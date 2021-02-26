Якщо не втручатися в роботу податкової і митниці, то вже через рік Україна не матиме потреби в кредитах МВФ, - заступник голови МВС Геращенко

Україні треба один раз встановити прозорі і справедливі умови для сплати податків і забезпечити, щоб податкова служба стягувала їх з усіх без винятку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Держава, в якій одні громадяни сплачують податки, а інші безкарно ухиляються від них, - приречена на жалюгідне існування. В такій державі ніколи не буде грошей на справедливе соціальне страхування, достатнє фінансування оборони та безпеки, створення умов для розбудови транспортної інфраструктури і стимулювання бізнесу", - зазначив заступник міністра.

За словами Геращенка, вчителі, лікарі, військові, поліцейські, чиновники і пенсіонери в такій державі будуть приречені жити на межі бідності, в той час як купаються в розкоші ті, хто безкарно не платить податки.

Заступник глави МВС підкреслив, що в Україні треба один раз встановити прозорі і справедливі умови для сплати податків та забезпечити, щоб Податкова служба стягувала їх з усіх без винятку! Щоб ніхто не міг "порішати" або безкарно ухилитись від їх сплати, залишивши вчителів, медиків, військових та поліцейських без гідної оплати їхньої праці.

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"На мою думку, за умови повної відсутності незаконних втручань в її роботу і перешкод податкової і митниці збирати податки і митні платежі, вже через рік нам взагалі будуть не потрібні ніякі кредити МВФ і зовнішні позики", - підкреслив Геращенко.