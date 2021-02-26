За рік співвідношення держборгу до ВВП України зросло на 12,5%, до 56,8%, - Мінфін
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Співвідношення загального обсягу державного боргу до ВВП України наприкінці 2020 року становить 56,8%, водночас на кінець 2019 року показник становив 44,3%.
Про це повідомляє Мінфін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
У Мінфіні нагадали, що дефіцит держбюджету у 2020 році був запланований на рівні 298,4 млрд грн у зв’язку з початком пандемії коронавірусу. Фактичні показники на кінець року показали, що бюджет за цей рік виконано з дефіцитом у сумі 217,1 млрд гривень.
"Основним джерелом отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту державного бюджету у 2020 році, слугували державні внутрішні та зовнішні запозичення", - коментують у відомстві.
Загалом за 2020 рік державних запозичень здійснено на суму 639,6 млрд гривень.
З них внутрішніх запозичень - 389,2 млрд грн (зокрема, від продажу ОВДП - 382,4 млрд грн), а також випуск ОВДП на 6,8 млрд гривень для збільшення статутного капіталу акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк".
Нагадаємо, сукупний державний борг України станом на 31 січня становить 2,56 трлн грн, або 90,7 млрд доларів в еквіваленті - за місяць він збільшився на 6,34 мільярда гривень.
Державний та гарантований державою борг України станом на кінець 2020 року становив 2,56 трильйона гривень, або 90,3 мільярда доларів.
Раніше у Рахунковій палаті повідомляли, що попри перевиконання плану за надходженнями держбюджету на 2020 рік на 0,8%, план видатків недовиконали на 5% - на 67,3 мільярда гривень, а дефіцит - найбільший за 10 років.
Зазначалося, що перевиконано на 40,4 млрд грн (47%) план надходжень із ПДВ із вироблених в України товарів з урахуванням бюджетного відшкодування
Водночас недовиконали план за запозиченнями: від держоблігацій (ОВДП) отримано 389 млрд грн, що менше плану на 22 млрд грн (5,4%). Надходження від державних зовнішніх запозичень становили 249,5 млрд грн, що на 24,5 млрд грн, або 8,9% менше плану.
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Також із терміновою заявою виступив телеканал NTA, в якій йдеться, що «колектив засуджує рішення директора ПП «НТА - НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕЛЕВІЗІЙНЕ АГЕНТСТВО» Романа Любицького продати власний телеканал «Перший Незалежний» ТОВ «Медіахолдингу Новини», яке 18 лютого створили 100 працівників «каналів Медведчука».==============Юрист, ім'я якого Любицький не назвав, шукав нового покупця і діє за дорученням, яке той на нього оформив.
«Я зараз не можу надати коментар - я довгий час не спілкувався з довіреною особою, яка шукає покупця для цього каналу, і мені потрібен час для перевірки інформації», - каже він.Роман Любицький, засновник та керівник ТОВ «Тайм медіа», якому належав канал «Перший незалежний», не підтвердив і не спростував інформацію про створення нового інформаційного каналу за участю колишніх співробітників медіахолдингу Тараса Козака, проте уточнив, що понад рік шукав покупців для свого каналу.
Ту маркарову, яка була міністром фінансів в уряді гончарука при ВАЗеленському. І при якій, за 5 місяців, з єдиного казначейського рахунку зникло 118, зі 130, млрд гривень.
Не может пропасть то,чего там не было))).
Главное - не Порошенко!
- Скоро. Но эта полоса была серой
Я про те хто це привів цю зелену плісняву до влади і яких попереджали ,що само так і буде ,це часом не ті 73% баранів ,які нам казали ,що гірше не буде .Буде і ще як гірше буде.
2014 70.2%
2015 79.4%
2016 81.0%
2017 71.8%
2018 60.9%
2019 50.3%
2020 56.8%
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
Вот теперь до вас, возможно, и дойдет, как херово жить, когда вместо головы телевизор.
Если эти мудаки ещё и не выполнят условий МВФ и не получат кредит - что будет осенью, когда по долгам нужно будет платить?