"Справа "Хізб ут-Тахрір": з окупованого Криму до Росії конвоювали ще 13 кримських татар, - активісти

Ще 13 кримських татар, які проходять у сімферопольській "справі "Хізб ут-Тахрір", етаповані в слідчий ізолятор №1 російського Ростова-на- Дону. Всі вони понад два тижні утримуються в карантинних камерах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це "Кримській солідарності" повідомила адвокатка Еміне Авамілєва після засідання суду, під час якого розглядалися апеляційні скарги захисників.

Яшар Муєдінов, Осман Аріфмеметов, Білял Аділов, Меджит Абдурахманов, Сейран Муртаза, Алім Карімов, Енвер Аметов, Шабан Умеров, Руслан Сулейманов, Тофік Абдулгазієв, Іззет Абдуллаєв, Акім Бекіров і Раїм Айвазов були конвойовані з Криму за постановою російського Південного окружного військового суду.

Наразі всі фігуранти другої сімферопольської групи, за винятком Ремзі Бекірова, вже перебувають у СІЗО Ростова. Він проходить за етапом через Новоросійськ у напрямку до слідчого ізолятора Ростова-на-Дону.

"Рустем Шейхалієв, Іззет Абдуллаєв перебувають на карантині. Яшар Муєдінов з іншими нашими співвітчизниками перебуває вже 15 днів в умовах карантину. Їх не переводять в камери, оскільки, як їм пояснюють, немає місць у камерах, які є поза карантином", – повідомила адвокатка.

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При цьому приміщення не опалюються належним чином.

"Підтікає батарея, вікно щільно не зачиняється і перекрите поліетиленовою плівкою, там зараз холодно", – повідомила Авамілєва зі слів свого підзахисного Рустема Шейхалієва. Ув'язнені в черговий раз звернули увагу суду на проблеми з прийомом їжі, а саме – в меню періодично присутня свинина, від якої через релігійні переконання вони відмовилися. Іншої їжі адміністрація СІЗО їм не надає.

Як повідомлялося раніше, у Рустема Шейхалієва в момент його перебування в Краснодарському СІЗО були вилучені всі лікарські препарати. Після звернення захисників в органи прокуратури по Краснодарському краю і СІЗО міста Краснодар, лікарські препарати йому повернули. Ув'язнені кримські татари подякували народу за підтримку, зокрема волонтерам, які здійснюють передачу посилок, передач для них.

Співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня 2019 року провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі представників громадського об'єднання "Кримська солідарність". Загалом затримано 24 особи, у тому числі громадянських журналістів Османа Аріфмеметова, Рустема Шейхалієва, Ремзі Бекірова.

27 і 28 березня 2019 року російський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів "Кримської солідарності" і громадянських журналістів. Він закликав до їх негайного звільнення з СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають "подив".

Правозахисний центр "Меморіал" визнав політв'язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками 27 березня в Криму.