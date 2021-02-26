УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6387 відвідувачів онлайн
Новини Події
1 310 3
тварини (333) Закарпаття (1579) Мукачево (125) пожежа (3742) ДСНС (4458)

Понад 160 свиней загинули під час пожежі на фермі в Мукачеві, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Понад 160 свиней загинули під час пожежі на фермі в Мукачеві, - ДСНС

У Мукачеві Закарпатської області горів свинокомплекс, загинули десятки тварин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"25 лютого о 23:30 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про пожежу в металевому ангарі, що на вул. Пряшівська об’їзна у м. Мукачево. До місця події було направлено вогнеборців 18-ї та 19-ї державних пожежно-рятувальних частин. м. Мукачево. На час прибуття з’ясувалося, що дана будівля використовується як свинокомплекс, а площа пожежі складала близько 150 кв. м.

О 00:26 вже 26 лютого займання вдалося локалізувати, ліквідація ж тривала до 02:10", - сказано в повідомленні.

Причина займання та завдана матеріальна шкода встановлюються, адже внаслідок пожежі загинуло 130 маленьких свиней та 35 свиноматок . Також вогнем пошкоджено покриття та дерев’яну обрешітку споруди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 2 людини загинули внаслідок пожежі в 5-поверховому житловому будинку в Одесі, - ДСНС. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Из резолюции, принятой на митинге колхозников Красносельского колхоза. По заданию фашистских наймитов в нашем колхозе в прошлом году была уничтожена свиноферма, в которой было 195 свиней. Пособники фашистских разведок запутали севооборот наших полей и пытались сократить кормовые культуры в посевных планах. Смерть изменникам родины! "Правда", 5 марта 1938г.
показати весь коментар
26.02.2021 15:10 Відповісти
Свиней хорошо использовать при разминировании местности.Сколько жизней могут спасти невинные зверушки.
показати весь коментар
26.02.2021 15:38 Відповісти
160 свиней і жодного сепара!
показати весь коментар
26.02.2021 15:48 Відповісти
 
 