Ветеран 93-ї ОМБр, кіборг Ігор Гофман продовжує боротьбу з раком: йому потрібна допомога

Ветеран 93-ї ОМБр, кіборг Ігор Гофман все ще потребує допомоги в боротьбі з онкологією - рак горла.

Про проблеми з лікуванням він розповів у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами Гофмана, його відмовлялися брати в лікарні.

"Реанімаційний кошмар. У середу пішла кров і з легень. Раптом провів серветкою після кашлю під трубкою і побачив що все в крові: живіт, груди, кров навколо і всередині трубки цівкою. Дружина - в Лісод черговому, той - до нас не встигнете телефонуйте в швидку. Швидка через три хвилини на місці - тиск падає, дівчинка зуміла увіткнути катетер у вену з першого разу - крапельниця і укол. Повезли в швидку дорогою кров уже з рота. Благо хлопці із заводу допомогли вкласти і винести. Сісти вже не було сил. Чорний туман. У вісімці після довгих сперечань підтягнули на ношах, у ванній санітарка почала обдирати рушником вафельним шкіру з кров'ю. Потім припинила. Дружина викинула пакет з кров'ю і вирішили що кровотеча припинилася - везіть у Мечникова. Так, випулили з вісімки знову на каталку і в Мечникова. Дорога годину. Знову розтрясло і знову кровотеча. У Мечникова протримали ще годину або більше, і вже, почавши реєструвати, почувши про інваліда та інше, перервали реєстрацію і відправили назад. Поки реєстрували кровотеча притухла і перетворилася на епізодичну. Розвернули в ту саму швидку і відправили назад до вісімки ... Загалом знайшовся лікар за дзвінком хлопців. Потягли в реанімацію, почали відкачувати уколи і крапельниці. Пішов тиск угору, почаі приходити до тями...", - розповів ветеран.

Він подякував ще раз місцевим хлопцям "за допомогу в укладанні до лікарні".

"І медперсоналу першої зміни, що зустріла і стабілізувала. Вдома - поки живий", - додав Гофман.

Раніше Цензор.НЕТ розповідав історію Ігоря Гофмана, який бореться з онкологією.

Картки для допомоги Ігорю Гофману: 5168742714617473 Приват Банк, 5168757417711167 для переказів з-за кордону. Обидві картки - на його ім’я.





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