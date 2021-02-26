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Зеленський (17431) Тупицький (227)

Указом Зеленського голову КС Тупицького відсторонено від посади строком на 1 місяць

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Указом Зеленського голову КС Тупицького відсторонено від посади строком на 1 місяць

Президент України Володимир Зеленський своїм указом відсторонив голову КС Олександра Тупицького з посади строком на 1 місяць.

Як передає Цензор.НЕТ, указ №79-2021 розміщено на офіційному сайті глави держави.

У тексті указу наголошується: "Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінально-процесуального кодексу України постановляю:

Відсторонити Тупицького Олександра Миколайовича з посади судді Конституційного Суду України до 28 лютого 2021 строком на один місяць".

Читайте також: Зеленський про Тупицького: КС зараз заблокований через одного товариша, позбудемося товариша - Суд почне роботу

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.
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Топ коментарі
+14
а що хорошого в тому що я як фермер не маю змоги обробляти власну землю і трясусь що договір оренди розірвуть у будь який момент та викорчують мій садок? я б і радий розвивати садівництво України далі закладаючи нові площі. от загалом про землю кричать люди які навіть і гадки не мають що до чого
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26.02.2021 19:04
+13
Щас наш доблестный КС отстранит Зеленского на год
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26.02.2021 18:58
+10
Так ведь тебе дурачку об этом два года назад говорили...и призывали подумать...а ты не смог..
Надеялся что ботоксной старухе что то перепадет...и жопу за осла рвал...почти ка за нее... Указом Зеленского глава КС Тупицкий отстранен от должности сроком на 1 месяц - Цензор.НЕТ 2662
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26.02.2021 18:57
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Тыц и нет свинособаки.Унижайся дальше😂🌷×××
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26.02.2021 18:55 Відповісти
Управлением твоего свинарника занимается *****....так что сиди скот винторогий на бутылке и не ерзай...а то мозоль на сраке натрешь...
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26.02.2021 18:55 Відповісти
🥴
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26.02.2021 18:53 Відповісти
Зєля поспішає продати землю і держвласність, потки КС буде нейтралізований. Капець Україні.
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26.02.2021 18:54 Відповісти
Так ведь тебе дурачку об этом два года назад говорили...и призывали подумать...а ты не смог..
Надеялся что ботоксной старухе что то перепадет...и жопу за осла рвал...почти ка за нее... Указом Зеленского глава КС Тупицкий отстранен от должности сроком на 1 месяц - Цензор.НЕТ 2662
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26.02.2021 18:57 Відповісти
Указом Зеленского глава КС Тупицкий отстранен от должности сроком на 1 месяц - Цензор.НЕТ 8816
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26.02.2021 19:01 Відповісти
а що хорошого в тому що я як фермер не маю змоги обробляти власну землю і трясусь що договір оренди розірвуть у будь який момент та викорчують мій садок? я б і радий розвивати садівництво України далі закладаючи нові площі. от загалом про землю кричать люди які навіть і гадки не мають що до чого
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26.02.2021 19:04 Відповісти
А те, що в світі є обмеження на продаж землі і закони по її використанню, ніде в світі ніхто вільно не володіє землею і не продає її абикому, бо ЦЕ ДЕРЖБЕЗПЕКА І ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА.
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26.02.2021 19:45 Відповісти
я що значить аби кому? чому я неможу купити землю с/г призначення у власній країні, а бути на свинячих правах, як якийсь поберушка, це що за нігерія чи конго?. землю можна відчужувати за непрямим використанням да буде тобі відомо
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26.02.2021 19:51 Відповісти
Абикому значить ахмєтову і бєнє, щоб вони потім в ОАЕ зерно не вивозили в необмеженій кількості в посуху як маски в епідемію. Мають бути спочатку закони і обмеження, а потім ринок, а це не ринок це прроти України і українців.

А ви купити нічого не зможете, верніше більшість населення. Для Того створюється фін моніторінг і декларування від 10000 баксів, ця межа не для олігархів, а для Того щоб ті хто збирав валюті при знеціненях не довелизвідки гроші, бо дохід враховують в гривнях, щоб поклали на рік добанку поки уде земля розкуповуватися і сплатили ще 9%.

Або з наліку 15%

Цей ринок робиться не для простих людей. Звісно, якщо ви не простий то вам вигідно при залявних цінах фактично вкрасти цю землю у збіднілих людей
Це на фоні пандемії рейдерство і віджим.
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26.02.2021 20:02 Відповісти
Земля твоя? Кажеш твоя. Садок твій? Кажеш твій. Хто буде корчувати твій садок на твоїй землі?
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26.02.2021 20:44 Відповісти
на моїх ніхто, а на орендованій запросто
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26.02.2021 21:45 Відповісти
У свидетей святой юлии армянской непрекращающаяся истерия с землей. Чувак, если в Украине не продавалась никогда земля, то откуда у ахметовых-каломойских-бахматюков и прочих тварей сотни тысяч гектаров? Почему святая юля никогда не выступала против каломойше, ахметова и остальных?! Почему она молчит, что ахметов повысит на 30% электричество? Может потому что платят ей за молчанку, а ты как лошара тут за нее попу надрываешь?
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26.02.2021 19:07 Відповісти
Так треба перевірити як вони отримали ті гектари, а не узаконювати те що вкрадено. Земля це продовольча безпека.
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26.02.2021 19:46 Відповісти
Це ще не все, вони готують закон про обов'язкове декларування від 10000 долларів, таким чином люди буть мати платити ще 8% з усіх заощаджень і коасти на півроку в ненадійний банк, або платити 15%. ТАКИМ, ЧИНОМ ЗАВДЯКИ МОНІТОРІНГУ І ДЕКЛАРУВАННЮ ПРОСТІ УКРАЇНЦІ СВОЮ ЗЕМЛЮ КУПИТИ НЕ ЗМОЖУТЬ.
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26.02.2021 19:49 Відповісти
Щас наш доблестный КС отстранит Зеленского на год
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26.02.2021 18:58 Відповісти
и поставит Порошенко президентом. Указом Зеленского глава КС Тупицкий отстранен от должности сроком на 1 месяц - Цензор.НЕТ 8305
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26.02.2021 19:01 Відповісти
Тупицкого
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26.02.2021 19:02 Відповісти
Летели ковиды, бурлили цунами..
А зеля с Тупицким всё мерился писюнами....
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26.02.2021 18:59 Відповісти
Если я нарушу закон,я сам уйду в отставку. Так кажется говорил наш весельчак .По ходу он должен быть уже далеко.
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26.02.2021 19:00 Відповісти
Из тех же обещаний...
"Я точно буду вакцинироваться с нашими военными как верховный главнокомандующий. Я должен это делать, я так считаю", - заявил Зеленский.
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26.02.2021 19:15 Відповісти
Гарнт безопасности=>отдых в броварах=>эпидемия во франковске. В любой другой стране у любого политика была бы огромная отвественность, аэтому как с гуся вода.
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26.02.2021 20:44 Відповісти
вряд ли он имел на это право, как бы нам не нравился Тупицкий..

Уголовный процессуальный кодекс Украины
Статья 154. Общие положения отстранения от должности
1. Отстранение от должности может быть осуществлено в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, и независимо от тяжести преступления - в отношении лица, являющимся должностным лицом правоохранительного органа.
2. Отстранение от должности осуществляется на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного производства на срок не более двух месяцев. Срок отстранения от должности может быть продлен в соответствии с требованиями статьи 158 настоящего Кодекса.
3. Вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых Президентом Украины, решается Президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством. Отстранение от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется следственным судьей на основании мотивированного ходатайства Генерального прокурора в порядке, установленном законом.
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26.02.2021 19:00 Відповісти
занадто багато букв
це цікаво тим, хто займається кримінально процесуальним кодексом України, решті по цимбалам
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26.02.2021 19:12 Відповісти
"занадто багато букв" - этот текст для умных..

я сам его не осилил, подождем какого ни будь юриста на Цензор..
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26.02.2021 19:16 Відповісти
Тупицкий и дальше продолжает получать свою зарплату в 300тыс.
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26.02.2021 20:52 Відповісти
А татаров? А ермак? А венедиктова? А...
Не верьте гниде! Только отставка!
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26.02.2021 19:01 Відповісти
"Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного Суда Украины по 28 февраля 2021 сроком на один месяц"

Шо-то с указом не так: сегодня 26 февраля, а отстранение ПО 28 февраля. Т.е на два дня? Или криворожский штрилиц опять провалился в свое имитации деятельности.
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26.02.2021 19:01 Відповісти
В статті помилка... в указі з 28 лютого
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26.02.2021 19:07 Відповісти
Завжди читайте оригінал, а не якийсь переклад- в оригіналі "з 28".
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26.02.2021 19:08 Відповісти
Проблема в том, что некоторым людям (имбецилам) сложно потратить минуту своего "драгоценного" времени и кликнуть на прямую ссылку в этой статье. Им гораздо приятней развести срач в коментах и недоумевать по поводу двух дней.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №79/2021
Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України

Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінального процесуального кодексу України постановляю:
Відсторонити ТУПИЦЬКОГО Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного Суду України з 28 лютого 2021 року строком на один місяць.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
26 лютого 2021 року

А, ну да, если на Цензоре написано, значит всё правда!
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26.02.2021 19:19 Відповісти
С сохранением зряплаты!
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26.02.2021 19:03 Відповісти
Мамо ріммо, що ми будєм дєлаць?!))) Як с''буцця зіми-холода?!)))
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26.02.2021 19:04 Відповісти
Эту тварь януковича давно пора раскуркулить и расстрелять.
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26.02.2021 19:04 Відповісти
а что, и до этого так можно было?
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26.02.2021 19:04 Відповісти
Петя в шоці
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26.02.2021 20:10 Відповісти
Беззаконие порождает ещё большее беззаконие. Особенно, когда это удел абсолютных болванов
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26.02.2021 19:05 Відповісти
предлагаю, объявить Тупицкого временно мертвым сроком на один месяц..
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26.02.2021 19:06 Відповісти
розстріляти ще потрібно було би для надійності,
а потім, через місяць можно і відновити на посаді
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26.02.2021 19:07 Відповісти
Ваша очередь впердолить по Указу, пан Тупицын.
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26.02.2021 19:11 Відповісти
зі збереженням зарплати! цирк, ****** клоуни!
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26.02.2021 19:18 Відповісти
пів мільйона гривень, до речі ЗП в них)
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26.02.2021 19:38 Відповісти
какой месяц... гнать этого сепара донбасятского совсем ..это порошенко его трудоустроил кажется как и вовка и других... капец .реорганизовал и реформировал судебную систему пётр олексеевич.... и стерненка судил назначенец порошенко.... в прокуратуре вижу и судьях большая часть беженцев с донбасяо... это шпионы вредители засланные козачки а не патриоты УКРАИНЫ... внедрились у власть и делают свои антиукраинские решения судов...((
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26.02.2021 19:21 Відповісти
Тупицький - протеже зеленського.Вовк в ОАСК працював ще при януковочу.
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26.02.2021 19:53 Відповісти
а медведчук чей тогда протэже? вобще то как то странно... любого какого то самого задрышпанного судью не возможно уволить....как назначается судья президентом и он им становится одним щелчком пальца. а как уже уволить какую то гниду то уже НИЗЗЯ... только колективным решением верховного суда .гыгы, не законы а дичь какая то.... судьишку вовка набу не может притянуть за ноздри в офис следователя принудительно уже 5 раз.....ну ржачка.... судья что сделан с другого материала... он что ХАЛК, ПРЕЗИДЕНТ, ИНОПЛАНЕТЯНЕН ВСЕМОГУЩИЙ, ИЛИ БОГ!? ТАК НЕТ ЖЕ... НО он в наглую не является и говорит пшли все на ху..... так забавно это всё наблюдать... в том то и дело судьи януковича и портнова при порошенко так и остались работать...палкой никого не выгонишь...ещёбы такая зарплата. власть, и поборы многомилионные.... (жизнь удалась как говорится....)
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27.02.2021 08:16 Відповісти
Хоч шось і хоч на три декади . ((
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26.02.2021 19:22 Відповісти
вообще конечно совершенно непонятно что делать с этой тварью в правовом поле...
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26.02.2021 19:28 Відповісти
Этот барыга коррупционер.Тирзать его по этим темам.
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26.02.2021 19:39 Відповісти
Никак не допетраю - нам радоваться или печалится? Щас пойду наемся и растолстею
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26.02.2021 19:29 Відповісти
..Люди цілком слушно задають запитання до-коли цей БЕЗЛАД ..в РУЧНОМУ режимі якоїсь служби "протипожежної" - а НЕ в Законодавчому полі РАД . дивно самоусунулись -- - ВІДПОВІДЬ проста - .. до-поки НЕ ОФОРМЛЯТЬ крадіжку СвЗемлі Українців .. мін до ЧЕРВНЯ ц.р... Конституційний Суд "заморозили" .. ось так діє сіоністська БАНДА злодійського племені... далі дозволять зняти НАМОРДНИКИ і "щиро" посміхаючись скажуть - ТАК ВИ САМІ себе зробили - разом .. ...і НЕСВІДОМІ люди їм допомагають...
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26.02.2021 19:30 Відповісти
а 18 штук баксів місячної зарплати заплатять чи потім відсудить?
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26.02.2021 19:37 Відповісти
Конституция Украины не предполагала, что глава КС может быть продажно коррумпированой мразью. Мир и Украина быстро меняется и на проблемные вопросы нужно отвечать быстро.Иначе будешь писать этот бред в другой стране под другим флагом,а Тупицкий будет на своем месте. От коррумпированого дерьма очень тяжело избавится.
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26.02.2021 19:44 Відповісти
Демагогія. Хто там більш корумпованіший, то іще питання. Тим більше, що у КС приймає рішення не лише Тупицький, а 18 суддів. Вони там голосують.
Взагалі, натепер у мен складається такі аналогії з 30-ми роками, коли репресовували за те що людина відноситься не до того класу, її називали "ворог народа", так і зараз, достаньо назвати особу "корупціонер" і все ...
І іще. Боротися з Тупицьким не має сенсу, у нього через рік спливає термін роботи у КС. Але комусь нетерплячка. Він протизаконно раніше розпустив Верховну раду, тепер і на КС замахнувся. Янукович до такого не додумувався, а цей заробляє собі пожиттєвий термін.
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27.02.2021 10:59 Відповісти
А коли Вовків та одесько-донецького сталінаста відсторонить, коль уже почав мочити суди?
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26.02.2021 20:03 Відповісти
100% c cохранением ОКЛАДА и всех причитающихся добавок. ОТСТРАНИТЬ не значит УВОЛИТЬ. За всеми этими ИГРАМИ некогда о государственных делах думать.
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26.02.2021 20:56 Відповісти
.

отдашь, все ему до копеечки, зеля, отдашь.. + моральную компенсацию
сто разов уже было
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26.02.2021 21:58 Відповісти
правильно.
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27.02.2021 03:53 Відповісти
А ТАТАРОВ !!!???
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27.02.2021 10:57 Відповісти
Сильный ход..))
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27.02.2021 11:10 Відповісти
 
 