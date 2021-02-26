Зеленський підписав указ про притягнення до відповідальності винних у невиконанні рішень РНБО
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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України".
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №77/2021 опублікований на сайті президента.
Так Кабміну доручено забезпечувати виконання органами виконавчої влади рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію указами Президента України;
А також вжити заходів щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності осіб, винних у невиконанні рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України.
Крім того, уряду доручено запровадити процедуру схвалення Кабінетом Міністрів України планів організації виконання завдань, визначених Кабінету Міністрів України у рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України, та надання інформації Секретареві Ради національної безпеки і оборони України у встановлені строки з метою інформування Президента України.
"Прем’єр-міністрові України взяти під особистий контроль діяльність керівників органів виконавчої влади щодо забезпечення виконання завдань, покладених на відповідні органи рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними у дію указами Президента України", - йдеться в указі.
Членам Ради національної безпеки і оборони України, здійснюючи координацію та контроль у межах своїх посадових повноважень, забезпечувати виконання відповідними державними органами рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України, у встановлені строки.
Будь ласка, зачекайте...
Известно, что Зеленский не раз посещал Москву. И видеозаписи могут быть не только с публичных выступлений и концертов «Квартала 95», но и с корпоративов тоже. И не только с корпоративов.
Еще одно уязвимое место - российское финансирование проектов, доход от которых имел Зеленский, включая и период после начала российской агрессии против Украины. Эта тема тоже может «вспомниться» и подкрепиться документальными подтверждениями.
Также у Кремля есть записи телефонных разговоров Зеленского с Путиным. И есть всякая переписка между Банковой и Кремлем в рамках консультаций в нормандском формате. Там может быть компромат в специфическом виде - какие-то предложения, поступавшие с Банковой в Кремль, которые противоречат тому имиджу жесткого защитника украинских интересов, который усиленно старается создать себе Зеленский в последний месяц. Напомним, что раньше сам Зеленский заявлял о своей готовности на переговорах с Путиным «сойтись где-то посередине». И что же он понимал под «серединой» - это очень интересный вопрос.
Дно.
а так да ...
Не вийшло з нього ні "Конфуція", ні "Езопа" , ні гладіатора... навіть ретельного та чесного трударя... Бо з курячого яйця ні страус, чи пава - не вилуплюються!І А очікувати довше - марна справа, бо то буде на шкоду собі і Державі!
Слід допомогти йому її позбутися - щоб не мучився і не надривався - а то грижу хватить... та й країну не мучив би своєю тупізною та безалаберністю
Але, воно ж зрозуміло -Якщо не встигне розпродати землю України, то не доотримає гонорарів від ляльководів Якщо не дограбує - то не стане таким віртуозним шахраєм, як мріяв.,.
Та й щоб змитися за бугор - потрібен час, щоб розпродати майно в Україні...
Але, як застерігають його "подєльнічки" -паталогічна жадібність фраєра загубить...
А олігархам він потрібен як тимчасовий громовідвід... Але ж... - використані презервативи - викидаються
З кожним днем він стає і без допуску до руля і без вітрил, гнаний мусонними вітрами та власною бездумністю. бо за управлінською суттю в масштабах держави, він - порожня особа...
Він - щаслива людина, бо не здатний навіть збагнути і зрозуміти рівня своєї обмеженості та профнепридатності
Його ніхто вже всерйоз не сприймає - ні на Заході, ні в Україні (хіба що Беня-діктова, рівна йому за інтелектом та професійністю) бо всі знають - чого вартує його слово, його обіцянка чи його "енергійні дії" ! Вірити йому, а тим більше, довірятися - то неймовірний та свідомий самообман!
Бо він, своїми діями, створив стійке враження, що йому не лише не властива категорія "порядність", але й саме слово - не відоме...
Але, без пластичної операції йому окрім росії та Ізраїлю то й тікати нікуди, бо в іншому місці, США - його легенько дістануть і вкладуть його білі рученьки піаніста в браслети (хоча й не ними він здатний грати)
Хоча, при великому бажанні, - США можуть дістати і з землі обітованої...
Бідний Йорік - майже по Шекспіру...- був просто блазнем, а став блазнем жалюгідним, блазнем придворним - у Путіна та олігархів...
Що ж -.. так минає людська слава (Sic transit gloria mundi)
РНБО - это просто консультативный орган, который должен давать советы этому клоуну.
А уже на основании этих советов клоун может выдать, а может и не выдать свой указ.
Вот этот указ и надо исполнять всем остальным, а не какой-то совет РНБО
и послал этого позывача подальше с формулировкой, что решение РНБО - это всего лишь совет президенту, а не приказ.
А для всех остальных чиновников - это даже не совет, а просто информация.
Кого клоун решил наказывать за невыполнение данных исключительно ему, клоуну, советов - это загадка.
" А также принять меры по привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, виновных в невыполнении решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами Президента Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3250357 "
Хочу чтобы ведра шли домой сами!
А тепер нам показуватимуть медведів на велосипеді: шоу РНБО і балаган імені Стерненка.
Про те,що функція РНБО-пропозиції,координація,контроль,вже й не стану нагадувати...
Да и то нельзя, потому что решения СНБО имеют для президента консультативный, а не директивный характер.
Прафффісіанал, одним словом.
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( логіка і правила гри під катом )
Зеленский, по-видимому, окончательно понял, что депутатов у него нет, министров нет, судей нет и ничего нет, а осталась только РНБО. И принялся махать этой РНБО как безумный лесоруб.
И это хорошая новость, я это приветствую. Потому что заседание РНБО сегодня может оказаться решающим в борьбе, которую мы ведем уже три года. Речь идет о Фирташе, по которому уже 6 лет ведётся следствие в США.
По плану перед заседанием Зеленский встречается с Коболевым и Витренко и согласовывает с ними программу действий. Готовится национализация облгазов и передача их в ведение Нафтогаза.
Однако информация об этом есть не только у меня, но и у Фирташа с Левочкиным и они уже развили всё возможное давление на ОП и Ермака, чтобы в последний момент откатить и добиться, чтобы на этот раз под санкции попал кто-то другой.
Ну что ж.
Если Левочкин заборет Зеленского - значит, борьба с олигархами поломалась на старте.
Если Зеленский таки введёт санкции против Фирташа, как того требует Госдеп, я обещаю внимательнейшим образом прочитать, в чем эти санкции состоят, и проследить за тем, что они будут реальными и сделают Фирташу действительно больно.
Демократическая Сокира три года уже за Фирташем гоняется, мы, кажется, лучшие в стране специалисты по вопросу. Мимо нас не пролетит.
Anton Shvets
ЗЕ может издавать любые указы но чиновники будут их тупо игнорить а СБУ и МВД будут их реализовывать только если эти указы дают им какие-то ВЫГОДЫ в борьбе с конкурентами.
Вот и вся суть того что сейчас происходит в Украине.
Кстати в РФ происходит точно то же самое!
говорили - оратор, оратор.. а он оказывается писатель
Писатель, еще какой! Зачитаешься