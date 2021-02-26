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Одне опудало Путіна повісили, а інше - спалили на масовому заході в Херсоні. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Акція відбулася в рамках заходу, приуроченого до 7 річниці ворожої окупації Криму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "НВ".

Спершу на шибениці повісили "опудало" Путіна, набите зсередини агітаційними матеріалами партії Шарія.

Автори ідеї - представники херсонської "Самооборони" і "Нацкорпусу".

Активіст Микита Тютюнник пояснив, що таким чином вони хотіли вкотре нагадати всьому світу, що Крим - це Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як би Путін не намагався хизуватися, але окупація Криму стала початком падіння Росії, - євродепутат Кубілюс

До мітингу приєдналися кілька десятків громадян, серед них переселенці-кримчани, представники кримськотатарської громади, активісти громадських організацій, місцеві жителі.

Представник Самооборони Інна Усачова додала, що "у Київській Русі завжди наприкінці весни спалювали опудало в надії, що все погане буде спалено разом із ним ... Ми віримо, що окупанти підуть із Криму, з усіх тимчасово окупованих територій", - пояснила вона.

Після цього на центральній площі спалили розфарбовану в кольори російського прапора матрьошку із зображенням президента РФ.

Одне опудало Путіна повісили, а інше - спалили на масовому заході в Херсоні 01
Одне опудало Путіна повісили, а інше - спалили на масовому заході в Херсоні 02
Одне опудало Путіна повісили, а інше - спалили на масовому заході в Херсоні 03
Одне опудало Путіна повісили, а інше - спалили на масовому заході в Херсоні 04
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Топ коментарі
+24
Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне - Цензор.НЕТ 5592 Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне - Цензор.НЕТ 682
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26.02.2021 19:00
+23
Херсон сьогодні порадував.
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26.02.2021 19:00
+22
Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне - Цензор.НЕТ 9755
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26.02.2021 19:02
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Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне - Цензор.НЕТ 5592 Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне - Цензор.НЕТ 682
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26.02.2021 19:00 Відповісти
Так, вони молодці.
Але два десятки на весь Херсон- це кудой?
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26.02.2021 19:04 Відповісти
Херсон сьогодні порадував.
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26.02.2021 19:00 Відповісти
Во истину ху%ло
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26.02.2021 19:01 Відповісти
Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне - Цензор.НЕТ 9755
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26.02.2021 19:02 Відповісти
Молодцы, так держать!!!
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26.02.2021 19:05 Відповісти
А третє опудало ***** запустили на кульках Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне - Цензор.НЕТ 1217 Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне - Цензор.НЕТ 1217 Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне - Цензор.НЕТ 1217

Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне - Цензор.НЕТ 3532

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26.02.2021 19:12 Відповісти
Так победим...
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26.02.2021 19:13 Відповісти
Одне опудало Путіна повісили, а інше - спалили на масовому заході в Херсоні - Цензор.НЕТ 7903
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26.02.2021 19:13 Відповісти
Одно чучело путена повесили, а другое - сожгли, тут своих чучел вешать не перевешать , жечь не пережечь мертвечуки , шуфричи , киви, рабиновичи, фенедиктовы- завтра и можно начинать .
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26.02.2021 19:13 Відповісти
жорстоко Ви. Не можна опудала вішати - грєх то какой... Треба оригінали. Хоча вєшать, це якось теж жорстоко. Треба гуманніше - на палю, або, як вони ******* - на бутилку.
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26.02.2021 19:20 Відповісти
То я про орiгiнали кажу, людиною цi потвори назвати неможна
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26.02.2021 19:24 Відповісти
Самого зелёного пропустил. Тщательнее надо!
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27.02.2021 04:21 Відповісти
масленница что ли ?
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26.02.2021 19:15 Відповісти
Не здивуюся, якщо пор(т)нов і бенядиктова накажуть розпочати уголівне провадження.
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26.02.2021 19:21 Відповісти
Натуральне опудало куйла повинно висіти у Києві на Майдані.
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26.02.2021 19:23 Відповісти
почему опудало, а не оригинал?!
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26.02.2021 20:41 Відповісти
У преддверии тепла
На херсонцев блажь нашла -
Изгоняют духа зла,
То-есть Вовочку )(уйла
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26.02.2021 19:46 Відповісти
Це вже МАСЛЯНА чи ще ні?
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26.02.2021 20:20 Відповісти
Ото так дали... i не страшно ж! Цiкаво мiстнi чи приїхавли?
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26.02.2021 20:25 Відповісти
Крым будет украинским и мы выгоним из Крыма понаехавшую туда руSSню!
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27.02.2021 02:14 Відповісти
Даные действия более похожи на Вуду-действия ... Одне опудало Путіна повісили, а інше - спалили на масовому заході в Херсоні - Цензор.НЕТ 9401
Но одобрямс Одне опудало Путіна повісили, а інше - спалили на масовому заході в Херсоні - Цензор.НЕТ 6365
Хоть мылом , хоть катаниям - рускому делу должен настать ****** Одне опудало Путіна повісили, а інше - спалили на масовому заході в Херсоні - Цензор.НЕТ 1763
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27.02.2021 08:49 Відповісти
ЭТО ЛЕГЧЕ ЧЕМ ЗАЧИСТКУ ДЕЛАТЬ ОТ СЕПАРОВ !!!
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27.02.2021 10:56 Відповісти
Ну не скажи... Там механика - беги, стреляй, а здесь ритуал очищение мозгов. Ох и тонкая это работа
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27.02.2021 11:45 Відповісти
1% ИЗ ВСЕЙ РАБОТЫ !!!
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27.02.2021 11:47 Відповісти
 
 