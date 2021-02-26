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перемовини (2484) Тристороння контактна група (826) Свириденко (139) Страхова (4)

Зеленський замінив Свириденка на Страхову у складі делегації на переговорах стосовно Донбасу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський замінив Свириденка на Страхову у складі делегації на переговорах стосовно Донбасу

Президент України Володимир Зеленський своїм указом змінив склад української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську.

Як передає Цензор.НЕТ, указ №80-2021 розміщено на офіційному сайті Глави держави.

У тексті указу сказано: "1. На часткову зміну статті 2 Указу президента України від 5 травня 2020 № 167 "Про делегацію України для участі в Тристоронній контактній групі" (зі змінами, внесеними Указами від 30 липня 2020 № 302, від 18 серпня 2020 № 327 та від 30 вересня 2020 № 414):

1) ввести до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Страхову Вікторію Костянтинівну - радника Офісу президента України як члена делегації, представника України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань;

2) вивести зі складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Ю.Свириденка".

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ключове - советника Офиса Президента Украины
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26.02.2021 19:08 Відповісти
Страхова Виктория

советник президента по финансам
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26.02.2021 19:12 Відповісти
попередня була теж радником по економіці ОПУ тільки заступницею ... Мєлкожітєйскіє перестановкі з борделю Єрмака.
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26.02.2021 19:26 Відповісти
А, друзья, как ни садитесь, а в музыканты... (с).
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26.02.2021 19:10 Відповісти
Зміна ліжок у борделі не призведе до росту його популярності
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26.02.2021 19:44 Відповісти
Я не понял, на шо он сосну поменял???
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26.02.2021 22:01 Відповісти
 
 