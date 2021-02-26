Екстопи "Привату" Яценко і Дубілет-старший, які отримали підозри, вийшли із засновників "Монобанку"
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Колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет та його колишній перший заступник Володимир Яценко позбулися часток у ТОВ "Фінтех Бенд" (розвиває картковий бренд Monobank).
Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України в системі Youcontrol, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Частка Олександра Дубілета (33,74%) перейшла до його сина Олексія Дубілета, а Володимира Яценка (17,18%) - до Євгенії Кривенко.
Інші засновники "Фінтех Бенд" не змінилися: Олег Гороховський - 17,18%, Михайло Рогальський - 17,18%, Людмила Шмальченко - 9,81%, Вадим Ковальов - 4,91%.
Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.
Ексголові правління "ПриватБанку" Олександру Дубілету про підозру повідомили заочно.
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пріват, пріват - нікто нє віноват
я не видел и не знаю
они метят в единороги???
а подход аля приватбанк - отмыть бабки и в канаву
«Людям нравится, когда их обманывают. Им не нравится узнавать о том, что их обманули», - Доктор Хаус
Счет закрыл через месяц, после открытия