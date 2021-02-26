"Вуличне правосуддя?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вирок Стерненка і справи проти топменеджерів "ПриватБанку"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У п'ятницю, 26 лютого, о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять вирок активістові Сергію Стерненку, хто може бути зацікавлений у протестах на Банковій, а також справи проти топменеджерів "ПриватБанку".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Крім того, очікується обговорення питання санкцій РНБО і того, хто може таким виявитися в списку санкцій.
Гості студії:
Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України;
Олексій Данілов, Секретар РНБО України;
Сергій Костенко, керівник Одеської обласної прокуратури;
Анна Коломийчук, прокурор Одеської обласної прокуратури;
Масі Найєм, адвокат Сергія Стерненка;
Роман Синіцин, громадський активіст, волонтер;
Катерина Рожкова, заступник голови Національного банку України;
Роман Сульжик, член Наглядової ради "ПриватБанку";
Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента;
Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);
Єгор Чернєв, народний депутат фракції "Слуга народу"
Нестор Шуфрич, народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя";
Микола Катеринчук, лідер "Європейської партії України";
Юрій Бутусов, головний редактор Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
-Світовий Банк
А що усвідомили члени ОПЗЖ, Слуг народу, "руського міра"- окрім як красти людські цінності, майно, кошти, території?
І, як перше правило, всі названі категорії крадіїв - одні і ті ж особи!
і, як друге правило, любий крадій, навіть кишеньковий злодій - здатний не лише красти все з перелічених категорій, але й здатний продавати та зраджувати інтереси любих людей та держави!
Всяко лучше, чем полное отсутствие такового на сейчас.
Собрались обсуждать "уличное правосудие")))
Кто такой Стерненко?
Стерненко это экзорцист, 100% его текста направлены на то, что бы сорвать крышу у ватасовков и с адептов рускага мира.
Что собственно и произошло.
Власть успешно прошла экзамен на ватность и вручила главный приз Стерненко)))
Итак:
Если его текст у вас вызывает сильное отторжение и истерику, то скорее всего вы ватасовок.
Если его текст у вас вызывает смешанные чувства между "что происходит" и "как страшно жить", то скорее всего вы люмпен.
Если его текст вызывает у вас интерес и в некоторых местах критику на тип "а вот так лучше было бы" , то скорее всего вы патриот или неравнодушный "болельщик"
Если его текст у вас вызывает восхищение и поддержку, то скорее всего вы идейный борец против рускаго мира.
Обсуждать кому это выгодно и кто за этим стоит уже поздно.
Никто не за кем не стоит, просто кто хочет, тот и воспользуется нужным моментом.
Впевнений, ніхто не згадає, як ОАСК весною 2019-го "зупинив повноваження" ВККС, і потім в результаті "судової реформи Зе" так і не було продовжено роферму. Суддів не призначають, і не звільняють.