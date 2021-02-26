За рік співвідношення держборгу до ВВП України зросло на 12,5%, до 56,8%, - Мінфін

Співвідношення загального обсягу державного боргу до ВВП України наприкінці 2020 року становить 56,8%, водночас на кінець 2019 року показник становив 44,3%.

Про це повідомляє Мінфін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

У Мінфіні нагадали, що дефіцит держбюджету у 2020 році був запланований на рівні 298,4 млрд грн у зв’язку з початком пандемії коронавірусу. Фактичні показники на кінець року показали, що бюджет за цей рік виконано з дефіцитом у сумі 217,1 млрд гривень.

"Основним джерелом отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту державного бюджету у 2020 році, слугували державні внутрішні та зовнішні запозичення", - коментують у відомстві.

Загалом за 2020 рік державних запозичень здійснено на суму 639,6 млрд гривень.

З них внутрішніх запозичень - 389,2 млрд грн (зокрема, від продажу ОВДП - 382,4 млрд грн), а також випуск ОВДП на 6,8 млрд гривень для збільшення статутного капіталу акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк".

Нагадаємо, сукупний державний борг України станом на 31 січня становить 2,56 трлн грн, або 90,7 млрд доларів в еквіваленті - за місяць він збільшився на 6,34 мільярда гривень.

Державний та гарантований державою борг України станом на кінець 2020 року становив 2,56 трильйона гривень, або 90,3 мільярда доларів.

Раніше у Рахунковій палаті повідомляли, що попри перевиконання плану за надходженнями держбюджету на 2020 рік на 0,8%, план видатків недовиконали на 5% - на 67,3 мільярда гривень, а дефіцит - найбільший за 10 років.

Зазначалося, що перевиконано на 40,4 млрд грн (47%) план надходжень із ПДВ із вироблених в України товарів з урахуванням бюджетного відшкодування

Водночас недовиконали план за запозиченнями: від держоблігацій (ОВДП) отримано 389 млрд грн, що менше плану на 22 млрд грн (5,4%). Надходження від державних зовнішніх запозичень становили 249,5 млрд грн, що на 24,5 млрд грн, або 8,9% менше плану.