"Вуличне правосуддя?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вирок Стерненка і справи проти топменеджерів "ПриватБанку"

У п'ятницю, 26 лютого, о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять вирок активістові Сергію Стерненку, хто може бути зацікавлений у протестах на Банковій, а також справи проти топменеджерів "ПриватБанку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Крім того, очікується обговорення питання санкцій РНБО і того, хто може таким виявитися в списку санкцій.

Гості студії:

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України;

Олексій Данілов, Секретар РНБО України;

Сергій Костенко, керівник Одеської обласної прокуратури;

Анна Коломийчук, прокурор Одеської обласної прокуратури;

Масі Найєм, адвокат Сергія Стерненка;

Роман Синіцин, громадський активіст, волонтер;

Катерина Рожкова, заступник голови Національного банку України;

Роман Сульжик, член Наглядової ради "ПриватБанку";

Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента;

Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);

Єгор Чернєв, народний депутат фракції "Слуга народу"

Нестор Шуфрич, народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя";

Микола Катеринчук, лідер "Європейської партії України";

Юрій Бутусов, головний редактор Цензор.НЕТ.

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