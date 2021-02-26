Вісьмох українських воїнів поранено, двоє зазнали бойових травм внаслідок ворожих обстрілів, - пресцентр ОС

Станом на 17 годину 26 лютого, озброєні формування Російської Федерації не припиняють збройних провокацій у районі проведення операції Об'єднаних сил і десять разів порушили режим припинення вогню, зокрема - і з забороненого озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, біля Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу сім військовослужбовців Збройних Сил України зазнали осколкових поранень, ще двоє військових - бойове травмування. Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога.

У районі населеного пункту Піски окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів зі 120 мм і 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Вогнева активність ворога спостерігалася і недалеко від населеного пункту Луганське. Тут російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по наших позиціях з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї. Поблизу Мар'їнки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля Кам'янки зробив кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

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Неподалік від Невельського, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, зазнав осколкових поранень військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу, його доставили до лікувального закладу.

На обстріли збройними формуваннями Російської Федерації українські захисники давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.