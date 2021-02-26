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Капітан Нацполіції в Краматорську вимагав хабарі за дозволи на зброю: "такса" становила 6 тис. грн. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

У Луганській області внутрішня безпека НПУ викрила поліцейського у хабарництві. Неправомірну вигоду поліцейський вимагав за безперешкодне оформлення дозволів особам на придбання зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

"Працівники Луганського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції отримали інформацію про факти протиправних дій старшого інспектора з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи сектору превенції одного з районних відділів поліції Луганщини. Аби отримати дозвіл на придбання вогнепальної зброї, охочі мали надати капітану поліції неправомірну вигоду.

Зокрема, оперативники внутрішньої безпеки НПУ задокументували вимагання поліцейським 6 тис. гривень від чоловіка за дозвіл на мисливську гладкоствольну зброю", - йдется в повідомленні.

Капітан Нацполіції в Краматорську вимагав хабарі за дозволи на зброю: такса становила 6 тис. грн 01
Фото: сайт поліції

Зазначається, що після одержання частини від зазначеної суми хабаря 35-річного старшого інспектора поліції затримали працівники УДВБ НПУ та ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську. Під час санкціонованого обшуку вилучено кошти та дозвільні документи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час одержання хабаря затримано головного інспектора митного поста на Закарпатті. Вимагав $4 тис. за безперешкодне переправлення цигарок у ЄС, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Фігуранта затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі ДБР, за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури, вже вручили йому підозру за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини поліцейському може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
узаконивание аудиовидеофиксации, любым и каждым, без разрешения разрешателей - реальный и всего лишь первый шаг и проверка на вшивость всех борцов с коррупцией..
без этого первого шага все многомилионные вливания бабла и ресурсов в профессиональных антикоррупционеров - до сраки.. Кучме привет..
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26.02.2021 14:47
+2
так авакян ******** мурчал что если поднять мусорам зряплату то они не будут брать хабари. и шо?
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26.02.2021 15:04
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Нутк нужно было, после того, как он оружие "разрешил", вымогать уже у него свои деньги обратно ))
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26.02.2021 14:29 Відповісти
Опера ще порядні є ... Чи просто не домовились ?
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26.02.2021 14:30 Відповісти
Так они же говорили что народу опасно иметь оружие!
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26.02.2021 14:37 Відповісти
узаконивание аудиовидеофиксации, любым и каждым, без разрешения разрешателей - реальный и всего лишь первый шаг и проверка на вшивость всех борцов с коррупцией..
без этого первого шага все многомилионные вливания бабла и ресурсов в профессиональных антикоррупционеров - до сраки.. Кучме привет..
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26.02.2021 14:47 Відповісти
Ствол ему в анал
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26.02.2021 14:49 Відповісти
А хіба на луканді хабарі не в рублях?
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26.02.2021 15:01 Відповісти
так авакян ******** мурчал что если поднять мусорам зряплату то они не будут брать хабари. и шо?
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26.02.2021 15:04 Відповісти
Эти клоуны не знают что так во всех райотделах Украины?
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26.02.2021 15:18 Відповісти
не нужно гнать пургу. Зеленку ждать приходится по месяцу, да. Но никаких взяток.
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26.02.2021 15:56 Відповісти
Тут ктото кричал что оружие получить не проблема. Ага.
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26.02.2021 15:19 Відповісти
 
 