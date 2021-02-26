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Новини Політика України
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міськрада (461) Зеленський (17431) Івано-Франківськ (341) Шарій Анатолій (215) Опозиційна платформа - За життя (466)

Ще одна міськрада закликала Зеленського і Разумкова заборонити ОПЗЖ і партію Шарія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ще одна міськрада закликала Зеленського і Разумкова заборонити ОПЗЖ і партію Шарія

Депутати міської ради Івано-Франківська закликають на законодавчому рівні заборонити фактичну діяльність партій "Опозиційна платформа - За життя" і "Партія Шарія", які просувають інтереси російського агресора.

Звернення міськради до президента України, голови Верховної Ради, секретаря Ради національної безпеки і оборони, прийняте на сесії 26 лютого, оприлюднене на сайті міськради, передає Цензор.НЕТ.

"На тридцятому році незалежності нашої держави українці все ще змушені позбуватися колоніального минулого та російського впливу у всіх сферах нашого життя. Революція Гідності призвела до заборони проросійських антиукраїнських партій – Комуністичної партії та Партії регіонів. Однак, і після Революції Україна змушена протистояти гібридній війні з російським впливом. Окрім боротьби, що ведеться за суверенітет на східних кордонах, є і внутрішній ворог, який розхитує ситуацію та підточує основи державотворення. Сьогодні є шанс успішно завершити цю боротьбу. Тож просимо вас підготувати та ухвалити законопроєкт і відповідні регуляторні акти, які б заборонили фактичну діяльність партій "Опозиційна платформа - за життя" та "Партія Шарія" як таких, що відстоюють та активно просувають інтереси російського агресора", - заявили в міськраді.

Також дивіться: "Шуфрич, вам доведеться тікати", - ексглава військової розвідки і СБУ Смешко - нардепу ОПЗЖ. ВIДЕО

Депутати зазначають, що члени вищезгаданих політичних партій своєю діяльністю відверто заграють з країною-агресором Російською Федерацією, що несе велику загрозу для економічного, політичного і соціального життя української держави.

Маніпулюючи нормами моралі, питаннями мови і "дружби з Російською Федерацією" ці проросійські сили сприяють розколу українського суспільства.

Таким чином, за словами депутатів, необхідні рішучі кроки для перемоги національних інтересів України в гібридній війні з московським окупантом.

Нагадаємо, 25 лютого Чернівецька міськрада просила Раду і Президента заборонити ОПЗЖ і партію Шарія.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
запрещать партии это не выход,мрази кремлевские создадут новые,нужно садить колоборантов а лучше вешать на Майдане..тогда только боятся начнут
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26.02.2021 16:42
+13
Законом о коллаборантах не только запрещать партии но и лишать гражданства с высылкой за связи с русскими фашистами. Лескики, Кивы, Рабиновичи, Долженковы всех в один вагон и в тюрьму народов на болота.
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26.02.2021 16:52
+12
Ком.партию запретили и все за нее забыли - эти тем более надо запретить
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26.02.2021 16:56
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Достучаться до того прокацапленого желе,что у зебилов вместо мозга,можно только вогнав им кол молотом в табу.
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26.02.2021 16:41 Відповісти
Всім їм треба мізки здати до капремонту
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26.02.2021 16:50 Відповісти
Не поможет - гнылой прокацапленый мозг ремонту не подлежит. Тут только веревка или 5.45 , 7.62.
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26.02.2021 16:56 Відповісти
Або кулемет...
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26.02.2021 16:58 Відповісти
КПВТ,калібр 14,5 !!!!))))
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26.02.2021 17:14 Відповісти
шомполом в ухо будет дешевле
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26.02.2021 17:26 Відповісти
запрещать партии это не выход,мрази кремлевские создадут новые,нужно садить колоборантов а лучше вешать на Майдане..тогда только боятся начнут
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26.02.2021 16:42 Відповісти
Вы потом не сильно обидитесь, если с вами поступят также?? Или начнете ныть про демократию и права человека?
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26.02.2021 16:49 Відповісти
Ні, ми всім їм покажемо, як кажуть москалі "кузькину мать"
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26.02.2021 16:52 Відповісти
В Украине прокацапники всегда отгребают,кацарылый-это аксиома
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26.02.2021 16:59 Відповісти
Это не так. В Украине отгребают украинцы - это аксиома. Вот к примеру от космических тарифов отгребли все украинцы или только кацапы?
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26.02.2021 17:05 Відповісти
Отгребли на повышении тарифов только ахметов и каломойше. Они ж не филантропы, чтобы тратить просто так деньги на предвыборную кампанию своего шута.
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26.02.2021 17:35 Відповісти
У вас ошибка в фамилии
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26.02.2021 16:50 Відповісти
Так и создали при пЭце, были РыГоАналы, стали ОПЗЖоппые.
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26.02.2021 17:03 Відповісти
при пеце они сидели тихо,боялись пернуть даже что то про "гражданскую войну и Крым сам ушел"
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26.02.2021 17:07 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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26.02.2021 17:13 Відповісти
Не скажи... КП запретили - вместо неё ОПЗЖ. Эту запретят, на подъём под другой личиной время потребуется. А, может, уже и не понадобится?
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27.02.2021 05:42 Відповісти
правільна, і пусть канают!
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26.02.2021 16:44 Відповісти
ШО ОПЯТЬ Західна Україна починає рулити? А завтра ж субота -чи не так?
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26.02.2021 16:45 Відповісти
Толерантність українців знов приведе до втрати суверенітета України !!!)))
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26.02.2021 16:48 Відповісти
Это не толерантность,а дефицит интелекта и инстинкта самосохранения,в данном случае,как нации.
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26.02.2021 16:50 Відповісти
Українські гниди від московських вошей мають сидіти під шконками ,в кращому випадку!!!)))
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26.02.2021 16:52 Відповісти
Лучше на столбах висеть,в назидание ))))
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26.02.2021 16:53 Відповісти
забули додати -...націі, розбодяженої бояришником ще з Єкатєрінінських часів!
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26.02.2021 16:53 Відповісти
Усіх треба ставити до стінки
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26.02.2021 16:48 Відповісти
Надо да некому,кого в искуственных "котлах" перемолотили,кого пересажали.
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26.02.2021 16:51 Відповісти
Я даже знаю страну, в которой так делали. СССР.
Хочешь жить в такой?
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26.02.2021 16:53 Відповісти
Я хочу жити в вільній Україні і щоб ніякі колоборанти мені це не заважали
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26.02.2021 17:05 Відповісти
Ты можешь дать гарантии, что завтра под прикрытием "он колаборант" НЕ заберут, к примеру, у тебя - квартиру или у меня? Ну или расстреляют за это, а потом отберут.
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26.02.2021 17:14 Відповісти
Законом о коллаборантах не только запрещать партии но и лишать гражданства с высылкой за связи с русскими фашистами. Лескики, Кивы, Рабиновичи, Долженковы всех в один вагон и в тюрьму народов на болота.
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26.02.2021 16:52 Відповісти
Або з кайлом в гранкар"єри ,на довічне ,за миску баланди !!!)))
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26.02.2021 16:54 Відповісти
Пускай строем маршируют по минным полям.
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26.02.2021 17:04 Відповісти
З колодою ,замість мінного трала !!!))))
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26.02.2021 17:17 Відповісти
Висилати не треба. У нас є куди їх направляти на працю. На уранові руди
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26.02.2021 16:57 Відповісти
Всіх зажопників поза законом,кожному шаровику шарову мотузку і мило. Еще один горсовет призвал Зеленского и Разумкова запретить ОПЗЖ и партию Шария - Цензор.НЕТ 5220
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26.02.2021 16:53 Відповісти
Запрет партии не очень продуктивен, как показала история с "Партией регионов" - многие её "члены" просто переселились по другим политическим проектам или основали новые, как ту же ОПЗЖ, т.е. кроме затопления самой крысиной норы надо травить самих крыс.
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26.02.2021 16:54 Відповісти
Ком.партию запретили и все за нее забыли - эти тем более надо запретить
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26.02.2021 16:56 Відповісти
Вйки не совсем дебилы!Сднем Победы.
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26.02.2021 17:07 Відповісти
Депутати не хотят уменьшить смертность от совида? А то зашкаливает! По всей Украине разносят заразу нечистоплотние!
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26.02.2021 17:10 Відповісти
Допустим закроют ОПЗЖ, как рыгов, ну и что? Они создадут такую же сепарскую партию под другим название ЖОПЗЖ. Санкции нужно вводить точечно, чтоб сепарня не имела права регистрировать новую партию, как то так
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26.02.2021 17:13 Відповісти
Згоден з Greta Kinuo. Мені здається, що це не вихід. Так, вони створять ще кучу нових партій і знову піднімуть питанння про свободу слова.
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26.02.2021 17:23 Відповісти
Пагадите, вы серьезно думаете, что криворожский ублюдок запретит партию своего партнера по будущей коалиции - левочкина?! А с петшарием - еще тот цирк: все известно, что партия фейковая, но документы в цвк на ануляцию регистрации не идут. Наверное зебилы не хотят портить коалиции в местных советах, где тушки петушарика добивают нужные голоса.
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26.02.2021 17:31 Відповісти
Вчитель фізики,пояснюючи нам закон "дія рівна протидіі" брав кульку кидав її на землю і казав - дивіться,чим сильніше я її кидаю,тим вище вона підскакує.На жаль,депутати знають тільки закони політики і забувають,що разом з ними підскакує і Шарій.
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26.02.2021 17:39 Відповісти
Заборонити ці дві партії і кожному депутату на лобі поставити клеймо "падаль нікуди не брати", або " повія", можна ще "хвойда московська" Поставити на облік їхніх дітей і не пропускати на посади в держслужбу, тоді тільки голота задумається, варто йти в цю партію, чи ні.
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26.02.2021 17:41 Відповісти
"Нищета ведет к революции,
революция - к нищете"©
(Виктор Гюго)
Имеет место быть факт: Медведчук - МЕГА-ВИП-резидент Путина, ОПЗЖ - структурированная, масштабно действующая агентурная сеть возглавляемой Медведчуком резидентуры. Но с другой стороны, ОПЗЖ - парламентская партия, значит она пользуется поддержкой значительной части граждан Украины. А с этим как быть?
В Штатах имеется Коммунистическая партия США. Никто её не запрещал, но в 1939 году она имела около 100 тыс. членов, а в 2011 году только около 2 тыс. членов.
Среди меня пользуется преимуществом не запрет партий и их пропагандистских телеканалов, а лишение идеологической почвы для их деятельности. Но для этого надо было 30 лет упорно заниматься эффективным государственным строительством на благо большинства граждан Украины, а не становиться абсолютными чемпионами Европы по коррупции, казнокрадству, бедности и по всякой остальной позорной ерунде.
Народ разочаровался ещё при "Гнусавом Месии" - надеялись на справедливость, а получили "любих друзів". А после этого народ кидается в крайности: "Гопник-шапкокрад", "Барыга-казнокрад" и, наконец, "Шут гороховый". Теперь очередь за "Чёртом в ступе", которым вполне может стать Медведчук или порученец из ОПЗЖ (например, Бойко), а это попахивает полным гавнищем (типа Приднестровья или Абхазии). Галичина с Волынью этого никогда не примут и...
самостоятельно вступят в Евросоюз (что с планами Кремля совпадает).
Как-то так.
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26.02.2021 18:31 Відповісти
Вы шо нэ чулы: «....тупа нема павнаважэнь»
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26.02.2021 19:14 Відповісти
Ще одна міськрада закликала Зеленського і Разумкова заборонити ОПЗЖ і партію Шарія - Цензор.НЕТ 1558
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26.02.2021 21:38 Відповісти
Педалик, где киевсовет?
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26.02.2021 22:43 Відповісти
 
 