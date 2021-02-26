УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11476 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоТехнології Коронавірус і карантин
5 089 44
вакцина (3528) карантин (16095) Мінцифри (366) Дія (450) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

З наступного тижня українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію проти COVID-19 в "Дії", - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології

З наступного тижня українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію проти COVID-19 в

Мінцифри готує інструмент, що забезпечить процес запису до листа очікування на вакцинацію проти COVID-19 через застосунок та портал "Дія". Мінцифри розробило технічну частину надання послуги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Ми спільно з МОЗ запускаємо послугу запису до листа очікування вакцинації в Дії, яка запрацює вже наступного тижня. Мінцифра дбає про особисту безпеку кожного українця. Ми робимо усе для мінімізації контакту між людьми, щоб українці не стояли у чергах, не збирали зайві папірці для отримання державних послуг. Особливо, якщо це стосується такого важливого питання, як вакцинація", - зазначив міністр Михайло Федоров.

Кожен охочий матиме змогу з наступного тижня записатися до списку очікування на вакцинацію від COVID-19. Зробити це можна буде в застосунку чи на порталі Дія. Також можна записатися через національний контакт-центр МОЗ: 0 800 60 20 19.

Мінцифри вже проводить внутрішнє альфа-тестування послуги в Дії. Українцям, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту. Відповідно до етапу, який визначено Дорожньою картою з вакцинації. Окрім послуги, у Дії також будуть доступні відповіді на поширені запитання українців.

"Така організація процесу дозволить мінімізувати контакти та черги, допоможе чітко бачити детальнішу картину системи записів. Це дозволить Міністерству охорони здоров’я розробити логістичний план та зрозуміти реальний попит на вакцину. Крім того, реєстрація через Дію матиме значний антикорупційний ефект для країни", - підсумували в Мінцифри

Читайте також: Кабмін запровадив можливість змінювати і замовляти водійські права через "Дію"
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
встану в 3 часа ночи что-бы записаться на вакцинацию, а то сейчас линии перегружены от желающих Со следующей недели украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в "Дії", - Минцифры - Цензор.НЕТ 2541
показати весь коментар
26.02.2021 17:41
+8
Де-факто, коррупция имени Радуцкий-Степанов-Зеленский продала жизни и здоровье украинцев на медицинские эксперименты с никем не признанным в мире кустарным производителем шмурдяка. Этот шмурдяк с трёхкратным "подъёмом" будет продаваться пустышкой-прокладкой государству, а откаты будут "оседать" в карманах так люто заботящихся о нашем здоровье "трёх богатырей". Учитесь, детки, Родину любить. Спешите на укольчик.
показати весь коментар
26.02.2021 17:36
+6
В індійському місті Бхопал розгорівся скандал, пов'язаний із вакцинацією від коронавірусу. Кілька днів тому до центру міста приїхав фургон, в якому всім бажаючим пропонували зробити щеплення від COVID-19 і отримати за це 750 рупій (близько $10, - ред.). Однак пізніше з'ясувалося, що місцеві жителі стали учасниками дослідження препарату, передає CNN.
Це саме ті дні, коли Вова зробив заяву що імітатор -імунітизації вже на шляху до ПАДОПИТНИХ Українців
показати весь коментар
26.02.2021 17:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В індійському місті Бхопал розгорівся скандал, пов'язаний із вакцинацією від коронавірусу. Кілька днів тому до центру міста приїхав фургон, в якому всім бажаючим пропонували зробити щеплення від COVID-19 і отримати за це 750 рупій (близько $10, - ред.). Однак пізніше з'ясувалося, що місцеві жителі стали учасниками дослідження препарату, передає CNN.
Це саме ті дні, коли Вова зробив заяву що імітатор -імунітизації вже на шляху до ПАДОПИТНИХ Українців
показати весь коментар
26.02.2021 17:38 Відповісти
Наша влада і справді вважає, що українцям набридло жити і вони будуть ставати в чергу на вакцинацію індійською недослідженою гидотою?
показати весь коментар
26.02.2021 18:29 Відповісти
ВВС -Україна
В Украине наконец начнется вакцинация. Страна получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield - их 23 февраля привезли самолетом в аэропорт "Борисполь".
23 февраля стало известно, что Oxford/AstraZeneca (CoviShield) уже зарегистрировали в Украине.
Рассказываем, что нужно знать об этой вакцине.
Covishield это Astra Zeneca?
В начале февраля правительство заявило, что Украина закупает вакцину AstraZeneca, которую разработали в Оксфордском университете. Несколько дней назад стало известно, что в Украину едет вакцина CoviShield.

Так есть ли разница?
CoviShield - это индийский аналог вакцины AstraZeneca.
В прошлом году AstraZeneca заключила соглашение с индийским институтом сывороток Serum Institute of India на производство своей вакцины от ковида. Serum Institute, один из мировых лидеров по производству вакцин, изготавливает эту вакцину по лицензии Astra Zeneca. Индийская Astra Zeneca получила локальное название CoviShield.
Вакцины AstraZeneca, кроме Индии, производят также в Южной Корее. Оба производителя были одобрены ВОЗ.

Так може уся справа буде в недовірі на грунті тотальної КОВІДБРЕХНІ тому що...
В начале февраля правительство заявило, что Украина закупает вакцину AstraZeneca, которую разработали в Оксфордском университете. Несколько дней назад стало известно, что в Украину едет вакцина CoviShield.
Хіба немає після чого цьому Степанову не довіряти...
Ну там про не гуляти парками в карантин ,а шоб були зипугані, зустріти мільйони масок з Китаю- все для Епіцентру... Й не було ніякого КОВІДФОНДУ , що велике крадівництво вкрало...
показати весь коментар
26.02.2021 18:38 Відповісти
covishit
показати весь коментар
26.02.2021 19:13 Відповісти
Я бы даже и не разбиралась в этих вакцинаторных перипетиях. Все вакцины вредны и не нужны, инфекция сама пошла на спад от выработки коллективного иммунитета. Ковид - вирус до сих пор никто не выделил в чистом виде и он таким образом не существует. А что это за вакцина против привидения какого-то простудного вируса непонятно. Люди даже с минимальным запасом мозга прививаться не будут.
показати весь коментар
27.02.2021 13:33 Відповісти
для Вас особисто читайте вище
показати весь коментар
26.02.2021 18:39 Відповісти
Дивіться усі на убєдітльнага Міністра МОЗ на учорашньому шоу у Мосейчук
показати весь коментар
26.02.2021 17:39 Відповісти
встану в 3 часа ночи что-бы записаться на вакцинацию, а то сейчас линии перегружены от желающих Со следующей недели украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в "Дії", - Минцифры - Цензор.НЕТ 2541
показати весь коментар
26.02.2021 17:41 Відповісти
.
Волосся дибки: прочитав про вакцину для українців.
.
Со следующей недели украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в "Дії", - Минцифры - Цензор.НЕТ 1300
Со следующей недели украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в "Дії", - Минцифры - Цензор.НЕТ 6843
показати весь коментар
26.02.2021 17:43 Відповісти
.
Со следующей недели украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в "Дії", - Минцифры - Цензор.НЕТ 4616
показати весь коментар
26.02.2021 17:46 Відповісти
На следующей неделе все ринутся колоть индийскую вакцину! И потекут денежки бурлящим потоком
показати весь коментар
26.02.2021 17:53 Відповісти
И никакая прокладка не прокладка.... Это - неприбыльная организация, которая денег не возьмёт.... Так сказал Степанов на шоу у Мосейчук... Просто, Украина оплатит какие-то накладные расходы в размере десятков миллионов долларов.... И это всё.... Больше ни копейки никому.... Очень выгодная схема.... Это слуги для нас , неблагодарных, постарались.....
показати весь коментар
26.02.2021 17:59 Відповісти
Платити за участь в апробації будуть, чи змусять "мудрий" нарід ще й заплатити за "вакцинування" фуфломіцином?
показати весь коментар
26.02.2021 18:02 Відповісти
Ну не даремно ж Степанов особисто в Індію літав за опитам
показати весь коментар
26.02.2021 18:13 Відповісти
просто отдохнул немного от кресла
показати весь коментар
26.02.2021 19:12 Відповісти
ночью пойду очередь займу) а утром продам ее...
показати весь коментар
26.02.2021 18:03 Відповісти
Можешь ещё родичей привести или знакомых и сказать , что они тоже за мной занимали . )
показати весь коментар
26.02.2021 18:18 Відповісти
А можно выбирать на какую именно вакцину записываться ? Или будут колоть тем, что есть ?
На pfizer желающие я думаю найдутся. А вот на ото индийское или китайское непонятно что людей придется палками загонять.
показати весь коментар
26.02.2021 18:07 Відповісти
Плоскоземельщик ?
показати весь коментар
26.02.2021 18:26 Відповісти
Я на всяк випадок запишусь . В совєцкоє врємя записувались в очєрєдях на продукти , ( но нє факт шо хватало очерєді ) , - номєрок наводили на руці шаріковой ручкой . Запишусь в діі , а далі подивимось . ))
показати весь коментар
26.02.2021 18:13 Відповісти
Кацап , пшёл нах вперёд !!
показати весь коментар
26.02.2021 18:49 Відповісти
А коли та як ставати на чергу до особистого поховання на цвинтарі?
показати весь коментар
26.02.2021 18:13 Відповісти
Медаль "за отвагу" будут давать?
показати весь коментар
26.02.2021 18:24 Відповісти
за этой фигней еще и в очереди стоять совсем подурели, даром б давали ещё и подумала чтоб потом перепродать разве что
показати весь коментар
26.02.2021 18:25 Відповісти
Хіба є дурні, які в "дії" зареєстровані?
показати весь коментар
26.02.2021 18:29 Відповісти
Кто тут крайний на 2050-й год?! Отзовитесь, я за Вами буду...
показати весь коментар
26.02.2021 19:20 Відповісти
а це про вакцину https://apostrophe.ua/news/society/2021-02-26/v-sheme-postavki-vaktsinyi-covishield-v-ukrainu-zametili-interesnuyu-detal/224184
показати весь коментар
26.02.2021 19:33 Відповісти
Эта вакцина может вызвать генетические нарушения, т к сделана с использованием ген-модифицированных веществ и не проверена на генетические последствия.
показати весь коментар
26.02.2021 19:39 Відповісти
шо за дійа ? справка о составе семьи нужна ?
показати весь коментар
26.02.2021 20:57 Відповісти
а есть дийа под хр ?
показати весь коментар
26.02.2021 20:58 Відповісти
З наступного тижня українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію проти COVID-19 в "Дії", - Мінцифри - Цензор.НЕТ 2236
показати весь коментар
26.02.2021 21:10 Відповісти
Sergey Naumovich

6 ч. ·

Пишут, что несколько индийских вакцин уже вкололи!
З наступного тижня українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію проти COVID-19 в "Дії", - Мінцифри - Цензор.НЕТ 5824
показати весь коментар
26.02.2021 21:31 Відповісти
 
 