Зеленський створив Організаційний комітет з підготовки саміту "Кримської платформи", - ОП
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Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 78/2021 "Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", яким постановив утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні установчого Саміту Кримської платформи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Головою Організаційного комітету з підготовки установчого Саміту Кримської платформи є міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Згідно з документом, МЗС забезпечує координацію участі України в діяльності Кримської платформи.
Секретар Ради національної безпеки і оборони має підготувати проект Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя.
Кабінет Міністрів України має розробити та затвердити Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки; розробити та забезпечити виконання першочергових заходів щодо розвитку кримськотатарської мови, зокрема із затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки; забезпечити інформування міжнародних партнерів України про заходи, здійснювані задля розвитку кримськотатарської мови, серед іншого у контексті проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН на період 2022-2032 років Міжнародного десятиліття мов корінних народів та на майданчику Постійного форуму ООН з питань корінних народів.
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Вы занадто вільно інтерпретуєте факти- це схоже на просту маніпуляцію.
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