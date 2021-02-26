Переговори з обміну утримуваними особами з РФ практично заморожені, - Денісова

Переговори з обміну утримуваними особами між Україною і Росією на даний момент практично заморожені, і повернення наших громадян залежить виключно від волі президента РФ Володимира Путіна.

Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила в ефірі Радіо Крим.Реалії в рамках марафону, присвяченого Дню опору окупації Криму і Севастополя, передає Цензор.НЕТ.

"Російська Федерація зв'язала проведення звільнення ув'язнених із Мінським процесом. На сьогодні практично заморожено переговори з приводу будь-яких обмінів. У мене є такі відчуття і така інформація, яку поширює і Рєзніков (віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков), що все ускладнилося у зв'язку з, зокрема, геополітичними процесами, які йдуть між Україною і Росією. Безумовно, президент України, Офіс президента, Єрмак (керівник ОПУ Андрій Єрмак), Резніков на всіх майданчиках домагаються повернення наших громадян. Але, на жаль, повернення наших громадян не залежить ні від так званих ОРДЛО, ні від моєї роботи і роботи Москалькової (російський омбудсмен Тетяна Москалькова), а залежить тільки від волі президента Російської Федерації", - сказала Денісова.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає жодних альтернативних форматів обміну утримуваними особами, крім затвердженого в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.