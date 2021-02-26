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обстріл (21042) Донбас (21733)

Вісьмох українських воїнів поранено, двоє зазнали бойових травм внаслідок ворожих обстрілів, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Вісьмох українських воїнів поранено, двоє зазнали бойових травм внаслідок ворожих обстрілів, - пресцентр ОС

Станом на 17 годину 26 лютого, озброєні формування Російської Федерації не припиняють збройних провокацій у районі проведення операції Об'єднаних сил і десять разів порушили режим припинення вогню, зокрема - і з забороненого озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, біля Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу сім військовослужбовців Збройних Сил України зазнали осколкових поранень, ще двоє військових - бойове травмування. Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога.

У районі населеного пункту Піски окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів зі 120 мм і 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Вогнева активність ворога спостерігалася і недалеко від населеного пункту Луганське. Тут російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по наших позиціях з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї. Поблизу Мар'їнки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля Кам'янки зробив кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

Читайте також: Найманці РФ за добу 10 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Неподалік від Невельського, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, зазнав осколкових поранень військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу, його доставили до лікувального закладу.

На обстріли збройними формуваннями Російської Федерації українські захисники давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.
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Топ коментарі
+56
Восемь украинских воинов ранены, двое получили боевые травмы в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2731
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26.02.2021 18:47
+50
зеленая мразь...
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26.02.2021 18:42
+43
итить колотить! какое тихое перемирие...
главнокакбыкомандующему пофиг - у него пурим...
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26.02.2021 18:48
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зеленая мразь...
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26.02.2021 18:42 Відповісти
Так. Але за попередника було так само. Та певно ще гірше. Забули?
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26.02.2021 18:44 Відповісти
За попередника було звільнено дві третини від окупованої території і ВСУ не відводили.
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26.02.2021 18:53 Відповісти
Слав'янськ теж прокоментуєте? Чи ігнорування вторгнення кацапні 24 серпня? Дяки.
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26.02.2021 18:56 Відповісти
Слов'янськ. Там майорять українські прапори.
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26.02.2021 18:58 Відповісти
А у Донецьку?
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26.02.2021 18:59 Відповісти
А Донецьк окупований російськими фашистами.
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26.02.2021 19:00 Відповісти
І як його здали кацапні?
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26.02.2021 19:02 Відповісти
Не здали, а кацапи окупували. Кінчай з шарієвщиною, Днєпр, бо знову деактивують. В принципі, я не проти. Від тебе лаптями тхне.
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26.02.2021 19:05 Відповісти
Днепр?🥴
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26.02.2021 19:12 Відповісти
А який у тебе хіба був нік до деактиву?
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26.02.2021 19:14 Відповісти
А разве Донецк квартальная бригада ишо не освободила? Восемь украинских воинов ранены, двое получили боевые травмы в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 683
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26.02.2021 19:01 Відповісти
Я могу. Но только после вас. Так сколько освободили при Монике? Восемь украинских воинов ранены, двое получили боевые травмы в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7634
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26.02.2021 19:00 Відповісти
Олух, отводили в 2016 году. У Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Петя вел переговоры об отводе и на других участках фронта
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124195/
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26.02.2021 20:23 Відповісти
До Иловайска наши войска стояли на окраинах Луганска и Донецка. Эти города были практически окружены. А после Иловайска Петя дал команду драпать и были потеряны значительные территории, в том числе и Саур Могила. Драпали до нынешней линии разделения. Бросали технику колонами с боекомплектами и солярой. А одну из бригад остановить удалось только в Кировоградской области. Потом был суд командования этой бригады. Не знаю чем все закончилось.
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26.02.2021 20:32 Відповісти
Шкода тебе тоді в ВСУ не було. Ти б показав як треба воювати.
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26.02.2021 20:44 Відповісти
Чучело, сначала научись не брехать як пес:
Вісьмох українських воїнів поранено, двоє зазнали бойових травм внаслідок ворожих обстрілів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2229 Порохобандерівець
За попередника було звільнено дві третини від окупованої території і ВСУ не відводили.В ВСУ был. Полковник. И тут ты попал пальцем в небо.
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26.02.2021 22:11 Відповісти
Та одводили, аж на 30 км, і Новоазовськ тоді втратили. Якраз при двох успішних наступах раптово були два перемир'я, що дивувало. Бійці говорили, що мабуть для того, аби сепари закріпилися і перегрупувалися. Нічого гріха таїти.
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27.02.2021 08:49 Відповісти
Кстати, изначально речь шла не обо мне, а о твоем утверждении, что Петя не отводил войска и и освободил 2/3 территории.
Я тебе, дурню, доказал, что Петя отводил войска и был инициатором этого.
И не освободил 2\3 территории, а наоборот, потерял территории.
В отдельные дни наши войска входили в отдельные районы Луганска.
И где сейчас Луганск, и где наши войска?
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26.02.2021 22:30 Відповісти
Це мабуть Порох наказав їм драпати, сукин син...
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26.02.2021 22:49 Відповісти
Да причем тут, кто наказав? Человек утверждал, что при Порохе территории не сдавались и войска не отводились.
А я на примерах показал, что территории сдавались и были по решению Пороха отводы войск в Золотом, Петровском и т.д.
В чем проблема, сукин сын?
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27.02.2021 04:28 Відповісти
"сдаються" території коли є чим воювати але немає бажання. Тоді йде зрада і здача. А коли немає чим воювати з набагато сиольнішим ворогом , тоді ворог захоплює території а не їх здають. Що в 2014-15 і відбувалося. А от зараз Зе-лупень, на якого ти проміняв Порошенка, ЗДАЄ території, бо є чим воювати але у ******* немає бажання. Так шо не ***** зебіл про здачу.
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27.02.2021 11:14 Відповісти
Баран, еще раз даю ссылку
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124195/

Воевать было чем и было кому, а территории были сданы.
1:1 как сейчас. Но то, что происходит сейчас ты видишь, а что было в 2016 году не видишь.
Кстати, Зеленский по твоим словам "сдает территории" по плану, разработанному Порошенко еще в 2016 году. Просто к нему сейчас опять вернулись.
Ну будь же объективным! Не делай кумира!
Мое мнение, территории нельзя было сдавать ни в 2016 году, ни сейчас.
Это наша родная земля!
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28.02.2021 21:34 Відповісти
Так, звичайно, зебіл. Особливо классно воюється заднім числом...сидячи на дивані... при Верховному Порошенку...тоді. А от при Верховному Зеленському ЗАРАЗ чомусь зелені падли тільки шмарклі жують і воювати не хочуть. Дивина та й годі) ***** пішло худба зелена. Наполеон **** знайшовся..Тебе 21 квітня 2019 року нічому не навчило.. Ви упороті не піддаєтеся навчанню. Тільки вішати вас догори ногами на Майдані...
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28.02.2021 22:37 Відповісти
Этот пост еще раз говорит о том, что ты был бараном и им останешься.
Никакой я не зебил. Откуда ты это взял? Кто тебе это сказал? Бредишь? Шмарклю зеленую и его гопоту терпеть не могу. Но вот из-за таких баранов, как ты, которые считают что все знают, не зная ничего, все и происходит. Ты готов друг друга перевешать, даже не зная, где враг, а где друг. У тебя просто ума не хватает сложить 2+2. Тебе проще всех врагами объявить, не видя очевидных фактов под носом.
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01.03.2021 01:15 Відповісти
Тебе рассказать в каком месте ты ВРЕШЬ???
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27.02.2021 00:39 Відповісти
Расскажи.
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27.02.2021 04:29 Відповісти
А хочеш правду-матку? Території звільнялись, поки не прогнали з фронту добровольців, бо це було бажання Пуйла. Коли добровольців прогнали, і звільнення територій скінчилося.
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27.02.2021 09:01 Відповісти
Добровольцев расформировывали когда территории были уже потеряны после отступления из-под Иловайска и была установлена нынешняя линия разграничения. Добровольцев расформировывал Петя Порошенко и вливал их в регулярные войска по требованию Запада. И о каких освобождений территорий могла идти речь, если были подписаны Минские соглашения.
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01.03.2021 01:23 Відповісти
Я человек простой, вижу *зелёная мразь* сразу лайк
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26.02.2021 19:21 Відповісти
Восемь украинских воинов ранены, двое получили боевые травмы в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2731
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26.02.2021 18:47 Відповісти
Под оккупированным Донецком серьезное обострение конфликта. Очевидцы сообщают о тяжелой артиллерии под Донецким аэропортом.
Информацию о бое подтверждают жители оккупированных Донецка и Авдеевки. По их данным, обострение началось приблизительно в 15:30, обстрелы "достаточно мощные".

Восемь украинских воинов ранены, двое получили боевые травмы в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2105
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26.02.2021 18:48 Відповісти
Жители оккупированной Авдеевки???
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26.02.2021 19:30 Відповісти
итить колотить! какое тихое перемирие...
главнокакбыкомандующему пофиг - у него пурим...
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26.02.2021 18:48 Відповісти
А шо там сьодні на РНБО вирішують - як в субботу від мітінгуючих захиститись, чи як з Медведчуком до виборів піти разом?

На засіданні у закритому режимі буде розглянуто проект "Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь".
Члени РНБО України також обговорять питання стосовно: невідкладних заходів щодо протидії загрозам національної безпеки у сфері громадянства; стану розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги; а також застосування санкцій.
Що передувало: Увечері 25 лютого джерело УП повідомило, що президент Володимир Зеленський ухвалив рішення провести засідання Ради національної безпеки та оборони о 17.30 26 лютого.

Тобто саме в акурат до початку засідання сталася ця біда
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26.02.2021 18:49 Відповісти
Провокации? 8 человек раненых, никуя се провокации. Пусть нелох приедет посмотреть на эти провокации
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26.02.2021 18:50 Відповісти
А може судилище над Стерненко, намічені акції підтримки, оці зіткнення на фронті , оце РНБО заявлене увечері!!! напердодні ...
Чи я все перебільшую?
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26.02.2021 19:03 Відповісти
Не приїде, у нього поважна причина: йому порох у кальсони наклав Вісьмох українських воїнів поранено, двоє зазнали бойових травм внаслідок ворожих обстрілів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1589
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26.02.2021 19:15 Відповісти
Ненавижу мразей квартальных у меня сын как раз под Водяным и ротации не видать. только увеличивают мрази время в ООС втихаря вместо 6 уже 8 месяцев и готовят увеличить до 10 .
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26.02.2021 19:50 Відповісти
это результат отвода войск. Сепары укрепились... пристреляли все цели... имеют все координаты наших укреплений... спокойненько использовали время затишья... переформировались... и начали... Дальше если наши будут молчать будет ещё тоскливее. Хотя что мы тут сетуем и сердимся! У жидёнка пурим и ему похер ..что там и кого там!
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26.02.2021 20:01 Відповісти
Пєрєміріє кажете.... І немає ні кінця ні краю цьому лядству. (((
Пораненим найшвидшого одужання!
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26.02.2021 18:59 Відповісти
Реально йде війна. Зєлю негайно треба міняти на нормального. На Зеркаль, наприклад. Або на Сенченка.
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26.02.2021 19:00 Відповісти
Хто такий Сенченко? Що за крендель?
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26.02.2021 19:03 Відповісти
кримський БЮТівець
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26.02.2021 19:05 Відповісти
А, ну, хто б сумнівався.
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26.02.2021 19:10 Відповісти
Кацапи злигались з нашою продажною мерзотою.
Сенченко перекрив Кримський канал у 2014му. А фактично наніс Раші найбільший збиток.
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26.02.2021 21:47 Відповісти
Може на Стернека? ну ти дебл, ***..
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26.02.2021 22:51 Відповісти
Не мешайте зеленой навозной мухе зе-зе к 8 Марта готовиться .
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26.02.2021 19:01 Відповісти
А куда віслючок цього разу з Ленкою чкурне ??))
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26.02.2021 19:10 Відповісти
В Анталию наверное, в те края готовится группа товарищей
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26.02.2021 19:36 Відповісти
Наша армія стікає кровю. може що придумати, генералів же хватає.
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26.02.2021 19:07 Відповісти
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани! Вісьмох українських воїнів поранено, двоє зазнали бойових травм внаслідок ворожих обстрілів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5602
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26.02.2021 19:08 Відповісти
;Марґарітє Сімоньян;
Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав

Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!

Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!

Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
08.02.21
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26.02.2021 19:11 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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26.02.2021 19:29 Відповісти
і де говнокомандувач?
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26.02.2021 19:37 Відповісти
********* на отдых готовится - маска, ласты, фотик, у него одного мир
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26.02.2021 21:41 Відповісти
Рабинович ввх пожаловался....
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26.02.2021 19:37 Відповісти
..а говнокомандувачу-уклонисту - пох..
у него война с Порохом и порохоботами, и уже есть куча полезных заложников (обменный фонд для торговли): Антоненко, Стерненко, Федина, Звиробий, Поярков...
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26.02.2021 19:44 Відповісти
опзж мстит , к екскалации они готовились и предупреждали ."зеленое перемирье" рашист использовал для пополнения боеприпасами и оружием ордло ,укрепления боевых позиций в то времья как "зе" гнал понты , как в "квартале" о перемирье,и сценарий понтов этих ,как и сценарии "квартальные" в мацкве написаны одними и теми ж рашистскими режисерами...
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26.02.2021 19:48 Відповісти
гринпоцу пора валить в отставку или разрешить армии действовать.
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26.02.2021 19:55 Відповісти
Где байрактары,почему не работают,зачем ихпокупали?
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26.02.2021 20:50 Відповісти
Несколько дней назад в результате ракетного обстрела в Ираке со стороны некой группировки про-Иранских боевиков погиб контрактор-филиппинец, ещё несколько ранены. Байден приказал нанести удар по сооружениям боевиков в Сирии, сброшено 7 авиабомб, убито несколько боевиков.
Вот это называется ответка, но увы зелёное зашутило не способно мыслить подобным образом.
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26.02.2021 21:16 Відповісти
Роман Любицький
за $ продав свій канал , щоб ватники яничари могли вести проти України пропаганду. 0сь вам українські будні .. дві новини.
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27.02.2021 02:48 Відповісти
А у Осла в пустой башке тараканы мира хотят и по хер ,что на передке гибнут пацаны . Может если бы в его окружении были вменяемые люди , которые разогнали этих тараканов , но увы там старый жополиз и Люся Арестович , которые за бабки продадут кого угодно и что угодно.
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27.02.2021 08:44 Відповісти
 
 