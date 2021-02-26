УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6476 відвідувачів онлайн
Новини Спорт
4 873 38
Динамо (208) жеребкування (17) футбол (1302) Шахтар (149)

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: "Динамо" зіграє з "Вільярреалом", "Шахтар" - з "Ромою"

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи:

Сьогодні під час жеребкування в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському місті Ньон українські футбольні клуби "Шахтар" (Донецьк) і "Динамо" (Київ) дізналися суперників у 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами жеребкування, донецький "Шахтар" зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА з римською "Ромою", а київське "Динамо" з іспанським "Вільярреалом".

Жеребкування відбулося сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському місті Ньон.

Перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА заплановані на 11 березня, зустрічі у відповідь - 18 березня.

"Динамо" зіграє перший матч у Києві, а "Шахтар" - у Римі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Динамо" на виїзді переграло бельгійське "Брюгге" і вийшло в 1/8 Ліги Європи

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Кстати да. На кацапячих сайтах можно спокойно смотреть все, включая серию Б и Чемпионшип, а рыжий упырь за свои вонючие каналы деньги требует. Видать Украине не нужна пропаганда спорта и футбола в частности
показати весь коментар
26.02.2021 14:55
+4
Хорошие команды. Будет интересно. Особенно Шахтеру с бывшим тренером)
показати весь коментар
26.02.2021 14:37
+4
у Вильяреала можно выиграть. Это нестабильная команда полудворовая
показати весь коментар
26.02.2021 14:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хорошие команды. Будет интересно. Особенно Шахтеру с бывшим тренером)
показати весь коментар
26.02.2021 14:37 Відповісти
Крот должен жить в земле
показати весь коментар
26.02.2021 14:38 Відповісти
Возможно.
Но это плохо влияет на таблицу коэффициентов УЕФА.
показати весь коментар
26.02.2021 15:02 Відповісти
Коэффициент нужен только для того, чтоб была пятая команда типа какой-нибудь гранда типа Колос Коваливка, который обгадился в первом же круге и пять лет тянул тот же коэффициент внизРезультати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: "Динамо" зіграє з "Вільярреалом", "Шахтар" - з "Ромою" - Цензор.НЕТ 4401
показати весь коментар
26.02.2021 15:06 Відповісти
Не скажи. То есть ты прав, но упускаешь важные моменты:
Если какой-нибудь Колос выйдет в первый этап какого-нить еврокубка, это:
1) Шанс для пацанов из Коваливки хотя бы в теории зацепиться за узнаваемость и вырасти до ДК или ШД а то и далее.
2) Деньги для клуба. Хоть какие.
3) Деньги для окружающих стадион мелких торговых точек. Хоть разово, но хоть какие.
4) Популяризация футбола (а не водки, например) в Коваливке и в Украине. Ну и увеличение узнаваемости Украины в Европе...
Понемногу... понемногу... по зернышку... глядишь - и горка)))
показати весь коментар
26.02.2021 15:12 Відповісти
Проблема в том, что уже больше половины клубов не вылазят из Киева. Так что минус популяризация и минус мелкий бизнес. А если они предсказуемо вылетят от какого-нибудь Лудогорца, то и пацаны не засветятся. Не успеют. Все таки развитие футбола должно идти снизу, с детского, сельского, а не с еврокубков
показати весь коментар
26.02.2021 15:23 Відповісти
Суть в том, что пацану нужна мечта. Так у енго мечта сыграть на области... а так в еврокубке... Разный уровень мотивации.
показати весь коментар
26.02.2021 15:34 Відповісти
Жеребьёвка так себе...
лепше какую-нибудь "Славию" или "Динамо Загреб"...)
показати весь коментар
26.02.2021 14:56 Відповісти
Загреб влупив Краснодар в одні ворота, не факт що його пройшло би Динамо, Шахтар пройшов би.
показати весь коментар
26.02.2021 14:59 Відповісти
Та не. Они если пройдут Славию и/или Загреб - возгордятся мол прошли в 1/4. Незаслуженно.
А вот если пройдут этих... то честь и хвала. И говорит о реальном развитии ане номинальном.
показати весь коментар
26.02.2021 15:01 Відповісти
Дніпро колись пройшов Інтер і щез, такий собі розвиток.
показати весь коментар
26.02.2021 15:06 Відповісти
Ну, не то чтобы исчез. Есть команда с цифровым индексом.
Зато, эта команда дала сборной футболистов, во многом определивших её успехи, Ротань тот же, Коноплянка... та не только они.
Ну и см. пункты по узнаваемости, деньгам и развитию. Я писал выше.
Пусть так, чем 0.
показати весь коментар
26.02.2021 15:14 Відповісти
В добрий час,хлопці !!!)))
показати весь коментар
26.02.2021 14:37 Відповісти
Yellow submarine
показати весь коментар
26.02.2021 14:37 Відповісти
Я не угадал ! На Футбол ЮА поставил на то что Рома попадет на Динаму . А кротам достанется Славия . Зато на голосовании болельщики Вильяреал назвали большинством голосов самым хреновым соперником для кротов Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: "Динамо" сыграет с "Вильярреалом", "Шахтер" - с "Ромой" - Цензор.НЕТ 3030
показати весь коментар
26.02.2021 14:39 Відповісти
Жаль, что евросезон для Украины закончится в 1/8 финала . . .
Ещё бы очки в копилку рейтинга не помешали.
показати весь коментар
26.02.2021 14:40 Відповісти
И так сверх ожиданий.А может и прорвемся...
показати весь коментар
26.02.2021 14:57 Відповісти
Шахта кое как пройдет Рому, а Динамо - без вариантов. Даже если поставят автобус будет 0-2 или 0-3 и на выход.
показати весь коментар
26.02.2021 14:42 Відповісти
Тримайтесь італійці та іспанці! Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: "Динамо" зіграє з "Вільярреалом", "Шахтар" - з "Ромою" - Цензор.НЕТ 7179
показати весь коментар
26.02.2021 14:43 Відповісти
Жереб випадково не росіяни проводили??? Це треба постаратися витягнути так невдало суперників з топів...
показати весь коментар
26.02.2021 14:48 Відповісти
Рома познущається над кротами(різний клас команд), а Динамо, незважаючи на всенародну нелюбов до Суркіса, вийде в 1/4
показати весь коментар
26.02.2021 14:49 Відповісти
MyronMaG mm можем поспорить ,отвечу двойным ,спор оформляем нотариально.
показати весь коментар
26.02.2021 14:52 Відповісти
Пане Александр Жаботинский 36ce613a, я не бідний, можу собі дозволити битись об заклад, але, після того як клубний патріотизм в Україні втратив сенс, не буду. М'яч круглий все вирішить.
показати весь коментар
26.02.2021 15:25 Відповісти
Мне похрену оба клуба ,и на ваш клубный патриотизм Но только слепой и дурак не видит ,что Шахтер выше Д. Киев на голову.
показати весь коментар
27.02.2021 08:31 Відповісти
Ви дивились гру "кротів" з "Зорею"?
показати весь коментар
28.02.2021 21:35 Відповісти
Вся надія на то, що Рома нижче по класу від "Агробізнесу"
показати весь коментар
05.03.2021 11:19 Відповісти
Футбол перестав бути народним, дивитись ніде, то хай програють і менти і кроти
показати весь коментар
26.02.2021 14:50 Відповісти
Кстати да. На кацапячих сайтах можно спокойно смотреть все, включая серию Б и Чемпионшип, а рыжий упырь за свои вонючие каналы деньги требует. Видать Украине не нужна пропаганда спорта и футбола в частности
показати весь коментар
26.02.2021 14:55 Відповісти
Сетанья спорт Україна, та Сетанья спорт +Україна показують навіть прем'єрлігу, чого нема на кацапськх сайтах.
показати весь коментар
26.02.2021 14:58 Відповісти
Знаю Сьогодні Rams-Forest. Класика англійського дербі. Тільки Сетанта, але й вона в окремому пакеті, який треба замовляти
показати весь коментар
26.02.2021 15:02 Відповісти
Я просто дивлюсь тут, http://www.sport-tv.biz/
показати весь коментар
26.02.2021 15:04 Відповісти
Дякую Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: "Динамо" зіграє з "Вільярреалом", "Шахтар" - з "Ромою" - Цензор.НЕТ 3632
показати весь коментар
26.02.2021 15:10 Відповісти
Дуже дякую
показати весь коментар
26.02.2021 16:43 Відповісти
Я вже років 5 дивлюсь на livetv.sx .Тут можна практично знайти всі спортивні події світу. Плюс є на цьому сайті опція відеоахів.
показати весь коментар
26.02.2021 18:27 Відповісти
у Вильяреала можно выиграть. Это нестабильная команда полудворовая
показати весь коментар
26.02.2021 14:57 Відповісти
Але і в "Динамо" казна-що діється...
показати весь коментар
26.02.2021 20:12 Відповісти
тому й клас однаковий і шанси є пройти
показати весь коментар
26.02.2021 23:22 Відповісти
Всё там капут, но может и фортануть.
показати весь коментар
26.02.2021 20:14 Відповісти
 
 