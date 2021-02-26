Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: "Динамо" зіграє з "Вільярреалом", "Шахтар" - з "Ромою"
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Сьогодні під час жеребкування в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському місті Ньон українські футбольні клуби "Шахтар" (Донецьк) і "Динамо" (Київ) дізналися суперників у 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з результатами жеребкування, донецький "Шахтар" зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА з римською "Ромою", а київське "Динамо" з іспанським "Вільярреалом".
Жеребкування відбулося сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському місті Ньон.
Перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА заплановані на 11 березня, зустрічі у відповідь - 18 березня.
"Динамо" зіграє перший матч у Києві, а "Шахтар" - у Римі.
Топ коментарі
+10 Mussi Volanti
показати весь коментар26.02.2021 14:55
+4 Andy Sok
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+4 Ави
показати весь коментар26.02.2021 14:57
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Будь ласка, зачекайте...
Но это плохо влияет на таблицу коэффициентов УЕФА.
Если какой-нибудь Колос выйдет в первый этап какого-нить еврокубка, это:
1) Шанс для пацанов из Коваливки хотя бы в теории зацепиться за узнаваемость и вырасти до ДК или ШД а то и далее.
2) Деньги для клуба. Хоть какие.
3) Деньги для окружающих стадион мелких торговых точек. Хоть разово, но хоть какие.
4) Популяризация футбола (а не водки, например) в Коваливке и в Украине. Ну и увеличение узнаваемости Украины в Европе...
Понемногу... понемногу... по зернышку... глядишь - и горка)))
лепше какую-нибудь "Славию" или "Динамо Загреб"...)
А вот если пройдут этих... то честь и хвала. И говорит о реальном развитии ане номинальном.
Зато, эта команда дала сборной футболистов, во многом определивших её успехи, Ротань тот же, Коноплянка... та не только они.
Ну и см. пункты по узнаваемости, деньгам и развитию. Я писал выше.
Пусть так, чем 0.
Ещё бы очки в копилку рейтинга не помешали.