На засіданні РНБО розглядалася стратегія деокупації Криму, її публічну частину презентують через 2 тижні, - Данілов (оновлено)

26 лютого на засіданні РНБО розглядалася стратегія деокупації АР Крим. Її військова частина - закрита, публічну презентують через 2 тижні.

Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше питання, яке розглядалося - проєкт державної стратегії стосовно деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій АР Крим та м. Севастополь. Перше питання розглядалося в закритому режимі. Це питання з двох частин, одна частина стосується військової складової, яка повністю закрита. Друга частина буде повністю відкрита суспільству через 2 тижні. Ця частина відпрацьовувалася впродовж цілого року. Ми почали цю роботу в 20-х числах лютого 2020 року", - сказав Данілов.

Данілов зазначив, що в розробці брали участь майже всі міністерства і відомства країни, а також два комітети Верховної Ради.

Данілов також подякував розвідникам, які здобувають інформацію на території окупованого Криму.

"На підставі цих якісних документів ми вже відпрацювали цю позицію. На превеликий жаль, з 2014 по 2019 рр кримське питання цілісно не було жодного разу розглянуто. І через 2 тижні ми домовилися, що на засіданні РНБО це питання буде в остаточному вигляді прийнято. І що стосується публічної частини, її буде презентовано нашому суспільству", - зазначив секретар РНБО.