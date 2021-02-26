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Кримська платформа стане першим важливим кроком на шляху повернення півострова додому, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кримська платформа стане першим важливим кроком на шляху повернення півострова додому, - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак розраховує на поглиблення співпраці України зі США по лінії Кримської платформи.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Крим - це Україна! Це аксіома. Весь цивілізований світ підтримує Україну в планах щодо повернення Криму і встановлення миру на Донбасі. Президент України підписав указ про окремі дії, спрямовані на деокупацію і реінтеграцію півострова Крим", - зазначив Єрмак.

Він також нагадав, що зокрема, уряду доручено організацію і запуск Кримської платформи.

"Цей майданчик стане першим важливим кроком на шляху Криму додому. Він об'єднає зусилля наших дипломатів із міжнародними партнерами. Разом ми захищатимемо права наших громадян усіх національностей, знайдемо необхідні інструменти і шляхи для повернення Криму. Ми нікому не дамо забути про анексію нашого півострова і стерти її з міжнародного порядку денного", - підкреслив Єрмак.

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Крім цього він відзначив нинішню заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, в якій той висловив чітку позицію Сполучених Штатів: Крим - це Україна.

"Для нас дуже важлива американська послідовність. Сподіваюся на продовження співпраці США з Україною в рамках нової ініціативи - Кримської платформи. Україна - велика родина, а в родині стоять горою за своїх. Своїх не маємо права забувати, своїх не залишимо. Не пробачимо і тих, хто так легко віддав Крим. Ми продовжуємо боротися не тільки за території, а й за наших людей. Крим, чекаємо тебе вдома!", - підкреслив Єрмак.

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Топ коментарі
+5
Тебе уже передали, что ты есть на самом деле?
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26.02.2021 17:17
+4
Шо уже там кацапы придумали?..
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26.02.2021 17:20
+3
Предлагаю создать платформу по заселения Меркурия - Меркурианскую платформу. Балаболить время от времени ничего не делая. И за это получать зарплату.
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26.02.2021 18:01
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Тебе уже передали, что ты есть на самом деле?
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26.02.2021 17:17 Відповісти
Готується Дєрьмак, на 8 марта мож його Вова зі своїм гаремом теж вигуляє - з Ердоганом про Крим тіпа ОФІЦІЙНО потусять...
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26.02.2021 17:26 Відповісти
Та скільки можна звіздіти і робити з нас лохів? Розпадеться ерефія, стане мокшам не до Криму, тоді й теоретично настане час для український десантно-штурмових та танкових бригад. Звісно, якщо Верховним Головнокомандуючим ЗСУ тоді буде не черговий сцикун.
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26.02.2021 17:29 Відповісти
какой то адовый Сюр!
вот кто верит в это дерьмо?
наверное воду хотят дать в Крым оккупантам..
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26.02.2021 17:19 Відповісти
Николай Бало 2cbe7104 - там нет украинцев - там остались коллаборанты + завезенные новые поселенцы с РФ.

Украинцы продали свои дома и выехали давно вместе с своими семьями..
Можно оправдать только крымских татар - у них там древние могилы, а они только за полную блокаду Крыма..
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26.02.2021 18:46 Відповісти
Кримська платформа стане першим важливим кроком на шляху повернення півострова додому, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2081 не хочу тебя расстраивать, но рано или поздно с распадом РФ (что неизбежно для всех империй) все твои друзья будут выселены с своих домов и депортированы как судетские немцы когда то, через Крымский мост..
Так будет..
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26.02.2021 19:06 Відповісти
Президент Украины подписал указ об отдельных действиях, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым",
да ладно. в кремле знают про это? и шо сказали?
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26.02.2021 17:19 Відповісти
Шо уже там кацапы придумали?..
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26.02.2021 17:20 Відповісти
Як йому корисно, коли його посилають на те, чим грав наш головноімітатор!
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26.02.2021 17:24 Відповісти
Своих не имеем права забывать, своих не оставим. Не простим и тех, кто так легко отдал Крым. а тем более нельзя простить "мир в глазах куйла" и перемирье,которое убило украинцев больше,нежели тогда,когда отдавали Крым
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26.02.2021 17:25 Відповісти
Сподіваюся, щоб усі повернулися додому: і Крим, і Донбас, і нарешті Єрмак.
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26.02.2021 17:27 Відповісти
Крымская платформа станет первым важным шагом на пути возвращения полуострова домой, - Ермак - Цензор.НЕТ 3311
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26.02.2021 17:35 Відповісти
Полное фуфло та ваша платформа -это было ясно еще до того,как дерьмак пометился...
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26.02.2021 17:48 Відповісти
дЄрЬмак,тобі Денис що сказав? От і 🤬 туди,завгосп недороблений🤬
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26.02.2021 17:52 Відповісти
Лерос ,перепрошую а не Денис
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26.02.2021 17:53 Відповісти
лерос такой же клоун как и вся зешобла
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26.02.2021 18:46 Відповісти
Предлагаю создать платформу по заселения Меркурия - Меркурианскую платформу. Балаболить время от времени ничего не делая. И за это получать зарплату.
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26.02.2021 18:01 Відповісти
Это слово "платформа" стало как-то напрягать после "платформы прымырення" Сивохо, прожэктом "попахивает", да ещё из уст такого "правдивого" чиновника.
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26.02.2021 18:16 Відповісти
Розкажи краще, скільки ви визволили ( обміняли ) з російської неволі Кримських політичних в'язнів??? 😡 Тільки того і вмієте, що Ху#лу в очі заглядати і про "мір" репетувати.

Доречі,тут у німців з'явились "цікаві" запитання:

В ЕС есть сомнения относительно того, на чьей стороне действует глава Офиса президента Владимира Зеленского - Андрей Ермак.

Об этом сказала немецкий политик, вице-председатель делегации Европарламента в комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель во время онлайн-дискуссии Киевского форума в пятницу, 29 мая.

«Я хочу видеть четкий порядок дня реформ, о которых президент Зеленский говорил, когда избирался в президенты. Скажем, отстранить олигархов от политики. Если присмотреться, то происходит обратное - особенно если речь идет о безопасности. Мы совсем не уверены, на чьей стороне стоит господин Ермак, который является крупнейшим советником президента по вопросам отношений с Россией», - сказала Крамон-Таубадель.
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26.02.2021 18:59 Відповісти
языком поболтать, он любитель.
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27.02.2021 02:01 Відповісти
 
 