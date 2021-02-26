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Новини Політика України
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Зеленський (17431) деокупація (927) Кримська платформа (314)

Зеленський створив Організаційний комітет з підготовки саміту "Кримської платформи", - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський створив Організаційний комітет з підготовки саміту

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 78/2021 "Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", яким постановив утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні установчого Саміту Кримської платформи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Головою Організаційного комітету з підготовки установчого Саміту Кримської платформи є міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Згідно з документом, МЗС забезпечує координацію участі України в діяльності Кримської платформи.

Секретар Ради національної безпеки і оборони має підготувати проект Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя.

Також читайте: Під час "Кримської платформи" буде ухвалено "Кримську хартію" з кодифікацією політики невизнання дій Росії, - Джапарова

Кабінет Міністрів України має розробити та затвердити Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки; розробити та забезпечити виконання першочергових заходів щодо розвитку кримськотатарської мови, зокрема із затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки; забезпечити інформування міжнародних партнерів України про заходи, здійснювані задля розвитку кримськотатарської мови, серед іншого у контексті проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН на період 2022-2032 років Міжнародного десятиліття мов корінних народів та на майданчику Постійного форуму ООН з питань корінних народів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запросила Макрона взяти участь у "Кримській платформі", - Кулеба
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Топ коментарі
+1
ІМІТАТОРИ САНКЦІЙНІ!
Перед введением санкций "самолеты Медведчука" перегнали в Швейцарию - СМИ
ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ 2021, 03:57
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26.02.2021 16:26
+1
Тоді його ще не було,ви знову праві.В описі було написано 2020 рік,тому я це почув і вирішив не продовжувати перегляд.Про міст це мої власні здогадки.
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26.02.2021 16:54
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Посмотрите творчество зе-квартала за 2020 год,там из мацквы в Крым,ну ясное дело по мосту,рузгие едут отдыхать.Сюжет понял и не стал смотреть это г. конечно,но сам факт!
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26.02.2021 16:24 Відповісти
А можна посилання на фільм, будь-ласка.
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26.02.2021 16:27 Відповісти
В Ютюбе "Ищу жену с ребёнком"
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26.02.2021 16:32 Відповісти
Це сериал 2015 року.
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26.02.2021 16:36 Відповісти
Так,ви праві,перезнайшов це г,але було написано 2020.Але меньше з тим,Крим окупований з 2014.
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26.02.2021 16:44 Відповісти
Так де ви там мост розгледіли?
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26.02.2021 16:49 Відповісти
Тоді його ще не було,ви знову праві.В описі було написано 2020 рік,тому я це почув і вирішив не продовжувати перегляд.Про міст це мої власні здогадки.
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26.02.2021 16:54 Відповісти
Але в любому випадку вони туди потрапляють не законно з мостом чи без,але не через теріторію України.
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26.02.2021 16:56 Відповісти
Бо фільм знімався до окупації, як я розумію.
Вы занадто вільно інтерпретуєте факти- це схоже на просту маніпуляцію.
Нащо вам це?
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26.02.2021 16:58 Відповісти
Я вам пояснив,що в описі було написано новий серіал 2020,тому склалась така думка,але по факту його Квартал не мав права транслювати після окупації.
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26.02.2021 17:10 Відповісти
З якого дива не мав?
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27.02.2021 08:15 Відповісти
ЗЕцголова Фунт
Зеленский создал Организационный комитет по подготовке саммита "Крымской платформы", - ОП - Цензор.НЕТ 9619
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26.02.2021 16:25 Відповісти
Це може стати серйозним досягненням України у зовнішній політиці.
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26.02.2021 16:26 Відповісти
ІМІТАТОРИ САНКЦІЙНІ!
Перед введением санкций "самолеты Медведчука" перегнали в Швейцарию - СМИ
ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ 2021, 03:57
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26.02.2021 16:26 Відповісти
Ось де ми "впередипланетивсей" так це созданіє комісій, комітетів ...
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26.02.2021 16:33 Відповісти
Главой Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы является Кулеба./ В повестке дня Крымской платформы будет только один вопрос - модальность (!) выхода РФ из полуострова, - Кулеба/ Президент РФ, который покается за преступления против Украины, - Кулеба/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба/ Слуги народа Коломойского уверены что их работа-кукарекать и вешать лапшу на уши украинцам.
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26.02.2021 16:41 Відповісти
Это саммит входит в 30 форумов региональных конференций под личным председательством Зели?
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26.02.2021 16:41 Відповісти
Какая, нахрен, Крымская платформа в Украине до возвращения в её состав аннексированного полуострова? Разве что, хороший повод ещё создать десяток-другой (а может и больше) тёплых мест с удобными креслами в уютных кабинетах для благостного прогревания жоп - в этом ЗЕ-шапито во главе с проотвечавшимся петушиллой ЗЕлёносопельным БлаЗЕнем преуспели, так преуспели.
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26.02.2021 16:48 Відповісти
 
 