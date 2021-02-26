Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися"
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Громадянське суспільство в Криму 26 лютого 2014 р. відстояло територіальну цілісність України, не давши зібрати позачергову сесію Верховної Ради Автономної Республіки Крим з метою ухвалення звернення до президента РФ.
Про це під час телемарафону до Дня спротиву окупації АР Крим та Севастополя заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Громадянське суспільство відстояло територіальну цілісність України. А ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, вони зі своїм завданням не впоралися", - наголосив Чубаров.
За його словами, 25 лютого 2014 р. стало відомо, що депутати з оточення керівництва ВР АРК збирають позачергову сесію, на якій "будуть намагатися ухвалити "обращєніє" до Путіна".
"Ми розуміли, що це запрошення Росії, як мінімум, до втручання в українські справи, і в цей день, 25 лютого, ми зустрічалися кілька разів з Константиновим (тодішній голова ВР АРК. - Ред.) і його заступником. Я як голова Меджлісу кримськотатарського народу зі своїми заступниками намагався переконати його відкласти дату сесії на кілька днів, поїхати з групою депутатів на чолі з ним до Києва, зустрітися з тимчасово виконуючим обов'язки президента Турчиновим і узгодити питання Криму, тобто весь процес ввести в конституційне поле України", - розповів Чубаров.
Проте, за його словами, "Константинов уже собі не належав, у Криму вже були всюди розставлені агенти спецслужб Російської Федерації".
Чубаров підкреслив, що напередодні і в день проведення мітингу, 26 лютого, він не виявив "жодного помітного руху українських політичних партій в Криму".
"Чомусь усі кудись розійшлися, за винятком активістів українського руху, тому нам, Меджлісу кримськотатарського народу, довелося ухвалити рішення, щоб об'єднати всіх людей у Криму на спротив тим планам, які були задумані на 26 лютого", - розповів глава Меджлісу.
Він зазначив, що учасники мітингу 26 лютого - приблизно 15 тисяч представників громадянського суспільства - своє завдання виконали, відстояли територіальну цілісність України і не дали депутатам відправити звернення до Москви.
"Громадянське суспільство було впевнене, що ввечері 26 лютого в справу вступають українські державні органи і, в першу чергу, правоохоронні органи і Служба безпеки України, але сталося все по-іншому", - констатував Чубаров.
Водночас перший заступник постійного представника Президента України в АРК Дар'я Свиридова наголосила, що питання деокупації Криму - це питання відновлення справедливості як для кожної окремої людини, так і для країни загалом, і для міжнародного права в цілому.
Вона зауважила, що важливо пам'ятати і про події 26 лютого 2014 року, і про людей, які щоденно чинять опір в умовах окупації. Вона також нагадала, що під час мітингу 26 лютого двоє людей загинули, інші отримали ушкодження, а окупаційна "влада" згодом використала його як привід для початку політичних переслідувань жителів Криму.
"Розслідування цих подій, визнання жертвами осіб, які переслідувалися, притягнення до відповідальності винних у цих воєнних злочинах - це теж дуже важливі елементи на нашому шляху до справедливості", - зазначила заступник постпреда.
Як повідомлялося, 26 лютого 2014 року, напередодні окупації Криму російськими військовими, перед будівлею Верховної Ради АРК пройшов багатотисячний мітинг прихильників і противників територіальної цілісності України. З настанням окупації розпочався процес над патріотами України: були затримані заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, а також кримські татари Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Ескендер Кантеміров, Талят Юнусов, Ескендер Емірвалієв, Арсен Юнусов і Ескендер Небієв.
Будь ласка, зачекайте...
Кацап, водки нет - иди домой.
Тільки Турчинов був за повноцінний опір окупанту. Ніхто його на підтримав х подачи леді Вінтер.
Если вы, зебилы "уставали ат вайны" в рыгаловках, то представляю, как бы вы устали от круглосуточного сидения в холодных подвалах без еды и света в то время, как кругом мышебратья бомбят.
у него "Предали все - не с кем было!"
Если Сопля его посадит за гос.изменну то это будет тот случай, когда я ему хлопать буду..
"Гражданское общество было уверено, что вечером 26 февраля в дело вступят украинские государственные органы и, в первую очередь, правоохранительные органы и Служба безопасности Украины, однако произошло все по-другому", - констатировал Чубаров.Источник: https://censor.net/ru/n3250354
Но приказа вылететь Крым так и не последовало.
Кто на тот момент мог отдать такой приказ?
Только верховный главнокомандующий на тот момент, а именно Турчинов.
плюс к этому ПС, УНСО и другие милитарные общественные организации уже создали отряды тогда и готовы были мотнуться в Крым - запретили..
да многие поехали бы с гражданских имеющих и волю и опыт, если бы Киев попросил и помог..
Там бы и татары прикрыли бы..
Можно было, если бы не импотенты в Киеве..
То есть в Крыму нельзя было воевать, что бы пуйло не начал оккупацию материковой части Украины... по твоим словам.
Ну отдали Крым без боя, и что пуйло оценил это и не направил свои войска на материковую Украину?
Наоборот, это ещё больше подстегнуло пуйла и увеличило его захватнические аппетиты.
Именно, после сдачи без боя Крыма, пуйло таки направил свои войска на материковую Украину, в частности на Донбасс.
Если бы не было оказано сопротивление уже на Донбассе, он пошёл бы дальше и захватил полУкраины... итд.
Поэтому, нужно пресекать агрессора в самом начале агрессии.
В данном случае, нужно было применять оружие в Крыму по оккупантах... И тогда не только Крым был бы в Украине но и затяжной войны на Донбассе не было.
Легче потушить спичку, чем огонь.
Это правильно, но не при тех раскладах, что имели ровно 7лет назад.
А кадровой политикой наверно нафик надо было заниматься 26-го февраля... По мнению тех же дебилов.
вот я знаю, что ты Корчинского уважаешь, - так вот он тоже недавно говорил интервью какому то ТВ, что нужно провести расследование, что Крым можно и нужно было отстоять, и он и много его собратьев-националистов сидели на чемоданах, как и спец.наз в вертушках, и десантура..
Еще не стали Зеленые переправляться через пролив, еще только собиралась агентура ГРУ захватывать крымский ВР...
Запретил - отменил Киев все..., а потом уже да - потом поздно было, потом война, которая началась позже на Донбассе..
Счастье Корчинского, что он туда в этих числах не попал со своими людьми. На востоке от них пользы явно больше было.
А в цей час сцикуни і малороси давали концерти на ворожій території і ні за що не турбувалися, зато зараз такі агресивні і грамотні, навіть генералісимуси, що заднім числом всіх розбомбилим і спаслиб. Якраз це самі великі вороги, які посіяли зневіру, недовіру, брехню і шахраство.
==
Ай яй яй и кто, кто же єто сдеееелал?Какие нехорошие политики и непатриотичные партии.
Так же была создана сотня Крым в составе полка Днепр-1 из крымских татар, которые воевали на Донбассе.
Они принимали участие в боях за Саур-Могилу и в Иловайске, где они попали в окружение. В Иловайск бойцы "Крыма" добрались 19 - 20 августа, когда над добровольческими батальонами уже нависла угроза окружения. 29 августа руководитель Сектора "Б" генерал Хомчак дал команду на выход из окружения с боем двумя колоннами. Бойцы "Крыма" двигались в колонне батальона "Днепр-1". В районе села Чабаны, вблизи Старобешево, они попали под обстрел, после чего прорывались из окружения малыми группами. 30 - 31 августа бойцы "Крыма" с боями прорвались из окружения. Но при прорыве личный состав "Крыма" понёс потери.
Слепленный заголовок статьи производит превратное впечатление!
"Чубаров об оккупации Крыма: "Те, кто по своим полномочиям должны были защищать Украину, со своей задачей не справились"
"Гражданское общество было уверено, что вечером 26 февраля в дело вступят украинские государственные органы и, в первую очередь, правоохранительные органы и Служба безопасности Украины, однако произошло все по-другому",
Никто ведь не понимал насколько далеко готов зайти питерский хорек с своими "зелеными человечками"...
Покажи тогда Чубарову кто-нибудь нынешний результат по Крыму, наверное он не стал бы надеяться на крымских ментов и сбу-шников, а призвал всех своих земляков взять оружие в руки и оказывать оккупантам сопротивление где только возможно!