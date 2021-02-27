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Новини Політика України
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Туреччина (2252) Слуга народу (2544) Кравчук Євгенія (362)

Група "слуг народу" на 8 березня вирушить до Туреччини з робочим візитом, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Група

Група нардепів фракції "Суга народу" проведе триденні вихідні 6, 7 і 8 березня у столиці Туреччини. У фракції запевняють, що їдуть за свій рахунок.

Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук виданню OBOZREVATEL, передає Цензор.НЕТ.

"Цього року у депутатів моєї депутатської групи (10 осіб) буде відрядження до Туреччини, Стамбул. Ми будемо мати досить цікаву програму, зокрема заплановано зустріч із Вселенським патріархом. Будемо раді йому особисто передати запрошення в Україну, відвідати Київ на 30-ту річницю незалежності України" - сказала Кравчук.

Крім того, нардепи запланували зустрічі з турецькими парламентаріями і вирішили відвідати ліцей імені Т.Г. Шевченка напередодні шевченківських днів. Дирекції ліцею група підготувала подарунки у вигляді українських книг.

"Це буде більше робоче святкування. Це відрядження, але ми їдемо за свій рахунок. Звичайно, скористаємося можливістю й у вихідний день відвідаємо головні визначні пам'ятки. Для мене це буде перший візит до Стамбулу, не тільки робочі зустрічі цікаві, а й просто побачити історичні місця", - додала Кравчук.

Читайте також: Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела
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Топ коментарі
+37
Канееешна! На Валентина в ОАЭ, на "женский день" в Турцию... Визиты очень рабочие, как корабельная сосна!
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26.02.2021 17:07
+16
Залепупики ключевые слова «с рабочим визитом за свой счёт» все это чистая правда, вас никто баранами не считает!
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26.02.2021 17:09
+13
Ага, проходили Группа "Слуги народа" на 8 марта отправится в Турцию с рабочим визитом, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7615
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26.02.2021 17:08
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Канееешна! На Валентина в ОАЭ, на "женский день" в Турцию... Визиты очень рабочие, как корабельная сосна!
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26.02.2021 17:07 Відповісти
так они и не скрывают :"Это будет больше рабочее празднование. Для меня это будет первый визит в Стамбул, не только рабочие встречи интересны, а и просто увидеть исторические места", - добавила Кравчук."Источник: https://censor.net/ru/n3250385
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26.02.2021 17:25 Відповісти
А шо скрывать, если 73% зэбаранов хавают.
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26.02.2021 17:28 Відповісти
Може краще в Трускавець для підвищення рівня знань? Группа "Слуги народа" на 8 марта отправится в Турцию с рабочим визитом, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8215
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26.02.2021 17:08 Відповісти
Та хоч до Кембрiджу! Куди баранiв не вози...
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26.02.2021 17:15 Відповісти
Ага, проходили Группа "Слуги народа" на 8 марта отправится в Турцию с рабочим визитом, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7615
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26.02.2021 17:08 Відповісти
Залепупики ключевые слова «с рабочим визитом за свой счёт» все это чистая правда, вас никто баранами не считает!
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26.02.2021 17:09 Відповісти
Все включено?
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26.02.2021 17:13 Відповісти
Аякже !
Группа "Слуги народа" на 8 марта отправится в Турцию с рабочим визитом, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7395
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26.02.2021 17:20 Відповісти
Так командировка, или "за свой счет"??? Совсем заКизделись, жабьи цыцки!
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26.02.2021 17:13 Відповісти
А очільник слуг з дружиною теж приєднається? Группа "Слуги народа" на 8 марта отправится в Турцию с рабочим визитом, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2285
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26.02.2021 17:14 Відповісти
Вы как маленький, если поедет сосна, зачем брать жену? Это же рабочая поездка!
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26.02.2021 17:17 Відповісти
Ну да , чєм оні хужє Вовкі, а Вовка где будет своіх баб вигулівать?
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26.02.2021 17:16 Відповісти
говнодепутаты говнопартии
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26.02.2021 17:17 Відповісти
Доречі там знову у Ердогана з Алієвим тусовка з Мацкввою по Вірменії намічається- не попадіть під смальотікі з бомбачками!!!
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26.02.2021 17:18 Відповісти
от зачем Вы предупредили?? )) (кто-то собирает их вместе, чтоб...а вы ? э-эх!))))
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26.02.2021 17:21 Відповісти
а чего не на передовую с концертными номерами и гостинцами? )))
там бы посмотрели как главнокакбыкомандующий свое слово держит - вакцинироваться с ребятами...а то ребят уже начали...а оно все никак не подтягивается к медпункту )))
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26.02.2021 17:19 Відповісти
А всё началось с Зеленского, его жены и Дерьмака, с их командировки за свой счёт в Оман на похороны султана за инвестициями....Теперь бесплатная работа за рубежём с расходами за свой счёт вошла в моду у зелёных слуг....
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26.02.2021 17:20 Відповісти
так хазяїн гарний сміття хова від дорогих гостей, та добрі блазні ним у очі тицють...
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26.02.2021 17:22 Відповісти
А чё?Берут пример с Главзебила.Дети и жены/любовницы этих уродов я надеюсь тоже входят в состав делегации как обслуживающий персонал?Ничего не меняется.В своё время Зорян со Шкиряком тоже свою сосалку в Непал на спасательную операцию за бюджетный счет возили.
С годами вседозволенности аппетит у слуг народа растет,а стыд уменьшается.В обратной,мать её ети, пропорции. Группа "Слуги народа" на 8 марта отправится в Турцию с рабочим визитом, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7430
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26.02.2021 17:22 Відповісти
а чо не на Маямі?
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26.02.2021 17:23 Відповісти
Дорого.
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26.02.2021 17:23 Відповісти
а что так можно было ?
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26.02.2021 17:26 Відповісти
с рабочим визитом на пляжи Анталии и Кемера=)
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26.02.2021 17:28 Відповісти
Труженники! Трудяги! ТРУТНИ!
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26.02.2021 17:29 Відповісти
Главное вовремя платить налоги....
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26.02.2021 17:47 Відповісти
Ну не суки! А поехать на фронт поздравить служащих женщин, передать подарки девочкам и одиноким женщинам в серой зоне ?
Гниды без стыда и совести !
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26.02.2021 17:50 Відповісти
Там перемирие. Там и подстрелить могут.
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26.02.2021 18:19 Відповісти
пора переименовывать СН на ТЗБД - Туристы За Бюджетные Деньги. Бубочка показывает пример
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26.02.2021 18:03 Відповісти
Эмираты не подходят? Или не охота шефа ставить на одну планку с собой? Так я вас уверяю, шо Осел типилл шо его слуги. Так шо не стесняйтесь.
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26.02.2021 18:18 Відповісти
"...Это командировка, но мы едем за свой счет".
Людоньки добрі, з яких-таких пір відрядження за свій рахунок? Кому ця локшина на вуха?
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26.02.2021 18:18 Відповісти
Где зебиллы? Хто будет слуг урода оправдывать?
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26.02.2021 18:20 Відповісти
С другой стороны, случайно попавшие фотографы и нянечки с соснами возможно никуда дальше своего села и не ездили. Хоть в Турцию попадут.
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26.02.2021 18:23 Відповісти
Интересное прошлое Маркаровой
Общество 26-фев, 17:429 614 0

Оксана Маркарова, бывший министр финансов, а теперь новоиспеченный посол Украины в США.

За дамой тянется сомнительный шлейф.

Пишут, мол, очень умело использовала преступные схемы для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также для легализации доходов, полученных преступным путем.

В декларации все отлично, как у стандартного чиновника: шесть квартир, два жилых дома, два гаража (один с жилыми комнатами), семь земельных участков, три автомобиля (Honda, Toyota, Mercedes), коллекция живописи и графики украинских художников 19-21 века общим количеством 983 работы, библиотека украинской и мировой литературы общим количеством около 2 тыс. книг.

С таким багажом можно смело "делать Украину сильной, защищать ее от агрессора, восстанавливать ее целостность и поддерживать трансформацию в современную инновационную страну".

Удачи.

Денис Ковалев

- Оксана Маркарова возглавляла Министерство финансов Украины с июня 2018 по март 2020 г..

- «Схемы. Коррупция в деталях» сообщали, что Маркарова причастна к выводу из «Актив-банка» накануне его банкротства ценной недвижимости в историческом центре Киева на свою же фирму.
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26.02.2021 18:25 Відповісти
В РИКСОС ?
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26.02.2021 18:57 Відповісти
Как это романтично ))) женская делегация ? Или папики анальных шкур и сосны корабельные за госсчет везут проветрить?
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26.02.2021 19:11 Відповісти
На фронт, твари мыролюбные в окопы езжайте, да в госпитали к раненым хоть раз сходите, сволочи...
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26.02.2021 19:12 Відповісти
Не, ну **** не хера не палятся.

Рабочий визит - за счет государства, равно наши налоги, щоб ****** развеялись там себе.

Главный ***** уже развеялся, теперь маленькие пошли. ******** стимул платить налоги!
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26.02.2021 19:18 Відповісти
И тоже за счёт народа.
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26.02.2021 21:09 Відповісти
Главное не забыть в командировку взять купальники.
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26.02.2021 21:12 Відповісти
ховайте кальяны - они обдолбятся...
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26.02.2021 21:26 Відповісти
 
 