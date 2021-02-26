З наступного тижня українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію проти COVID-19 в "Дії", - Мінцифри
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Мінцифри готує інструмент, що забезпечить процес запису до листа очікування на вакцинацію проти COVID-19 через застосунок та портал "Дія". Мінцифри розробило технічну частину надання послуги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"Ми спільно з МОЗ запускаємо послугу запису до листа очікування вакцинації в Дії, яка запрацює вже наступного тижня. Мінцифра дбає про особисту безпеку кожного українця. Ми робимо усе для мінімізації контакту між людьми, щоб українці не стояли у чергах, не збирали зайві папірці для отримання державних послуг. Особливо, якщо це стосується такого важливого питання, як вакцинація", - зазначив міністр Михайло Федоров.
Кожен охочий матиме змогу з наступного тижня записатися до списку очікування на вакцинацію від COVID-19. Зробити це можна буде в застосунку чи на порталі Дія. Також можна записатися через національний контакт-центр МОЗ: 0 800 60 20 19.
Мінцифри вже проводить внутрішнє альфа-тестування послуги в Дії. Українцям, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту. Відповідно до етапу, який визначено Дорожньою картою з вакцинації. Окрім послуги, у Дії також будуть доступні відповіді на поширені запитання українців.
"Така організація процесу дозволить мінімізувати контакти та черги, допоможе чітко бачити детальнішу картину системи записів. Це дозволить Міністерству охорони здоров’я розробити логістичний план та зрозуміти реальний попит на вакцину. Крім того, реєстрація через Дію матиме значний антикорупційний ефект для країни", - підсумували в Мінцифри
Будь ласка, зачекайте...
Це саме ті дні, коли Вова зробив заяву що імітатор -імунітизації вже на шляху до ПАДОПИТНИХ Українців
В Украине наконец начнется вакцинация. Страна получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield - их 23 февраля привезли самолетом в аэропорт "Борисполь".
23 февраля стало известно, что Oxford/AstraZeneca (CoviShield) уже зарегистрировали в Украине.
Рассказываем, что нужно знать об этой вакцине.
Covishield это Astra Zeneca?
В начале февраля правительство заявило, что Украина закупает вакцину AstraZeneca, которую разработали в Оксфордском университете. Несколько дней назад стало известно, что в Украину едет вакцина CoviShield.
Так есть ли разница?
CoviShield - это индийский аналог вакцины AstraZeneca.
В прошлом году AstraZeneca заключила соглашение с индийским институтом сывороток Serum Institute of India на производство своей вакцины от ковида. Serum Institute, один из мировых лидеров по производству вакцин, изготавливает эту вакцину по лицензии Astra Zeneca. Индийская Astra Zeneca получила локальное название CoviShield.
Вакцины AstraZeneca, кроме Индии, производят также в Южной Корее. Оба производителя были одобрены ВОЗ.
Так може уся справа буде в недовірі на грунті тотальної КОВІДБРЕХНІ тому що...
В начале февраля правительство заявило, что Украина закупает вакцину AstraZeneca, которую разработали в Оксфордском университете. Несколько дней назад стало известно, что в Украину едет вакцина CoviShield.
Хіба немає після чого цьому Степанову не довіряти...
Ну там про не гуляти парками в карантин ,а шоб були зипугані, зустріти мільйони масок з Китаю- все для Епіцентру... Й не було ніякого КОВІДФОНДУ , що велике крадівництво вкрало...
Волосся дибки: прочитав про вакцину для українців.
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На pfizer желающие я думаю найдутся. А вот на ото индийское или китайское непонятно что людей придется палками загонять.
6 ч. ·
Пишут, что несколько индийских вакцин уже вкололи!