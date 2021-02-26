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Луганщина (4416) мовлення (137) телебачення (731) Мінрегіонрозвитку (120)

У липні на Луганщині буде відкрито нову телевежу для мовлення на окуповані території, - Мінрегіонрозвитку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У липні на Луганщині буде відкрито нову телевежу для мовлення на окуповані території, - Мінрегіонрозвитку

Нову радіотелевізійну передавальну станцію, що будується в смт Комишуваха (Попаснянський район Луганської області) планують відкрити в липні 2021 року, приурочивши до святкування 30-ї річниці Незалежності України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій.

Телевежа розташована майже на межі з тимчасово окупованою територією. Завдяки цьому українські теле- та радіоканали стануть доступними для мешканців значної частини Луганської та Донецької області, що наразі не контролюється українським урядом.

Проєкт складається з будівництва та облаштування радіотелевізійної передавальної станції та встановлення наземного технологічного устаткування. Телевежа забезпечить трансляцію майже 30 каналів цифрового телебачення і восьми радіоканалів.

Загальна вартість проєкту становить 44,4 млн грн, зокрема 40,9 млн грн - кошти державного бюджету.

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"Завдяки синхронізації дії Бахмутовської та Попаснянської телевеж, радіус сигналу значно збільшиться. Українські канали стануть доступні у багатьох густонаселених регіонах тимчасово окупованої території, зокрема, у Горлівці, Дебальцево, Углегорську, Алчевську, Стаханові", - наголосили в Мінрегіоні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Совок до сих пор считает, что пропаганда это десятое дело, а на самом деле правильные мозги - это первая задача! Крым и Донбас ничему не научили?!
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26.02.2021 16:22
+1
Предлагаю на этой телевышке повесится Зеленскому и соратникам, которые обещали мир на Донбасе. И видосик обязательно сделать)
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26.02.2021 15:50
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А высоту так и не назвали...
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26.02.2021 15:49 Відповісти
Предлагаю на этой телевышке повесится Зеленскому и соратникам, которые обещали мир на Донбасе. И видосик обязательно сделать)
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26.02.2021 15:50 Відповісти
а Яценюку наверно предложишь распяться на его недостроенном заборчике ?
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26.02.2021 17:28 Відповісти
Яценюк к тебе по ночам приходит?) Ну это ваши с ним дела.
К вышке это не имеет никакого отношения)
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26.02.2021 17:37 Відповісти
прочему же, у меня как раз вопрос к Арсению - забор недостроен, а про вышки в его время даже и не вспоминали, хотя как противовес пропаганде кремлядей они очень были нужны
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26.02.2021 18:32 Відповісти
Уважаемый!) Перечитайте еще раз статью которую вы комментируете. А "почему у вас вопрос к Арсению" вы обсудите в подходящем посте. Удачи вам в диалоге с Яценюком...
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26.02.2021 19:43 Відповісти
Чи немає куди кошти вкласти?
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26.02.2021 16:00 Відповісти
Совок до сих пор считает, что пропаганда это десятое дело, а на самом деле правильные мозги - это первая задача! Крым и Донбас ничему не научили?!
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26.02.2021 16:22 Відповісти
Вышки-были актуальны,лет 10 назад,теперь впору-фильтрационные лагеря и тюрьмы,готовить. У липні на Луганщині буде відкрито нову телевежу для мовлення на окуповані території, - Мінрегіонрозвитку - Цензор.НЕТ 2366
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26.02.2021 16:30 Відповісти
это вы предлогаете предварительно готовиться к интеграции лугандонцев и крысчан ?
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26.02.2021 17:31 Відповісти
Головною умовою вибору місця розташування нових телевеж поблизу лінії розмежування є НЕпотрапляння їх сигналу до густонаселених теренів ордло, або лише символічне, яке потребує встановлення дуже високих направлених антен. Першу таку вежу з помпою встановили в Луганській обл. у Бахмутівці 3 роки тому - близько 40 км до центру Луганська через бугор. Хоча логічною локацією для неї було м.Щастя, звідки у луганську дивилися б наше ТБ на кімнатні антени. Нова вежа від Луганська будується у 70 км.
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26.02.2021 19:05 Відповісти
Ясно что орда будет глушить сигналы с наших вышек и толку от них ноль. А так освоили 44.4 млн гривен, да ещё блеснули патриотизмом
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27.02.2021 03:45 Відповісти
 
 