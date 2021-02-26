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Новини Політика України
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Данілов (1191) санкції (6842) РНБО (1717) Захарченко Віталій (294) Якименко (24)

РНБО ввела санкції проти 10 зрадників України, зокрема ексголови МВС Захарченка, ексголови СБУ Якименка та колишнього командувача ВМС ЗСУ Березовського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РНБО ввела санкції проти 10 зрадників України, зокрема ексголови МВС Захарченка, ексголови СБУ Якименка та колишнього командувача ВМС ЗСУ Березовського

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) ввела санкції проти десяти колишніх високопоставлених військовослужбовців та силовиків, які зрадили Україну під час окупації Криму Росією.

Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання РНБО секретар Ради Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі ці 10 осіб позбавлені всіх державних нагород, всіх звань. До них застосовано максимальний пул санкцій, які дозволяє наше законодавство, це 13 пунктів", - заявив Данілов.

Він додав, що ці 10 осіб перебувають за межами України, але в Україні у них є майно.

Дивіться також: Брифінг секретаря РНБО Данілова за результатами засідання Ради. ВIДЕО

Пресслужба СБУ уточнює, що серед цих 10 осіб - колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, екскомандувач Військово-морських сил ЗСУ Денис Березовський, колишній голова СБУ Олександр Якименко та інші. Раніше їм було оголошено підозри у державній зраді. Зараз вони перебувають у розшуку, але досі щодо них не були застосовані обмеження економічного характеру.

"Одним із важливих кроків для захисту національної безпеки є притягнення до відповідальності тих, хто працює на користь агресора і зрадив Україну. І особливу увагу слід приділяти не тільки рядовим фігурантам, а колишнім керівникам державних структур. Вони, замість того, щоб захищати свою країну, опинилися на стороні агресора", - зазначив глава СБУ Іван Баканов.
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Топ коментарі
+24
Mason Lemberg - Таким чином, сьогодні минуло 23 (двадцять три) дні... | Facebook

Таким чином, сьогодні минуло 23 (двадцять три) дні з моменту введення санкцій проти Тараса Козака і телеканалів Zik, 112, NewsOne
Таким чином, сьогодні минуло 7 (сім) днів з моменту введення санкцій проти Медведчука і Марченко.

В обох випадках санкції вводили за фінансування тероризму, тяжкого злочину проти держави і суспільства.

Фактично:
- всі 3 підсанкційні канали спокійно вели мовлення в інтернеті
- нікого з "журналістів" чи керівників телеканалів за 23 дні не допитали з приводу фінансування їх каналів терористами
- "журналісти" цих телеканалів від безкарності створили новий телеканал
- "журналісти" цих телеканалів за гроші Медведчука купили телеканал в патріотичного патріота зі Свободи і тепер відновлять мовлення там і будуть забивати баки людям знову і безперешкодно
- зі 100 підприємств зазначених в декларації Медведчука санкції введені проти 2 підприємств, які є резидентами росії і на них санкції ніяк не впливають. На жодне з українських підприємств Медведчука і Марченко санкції не накладені. А отже вони працюють в звичному режимі і далі можуть фінансувати тероризм в повному обємі (за це ж вводили санкції)
- в декларації медведчука не зазначено багато підприємств, якими він володіє і НАЗК в цьому плані абсолютно бездіє. Теж свідомо
- Зеленський підписав рішення РНБО на наступний день після його прийняття, що дало можливість і Медведчуку і Марченко вивести кошти з рахунків. Хоча, напевне, вони було виведені ще до того, бо:
- літаки Медведчука перегнали в Швейцарію до введення санкцій
- за 23 дні жодних обшуків в людей, які фінансують тероризм
- за 23 дні жодних підозр людям, які фінансують тероризм
- за 23 дні жодних арештів людей, які фінансують тероризм

Можна спитати де ті всі прекрасні дякули, лідєри мнєній, політіки і проча мєрзость, яка дякувала патріотові Зеленському за санкції?
Не хочете зараз вибачитись перед людьми, що ввели їх в оману і за те, що піарили недомірка, який відмазує Медведчука від покарання і робить з нього і його самки переслідувану жертву режиму нічого не змінюючи ні в плані його медійних можливостей, ні в плані фінансових можливостей ні в плані його волі?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1335229976863953&id=100011308905714
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26.02.2021 19:34
+13
Ахаха, вирубили Перший незалежний як тільки він вийшов в ефір
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26.02.2021 19:40
+10
Якось не переконливо. Ви ще введіть санкції проти "мотороли" та "гіві".
Ви краще скажіть коли Медведчук зі своєю "гоп-компанією" буде сидіти за диверсійну діяльність проти України та державну зраду? Коли Коломойський та Фірташ будуть відповідати за грабіж держави, або будуть видані в США для суду та відбування покарання?
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26.02.2021 19:50
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Начал вещание новый канал Мертвечука 26 февраля в 18:00 в спутниковом и онлайн-эфире телеканала "Первый независимый", купленного представителем медиагруппы Тараса Козака, началось вещание в новом формате.

Источник: "Детектор медиа"

Детали: Экс-ведущий NewsOne и совладелец медиахолдинга "Новости" Руслан Коцаба рассказал, что в Киеве для канала обустроили студию. Сейчас вещание идет и через спутник, и на youtube-каналах ZIK, NewsOne и "112". Канал, по словам Коцабы, также будет доступен по кабелю, например, в пакетах "Триолан" и "Воля".

В эфире новый канал представили ведущие и соучредители Вячеслав Пиховшек, Диана Панченко, Ростислав Сухачев, Надежда Сасс и другие. Они повторили свою позицию относительно незаконности закрытия каналов Медведчука и рассказали о новом канале. После этого началась информационная программа Top News из новой студии с ведущей Татьяной Любой.
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26.02.2021 19:27 Відповісти
Ахаха, вирубили Перший незалежний як тільки він вийшов в ефір
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26.02.2021 19:40 Відповісти
Єто фиаско.
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26.02.2021 19:27 Відповісти
памятаєтся, як у листопаді 13-го, напередодні вільнюського саміту, азаров м.я. казав:
- асоціацію не можна підписувати, бо буде ВІЙНА...
прем,єр-міністр, так і сказав ВІЙНА...
він знав і не готувався
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26.02.2021 19:39 Відповісти
І шо, затримають у будь якій країні світу? 🥴
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26.02.2021 19:28 Відповісти
Ну это в отношении бывших, а что в отношении нынешних ?
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26.02.2021 19:29 Відповісти
А як щодо вилупків з ОПЖЗ - щось реально буде робитися? СНБО ввел санкции против 10 предателей Украины, в том числе экс-главы МВД Захарченко, экс-председателя СБУ Якименко и бывшего командующего ВМС ВСУ Березовского - Цензор.НЕТ 3363
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26.02.2021 19:31 Відповісти
позорники. цирк з клоунами ! РНБО ввела санкції проти 10 зрадників України, зокрема ексголови МВС Захарченка, ексголови СБУ Якименка та колишнього командувача ВМС ЗСУ Березовського - Цензор.НЕТ 9166
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26.02.2021 19:34 Відповісти
Mason Lemberg - Таким чином, сьогодні минуло 23 (двадцять три) дні... | Facebook

Таким чином, сьогодні минуло 23 (двадцять три) дні з моменту введення санкцій проти Тараса Козака і телеканалів Zik, 112, NewsOne
Таким чином, сьогодні минуло 7 (сім) днів з моменту введення санкцій проти Медведчука і Марченко.

В обох випадках санкції вводили за фінансування тероризму, тяжкого злочину проти держави і суспільства.

Фактично:
- всі 3 підсанкційні канали спокійно вели мовлення в інтернеті
- нікого з "журналістів" чи керівників телеканалів за 23 дні не допитали з приводу фінансування їх каналів терористами
- "журналісти" цих телеканалів від безкарності створили новий телеканал
- "журналісти" цих телеканалів за гроші Медведчука купили телеканал в патріотичного патріота зі Свободи і тепер відновлять мовлення там і будуть забивати баки людям знову і безперешкодно
- зі 100 підприємств зазначених в декларації Медведчука санкції введені проти 2 підприємств, які є резидентами росії і на них санкції ніяк не впливають. На жодне з українських підприємств Медведчука і Марченко санкції не накладені. А отже вони працюють в звичному режимі і далі можуть фінансувати тероризм в повному обємі (за це ж вводили санкції)
- в декларації медведчука не зазначено багато підприємств, якими він володіє і НАЗК в цьому плані абсолютно бездіє. Теж свідомо
- Зеленський підписав рішення РНБО на наступний день після його прийняття, що дало можливість і Медведчуку і Марченко вивести кошти з рахунків. Хоча, напевне, вони було виведені ще до того, бо:
- літаки Медведчука перегнали в Швейцарію до введення санкцій
- за 23 дні жодних обшуків в людей, які фінансують тероризм
- за 23 дні жодних підозр людям, які фінансують тероризм
- за 23 дні жодних арештів людей, які фінансують тероризм

Можна спитати де ті всі прекрасні дякули, лідєри мнєній, політіки і проча мєрзость, яка дякувала патріотові Зеленському за санкції?
Не хочете зараз вибачитись перед людьми, що ввели їх в оману і за те, що піарили недомірка, який відмазує Медведчука від покарання і робить з нього і його самки переслідувану жертву режиму нічого не змінюючи ні в плані його медійних можливостей, ні в плані фінансових можливостей ні в плані його волі?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1335229976863953&id=100011308905714
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26.02.2021 19:34 Відповісти
А хто такий цей масон?
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26.02.2021 19:44 Відповісти
все верно.но в бытность Порошенко и о таких санкциях никто даже не заикался.
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26.02.2021 21:34 Відповісти
а про макс. пул санкций поподробнее можно??
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26.02.2021 19:35 Відповісти
Тепер Оксана Марченко не цілує Мертвечука в губи... Тільки мінєт! Бо таки вже правила у шльондр з ОПЗЖ!
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26.02.2021 20:40 Відповісти
А с мертвечуком уже закончили?или ми что то пропустили.
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26.02.2021 19:36 Відповісти
Им эти санкции , как мёртвому припарка
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26.02.2021 19:42 Відповісти
можливо, але як мінімум вони не будуть отримувати пенсії з бюджету України, як це було зща Порошенка
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26.02.2021 20:28 Відповісти
"Перший незалежний" вырубили через 2 минуты сразу после включения. РНБО ввела санкції проти 10 зрадників України, зокрема ексголови МВС Захарченка, ексголови СБУ Якименка та колишнього командувача ВМС ЗСУ Березовського - Цензор.НЕТ 5471
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26.02.2021 19:42 Відповісти
А повний список цих 10-тьох зрадників "Цензор" полінувався написати ? "Гордон" всіх написав.
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26.02.2021 19:45 Відповісти
Звань та нагород позбавили ... і солі на хвіст насипали РНБО ввела санкції проти 10 зрадників України, зокрема ексголови МВС Захарченка, ексголови СБУ Якименка та колишнього командувача ВМС ЗСУ Березовського - Цензор.НЕТ 112
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26.02.2021 19:46 Відповісти
Якось не переконливо. Ви ще введіть санкції проти "мотороли" та "гіві".
Ви краще скажіть коли Медведчук зі своєю "гоп-компанією" буде сидіти за диверсійну діяльність проти України та державну зраду? Коли Коломойський та Фірташ будуть відповідати за грабіж держави, або будуть видані в США для суду та відбування покарання?
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26.02.2021 19:50 Відповісти
І про Ахметова не забудьте.
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26.02.2021 19:53 Відповісти
А Живаго Сyрки та інша нечисть ?))
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26.02.2021 20:28 Відповісти
Які ще санкції? Зрадник повинні тіліпатися на смереках,підвішені за яйця.
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26.02.2021 19:55 Відповісти
Гора народила мишу.
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26.02.2021 19:59 Відповісти
Ще наливайченка не забудьте взяти за яйця - в підвалах СБУ Донецька і Луганська виявилося достатньо зброї для захоплення міст привезеними з рашки на автобусах опочленцями, а цей урод жував соплі і нічого не зробив, щоб взяти під охорону стратегічні об'єкти.
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26.02.2021 20:03 Відповісти
Сняли звания - давно пора. Но что это решает по факту? Там, говорят, кащей по ТВ начал вещать. Это победа или все еще позади? Или впереди? Я запутался, зебилы. Помогите разобраться, если можете.
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26.02.2021 20:26 Відповісти
якось дрібно, але це повинен був зробити Порошенко ще в 2014 році. Порохоботи, що хоч це зробити заважало Порошенку? Я вже мовчу про більш складні питання стосовно Медведчука.
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26.02.2021 20:31 Відповісти
І всі ці 3.14до раси були генералами всі жирували за рахунок України .. мерзоти слів бракує ! Та й залишилось думаю не мало.
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26.02.2021 20:40 Відповісти
де татаров, де портнов?
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26.02.2021 20:41 Відповісти
Максимальний пул санкцій ??? РНБО ввела санкції проти 10 зрадників України, зокрема ексголови МВС Захарченка, ексголови СБУ Якименка та колишнього командувача ВМС ЗСУ Березовського - Цензор.НЕТ 9434 Шо воно таке ?
Пропоную офіційно накласти страшне відьомсько-мольфарське прокляття !!! (і трішечки-анафеми )
Ото ефект буде !
РНБО ввела санкції проти 10 зрадників України, зокрема ексголови МВС Захарченка, ексголови СБУ Якименка та колишнього командувача ВМС ЗСУ Березовського - Цензор.НЕТ 2006
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26.02.2021 20:47 Відповісти
На фронті 10 поранених, а вони санкції приймають.
Зебілота смердюча.
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26.02.2021 20:56 Відповісти
херня
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26.02.2021 21:01 Відповісти
Невже щось почали робити Державницького в офісі? Але все це замало. Вина зрадників повинна мати КАРУ. І вона повинна бути лише одна-смерть і смерть по всьому світу,де їх знайдуть. Ось так робить Росія, Ізраїль,весь арсбський світ, США, Англіяі ще половина Азії,в т.ч. і китайці. Зраднику одна КАРа!
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26.02.2021 21:25 Відповісти
Anton Shvets

1 ч ·

Ну, в общем, как и ожидалось, постепенно инструмент санкций в окровавленных руках Зеленского разбился.

Поскольку слухи о грядущих санкциях Фирташу просочились заранее, это дало время Левочкину и прочим его подельникам добежать до Зеленского и дать ему "аргументы".

Как результат, вместо санкций против действующего активного врага и олигарха мы получили санкции против десяти бывших каких-то украинских СБУшников, военных и Захарченко. Все они находятся не на территории Украины, всем им на санкции плевать.

Дальше такими темпами нас ожидают санкции против Ленина, Сталина, Чингисхана, Петра Первого и Екатерины Второй за уничтожение Запорожской Сечи посмертно.

Ну и конечно же нас ждёт отчёт о том, что наконец-то у Украины появилась чёткая позиция по ответственности за так называемое "татаро-монгольское иго", которой с 2014 по 2019 год у Украины не было.

А тем временем Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ будут чувствовать себя прекрасно, как и их телеканалы с партиями, которые продолжат жрать рейтинг Зеленского. Пока люди будут протестовать против тарифов на газ и отдельно на транспорт, которые им будет Фирташ накручивать. А Зеленский будет сидеть у себя в ОП, тосковать и гадать - отчего Джо Байден ему не звонит..

Да вот не хочет что-то, чтобы он позвонил, а вместо Зеленского Левочкин трубку взял. Невдобно выйде.
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26.02.2021 21:33 Відповісти
Anton Shvets

10 ч. ·

Зеленский, по-видимому, окончательно понял, что депутатов у него нет, министров нет, судей нет и ничего нет, а осталась только РНБО. И принялся махать этой РНБО как безумный лесоруб.

И это хорошая новость, я это приветствую. Потому что заседание РНБО сегодня может оказаться решающим в борьбе, которую мы ведем уже три года. Речь идет о Фирташе, по которому уже 6 лет ведётся следствие в США.

По плану перед заседанием Зеленский встречается с Коболевым и Витренко и согласовывает с ними программу действий. Готовится национализация облгазов и передача их в ведение Нафтогаза.

Однако информация об этом есть не только у меня, но и у Фирташа с Левочкиным и они уже развили всё возможное давление на ОП и Ермака, чтобы в последний момент откатить и добиться, чтобы на этот раз под санкции попал кто-то другой.

Ну что ж.

Если Левочкин заборет Зеленского - значит, борьба с олигархами поломалась на старте.

Если Зеленский таки введёт санкции против Фирташа, как того требует Госдеп, я обещаю внимательнейшим образом прочитать, в чем эти санкции состоят, и проследить за тем, что они будут реальными и сделают Фирташу действительно больно.

Демократическая Сокира три года уже за Фирташем гоняется, мы, кажется, лучшие в стране специалисты по вопросу. Мимо нас не пролетит.
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26.02.2021 21:36 Відповісти
Отлично, А вы видели примеры такой борьбы при Пете? Я - нет. Одни - поддавки и иммитация. Отжатие Привата, когда дали годы вывести капитал заграницу - смешно. Все олигархи, при Пете сохранили и приумножили свои состояния... Барыга - не может быть президентом.
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26.02.2021 22:40 Відповісти
Прошло ВСЕГО семь лет войны!!!!
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26.02.2021 21:55 Відповісти
Ну, Байден... День и ночь только о Украине и ее делах думает!
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26.02.2021 22:06 Відповісти
Простите, Пете на это время тоже не хватило?
Вот разница между иммитацией и очковтирательством и реальными поступками!
Зе - так держать!
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26.02.2021 22:35 Відповісти
Осел пытается поднять рейтинг!
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26.02.2021 22:46 Відповісти
Идиотизм, их судить должны. Какие в ОПу санкции, что за пыль?
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26.02.2021 23:46 Відповісти
З такими судями , державу заставлять заплатити зрадникам, за моральний .............
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27.02.2021 03:04 Відповісти
Я в шоці , ці здали державу сім років тому, а їх майно ніхто не трогае, береже... хлопці відають свое життя за їх вчинки ..,а зрадникам крім пальця нічо не показували і не робили , палець і то тишком показували
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27.02.2021 03:01 Відповісти
Указанные лица только сейчас стали предателями? Больше никого на этом поле незаметно? Или надо еще лет 5 подождать?
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27.02.2021 06:52 Відповісти
Изменники изменниками,но вот почему никто не дает оценку действиям ,,пастора,,отдавши приказ вернуться из внешнего рейда флоту на базы.Ведь по большому счету эти ,,изменники,,просто выполнили приказ и ихние корабли были заблокированы потопленными баржами.
Как мне кажется что изменников должно быть одинадцать.
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27.02.2021 07:45 Відповісти
P.S.А вооруженные люди без знаков различия обязаны были быть уничтожены без всяких сомнений и у никого небыло бы претензий.Пастор просто сдал Крым и зная кому просто надеялся что аппетит кацапов на этом закончится.
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27.02.2021 07:49 Відповісти
Тю, заочно посадить на 15 лет здесь и всйо , а они там сами помрут РНБО ввела санкції проти 10 зрадників України, зокрема ексголови МВС Захарченка, ексголови СБУ Якименка та колишнього командувача ВМС ЗСУ Березовського - Цензор.НЕТ 5346 и справедливость восторжествует . Это же не черножепая бибизяна ,которая в столице убивает людей на переходе.
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27.02.2021 12:22 Відповісти
 
 