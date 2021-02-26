УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4818 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
10 906 32
Зеленський (17431) РНБО (1717) наказ (346)

Зеленський підписав указ про притягнення до відповідальності винних у невиконанні рішень РНБО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський підписав указ про притягнення до відповідальності винних у невиконанні рішень РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №77/2021 опублікований на сайті президента.

Так Кабміну доручено забезпечувати виконання органами виконавчої влади рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію указами Президента України;

А також вжити заходів щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності осіб, винних у невиконанні рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України.

Крім того, уряду доручено запровадити процедуру схвалення Кабінетом Міністрів України планів організації виконання завдань, визначених Кабінету Міністрів України у рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України, та надання інформації Секретареві Ради національної безпеки і оборони України у встановлені строки з метою інформування Президента України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ

"Прем’єр-міністрові України взяти під особистий контроль діяльність керівників органів виконавчої влади щодо забезпечення виконання завдань, покладених на відповідні органи рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними у дію указами Президента України", - йдеться в указі.

Членам Ради національної безпеки і оборони України, здійснюючи координацію та контроль у межах своїх посадових повноважень, забезпечувати виконання відповідними державними органами рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України, у встановлені строки.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Кто ответит за то, что медведчук не в СИЗО, вопреки решению СНБО и указу Зеленского?
показати весь коментар
26.02.2021 15:52
+10
зеленский на том уровне когда пофигу любой "компромат".
Дно.
показати весь коментар
26.02.2021 15:56
+6
По щучьему велению...по моему хотению
Хочу чтобы ведра шли домой сами!
показати весь коментар
26.02.2021 15:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не только Горловка с Безлером. Какого нового компромата на Зеленского ждать от Медведчука . https://www.dsnews.ua/politics/i-video-s-korporativov-tozhe-kakogo-novogo-kompromata-na-zelenskogo-zhdat-ot-medvedchuka-25022021-416990
показати весь коментар
26.02.2021 15:51 Відповісти
лиш маленька цитата зі статті -

Известно, что Зеленский не раз посещал Москву. И видеозаписи могут быть не только с публичных выступлений и концертов «Квартала 95», но и с корпоративов тоже. И не только с корпоративов.

Еще одно уязвимое место - российское финансирование проектов, доход от которых имел Зеленский, включая и период после начала российской агрессии против Украины. Эта тема тоже может «вспомниться» и подкрепиться документальными подтверждениями.

Также у Кремля есть записи телефонных разговоров Зеленского с Путиным. И есть всякая переписка между Банковой и Кремлем в рамках консультаций в нормандском формате. Там может быть компромат в специфическом виде - какие-то предложения, поступавшие с Банковой в Кремль, которые противоречат тому имиджу жесткого защитника украинских интересов, который усиленно старается создать себе Зеленский в последний месяц. Напомним, что раньше сам Зеленский заявлял о своей готовности на переговорах с Путиным «сойтись где-то посередине». И что же он понимал под «серединой» - это очень интересный вопрос.
показати весь коментар
26.02.2021 15:52 Відповісти
зеленский на том уровне когда пофигу любой "компромат".
Дно.
показати весь коментар
26.02.2021 15:56 Відповісти
ну если только с ним какое ни будь кино покажут для взрослых с московских бань на корпоративах... Зеленський підписав указ про притягнення до відповідальності винних у невиконанні рішень РНБО - Цензор.НЕТ 547
а так да ...
показати весь коментар
26.02.2021 16:03 Відповісти
и это абсолютно никак не повлияет ни на его мозг, ни на его самочувствие, ни на его рейтинг.
показати весь коментар
26.02.2021 16:09 Відповісти
особливо саме перед тим, як призначили його головувати кремлівським аналом в Україні ІНТЕР
показати весь коментар
26.02.2021 16:10 Відповісти
Запасаемся попкорном. Скоро будет еще веселее. Сколько еще вылезет.
показати весь коментар
26.02.2021 16:20 Відповісти
Нинішня посада ЗЕ - для нього і обтяжлива і не по силах... як виявилося - "нє по Сєнькє шапка"

Не вийшло з нього ні "Конфуція", ні "Езопа" , ні гладіатора... навіть ретельного та чесного трударя... Бо з курячого яйця ні страус, чи пава - не вилуплюються!І А очікувати довше - марна справа, бо то буде на шкоду собі і Державі!

Слід допомогти йому її позбутися - щоб не мучився і не надривався - а то грижу хватить... та й країну не мучив би своєю тупізною та безалаберністю

Але, воно ж зрозуміло -Якщо не встигне розпродати землю України, то не доотримає гонорарів від ляльководів Якщо не дограбує - то не стане таким віртуозним шахраєм, як мріяв.,.

Та й щоб змитися за бугор - потрібен час, щоб розпродати майно в Україні...

Але, як застерігають його "подєльнічки" -паталогічна жадібність фраєра загубить...

А олігархам він потрібен як тимчасовий громовідвід... Але ж... - використані презервативи - викидаються

З кожним днем він стає і без допуску до руля і без вітрил, гнаний мусонними вітрами та власною бездумністю. бо за управлінською суттю в масштабах держави, він - порожня особа...

Він - щаслива людина, бо не здатний навіть збагнути і зрозуміти рівня своєї обмеженості та профнепридатності

Його ніхто вже всерйоз не сприймає - ні на Заході, ні в Україні (хіба що Беня-діктова, рівна йому за інтелектом та професійністю) бо всі знають - чого вартує його слово, його обіцянка чи його "енергійні дії" ! Вірити йому, а тим більше, довірятися - то неймовірний та свідомий самообман!

Бо він, своїми діями, створив стійке враження, що йому не лише не властива категорія "порядність", але й саме слово - не відоме...

Але, без пластичної операції йому окрім росії та Ізраїлю то й тікати нікуди, бо в іншому місці, США - його легенько дістануть і вкладуть його білі рученьки піаніста в браслети (хоча й не ними він здатний грати)

Хоча, при великому бажанні, - США можуть дістати і з землі обітованої...

Бідний Йорік - майже по Шекспіру...- був просто блазнем, а став блазнем жалюгідним, блазнем придворним - у Путіна та олігархів...

Що ж -.. так минає людська слава (Sic transit gloria mundi)
показати весь коментар
26.02.2021 16:12 Відповісти
Цікаво. Відносно Медведчука і Марченко введено санкції за фінансування тероризму, але чомусь не інкримінують ст.258-5 КК України
показати весь коментар
26.02.2021 16:19 Відповісти
Кто ответит за то, что медведчук не в СИЗО, вопреки решению СНБО и указу Зеленского?
показати весь коментар
26.02.2021 15:52 Відповісти
Этот клоун не знает полномочий РНБО )))

РНБО - это просто консультативный орган, который должен давать советы этому клоуну.

А уже на основании этих советов клоун может выдать, а может и не выдать свой указ.

Вот этот указ и надо исполнять всем остальным, а не какой-то совет РНБО
показати весь коментар
26.02.2021 16:08 Відповісти
Предполагаю, что этот указ состряпан для наказания ни кого-то из зеленой шайки, а попередников.
показати весь коментар
26.02.2021 16:11 Відповісти
Верховный Суд уже разбирал позов какого-то "патриота", который обвинял Порошенко в том, что он не выполнил решение РНБО

и послал этого позывача подальше с формулировкой, что решение РНБО - это всего лишь совет президенту, а не приказ.

А для всех остальных чиновников - это даже не совет, а просто информация.

Кого клоун решил наказывать за невыполнение данных исключительно ему, клоуну, советов - это загадка.
показати весь коментар
26.02.2021 16:18 Відповісти
Статью не в силах дочитать хотя бы до середины -
" А также принять меры по привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, виновных в невыполнении решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами Президента Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3250357 "
показати весь коментар
26.02.2021 17:31 Відповісти
За невыполнение указов надо наказывать вне зависимости от того, изданы они под влиянием советов РНБО или под влиянием гадания на картах.
показати весь коментар
26.02.2021 17:41 Відповісти
По щучьему велению...по моему хотению
Хочу чтобы ведра шли домой сами!
показати весь коментар
26.02.2021 15:52 Відповісти
Терорюги Медведчук с Козаком испугались и ржут... валяются...
показати весь коментар
26.02.2021 15:54 Відповісти
Зеленський підписав указ про притягнення до відповідальності винних у невиконанні рішень РНБО - Цензор.НЕТ 8275
показати весь коментар
26.02.2021 16:02 Відповісти
Зєля щось підписало. Смішно...
показати весь коментар
26.02.2021 16:04 Відповісти
Странные люди - циркачи. Поэтому, они и удивляют своими странностями. Карнавал продолжается.
показати весь коментар
26.02.2021 16:05 Відповісти
Коронавірусний фонд в 2.5 млрд.дол. розкрадено.Другу підряд вакцину закуповують через прокладку (за вдвічі вищою ціною,ніж оригінал),санкції виявились пшиком...
А тепер нам показуватимуть медведів на велосипеді: шоу РНБО і балаган імені Стерненка.
Про те,що функція РНБО-пропозиції,координація,контроль,вже й не стану нагадувати...
показати весь коментар
26.02.2021 16:09 Відповісти
Восстановить смертную казнь и карать беспощадно! Если конечно иметь целью налаживание исполнительской дисциплины.
показати весь коментар
26.02.2021 16:09 Відповісти
если зеленский - идиот, то это надолго.
показати весь коментар
26.02.2021 16:10 Відповісти
А привлечение к ответственности на основании чего?? На основании этого указа от осла можно только пальчиком погрозить...а в уголовном и административном кодексах статей таких нет....
показати весь коментар
26.02.2021 16:11 Відповісти
На основании этого указа можно наказать исключительно одного человека, для консультирования которого и создан СНБО - это самого Зеленского.

Да и то нельзя, потому что решения СНБО имеют для президента консультативный, а не директивный характер.

Прафффісіанал, одним словом.
показати весь коментар
26.02.2021 16:21 Відповісти
Антикорупційна гра "Дерибан": курс молодого бійця
Автори шалено популярної гри "Комунізм" випустили нову настолку: Дерибан. Проста як БлекДжек, азартна як Покер

Аби боротися з корупцією треба знати, як вона працює. Більшість корупційних схем, що описані у грі «Дерибан», колись дійсно функціонували, а деякі функціонують і по сьогодні.
Зеленський підписав указ про притягнення до відповідальності винних у невиконанні рішень РНБО - Цензор.НЕТ 9132

Вони крадуть, а ви не знаєте як? Ми вам розкажемо!

Кількість гравців: від 2-х до 4-х. Оберіть роль: Міністра охорони здоров'я, Міністра МВС, Міністра освіти або Міністра енергетики - і сколотіть свій перший мільярд. Ця весела і азартна настільна гра насичена різними мутними схемами: потрібними рюкзаками від правильних пацанів, кумівством, вакциною від "найкращих" виробників і сотнею інших.

Зеленський підписав указ про притягнення до відповідальності винних у невиконанні рішень РНБО - Цензор.НЕТ 2144

Пиляйте бюджет! Зберігайте спокій

( логіка і правила гри під катом )
показати весь коментар
26.02.2021 16:13 Відповісти
РНБО, жги. Здесь уже ничего не исправить.

Зеленский, по-видимому, окончательно понял, что депутатов у него нет, министров нет, судей нет и ничего нет, а осталась только РНБО. И принялся махать этой РНБО как безумный лесоруб.
И это хорошая новость, я это приветствую. Потому что заседание РНБО сегодня может оказаться решающим в борьбе, которую мы ведем уже три года. Речь идет о Фирташе, по которому уже 6 лет ведётся следствие в США.
Зеленський підписав указ про притягнення до відповідальності винних у невиконанні рішень РНБО - Цензор.НЕТ 9062
По плану перед заседанием Зеленский встречается с Коболевым и Витренко и согласовывает с ними программу действий. Готовится национализация облгазов и передача их в ведение Нафтогаза.

Однако информация об этом есть не только у меня, но и у Фирташа с Левочкиным и они уже развили всё возможное давление на ОП и Ермака, чтобы в последний момент откатить и добиться, чтобы на этот раз под санкции попал кто-то другой.

Ну что ж.
Если Левочкин заборет Зеленского - значит, борьба с олигархами поломалась на старте.

Если Зеленский таки введёт санкции против Фирташа, как того требует Госдеп, я обещаю внимательнейшим образом прочитать, в чем эти санкции состоят, и проследить за тем, что они будут реальными и сделают Фирташу действительно больно.

Демократическая Сокира три года уже за Фирташем гоняется, мы, кажется, лучшие в стране специалисты по вопросу. Мимо нас не пролетит.
Anton Shvets
показати весь коментар
26.02.2021 16:17 Відповісти
В смысле: разабрацца как паложына и наказать каво папала, не ??? Зеленський підписав указ про притягнення до відповідальності винних у невиконанні рішень РНБО - Цензор.НЕТ 5406
показати весь коментар
26.02.2021 16:24 Відповісти
Реальная власть сегодня не у президента и даже не олигархов. Власть сегодня у СБУ и Авакова (МВД). Они и дерутся сейчас пытаясь доказать Западу что именно Я могу обеспечить транзит власти от ЗЕ к новому Президенту
ЗЕ может издавать любые указы но чиновники будут их тупо игнорить а СБУ и МВД будут их реализовывать только если эти указы дают им какие-то ВЫГОДЫ в борьбе с конкурентами.
Вот и вся суть того что сейчас происходит в Украине.
Кстати в РФ происходит точно то же самое!
показати весь коментар
26.02.2021 16:44 Відповісти
*правителсьтву* саме таке воно в нас і є, тьфу
показати весь коментар
26.02.2021 17:12 Відповісти
.

говорили - оратор, оратор.. а он оказывается писатель
показати весь коментар
26.02.2021 18:53 Відповісти
ввести процедуру одобрения... планов организации выполнения...Источник: https://censor.net/ru/n3250357

Писатель, еще какой! Зачитаешься
показати весь коментар
26.02.2021 19:21 Відповісти
 
 