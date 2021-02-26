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Данілов (1191) Крим (12756) РНБО (1717) деокупація (927)

На засіданні РНБО розглядалася стратегія деокупації Криму, її публічну частину презентують через 2 тижні, - Данілов (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На засіданні РНБО розглядалася стратегія деокупації Криму, її публічну частину презентують через 2 тижні, - Данілов (оновлено)

26 лютого на засіданні РНБО розглядалася стратегія деокупації АР Крим. Її військова частина - закрита, публічну презентують через 2 тижні.

Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше питання, яке розглядалося - проєкт державної стратегії стосовно деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій АР Крим та м. Севастополь. Перше питання розглядалося в закритому режимі. Це питання з двох частин, одна частина стосується військової складової, яка повністю закрита. Друга частина буде повністю відкрита суспільству через 2 тижні. Ця частина відпрацьовувалася впродовж цілого року. Ми почали цю роботу в 20-х числах лютого 2020 року", - сказав Данілов.

Данілов зазначив, що в розробці брали участь майже всі міністерства і відомства країни, а також два комітети Верховної Ради.

Данілов також подякував розвідникам, які здобувають інформацію на території окупованого Криму.

"На підставі цих якісних документів ми вже відпрацювали цю позицію. На превеликий жаль, з 2014 по 2019 рр кримське питання цілісно не було жодного разу розглянуто. І через 2 тижні ми домовилися, що на засіданні РНБО це питання буде в остаточному вигляді прийнято. І що стосується публічної частини, її буде презентовано нашому суспільству", - зазначив секретар РНБО.
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Топ коментарі
+3
Да мы в курсе.По Донбассу уже накушались,теперь Крымом будут кормить.
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26.02.2021 19:20
+3
Крым можно освободить только военным путем, а четырежды уклонист в военном плане умеет только отводить войска
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26.02.2021 19:22
+1
Отчего ждать так долго общественности: люся аристович с мандель «звуки му» нацвэлычнишава в удобоваримый текст все это время будут?
Интересно как на там на рнбо зюзя, всех уже «разбамбил»? ))
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26.02.2021 19:19
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Отчего ждать так долго общественности: люся аристович с мандель «звуки му» нацвэлычнишава в удобоваримый текст все это время будут?
Интересно как на там на рнбо зюзя, всех уже «разбамбил»? ))
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26.02.2021 19:19 Відповісти
Да мы в курсе.По Донбассу уже накушались,теперь Крымом будут кормить.
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26.02.2021 19:20 Відповісти
КАНАЛИ МЕДВЕДЧУКА ВІДКРИЛИ ЩОБ СТЕРНЕНКО МОВЧАВ УВЬЯЗНИЛИ. АРТИСТИ.
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26.02.2021 19:33 Відповісти
Крым можно освободить только военным путем, а четырежды уклонист в военном плане умеет только отводить войска
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26.02.2021 19:22 Відповісти
неужели канал Черном море-0Азовское над Крымом будут копать отакои! кстати самый реальный вариант освобождения Крыма от путина ОСТРОВ КРЫМ Путину и нафиг не нужен....
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26.02.2021 19:23 Відповісти
А стратегія деолігархізації не розглядалася?
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26.02.2021 19:25 Відповісти
Пліснява вже опублікувала план "деокупації".

19:26 СНБО поручил Кабмину разработать закон о двойном гражданстве
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26.02.2021 19:48 Відповісти
Порохо..нь вже опублікувала план деокупації втраченого криму ? .
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26.02.2021 20:01 Відповісти
Що за сморід? Не подобається пліснявий план наруги над Конституцією, та знищення України? Хіба ви не за це голосували, упороті?
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26.02.2021 20:08 Відповісти
в парашу эту стратегию уже слили...
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26.02.2021 19:35 Відповісти
Невже в наступ?
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26.02.2021 21:21 Відповісти
 
 