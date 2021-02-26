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Дубілет (57) Приватбанк (691) Monobank (17) Яценко Володимир (23)

Екстопи "Привату" Яценко і Дубілет-старший, які отримали підозри, вийшли із засновників "Монобанку"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Екстопи

Колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет та його колишній перший заступник Володимир Яценко позбулися часток у ТОВ "Фінтех Бенд" (розвиває картковий бренд Monobank).

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України в системі Youcontrol, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Частка Олександра Дубілета (33,74%) перейшла до його сина Олексія Дубілета, а Володимира Яценка (17,18%) - до Євгенії Кривенко.

Інші засновники "Фінтех Бенд" не змінилися: Олег Гороховський - 17,18%, Михайло Рогальський - 17,18%, Людмила Шмальченко - 9,81%, Вадим Ковальов - 4,91%.

Читайте також: Антикорупційний суд заарештував до 22 квітня експершого заступника голови правління "Приватбанку" Яценка з можливістю внесення 52,2 млн грн застави

Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.

Ексголові правління "ПриватБанку" Олександру Дубілету про підозру повідомили заочно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США вітають вручення підозр колишнім високопоставленим співробітникам "ПриватБанку", - посольство
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Топ коментарі
+10
Борцы с коррупцией переписывают на себя ресурсы родителей ,спекшихся на воровстве и коррупции)
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26.02.2021 17:16
+8
говнобанк
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26.02.2021 17:17
+6
Меня умиляют наши предприниматели стадом кинувшиеся в Монобанк.
«Людям нравится, когда их обманывают. Им не нравится узнавать о том, что их обманули», - Доктор Хаус
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26.02.2021 17:46
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Борцы с коррупцией переписывают на себя ресурсы родителей ,спекшихся на воровстве и коррупции)
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26.02.2021 17:16 Відповісти
говнобанк
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26.02.2021 17:17 Відповісти
а жиденыш дубилет -младший в фафоре
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26.02.2021 17:20 Відповісти
чтобы от сыначки подозрение и возможные санкции отвести ?
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26.02.2021 17:22 Відповісти
принципиально карту говнобанка не открою)
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26.02.2021 17:27 Відповісти
пріват, пріват - ну, кто же віноват?
пріват, пріват - нікто нє віноват
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26.02.2021 17:29 Відповісти
более ох@евшей конторы
я не видел и не знаю
они метят в единороги???
а подход аля приватбанк - отмыть бабки и в канаву
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26.02.2021 17:32 Відповісти
Самие лучшие банки -сбербанк и газ банк.
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26.02.2021 17:33 Відповісти
Меня умиляют наши предприниматели стадом кинувшиеся в Монобанк.
«Людям нравится, когда их обманывают. Им не нравится узнавать о том, что их обманули», - Доктор Хаус
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26.02.2021 17:46 Відповісти
Меня тоже. Они сливают все транзакции в налоговую. Проверено на себе.
Счет закрыл через месяц, после открытия
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26.02.2021 18:56 Відповісти
Решили Монобанк отжать, зеговнюки? Лучший банк в Украине.
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26.02.2021 17:51 Відповісти
В смысле? Для тебя стало новостью то, что топ-менеджеры из Привата, ограбившие страну, основали Монобанк? Почему-то я об этом знал изначально.
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26.02.2021 18:01 Відповісти
монобанка - это просто карточный продукт, банком-держателем денег является Универсал банк Тигипко, так что шапито там не удастся поживиться
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26.02.2021 18:07 Відповісти
С одного своего кармана преложили в другой!
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26.02.2021 18:03 Відповісти
А кто то ещё пользуется "Монобанком"?
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26.02.2021 19:57 Відповісти
Объясните пожалуйста. То что, монобанк, говно?
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26.02.2021 22:03 Відповісти
Як відчував що з ним щось не те, з дебі...ю рекламою. Ще й зі знайомими була розмова що бородата бабуся собі новий банк зробила, а вони говорили що це міжнародний...
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27.02.2021 00:43 Відповісти
 
 