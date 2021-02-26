Вісьмох українських воїнів поранено, двоє зазнали бойових травм внаслідок ворожих обстрілів, - пресцентр ОС
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Станом на 17 годину 26 лютого, озброєні формування Російської Федерації не припиняють збройних провокацій у районі проведення операції Об'єднаних сил і десять разів порушили режим припинення вогню, зокрема - і з забороненого озброєння.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Так, біля Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу сім військовослужбовців Збройних Сил України зазнали осколкових поранень, ще двоє військових - бойове травмування. Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога.
У районі населеного пункту Піски окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів зі 120 мм і 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Вогнева активність ворога спостерігалася і недалеко від населеного пункту Луганське. Тут російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по наших позиціях з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї. Поблизу Мар'їнки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля Кам'янки зробив кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета.
Неподалік від Невельського, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, зазнав осколкових поранень військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу, його доставили до лікувального закладу.
На обстріли збройними формуваннями Російської Федерації українські захисники давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124195/
Порохобандерівець
За попередника було звільнено дві третини від окупованої території і ВСУ не відводили.В ВСУ был. Полковник. И тут ты попал пальцем в небо.
Я тебе, дурню, доказал, что Петя отводил войска и был инициатором этого.
И не освободил 2\3 территории, а наоборот, потерял территории.
В отдельные дни наши войска входили в отдельные районы Луганска.
И где сейчас Луганск, и где наши войска?
А я на примерах показал, что территории сдавались и были по решению Пороха отводы войск в Золотом, Петровском и т.д.
В чем проблема, сукин сын?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124195/
Воевать было чем и было кому, а территории были сданы.
1:1 как сейчас. Но то, что происходит сейчас ты видишь, а что было в 2016 году не видишь.
Кстати, Зеленский по твоим словам "сдает территории" по плану, разработанному Порошенко еще в 2016 году. Просто к нему сейчас опять вернулись.
Ну будь же объективным! Не делай кумира!
Мое мнение, территории нельзя было сдавать ни в 2016 году, ни сейчас.
Это наша родная земля!
Никакой я не зебил. Откуда ты это взял? Кто тебе это сказал? Бредишь? Шмарклю зеленую и его гопоту терпеть не могу. Но вот из-за таких баранов, как ты, которые считают что все знают, не зная ничего, все и происходит. Ты готов друг друга перевешать, даже не зная, где враг, а где друг. У тебя просто ума не хватает сложить 2+2. Тебе проще всех врагами объявить, не видя очевидных фактов под носом.
Информацию о бое подтверждают жители оккупированных Донецка и Авдеевки. По их данным, обострение началось приблизительно в 15:30, обстрелы "достаточно мощные".
главнокакбыкомандующему пофиг - у него пурим...
На засіданні у закритому режимі буде розглянуто проект "Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь".
Члени РНБО України також обговорять питання стосовно: невідкладних заходів щодо протидії загрозам національної безпеки у сфері громадянства; стану розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги; а також застосування санкцій.
Що передувало: Увечері 25 лютого джерело УП повідомило, що президент Володимир Зеленський ухвалив рішення провести засідання Ради національної безпеки та оборони о 17.30 26 лютого.
Тобто саме в акурат до початку засідання сталася ця біда
Чи я все перебільшую?
Пораненим найшвидшого одужання!
Сенченко перекрив Кримський канал у 2014му. А фактично наніс Раші найбільший збиток.
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав
Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!
Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!
Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
08.02.21
у него война с Порохом и порохоботами, и уже есть куча полезных заложников (обменный фонд для торговли): Антоненко, Стерненко, Федина, Звиробий, Поярков...
Вот это называется ответка, но увы зелёное зашутило не способно мыслить подобным образом.
за $ продав свій канал , щоб ватники яничари могли вести проти України пропаганду. 0сь вам українські будні .. дві новини.