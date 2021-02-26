РНБО ввела санкції проти 10 зрадників України, зокрема ексголови МВС Захарченка, ексголови СБУ Якименка та колишнього командувача ВМС ЗСУ Березовського

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) ввела санкції проти десяти колишніх високопоставлених військовослужбовців та силовиків, які зрадили Україну під час окупації Криму Росією.

Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання РНБО секретар Ради Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі ці 10 осіб позбавлені всіх державних нагород, всіх звань. До них застосовано максимальний пул санкцій, які дозволяє наше законодавство, це 13 пунктів", - заявив Данілов.

Він додав, що ці 10 осіб перебувають за межами України, але в Україні у них є майно.

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Пресслужба СБУ уточнює, що серед цих 10 осіб - колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, екскомандувач Військово-морських сил ЗСУ Денис Березовський, колишній голова СБУ Олександр Якименко та інші. Раніше їм було оголошено підозри у державній зраді. Зараз вони перебувають у розшуку, але досі щодо них не були застосовані обмеження економічного характеру.

"Одним із важливих кроків для захисту національної безпеки є притягнення до відповідальності тих, хто працює на користь агресора і зрадив Україну. І особливу увагу слід приділяти не тільки рядовим фігурантам, а колишнім керівникам державних структур. Вони, замість того, щоб захищати свою країну, опинилися на стороні агресора", - зазначив глава СБУ Іван Баканов.