Екстопи "Привату" Яценко і Дубілет-старший, які отримали підозри, вийшли із засновників "Монобанку"

Колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет та його колишній перший заступник Володимир Яценко позбулися часток у ТОВ "Фінтех Бенд" (розвиває картковий бренд Monobank).

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України в системі Youcontrol, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Частка Олександра Дубілета (33,74%) перейшла до його сина Олексія Дубілета, а Володимира Яценка (17,18%) - до Євгенії Кривенко.

Інші засновники "Фінтех Бенд" не змінилися: Олег Гороховський - 17,18%, Михайло Рогальський - 17,18%, Людмила Шмальченко - 9,81%, Вадим Ковальов - 4,91%.

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Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.

Ексголові правління "ПриватБанку" Олександру Дубілету про підозру повідомили заочно.

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