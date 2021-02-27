Група "слуг народу" на 8 березня вирушить до Туреччини з робочим візитом, - Кравчук

Група нардепів фракції "Суга народу" проведе триденні вихідні 6, 7 і 8 березня у столиці Туреччини. У фракції запевняють, що їдуть за свій рахунок.

Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук виданню OBOZREVATEL, передає Цензор.НЕТ.

"Цього року у депутатів моєї депутатської групи (10 осіб) буде відрядження до Туреччини, Стамбул. Ми будемо мати досить цікаву програму, зокрема заплановано зустріч із Вселенським патріархом. Будемо раді йому особисто передати запрошення в Україну, відвідати Київ на 30-ту річницю незалежності України" - сказала Кравчук.

Крім того, нардепи запланували зустрічі з турецькими парламентаріями і вирішили відвідати ліцей імені Т.Г. Шевченка напередодні шевченківських днів. Дирекції ліцею група підготувала подарунки у вигляді українських книг.

"Це буде більше робоче святкування. Це відрядження, але ми їдемо за свій рахунок. Звичайно, скористаємося можливістю й у вихідний день відвідаємо головні визначні пам'ятки. Для мене це буде перший візит до Стамбулу, не тільки робочі зустрічі цікаві, а й просто побачити історичні місця", - додала Кравчук.

Читайте також: Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела