Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися"

Громадянське суспільство в Криму 26 лютого 2014 р. відстояло територіальну цілісність України, не давши зібрати позачергову сесію Верховної Ради Автономної Республіки Крим з метою ухвалення звернення до президента РФ.

Про це під час телемарафону до Дня спротиву окупації АР Крим та Севастополя заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Громадянське суспільство відстояло територіальну цілісність України. А ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, вони зі своїм завданням не впоралися", - наголосив Чубаров.

За його словами, 25 лютого 2014 р. стало відомо, що депутати з оточення керівництва ВР АРК збирають позачергову сесію, на якій "будуть намагатися ухвалити "обращєніє" до Путіна".

"Ми розуміли, що це запрошення Росії, як мінімум, до втручання в українські справи, і в цей день, 25 лютого, ми зустрічалися кілька разів з Константиновим (тодішній голова ВР АРК. - Ред.) і його заступником. Я як голова Меджлісу кримськотатарського народу зі своїми заступниками намагався переконати його відкласти дату сесії на кілька днів, поїхати з групою депутатів на чолі з ним до Києва, зустрітися з тимчасово виконуючим обов'язки президента Турчиновим і узгодити питання Криму, тобто весь процес ввести в конституційне поле України", - розповів Чубаров.

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Проте, за його словами, "Константинов уже собі не належав, у Криму вже були всюди розставлені агенти спецслужб Російської Федерації".

Чубаров підкреслив, що напередодні і в день проведення мітингу, 26 лютого, він не виявив "жодного помітного руху українських політичних партій в Криму".

"Чомусь усі кудись розійшлися, за винятком активістів українського руху, тому нам, Меджлісу кримськотатарського народу, довелося ухвалити рішення, щоб об'єднати всіх людей у Криму на спротив тим планам, які були задумані на 26 лютого", - розповів глава Меджлісу.

Він зазначив, що учасники мітингу 26 лютого - приблизно 15 тисяч представників громадянського суспільства - своє завдання виконали, відстояли територіальну цілісність України і не дали депутатам відправити звернення до Москви.

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"Громадянське суспільство було впевнене, що ввечері 26 лютого в справу вступають українські державні органи і, в першу чергу, правоохоронні органи і Служба безпеки України, але сталося все по-іншому", - констатував Чубаров.

Водночас перший заступник постійного представника Президента України в АРК Дар'я Свиридова наголосила, що питання деокупації Криму - це питання відновлення справедливості як для кожної окремої людини, так і для країни загалом, і для міжнародного права в цілому.

Вона зауважила, що важливо пам'ятати і про події 26 лютого 2014 року, і про людей, які щоденно чинять опір в умовах окупації. Вона також нагадала, що під час мітингу 26 лютого двоє людей загинули, інші отримали ушкодження, а окупаційна "влада" згодом використала його як привід для початку політичних переслідувань жителів Криму.

"Розслідування цих подій, визнання жертвами осіб, які переслідувалися, притягнення до відповідальності винних у цих воєнних злочинах - це теж дуже важливі елементи на нашому шляху до справедливості", - зазначила заступник постпреда.

Як повідомлялося, 26 лютого 2014 року, напередодні окупації Криму російськими військовими, перед будівлею Верховної Ради АРК пройшов багатотисячний мітинг прихильників і противників територіальної цілісності України. З настанням окупації розпочався процес над патріотами України: були затримані заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, а також кримські татари Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Ескендер Кантеміров, Талят Юнусов, Ескендер Емірвалієв, Арсен Юнусов і Ескендер Небієв.