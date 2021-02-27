Група "слуг народу" на 8 березня вирушить до Туреччини з робочим візитом, - Кравчук
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Група нардепів фракції "Суга народу" проведе триденні вихідні 6, 7 і 8 березня у столиці Туреччини. У фракції запевняють, що їдуть за свій рахунок.
Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук виданню OBOZREVATEL, передає Цензор.НЕТ.
"Цього року у депутатів моєї депутатської групи (10 осіб) буде відрядження до Туреччини, Стамбул. Ми будемо мати досить цікаву програму, зокрема заплановано зустріч із Вселенським патріархом. Будемо раді йому особисто передати запрошення в Україну, відвідати Київ на 30-ту річницю незалежності України" - сказала Кравчук.
Крім того, нардепи запланували зустрічі з турецькими парламентаріями і вирішили відвідати ліцей імені Т.Г. Шевченка напередодні шевченківських днів. Дирекції ліцею група підготувала подарунки у вигляді українських книг.
"Це буде більше робоче святкування. Це відрядження, але ми їдемо за свій рахунок. Звичайно, скористаємося можливістю й у вихідний день відвідаємо головні визначні пам'ятки. Для мене це буде перший візит до Стамбулу, не тільки робочі зустрічі цікаві, а й просто побачити історичні місця", - додала Кравчук.
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там бы посмотрели как главнокакбыкомандующий свое слово держит - вакцинироваться с ребятами...а то ребят уже начали...а оно все никак не подтягивается к медпункту )))
С годами вседозволенности аппетит у слуг народа растет,а стыд уменьшается.В обратной,мать её ети, пропорции.
Гниды без стыда и совести !
Людоньки добрі, з яких-таких пір відрядження за свій рахунок? Кому ця локшина на вуха?
Общество 26-фев, 17:429 614 0
Оксана Маркарова, бывший министр финансов, а теперь новоиспеченный посол Украины в США.
За дамой тянется сомнительный шлейф.
Пишут, мол, очень умело использовала преступные схемы для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также для легализации доходов, полученных преступным путем.
В декларации все отлично, как у стандартного чиновника: шесть квартир, два жилых дома, два гаража (один с жилыми комнатами), семь земельных участков, три автомобиля (Honda, Toyota, Mercedes), коллекция живописи и графики украинских художников 19-21 века общим количеством 983 работы, библиотека украинской и мировой литературы общим количеством около 2 тыс. книг.
С таким багажом можно смело "делать Украину сильной, защищать ее от агрессора, восстанавливать ее целостность и поддерживать трансформацию в современную инновационную страну".
Удачи.
Денис Ковалев
- Оксана Маркарова возглавляла Министерство финансов Украины с июня 2018 по март 2020 г..
- «Схемы. Коррупция в деталях» сообщали, что Маркарова причастна к выводу из «Актив-банка» накануне его банкротства ценной недвижимости в историческом центре Киева на свою же фирму.
Рабочий визит - за счет государства, равно наши налоги, щоб ****** развеялись там себе.
Главный ***** уже развеялся, теперь маленькие пошли. ******** стимул платить налоги!