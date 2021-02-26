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Новини Політика України
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Якщо не втручатися в роботу податкової і митниці, то вже через рік Україна не матиме потреби в кредитах МВФ, - заступник голови МВС Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо не втручатися в роботу податкової і митниці, то вже через рік Україна не матиме потреби в кредитах МВФ, - заступник голови МВС Геращенко

Україні треба один раз встановити прозорі і справедливі умови для сплати податків і забезпечити, щоб податкова служба стягувала їх з усіх без винятку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Держава, в якій одні громадяни сплачують податки, а інші безкарно ухиляються від них, - приречена на жалюгідне існування. В такій державі ніколи не буде грошей на справедливе соціальне страхування, достатнє фінансування оборони та безпеки, створення умов для розбудови транспортної інфраструктури і стимулювання бізнесу", - зазначив заступник міністра.

За словами Геращенка, вчителі, лікарі, військові, поліцейські, чиновники і пенсіонери в такій державі будуть приречені жити на межі бідності, в той час як купаються в розкоші ті, хто безкарно не платить податки.

Заступник глави МВС підкреслив, що в Україні треба один раз встановити прозорі і справедливі умови для сплати податків та забезпечити, щоб Податкова служба стягувала їх з усіх без винятку! Щоб ніхто не міг "порішати" або безкарно ухилитись від їх сплати, залишивши вчителів, медиків, військових та поліцейських без гідної оплати їхньої праці.

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"На мою думку, за умови повної відсутності незаконних втручань в її роботу і перешкод податкової і митниці збирати податки і митні платежі, вже через рік нам взагалі будуть не потрібні ніякі кредити МВФ і зовнішні позики", - підкреслив Геращенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Где берут таких дебилов,экономика в полной жопе,миллионы людей выехали работать за границу,малый бизнес душат дикими поборами,армия никому не нужных бюджетных должностей сжирает бюджет,а этот фрик говорит про свободу для взяточников из таможни и налоговой.
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26.02.2021 17:13
+12
Еще один специалист по управлению государством... Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни, то уже через год Украина не будет нуждаться в кредитах МВФ, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 8779
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26.02.2021 17:09
+9
начните с себя ... распихали всё по офшорам и умничают сидят , верните всё в страну а потом поговорим за налоги
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26.02.2021 16:58
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Хе-хе. Конечно. Мёртвые не потеют...
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26.02.2021 16:56 Відповісти
А если не вмешиваться в работу депутатов - через год освоим Марс Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни, то уже через год Украина не будет нуждаться в кредитах МВФ, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 879 Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни, то уже через год Украина не будет нуждаться в кредитах МВФ, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 879 Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни, то уже через год Украина не будет нуждаться в кредитах МВФ, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 879
Антошу сегодня колбасит не по-детски!
Одна идея вылетает из него бредовее другой!
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26.02.2021 17:13 Відповісти
Креативный чувак. А всё потому, что тарелки лижет.
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26.02.2021 17:15 Відповісти
Робін Бобін Барамбек колесо огляду вже зжер. Зараз до кімнати сміху (ОП) підкрадається.
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26.02.2021 18:35 Відповісти
Невже тепер мєнти перестануть стригти бабло з таможні?
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26.02.2021 16:56 Відповісти
мусора торгуют наркотой, таможня платит зеленскому
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26.02.2021 17:19 Відповісти
Таможня не их парафия. Там СБУ пасется.
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26.02.2021 18:10 Відповісти
Антонина, а с колеса обозрения, которое ты на металлолом барыжнул ты заплатишь налоги? Или на гоп стоп это не распространяется?
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26.02.2021 16:57 Відповісти
Они уже несколько лет не вмешиваются. В результате имеем то, что имеем в результате.
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26.02.2021 16:58 Відповісти
Ган(т)он Геращенко разом з Гордоном не викисали зі 112-го каналу ще коли його терпів Порошенко, бо він тоді вже був достатноь **************** але ще не Медведчуківський . А вчора Ган(т)оша взагалі такоє заявіл!!! Що Стерненка на такий термін засудив Порох, бо йому це вигідно- дивіться ПРАВО НА ВЛАДУ на плюсах, як він там употівав від фейкових заявочок!
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26.02.2021 16:58 Відповісти
Он там вообще бред нес. Когда Найем начал задавать вопросы по существу, прокурор начал крутит жопой, потому что знал, что был неправ. Потому и не стал отвечать. А это бестолковое чмо пыталось работать на публику. Оно реально безмозглое. И я уверен, что отвечать ему придется.
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26.02.2021 18:07 Відповісти
Этот мешок княрячего жира перешел на кокс глав зебила)))
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26.02.2021 16:58 Відповісти
кнурячего
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26.02.2021 16:59 Відповісти
Этот мешок кнурячего жира
перешел на кокс у зебила)))
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26.02.2021 17:06 Відповісти
а теперь вапрос - Аваков с нім?
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26.02.2021 17:07 Відповісти
ах да - он же із Харькова, города ментовского мафіозного беспредела! У дуже дуже давні часи, 1991 рік, мені була ненароком розкрита така інфа-Харків центр ментовської наркомафіїї... все харошеє там й залишилося... й звідти прийшло до влади у Києві...
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26.02.2021 17:12 Відповісти
начните с себя ... распихали всё по офшорам и умничают сидят , верните всё в страну а потом поговорим за налоги
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26.02.2021 16:58 Відповісти
а шо ето животное курит
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26.02.2021 17:02 Відповісти
У налоговой и таможни должны быть собственная армия, полиция, суды, тюрьмы, пыточные и, на всякий случай, можно переименовать эти ведомства в опрычнину. Тогда собираемость сразу вырастет на 10000%.
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26.02.2021 17:03 Відповісти
Якщо не втручатись у податкову і мітницю то за рік вкрадуть стільки що ніякий мвф не допоможе. Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни, то уже через год Украина не будет нуждаться в кредитах МВФ, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 5747
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26.02.2021 17:09 Відповісти
Еще один специалист по управлению государством... Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни, то уже через год Украина не будет нуждаться в кредитах МВФ, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 8779
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26.02.2021 17:09 Відповісти
Сватали авакова на премьера, шо появился конкурент ?
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26.02.2021 17:09 Відповісти
И почему Геращенко не президент??
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26.02.2021 17:11 Відповісти
НЕ умеет столь виртуозно членом по роялю стучать как нынешний. Все больше языком упражняется.
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26.02.2021 18:13 Відповісти
Что-то Антонина не в свою парафию полезла.
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26.02.2021 17:12 Відповісти
В последнее время он и МВД эксперды по всем направлениям!
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26.02.2021 18:01 Відповісти
які кредіти коли боргів *********
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26.02.2021 17:12 Відповісти
А если не вмешивалась налогами , люди жили богаче и красивее ..
Гос-Рекет..
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26.02.2021 17:12 Відповісти
Где берут таких дебилов,экономика в полной жопе,миллионы людей выехали работать за границу,малый бизнес душат дикими поборами,армия никому не нужных бюджетных должностей сжирает бюджет,а этот фрик говорит про свободу для взяточников из таможни и налоговой.
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26.02.2021 17:13 Відповісти
андруша обожрался мухоморов ...
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26.02.2021 17:18 Відповісти
Дуже багатозначна заява.Вона означає,що його самого вже ніхто не перевірить на сплату податків і він може настільки обнагліти,що повчати нас.Злодій вчить чесних...
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26.02.2021 17:20 Відповісти
Этот тоже в президенты собрался?
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26.02.2021 17:20 Відповісти
Со свинным рылом - да в калашный ряд. Сам тарелки вылизывает в буфете Рады, зато знает, что нужно для того, чтобы Украина не брала деньги у МВФ. Кладезь знаний, а не мент! Вот что нужно для этого, соплежуй - просто работать, а не плясать и на парадах не маршировать. Вот поэтому, потому что Украина не работает, она всегда будет занимать деньги у МВФ.
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26.02.2021 17:21 Відповісти
Геращенко опять про поборы. Эпичный идиот. Чтобы корова дала больше молока ее надо меньше кормить и больше доить, так мыслит нынешняя власть. А перестать воровать, крышевать не пробовали? Только на откатах по вакцине с бюджета потянули миллионы. Sinovac по 3$ Украина закупила по 17$ и наше МВД молчит, а это боров жирный под Конфуция косит, о процветания государства через поборы рассуждает.
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26.02.2021 17:32 Відповісти
Мене "терзают смутные сомения")). Десь я таке вже чув. Серіал той самий другий сезон?
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26.02.2021 17:35 Відповісти
Че, вот так просто? Раз, и установить, два, со всех без исключения, три, не вмешиваться, и все в ажуре. Только мне кажется, что Тосик деградирует от месяца к месяцу?
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26.02.2021 17:37 Відповісти
Колесо обзора он уже сожрал.
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26.02.2021 18:30 Відповісти
Парашенку на царство!!! Он всё решит и всех спасёт... И да будет РАЙ!
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26.02.2021 17:45 Відповісти
Всі говорять , що краще на паРАШУ, в Ростов, Липецьк, або ж в біробіджан.
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26.02.2021 18:32 Відповісти
Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни год то уже через год чиновники среднего звена налоговой и таможни смогут кредитовать Украину не хуже МВФ Якщо не втручатися в роботу податкової і митниці, то вже через рік Україна не матиме потреби в кредитах МВФ, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 7967 Якщо не втручатися в роботу податкової і митниці, то вже через рік Україна не матиме потреби в кредитах МВФ, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 7967 Якщо не втручатися в роботу податкової і митниці, то вже через рік Україна не матиме потреби в кредитах МВФ, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 7967
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26.02.2021 18:05 Відповісти
Они и сейчас вскладчину могут єто делать.
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26.02.2021 18:29 Відповісти
О, то этот толстожопый лизоблюд мощнозадый знаток якпонских традиций не только мент, но ещё и экономист!
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26.02.2021 18:16 Відповісти
Пи#ар он а не мент! Якщо не втручатися в роботу податкової і митниці, то вже через рік Україна не матиме потреби в кредитах МВФ, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 2483
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26.02.2021 18:42 Відповісти
А если антоше перекрыть доступ к кокаину, то он перестанет писать бред... но это маловероятный сценарий
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26.02.2021 18:43 Відповісти
Да, особенно с твоим шефом у нас быстро появятся деньги. Сначала Эйрбасов для полиции накупил, потом полез в закупки французских катеров и уже недавно всунул свой нос в закупки электровозов, чтоб мы без Авакова и Антоши делали?))))
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26.02.2021 19:08 Відповісти
Если пойти на поводу у этого придворного лизоблюда, то он со своим бессменным патроном за тот же период мультмиллиардерами долларовыми станут. На это весь и расчёт. Но пока у этой своры «видит око, да зуб неймёт»
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26.02.2021 19:09 Відповісти
Жирная свинья, что же у тебя на ФБ комментарии ограничены?
На жалкое существование, мразь, государство будет обречено до тех пор, пока такие как ты гниды будут совать свой нос туда, где им кажется сладко.
Что, козел, твой хозяин потоки таможни оседлать захотел?
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26.02.2021 19:14 Відповісти
Тоша это не тарелка -жопа Якщо не втручатися в роботу податкової і митниці, то вже через рік Україна не матиме потреби в кредитах МВФ, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 8972
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26.02.2021 19:25 Відповісти
Їдь,чмо, в Польщу і там собі заробляй.Поназбиралися,свині,біля корита.
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26.02.2021 19:27 Відповісти
Не вмешиваться в их работу?, так они не на мерседесах ездить будут а на Ролс-Ройсах.
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26.02.2021 20:17 Відповісти
Начните с себя ! И будьте готовы к тому, что использование бюджетных денег будет контролироваться гражданами страны! Пока не прекратится распил бюджета ни о каких налогах не может быть и речи!
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26.02.2021 22:42 Відповісти
 
 