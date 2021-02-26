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ВВП (254) держборг (129) Мінфін (775)

За рік співвідношення держборгу до ВВП України зросло на 12,5%, до 56,8%, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

За рік співвідношення держборгу до ВВП України зросло на 12,5%, до 56,8%, - Мінфін

Співвідношення загального обсягу державного боргу до ВВП України наприкінці 2020 року становить 56,8%, водночас на кінець 2019 року показник становив 44,3%.

Про це повідомляє Мінфін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

У Мінфіні нагадали, що дефіцит держбюджету у 2020 році був запланований на рівні 298,4 млрд грн у зв’язку з початком пандемії коронавірусу. Фактичні показники на кінець року показали, що бюджет за цей рік виконано з дефіцитом у сумі 217,1 млрд гривень.

"Основним джерелом отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту державного бюджету у 2020 році, слугували державні внутрішні та зовнішні запозичення", - коментують у відомстві.

Загалом за 2020 рік державних запозичень здійснено на суму 639,6 млрд гривень.

З них внутрішніх запозичень - 389,2 млрд грн (зокрема, від продажу ОВДП - 382,4 млрд грн), а також випуск ОВДП на 6,8 млрд гривень для збільшення статутного капіталу акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк".

Нагадаємо, сукупний державний борг України станом на 31 січня становить 2,56 трлн грн, або 90,7 млрд доларів в еквіваленті - за місяць він збільшився на 6,34 мільярда гривень.

Державний та гарантований державою борг України станом на кінець 2020 року становив 2,56 трильйона гривень, або 90,3 мільярда доларів.

Раніше у Рахунковій палаті повідомляли, що попри перевиконання плану за надходженнями держбюджету на 2020 рік на 0,8%, план видатків недовиконали на 5% - на 67,3 мільярда гривень, а дефіцит - найбільший за 10 років.

Зазначалося, що перевиконано на 40,4 млрд грн (47%) план надходжень із ПДВ із вироблених в України товарів з урахуванням бюджетного відшкодування

Водночас недовиконали план за запозиченнями: від держоблігацій (ОВДП) отримано 389 млрд грн, що менше плану на 22 млрд грн (5,4%). Надходження від державних зовнішніх запозичень становили 249,5 млрд грн, що на 24,5 млрд грн, або 8,9% менше плану.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Видосик будет по этому поводу или обойдется вбросами от блохеров Подляка, что виноват Порошенко?
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26.02.2021 15:18
+22
Это уже конец эпохи бедности...или опять еще нет??? За год соотношение госдолга к ВВП Украины выросло на 12,5% до 56,8%, - Минфин - Цензор.НЕТ 2597
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26.02.2021 15:19
+22
За рік співвідношення держборгу до ВВП України зросло на 12,5%, до 56,8%, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4287
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26.02.2021 15:41
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Спекуляции и ничего полезного на выходе.
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26.02.2021 15:18 Відповісти
Далі буде веселіше
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26.02.2021 15:23 Відповісти
Видосик будет по этому поводу или обойдется вбросами от блохеров Подляка, что виноват Порошенко?
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26.02.2021 15:18 Відповісти
За рік співвідношення держборгу до ВВП України зросло на 12,5%, до 56,8%, - Мінфін - Цензор.НЕТ 6247
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26.02.2021 15:43 Відповісти
Это уже конец эпохи бедности...или опять еще нет??? За год соотношение госдолга к ВВП Украины выросло на 12,5% до 56,8%, - Минфин - Цензор.НЕТ 2597
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26.02.2021 15:19 Відповісти
Це ще не кінець. Кінець буде десь наприкінці літа. А те що все здорожчало в два рази, а зарплати залишилися тими ж, ніхто не побачив? Це ж виходить, що економіка так просіла, що потрібно десятки років, щоб її розшевелити.І ще виходить, що половину зарплати просто забрали. Ну, як вам 73% дебілів, наїлися дешевої цибулі? Пів вареника доїла **********? Мухуйоб Вдупушвабра повисив пенсії і зарплати в 10 разів через місяць, як піде з президенстава Порошенко? А з маскалями ніхто не торгує? Електроенергію і вугілля в них не купляють? Чи вже навіть і в Білорусі почали брати, яка під санкціями? Чи це так виглядає кінець епохи бідності? Свинарчуки вже сидять? Чи вороги сидять в офісах президента і генпрокурорки? Ротердам+ відмінили і всі стали багатющими? Армія відвойовує метри нашої землі чи позорно відступає, залишаючи укріплення, на які витратили мільярди?
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26.02.2021 17:57 Відповісти
Порошенко заложил высокий рост, который поспособствовал падению, не?
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26.02.2021 15:21 Відповісти
Да весь МВФ и мировая закулиса работает на Порошенко!
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26.02.2021 15:29 Відповісти
Порох купив МВФ,****,Білий дім,Пентагон,Бундестаг і зруйнував Бастілію !!!)))
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26.02.2021 15:32 Відповісти
За рік співвідношення держборгу до ВВП України зросло на 12,5%, до 56,8%, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4287
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26.02.2021 15:41 Відповісти
Там если копнуть, то ссср он тоже развалил.
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26.02.2021 15:42 Відповісти
За рік співвідношення держборгу до ВВП України зросло на 12,5%, до 56,8%, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3979
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26.02.2021 15:44 Відповісти
А если еще глубже копнуть, то не счесть смертей к которым причастен порох... За рік співвідношення держборгу до ВВП України зросло на 12,5%, до 56,8%, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7529
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26.02.2021 15:58 Відповісти
То начебто був стьоб За рік співвідношення держборгу до ВВП України зросло на 12,5%, до 56,8%, - Мінфін - Цензор.НЕТ 164
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26.02.2021 16:07 Відповісти
Вельмишановна пані ,це ви вже занадто захопились!!!)))) За рік співвідношення держборгу до ВВП України зросло на 12,5%, до 56,8%, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3284
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26.02.2021 16:09 Відповісти
А Байдена, Байдена чому пропустили?
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26.02.2021 15:49 Відповісти
Він що теж у Порошенко в рабах ???)))
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26.02.2021 16:08 Відповісти
Куплений. Інфа 100%. За Рошенки продався.
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26.02.2021 16:36 Відповісти
Хужи ни будеть! За год соотношение госдолга к ВВП Украины выросло на 12,5% до 56,8%, - Минфин - Цензор.НЕТ 9089
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26.02.2021 15:21 Відповісти
Треба просто перестати красти
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26.02.2021 16:29 Відповісти
За год соотношение госдолга к ВВП Украины выросло на 12,5% до 56,8%, - Минфин - Цензор.НЕТ 2547
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26.02.2021 15:22 Відповісти
Новий канал медведчука має розкручцватись на базі львівького тв каналу, який належав екс свободівцю Кривецького. Медіаредактор буде той самий, якому поп дав громадянство. Олексій семенов.

За год соотношение госдолга к ВВП Украины выросло на 12,5% до 56,8%, - Минфин - Цензор.НЕТ 9073
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26.02.2021 15:22 Відповісти
который является донатом партии "Свобода")подкацапники научатся правду писать?
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26.02.2021 15:59 Відповісти
вам Кривецький що,в борщ наплював?==============

Також із терміновою заявою виступив телеканал NTA, в якій йдеться, що «колектив засуджує рішення директора ПП «НТА - НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕЛЕВІЗІЙНЕ АГЕНТСТВО» Романа Любицького продати власний телеканал «Перший Незалежний» ТОВ «Медіахолдингу Новини», яке 18 лютого створили 100 працівників «каналів Медведчука».==============Юрист, ім'я якого Любицький не назвав, шукав нового покупця і діє за дорученням, яке той на нього оформив.

«Я зараз не можу надати коментар - я довгий час не спілкувався з довіреною особою, яка шукає покупця для цього каналу, і мені потрібен час для перевірки інформації», - каже він.Роман Любицький, засновник та керівник ТОВ «Тайм медіа», якому належав канал «Перший незалежний», не підтвердив і не спростував інформацію про створення нового інформаційного каналу за участю колишніх співробітників медіахолдингу Тараса Козака, проте уточнив, що понад рік шукав покупців для свого каналу.
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26.02.2021 17:22 Відповісти
не знала он !не виноватая он !его обманули ведь он патриотка
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26.02.2021 17:44 Відповісти
Ага.
Ту маркарову, яка була міністром фінансів в уряді гончарука при ВАЗеленському. І при якій, за 5 місяців, з єдиного казначейського рахунку зникло 118, зі 130, млрд гривень.
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26.02.2021 15:31 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/2019/

Не может пропасть то,чего там не было))).
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26.02.2021 17:38 Відповісти
Порошенко, остановись!
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26.02.2021 15:28 Відповісти
Это называется: идиоты сходили на выборы по-приколу
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26.02.2021 15:30 Відповісти
Какая разница!
Главное - не Порошенко!
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26.02.2021 15:30 Відповісти
До чего Порошенко страну довел 😁😁😁
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26.02.2021 15:31 Відповісти
Але ж це зростання!
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26.02.2021 15:32 Відповісти
Так, від'ємне але зростання За рік співвідношення держборгу до ВВП України зросло на 12,5%, до 56,8%, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7104.
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26.02.2021 15:50 Відповісти
ничего страшного - скоро продажей земельки дядям из Израиля и других мест Обетаванных уровняем баланс на какое то время..
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26.02.2021 15:35 Відповісти
- Господи, когда же закончится черная полоса в моей жизни??
- Скоро. Но эта полоса была серой За рік співвідношення держборгу до ВВП України зросло на 12,5%, до 56,8%, - Мінфін - Цензор.НЕТ 5541
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26.02.2021 15:35 Відповісти
Ну, вот! А то говорят, что при Зеленском нет роста !
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26.02.2021 15:50 Відповісти
Зе клятвенно обещает, что рост будет и он станет доставать до черных клавиш на пианино. Но верят этому уже не все.
За рік співвідношення держборгу до ВВП України зросло на 12,5%, до 56,8%, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9535
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26.02.2021 16:29 Відповісти
Цікаво ,а хто це зробив?
Я про те хто це привів цю зелену плісняву до влади і яких попереджали ,що само так і буде ,це часом не ті 73% баранів ,які нам казали ,що гірше не буде .Буде і ще як гірше буде.
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26.02.2021 15:53 Відповісти
Динамика совокупного государственного долга и ВВП Украины с 2009 по 2021 гг. (млн. грн.)

2014 70.2%
2015 79.4%
2016 81.0%
2017 71.8%
2018 60.9%
2019 50.3%
2020 56.8%
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
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26.02.2021 17:49 Відповісти
Сайт мінфіна на російській мові?
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26.02.2021 18:10 Відповісти
на суржике нужных слов еще не придумали
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26.02.2021 19:38 Відповісти
Правильно , борг зменшувався ,бо Зеленим передали працюючу економіку з стабільним зростанням ВВП і за два роки вони це проспали і зараз буде постійне зростання боргів ,бо в бюджеті дірка в 300 лярдів і шалений спад промисловості .МВФ не хоче давати дешеві кредити ,бо ці бовдури не чого не вміють і не хочуть робити ,а само реформи.
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27.02.2021 00:31 Відповісти
Зебилье, теперь то уж точно вы должны остаться довольными Вы так упорно этого добивались, что это будет верх свинства, если скажете что-то против.
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26.02.2021 16:08 Відповісти
Ну что, 73%, припоминаете эту серию из "Слуги урода"? Нет? А может Зе МВФ в жопу послал? Тоже нет?
Вот теперь до вас, возможно, и дойдет, как херово жить, когда вместо головы телевизор.
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26.02.2021 16:25 Відповісти
скоро все будем квартальными побирушками
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26.02.2021 16:34 Відповісти
Ну что зелупы? , - вы зробыли цэ разом.
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26.02.2021 16:37 Відповісти
Бляха-муха.....
Если эти мудаки ещё и не выполнят условий МВФ и не получат кредит - что будет осенью, когда по долгам нужно будет платить?
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26.02.2021 16:55 Відповісти
Чекайте податків на дощ, сонце, повітря.
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26.02.2021 18:31 Відповісти
 
 