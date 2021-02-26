Ще одна міськрада закликала Зеленського і Разумкова заборонити ОПЗЖ і партію Шарія
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Депутати міської ради Івано-Франківська закликають на законодавчому рівні заборонити фактичну діяльність партій "Опозиційна платформа - За життя" і "Партія Шарія", які просувають інтереси російського агресора.
Звернення міськради до президента України, голови Верховної Ради, секретаря Ради національної безпеки і оборони, прийняте на сесії 26 лютого, оприлюднене на сайті міськради, передає Цензор.НЕТ.
"На тридцятому році незалежності нашої держави українці все ще змушені позбуватися колоніального минулого та російського впливу у всіх сферах нашого життя. Революція Гідності призвела до заборони проросійських антиукраїнських партій – Комуністичної партії та Партії регіонів. Однак, і після Революції Україна змушена протистояти гібридній війні з російським впливом. Окрім боротьби, що ведеться за суверенітет на східних кордонах, є і внутрішній ворог, який розхитує ситуацію та підточує основи державотворення. Сьогодні є шанс успішно завершити цю боротьбу. Тож просимо вас підготувати та ухвалити законопроєкт і відповідні регуляторні акти, які б заборонили фактичну діяльність партій "Опозиційна платформа - за життя" та "Партія Шарія" як таких, що відстоюють та активно просувають інтереси російського агресора", - заявили в міськраді.
Депутати зазначають, що члени вищезгаданих політичних партій своєю діяльністю відверто заграють з країною-агресором Російською Федерацією, що несе велику загрозу для економічного, політичного і соціального життя української держави.
Маніпулюючи нормами моралі, питаннями мови і "дружби з Російською Федерацією" ці проросійські сили сприяють розколу українського суспільства.
Таким чином, за словами депутатів, необхідні рішучі кроки для перемоги національних інтересів України в гібридній війні з московським окупантом.
Нагадаємо, 25 лютого Чернівецька міськрада просила Раду і Президента заборонити ОПЗЖ і партію Шарія.
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(Виктор Гюго)
Имеет место быть факт: Медведчук - МЕГА-ВИП-резидент Путина, ОПЗЖ - структурированная, масштабно действующая агентурная сеть возглавляемой Медведчуком резидентуры. Но с другой стороны, ОПЗЖ - парламентская партия, значит она пользуется поддержкой значительной части граждан Украины. А с этим как быть?
В Штатах имеется Коммунистическая партия США. Никто её не запрещал, но в 1939 году она имела около 100 тыс. членов, а в 2011 году только около 2 тыс. членов.
Среди меня пользуется преимуществом не запрет партий и их пропагандистских телеканалов, а лишение идеологической почвы для их деятельности. Но для этого надо было 30 лет упорно заниматься эффективным государственным строительством на благо большинства граждан Украины, а не становиться абсолютными чемпионами Европы по коррупции, казнокрадству, бедности и по всякой остальной позорной ерунде.
Народ разочаровался ещё при "Гнусавом Месии" - надеялись на справедливость, а получили "любих друзів". А после этого народ кидается в крайности: "Гопник-шапкокрад", "Барыга-казнокрад" и, наконец, "Шут гороховый". Теперь очередь за "Чёртом в ступе", которым вполне может стать Медведчук или порученец из ОПЗЖ (например, Бойко), а это попахивает полным гавнищем (типа Приднестровья или Абхазии). Галичина с Волынью этого никогда не примут и...
самостоятельно вступят в Евросоюз (что с планами Кремля совпадает).
Как-то так.