конкуренція. Чому? Тому що цим законом ми вперше, мабуть, в історії країни, доведемо, що залізна дорога не дорівнює "Укрзалізниці", і може використовуватися різними операторами. Ми кажемо, що у нас через декілька років з’явиться нова реальність, і ми утворимо ринки перевезень – ринок пасажирських перевезень та вантажних перевезень", - сказав Абрамович.

Він наголосив: на цих ринках з’явиться конкуренція. "Укрзалізниця" вже не буде єдиним перевізником, а отже, клієнти зможуть обирати того перевізника, який надаватиме якісніші послуги, а перевізники будуть зацікавлені покращувати сервіс.

Раніше народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко заявив, що для проведення повномасштабної реформи "Укрзалізниці" відповідно до європейських стандартів парламент має ухвалити закон "Про залізничний транспорт України".

Нагадаємо, глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії, а непрофільні активи виставлять на продаж або передадуть у концесію. Процес анбандлінга вже почався: зі складу компанії були виділені структури "UZ Cargo" і "UZ Infra", які займатимуться вантажоперевезеннями та інфраструктурою відповідно. Однак на початку місяця наглядова рада "Укрзалізниці" заблокувала рішення про розділення компанії.

Пізніше директор з комерційної роботи та логістики компанії Іраклі Езугбая повідомив, що наглядовій раді і правлінню УЗ вдалося досягти домовленостей. Згідно з планом формування UZ Cargo, в лютому будуть призначені перші керівники бізнес-вертикалей філії і остаточно дороблена його структура. А в планах на червень-липень - укомплектування нової компанії персоналом і майном, а також формалізування основних бізнес-процесів вертикалей.

Раніше економічний експерт Борис Кушнірук нагадав, що реформування "Укрзалізниці" шляхом поділу на окремі філії за напрямками діяльності повністю відповідає принципам, передбаченим Угодою про євроінтеграцію між Україною та ЄС.