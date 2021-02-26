Понад 160 свиней загинули під час пожежі на фермі в Мукачеві, - ДСНС

У Мукачеві Закарпатської області горів свинокомплекс, загинули десятки тварин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"25 лютого о 23:30 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про пожежу в металевому ангарі, що на вул. Пряшівська об’їзна у м. Мукачево. До місця події було направлено вогнеборців 18-ї та 19-ї державних пожежно-рятувальних частин. м. Мукачево. На час прибуття з’ясувалося, що дана будівля використовується як свинокомплекс, а площа пожежі складала близько 150 кв. м.

О 00:26 вже 26 лютого займання вдалося локалізувати, ліквідація ж тривала до 02:10", - сказано в повідомленні.

Причина займання та завдана матеріальна шкода встановлюються, адже внаслідок пожежі загинуло 130 маленьких свиней та 35 свиноматок . Також вогнем пошкоджено покриття та дерев’яну обрешітку споруди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 2 людини загинули внаслідок пожежі в 5-поверховому житловому будинку в Одесі, - ДСНС. ФОТО