Якщо не втручатися в роботу податкової і митниці, то вже через рік Україна не матиме потреби в кредитах МВФ, - заступник голови МВС Геращенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україні треба один раз встановити прозорі і справедливі умови для сплати податків і забезпечити, щоб податкова служба стягувала їх з усіх без винятку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.
"Держава, в якій одні громадяни сплачують податки, а інші безкарно ухиляються від них, - приречена на жалюгідне існування. В такій державі ніколи не буде грошей на справедливе соціальне страхування, достатнє фінансування оборони та безпеки, створення умов для розбудови транспортної інфраструктури і стимулювання бізнесу", - зазначив заступник міністра.
За словами Геращенка, вчителі, лікарі, військові, поліцейські, чиновники і пенсіонери в такій державі будуть приречені жити на межі бідності, в той час як купаються в розкоші ті, хто безкарно не платить податки.
Заступник глави МВС підкреслив, що в Україні треба один раз встановити прозорі і справедливі умови для сплати податків та забезпечити, щоб Податкова служба стягувала їх з усіх без винятку! Щоб ніхто не міг "порішати" або безкарно ухилитись від їх сплати, залишивши вчителів, медиків, військових та поліцейських без гідної оплати їхньої праці.
"На мою думку, за умови повної відсутності незаконних втручань в її роботу і перешкод податкової і митниці збирати податки і митні платежі, вже через рік нам взагалі будуть не потрібні ніякі кредити МВФ і зовнішні позики", - підкреслив Геращенко.
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Антошу сегодня колбасит не по-детски!
Одна идея вылетает из него бредовее другой!
перешел на кокс у зебила)))
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толстожопый лизоблюдмощнозадый знаток якпонских традиций не только мент, но ещё и экономист!
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Что, козел, твой хозяин потоки таможни оседлать захотел?