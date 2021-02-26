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Новини Політика України Вирок Стерненку
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"Вуличне правосуддя?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вирок Стерненка і справи проти топменеджерів "ПриватБанку"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У п'ятницю, 26 лютого, о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять вирок активістові Сергію Стерненку, хто може бути зацікавлений у протестах на Банковій, а також справи проти топменеджерів "ПриватБанку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Крім того, очікується обговорення питання санкцій РНБО і того, хто може таким виявитися в списку санкцій.

Гості студії:

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України;

Олексій Данілов, Секретар РНБО України;

Сергій Костенко, керівник Одеської обласної прокуратури;

Анна Коломийчук, прокурор Одеської обласної прокуратури;

Масі Найєм, адвокат Сергія Стерненка;

Роман Синіцин, громадський активіст, волонтер;

Катерина Рожкова, заступник голови Національного банку України;

Роман Сульжик, член Наглядової ради "ПриватБанку";

Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента;

Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);

Єгор Чернєв, народний депутат фракції "Слуга народу"

Нестор Шуфрич, народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя";

Микола Катеринчук, лідер "Європейської партії України";

Юрій Бутусов, головний редактор Цензор.НЕТ.

Також читайте: Тести. Штрафи. Два стволи: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять легалізацію зброї, підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху і ситуацію з COVID-19

Автор: Анастасія Потіха
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Якщо так і надалі "100% свій прокурор" буде працювати в одній лямці з портновими та дєрмаками, то такий собі "містер Лінч" таки вийде на вулиці країни і стане правити свій суд...
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26.02.2021 16:46 Відповісти
Яке там місце України в світовому рейтингу справедливості правосуддя 178? А по витратам на здійснення правосуддя? - 5. І народ як барани буде все це терпіти? Думай Зєля, думай...
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26.02.2021 16:51 Відповісти
Україна п'ята у світі за рівнем витрат (до ВВП) на правосуддя і 158-ма - за рівнем дотримання судами верховенства права !!!
-Світовий Банк
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26.02.2021 17:29 Відповісти
В твоєму житті є два найбільш важливих дні: день, коли ти народився і день, коли усвідомив - навіщо?- Марк Твен

А що усвідомили члени ОПЗЖ, Слуг народу, "руського міра"- окрім як красти людські цінності, майно, кошти, території?

І, як перше правило, всі названі категорії крадіїв - одні і ті ж особи!

і, як друге правило, любий крадій, навіть кишеньковий злодій - здатний не лише красти все з перелічених категорій, але й здатний продавати та зраджувати інтереси любих людей та держави!
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26.02.2021 17:55 Відповісти
краще улічноє, ніж мафіозне
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26.02.2021 16:52 Відповісти
А чем плохо уличное правосудие?
Всяко лучше, чем полное отсутствие такового на сейчас.
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26.02.2021 17:00 Відповісти
Дурачки)
Собрались обсуждать "уличное правосудие")))

Кто такой Стерненко?
Стерненко это экзорцист, 100% его текста направлены на то, что бы сорвать крышу у ватасовков и с адептов рускага мира.
Что собственно и произошло.
Власть успешно прошла экзамен на ватность и вручила главный приз Стерненко)))

Итак:

Если его текст у вас вызывает сильное отторжение и истерику, то скорее всего вы ватасовок.

Если его текст у вас вызывает смешанные чувства между "что происходит" и "как страшно жить", то скорее всего вы люмпен.

Если его текст вызывает у вас интерес и в некоторых местах критику на тип "а вот так лучше было бы" , то скорее всего вы патриот или неравнодушный "болельщик"

Если его текст у вас вызывает восхищение и поддержку, то скорее всего вы идейный борец против рускаго мира.

Обсуждать кому это выгодно и кто за этим стоит уже поздно.
Никто не за кем не стоит, просто кто хочет, тот и воспользуется нужным моментом.
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26.02.2021 17:12 Відповісти
Із 14 запрошених тільки Масі Найєм і Юрій Бутусов викликають довіру.
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26.02.2021 17:31 Відповісти
Ты точно заметил и поэтому на этом расчет что они не смогут отгавкаться против всей этой своры. Кажется Савик решил облить Стерненка грязью. Это было ожидаемо жиды боятся националистов.
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26.02.2021 18:45 Відповісти
Троє адекватних проти зграї ментів, риг та затятих українофобів.
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26.02.2021 18:47 Відповісти
еще Синицин
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26.02.2021 18:48 Відповісти
шустрый, конечно, редкая сволочь. название уже носит осуждающий характер по отношению к протестам
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26.02.2021 18:47 Відповісти
а чого на ці слухання не запрошують представників попередньої влади, які започаткували судову реформу?
Впевнений, ніхто не згадає, як ОАСК весною 2019-го "зупинив повноваження" ВККС, і потім в результаті "судової реформи Зе" так і не було продовжено роферму. Суддів не призначають, і не звільняють.
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26.02.2021 18:59 Відповісти
 
 