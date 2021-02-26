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Крим (12756) Росія (47203) Чубаров (554)

Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Чубаров про окупацію Криму:

Громадянське суспільство в Криму 26 лютого 2014 р. відстояло територіальну цілісність України, не давши зібрати позачергову сесію Верховної Ради Автономної Республіки Крим з метою ухвалення звернення до президента РФ.

Про це під час телемарафону до Дня спротиву окупації АР Крим та Севастополя заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Громадянське суспільство відстояло територіальну цілісність України. А ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, вони зі своїм завданням не впоралися", - наголосив Чубаров.

За його словами, 25 лютого 2014 р. стало відомо, що депутати з оточення керівництва ВР АРК збирають позачергову сесію, на якій "будуть намагатися ухвалити "обращєніє" до Путіна".

"Ми розуміли, що це запрошення Росії, як мінімум, до втручання в українські справи, і в цей день, 25 лютого, ми зустрічалися кілька разів з Константиновим (тодішній голова ВР АРК. - Ред.) і його заступником. Я як голова Меджлісу кримськотатарського народу зі своїми заступниками намагався переконати його відкласти дату сесії на кілька днів, поїхати з групою депутатів на чолі з ним до Києва, зустрітися з тимчасово виконуючим обов'язки президента Турчиновим і узгодити питання Криму, тобто весь процес ввести в конституційне поле України", - розповів Чубаров.

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Проте, за його словами, "Константинов уже собі не належав, у Криму вже були всюди розставлені агенти спецслужб Російської Федерації".

Чубаров підкреслив, що напередодні і в день проведення мітингу, 26 лютого, він не виявив "жодного помітного руху українських політичних партій в Криму".

"Чомусь усі кудись розійшлися, за винятком активістів українського руху, тому нам, Меджлісу кримськотатарського народу, довелося ухвалити рішення, щоб об'єднати всіх людей у Криму на спротив тим планам, які були задумані на 26 лютого", - розповів глава Меджлісу.

Він зазначив, що учасники мітингу 26 лютого - приблизно 15 тисяч представників громадянського суспільства - своє завдання виконали, відстояли територіальну цілісність України і не дали депутатам відправити звернення до Москви.

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"Громадянське суспільство було впевнене, що ввечері 26 лютого в справу вступають українські державні органи і, в першу чергу, правоохоронні органи і Служба безпеки України, але сталося все по-іншому", - констатував Чубаров.

Водночас перший заступник постійного представника Президента України в АРК Дар'я Свиридова наголосила, що питання деокупації Криму - це питання відновлення справедливості як для кожної окремої людини, так і для країни загалом, і для міжнародного права в цілому.

Вона зауважила, що важливо пам'ятати і про події 26 лютого 2014 року, і про людей, які щоденно чинять опір в умовах окупації. Вона також нагадала, що під час мітингу 26 лютого двоє людей загинули, інші отримали ушкодження, а окупаційна "влада" згодом використала його як привід для початку політичних переслідувань жителів Криму.

"Розслідування цих подій, визнання жертвами осіб, які переслідувалися, притягнення до відповідальності винних у цих воєнних злочинах - це теж дуже важливі елементи на нашому шляху до справедливості", - зазначила заступник постпреда.

Як повідомлялося, 26 лютого 2014 року, напередодні окупації Криму російськими військовими, перед будівлею Верховної Ради АРК пройшов багатотисячний мітинг прихильників і противників територіальної цілісності України. З настанням окупації розпочався процес над патріотами України: були затримані заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, а також кримські татари Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Ескендер Кантеміров, Талят Юнусов, Ескендер Емірвалієв, Арсен Юнусов і Ескендер Небієв.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
А если бы в 14 году при власти были эти? Чубаров об оккупации Крыма: "Те, кто по своим полномочиям должны были защищать Украину, со своей задачей не справились" - Цензор.НЕТ 716
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26.02.2021 15:45
+11
Одного ты точно знаешь - четырежды уклонист от призыва из Кривого Рога....
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26.02.2021 15:47
+8
Турчинов у цей час не міг розібратися із ситуацією в Києві, бо вся опущена ригами міліція заховалася, армія дискридитована зеком, який її вигянів на Майдан і розікрадена всіма попередниками, що 10 відсотків техніки тільки рухалося, літаки не літали, броєздатних і то наполовину було десь 5-7 тисяч десантників, половина депутатів у Харкові мали створити якусь малоросію, у всі міста України зайшли російські ДРГ і розшатували виконкоми, військових, міліцію, суди, прокуратуру, тупий нарід надів колорадські стрічки і горлинив "росія", в Одесі, Харкові, Миколаєві, Херсоні, Дніпрі, Запоріжжі, Донецьку, Луганську та десятках мунших міст, були захоплені облради, міськради, вивішени російські тряпки замість українських прапорів... Крим захопили озброєні ДРГ ГРУ і вийшли із казармів війська кацапського флоту, в Донецьку, Луганську вже стріляли, більшість депутатів різних рівнів придбали ворожді прапорці і вижидали, коли його вивішувати на своєму будинку, балконі чи автомобілі... Кримська міліція, СБУ, прокуратура, суди і 90% військових перейшли на бік ворога разом з технікою і зброєю.Президент і частина депутатів ВР, ген.прокурор, міністри, втекли, залишивши порожню казну і відсутність золото-валютних-резервів, а пенсіх і соцвиплати потрібно виплачувати кожного дня.Про що Ви кажете пане? Дякувати пару десятку депутатів із фракції "Партії регіонів", Турчинову, Порошенко, Яценюку," БПП", "народному фронту", "Свободі" та частині позафракціонних, що вони проголосували за виконуючого обовязки президента Турчинова і залишили легітивну Раду. А то памятаєте, як кричали кацапи "київська хунта" і призивали не виконувати накази нелегетимної ніби влади. Дякувати добробатам, волонтерам,частині військових, міліції, прокуратурі,та окремим громадянам, які своїми коштами, продуктами, одежею, теплим словом підтримали одиноких патріотів і спасли Україну.
А в цей час сцикуни і малороси давали концерти на ворожій території і ні за що не турбувалися, зато зараз такі агресивні і грамотні, навіть генералісимуси, що заднім числом всіх розбомбилим і спаслиб. Якраз це самі великі вороги, які посіяли зневіру, недовіру, брехню і шахраство.
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26.02.2021 17:14
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что заначит не справились? имена этих мыролюбцев с конкретными приговорами.
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26.02.2021 15:44 Відповісти
Одного ты точно знаешь - четырежды уклонист от призыва из Кривого Рога....
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26.02.2021 15:47 Відповісти
я к стати был 26 числа в симферополее возле вс крыма. и лично видел как все происходило.
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26.02.2021 15:48 Відповісти
Респект! нашего ВаЗЕлинового Членограя там не было среди украинских и крымско-татрских патротов?
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26.02.2021 15:53 Відповісти
За что респект? Он написал, что был наблюдателем, а не участником. Т.е. из племени "какаяразница".
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26.02.2021 15:56 Відповісти
Так и вы с того же племени, вы же не поехали Крым отстаивать.
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26.02.2021 16:22 Відповісти
Что ты чешешь, пьяное полено?
Кацап, водки нет - иди домой.
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26.02.2021 17:22 Відповісти
Уторой дурчик-пугаловок, третий пабидун трактура, читвертый тормаз-алкаш из кагала пупсикав. Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися" - Цензор.НЕТ 4080 Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися" - Цензор.НЕТ 4301 Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися" - Цензор.НЕТ 4301
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26.02.2021 16:11 Відповісти
А если бы в 14 году при власти были эти? Чубаров об оккупации Крыма: "Те, кто по своим полномочиям должны были защищать Украину, со своей задачей не справились" - Цензор.НЕТ 716
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26.02.2021 15:45 Відповісти
Тогда в денере было бы половина Украины.
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26.02.2021 15:47 Відповісти
Не медвебздюка уже бы прикапали, а не трубу и 3 канала падарили. Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися" - Цензор.НЕТ 7729 Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися" - Цензор.НЕТ 7834 Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися" - Цензор.НЕТ 7834
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26.02.2021 16:13 Відповісти
Не там, де були ті, хто аж горло рвав з криками:"Нє стрілять, нє паддавацца на правакації і оружиє закрить в оружейках!". Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися" - Цензор.НЕТ 9924
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26.02.2021 16:01 Відповісти
А ще: "Жоден танк не повинен покинути казарму", - Леді "Ю". Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися" - Цензор.НЕТ 1999
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26.02.2021 16:15 Відповісти
І це також. Але хто така була баба Юля на той час? Ніхто.
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26.02.2021 16:19 Відповісти
Вона тоді якимось чином пробралася на засідання РНБО, хоча тільки з зони її витягли, і воно голосніше за всіх там запевняла - ніякого спротиву, Захід нам допоможе, не провокуйте расєю.
Тільки Турчинов був за повноцінний опір окупанту. Ніхто його на підтримав х подачи леді Вінтер.
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26.02.2021 16:38 Відповісти
А я і не знав, що танки живуть в казармі.
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26.02.2021 17:56 Відповісти
Це пряма цитата від Юлі.
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26.02.2021 18:16 Відповісти
Ну так они теперь при власти. Хорошо, шо я не мужик...
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21.03.2021 19:57 Відповісти
Ты смотри, какой воинствующий зебиляка.
Если вы, зебилы "уставали ат вайны" в рыгаловках, то представляю, как бы вы устали от круглосуточного сидения в холодных подвалах без еды и света в то время, как кругом мышебратья бомбят.
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26.02.2021 15:51 Відповісти
Турчинов в это время должности раздавал - не до Крыма ему было..
у него "Предали все - не с кем было!"
Если Сопля его посадит за гос.изменну то это будет тот случай, когда я ему хлопать буду..

"Гражданское общество было уверено, что вечером 26 февраля в дело вступят украинские государственные органы и, в первую очередь, правоохранительные органы и Служба безопасности Украины, однако произошло все по-другому", - констатировал Чубаров.Источник: https://censor.net/ru/n3250354
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26.02.2021 15:49 Відповісти
Уже неоднократно были свидетельства очевидцев спецназовцев и тут на Цензоре и в других изданиях, что они уже были на взлётной площадке (в частности упоминался спецназ в Хмельницком) и ждали только приказа вылететь в Крым, для того, что бы обезвредить русских террористов, захвативших здания Верховного совета и Совета министров АР Крым.
Но приказа вылететь Крым так и не последовало.
Кто на тот момент мог отдать такой приказ?
Только верховный главнокомандующий на тот момент, а именно Турчинов.
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26.02.2021 16:11 Відповісти
добавлю
плюс к этому ПС, УНСО и другие милитарные общественные организации уже создали отряды тогда и готовы были мотнуться в Крым - запретили..
да многие поехали бы с гражданских имеющих и волю и опыт, если бы Киев попросил и помог..
Там бы и татары прикрыли бы..
Можно было, если бы не импотенты в Киеве..
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26.02.2021 16:17 Відповісти
Конечно, как раз кровавое месилово было очень кстати для полноты пропаганды и прямого вхождения на материк . Аналогия с Грузией полная. Опять же, такая прямая логика не для дебилов.
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26.02.2021 17:04 Відповісти
По твоей ущербной логике, вообще нельзя воевать с агрессорами и оккупантами рашистами.
То есть в Крыму нельзя было воевать, что бы пуйло не начал оккупацию материковой части Украины... по твоим словам.
Ну отдали Крым без боя, и что пуйло оценил это и не направил свои войска на материковую Украину?
Наоборот, это ещё больше подстегнуло пуйла и увеличило его захватнические аппетиты.
Именно, после сдачи без боя Крыма, пуйло таки направил свои войска на материковую Украину, в частности на Донбасс.
Если бы не было оказано сопротивление уже на Донбассе, он пошёл бы дальше и захватил полУкраины... итд.
Поэтому, нужно пресекать агрессора в самом начале агрессии.
В данном случае, нужно было применять оружие в Крыму по оккупантах... И тогда не только Крым был бы в Украине но и затяжной войны на Донбассе не было.
Легче потушить спичку, чем огонь.
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26.02.2021 17:19 Відповісти
Поэтому, нужно пресекать агрессора в самом начале агрессии.

Это правильно, но не при тех раскладах, что имели ровно 7лет назад.
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26.02.2021 17:42 Відповісти
А те, що по всьому кордону стояли кацапи, готові вторгнутися, нікого не цікавить? Чубаров про це знає? Чи тільки пестить, як Троцький?
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26.02.2021 18:24 Відповісти
Уже судят одного, кто отправил самолёт под хвалебное улюлюкивание дебилов.
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26.02.2021 17:09 Відповісти
Там давно уже не было СБУ. Те остатки только формально так назывались. Этого не понимают только дебилы.
А кадровой политикой наверно нафик надо было заниматься 26-го февраля... По мнению тех же дебилов.
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26.02.2021 17:00 Відповісти
Paulo Kit (Лео Кот) - привет..

вот я знаю, что ты Корчинского уважаешь, - так вот он тоже недавно говорил интервью какому то ТВ, что нужно провести расследование, что Крым можно и нужно было отстоять, и он и много его собратьев-националистов сидели на чемоданах, как и спец.наз в вертушках, и десантура..
Еще не стали Зеленые переправляться через пролив, еще только собиралась агентура ГРУ захватывать крымский ВР...
Запретил - отменил Киев все..., а потом уже да - потом поздно было, потом война, которая началась позже на Донбассе..
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26.02.2021 17:12 Відповісти
Я прекрасно знаю, что операция по захвату Крыма готовилась за долго до Майдана. Во время Майдана она готовилась усиленными темпами.
Счастье Корчинского, что он туда в этих числах не попал со своими людьми. На востоке от них пользы явно больше было.
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26.02.2021 17:18 Відповісти
Турчинов у цей час не міг розібратися із ситуацією в Києві, бо вся опущена ригами міліція заховалася, армія дискридитована зеком, який її вигянів на Майдан і розікрадена всіма попередниками, що 10 відсотків техніки тільки рухалося, літаки не літали, броєздатних і то наполовину було десь 5-7 тисяч десантників, половина депутатів у Харкові мали створити якусь малоросію, у всі міста України зайшли російські ДРГ і розшатували виконкоми, військових, міліцію, суди, прокуратуру, тупий нарід надів колорадські стрічки і горлинив "росія", в Одесі, Харкові, Миколаєві, Херсоні, Дніпрі, Запоріжжі, Донецьку, Луганську та десятках мунших міст, були захоплені облради, міськради, вивішени російські тряпки замість українських прапорів... Крим захопили озброєні ДРГ ГРУ і вийшли із казармів війська кацапського флоту, в Донецьку, Луганську вже стріляли, більшість депутатів різних рівнів придбали ворожді прапорці і вижидали, коли його вивішувати на своєму будинку, балконі чи автомобілі... Кримська міліція, СБУ, прокуратура, суди і 90% військових перейшли на бік ворога разом з технікою і зброєю.Президент і частина депутатів ВР, ген.прокурор, міністри, втекли, залишивши порожню казну і відсутність золото-валютних-резервів, а пенсіх і соцвиплати потрібно виплачувати кожного дня.Про що Ви кажете пане? Дякувати пару десятку депутатів із фракції "Партії регіонів", Турчинову, Порошенко, Яценюку," БПП", "народному фронту", "Свободі" та частині позафракціонних, що вони проголосували за виконуючого обовязки президента Турчинова і залишили легітивну Раду. А то памятаєте, як кричали кацапи "київська хунта" і призивали не виконувати накази нелегетимної ніби влади. Дякувати добробатам, волонтерам,частині військових, міліції, прокуратурі,та окремим громадянам, які своїми коштами, продуктами, одежею, теплим словом підтримали одиноких патріотів і спасли Україну.
А в цей час сцикуни і малороси давали концерти на ворожій території і ні за що не турбувалися, зато зараз такі агресивні і грамотні, навіть генералісимуси, що заднім числом всіх розбомбилим і спаслиб. Якраз це самі великі вороги, які посіяли зневіру, недовіру, брехню і шахраство.
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26.02.2021 17:14 Відповісти
До речі, і Київ був відкритий. Фактично там не залишилося ні одного підрозділу. Всі пішли під Крим, під Молдову (Придністровя) на Донбас. Навіть президентський полк, здається 101-й, був переведений на Донбас, щоб не пропустити переодітих російських спецназівців ГРУ у форму ніби "ДНР" "повстанцев", далі вглиб країни. І ті, що горлають за парда в Києві на День Незалежності то це не менці вороги, які стріляли по наших військових. Цим мудрий Порошенко показав, що тут є війська, бо до кордону менше години їзди, а там ще Чернігів, Суми і решта. Дякувати їм і тих, кого обплювали - Муженко,командирам 25, 95, 79 і 80 десантних бригад, які пішли рейдом на ворога, ударили по передових частинах а потім миттєво в по тиловим. Ворог запанікував і не розумів, що твориться. Таких маневрів кацапи не очікували. Добре спрацювали майданні сотні, Аваков і Парубію, які сформували нацгвардію. А забули "експерти", що кацапи не давали можливості підійти до кордонів нашим військам і обстрілювали їх зі своєї сторони, знаючи, що "ответки" не буде?
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26.02.2021 17:26 Відповісти
Те, кто по своим полномочиям

==
Ай яй яй и кто, кто же єто сдеееелал?Какие нехорошие политики и непатриотичные партии.
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26.02.2021 15:52 Відповісти
Я, особисто, он лайн, спостерігала, як кримські татари намагалися протистояти зєльоним чоловічкам пуйла. КРИМНАШ!А *уйло отсосьот як!)))
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26.02.2021 15:56 Відповісти
Чубаров и Джамилёв!! А почему Вы и ваши сыновья и родственники живы и здоровы и не умерли защищая ВАШ татарский Крым!!?? Хорошо сегодня сидеть в Киеве или Одессе звиздеть с трибуны ВР!! А вы забыли как вместе с Лужковыми и Затулиными и прочими сепаратистами России устраивали в крыму самозахваты земли, строили свои нищие землянки и призывали к бунтам и не повиновению!!?? Козлы!!
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26.02.2021 15:57 Відповісти
На Донбассе много татар воюют?
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26.02.2021 16:03 Відповісти
много... Батальон "Крым", преимущественно из крымских татар воевал на Донбассе в 2014-15 годах, пока генштаб Муженко не ликвидировал добровольческие формирования на Донбассе.
Так же была создана сотня Крым в составе полка Днепр-1 из крымских татар, которые воевали на Донбассе.
Они принимали участие в боях за Саур-Могилу и в Иловайске, где они попали в окружение. В Иловайск бойцы "Крыма" добрались 19 - 20 августа, когда над добровольческими батальонами уже нависла угроза окружения. 29 августа руководитель Сектора "Б" генерал Хомчак дал команду на выход из окружения с боем двумя колоннами. Бойцы "Крыма" двигались в колонне батальона "Днепр-1". В районе села Чабаны, вблизи Старобешево, они попали под обстрел, после чего прорывались из окружения малыми группами. 30 - 31 августа бойцы "Крыма" с боями прорвались из окружения. Но при прорыве личный состав "Крыма" понёс потери.

Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися" - Цензор.НЕТ 2858
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26.02.2021 16:31 Відповісти
ВНИМАНИЕ!
Слепленный заголовок статьи производит превратное впечатление!

"Чубаров об оккупации Крыма: "Те, кто по своим полномочиям должны были защищать Украину, со своей задачей не справились"

"Гражданское общество было уверено, что вечером 26 февраля в дело вступят украинские государственные органы и, в первую очередь, правоохранительные органы и Служба безопасности Украины, однако произошло все по-другому",
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26.02.2021 16:47 Відповісти
Чому так толерантно сказано? Ті, що мали захищати Україну, жерли і одягалися та веселилися за рахунок України - зрадила її і перейшла на бік ворога. Інші прислуживали ворогу, які називаються поліцаями. Не зрадили більшість кримських татар і частина українців. При деокупації всі вороги підуть за окупантом, їм прощення не буде. Крапка.
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26.02.2021 16:47 Відповісти
Виглядає все смачно... але не завадило б п. Чубарову і на себе подивитися з критичної точки зору. Чому, для прикладу пан Р.Чубаров, пан М. Джемільов, Меджліс не організували спротив кримсько-татарського народу окупації Криму?. Чому не сформовані озброєні загони кримських татар?. Чому не організовано партизанського руху кр.-татарського народу? Адже саме вони на всіх-усюдах кричать про "татарський" Крим, про автономію Кр.-татарського народу, про необхідність внести відровідні зміни до Конституції України, критикують українську владу за бездіяльність і підбурюють мусульманський світ на створення мусульманського анклаву в Україні іт.п. А САМІ, САМІ то що зробили? Знову на бойню підуть націоналісти, "свободівці", патріоти, галичани, а татари, як завжди з-за спини вигулькнуть і повісять свого прапора та проголосять автономію? Як колись Де Голь з-за спини союзників став "асвабадітєлєм" Франції?..
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26.02.2021 17:34 Відповісти
Зато татарва так "заедала" нетатарское население Крыма, шо оное после аннексии Крыма многое простит Путину за то, что он Меджлис отправил к Аллаху, а татар "за рога и в стойло" поставил на общие основания. И теперь татары в Крыму такие толерантные, потому что знают - если отрыть хлебало насчёт преимуществ коренного крымско-татарского населения над остальными жителями Крыма - мгновенно: Сибирь, кайло, лесосека.
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26.02.2021 17:37 Відповісти
Яку посаду займав Порошенко в січні, лютому 2014 рока ?
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26.02.2021 17:47 Відповісти
Да, раздрай тогда произошел знатный...
Никто ведь не понимал насколько далеко готов зайти питерский хорек с своими "зелеными человечками"...
Покажи тогда Чубарову кто-нибудь нынешний результат по Крыму, наверное он не стал бы надеяться на крымских ментов и сбу-шников, а призвал всех своих земляков взять оружие в руки и оказывать оккупантам сопротивление где только возможно!
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26.02.2021 17:48 Відповісти
Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися" - Цензор.НЕТ 6854
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26.02.2021 19:36 Відповісти
 
 