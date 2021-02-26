УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4879 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
940 17
МВФ (1343) МЗС (3559) Євросоюз (7018) Точицький Микола (58)

У МЗС розраховують на отримання Україною траншу від МВФ і ЄС: У нас є запас до кінця весни, щоб ці переговори завершилися успішно

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

У МЗС розраховують на отримання Україною траншу від МВФ і ЄС: У нас є запас до кінця весни, щоб ці переговори завершилися успішно

Завершення роботи місії МВФ в Києві без результату - "це просто черговий етап переговорного процесу, який завершився".

Україна має економічний запас до кінця весни для успішного завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і ЄС про отримання нових кредитних траншів. Про це в інтерв'ю LB.ua заявив представник України при Європейському Союзі Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат нагадав, що будь-який кредитний транш ЄС надавався тільки після сигналу з боку МВФ.

"Однак це не означає, що ми не отримаємо гроші Фонду та Євросоюзу. Дійсно, зараз представники МВФ поїхали з України, не домовившись про виділення позики. Однак це просто черговий етап переговорного процесу, який завершився. Далі буде наступний етап, і тут ми повинні краще виконати наше домашнє завдання. У нас ще є запас до кінця весни, щоб ці переговори з МВФ, а отже і з ЄС, завершилися успішно", - сказав Точицький.

Також читайте: Порошенко: "14 вересня, дасть Бог, у нас буде новий транш від МВФ"

Нагадаємо, що влітку минулого року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України з виділенням приблизно 5 млрд доларів. З них 2,1 млрд доларів держава отримала відразу, решту мали розділити на чотири транші. 13 лютого 2021 р. місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ще не прийнято.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
а я вважаю, шо знайшлись добрі люди, які дали переглянути той уривок.

А потім дядьки і тітки з МВФ влітку дали 2 лярди саме на подолання наслідків пандемії і вже не в кіно, а насправді побачили, як їх послали в дупу, прикопавши ці лярди під Бенін бітум.
показати весь коментар
26.02.2021 16:39
+7
В МИД рассчитывают на получение Украиной транша от МВФ и ЕС: У нас есть запас до конца весны, чтобы эти переговоры завершились успешно - Цензор.НЕТ 3086
показати весь коментар
26.02.2021 16:28
+5
Так вiслюк послал МВФ на-х-... Или таки МВФ вiслюка?
показати весь коментар
26.02.2021 16:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ІММІТАТОРИ САНКЦІЙНІ!
Перед введением санкций "самолеты Медведчука" перегнали в Швейцарию - СМИ
ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ 2021, 03:57
показати весь коментар
26.02.2021 16:25 Відповісти
Так вiслюк послал МВФ на-х-... Или таки МВФ вiслюка?
показати весь коментар
26.02.2021 16:26 Відповісти
Не думаю, що в МВФ дивляться таке кіно. На наше щастя.
показати весь коментар
26.02.2021 16:31 Відповісти
а я вважаю, шо знайшлись добрі люди, які дали переглянути той уривок.

А потім дядьки і тітки з МВФ влітку дали 2 лярди саме на подолання наслідків пандемії і вже не в кіно, а насправді побачили, як їх послали в дупу, прикопавши ці лярди під Бенін бітум.
показати весь коментар
26.02.2021 16:39 Відповісти
В МИД рассчитывают на получение Украиной транша от МВФ и ЕС: У нас есть запас до конца весны, чтобы эти переговоры завершились успешно - Цензор.НЕТ 3086
показати весь коментар
26.02.2021 16:28 Відповісти
От зеленого вислюка уши, а не транш.
показати весь коментар
26.02.2021 16:29 Відповісти
Що на пилорамі дрова закінчуються ???)))
показати весь коментар
26.02.2021 16:29 Відповісти
"В МИД расчитывают...". Прикро, але на таке є дуже влучна народна приказка: дурень думкою багатіє.
показати весь коментар
26.02.2021 16:29 Відповісти
В МИД рассчитывают на получение Украиной транша от МВФ и ЕС: У нас есть запас до конца весны, чтобы эти переговоры завершились успешно - Цензор.НЕТ 5940
В МИД рассчитывают на получение Украиной транша от МВФ и ЕС: У нас есть запас до конца весны, чтобы эти переговоры завершились успешно - Цензор.НЕТ 8102
показати весь коментар
26.02.2021 16:31 Відповісти
"Волосся дибки: прочитав про вакцину для українців"

https://www.youtube.com/watch?v=NFbtDMchE0U

Таки дибки.
показати весь коментар
26.02.2021 16:37 Відповісти
У МЗС розраховують на отримання Україною траншу від МВФ і ЄС: У нас є запас до кінця весни, щоб ці переговори завершилися успішно - Цензор.НЕТ 4070
Ілюстративне фото: depositphotos.com

В індійському місті Бхопал розгорівся скандал, пов'язаний із вакцинацією від коронавірусу. Кілька днів тому до центру міста приїхав фургон, в якому всім бажаючим пропонували зробити щеплення від COVID-19 і отримати за це 750 рупій (близько $10, - ред.). Однак пізніше з'ясувалося, що місцеві жителі стали учасниками дослідження препарату, передає CNN.
показати весь коментар
26.02.2021 16:47 Відповісти
Судя по тому что комментирует МИД а не бубося обосратушка вышла знатная.
показати весь коментар
26.02.2021 16:33 Відповісти
Это совсем не шутки!
Осенью наступает срок серъёзных выплат по долгам, и без МВФ Зеля может только набрать новых под 25% годовых!
показати весь коментар
26.02.2021 16:37 Відповісти
шо он успешно и делает.

а советника Ермака назначили председателем комиссии по ценным бумагам
показати весь коментар
26.02.2021 16:47 Відповісти
Судя по тому, как массово винтят цены вверх, «их запас» закончился ещё прошлой весной
показати весь коментар
26.02.2021 19:16 Відповісти
 
 