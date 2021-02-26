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Данілов (1191) РНБО (1717) дезертирство (255)

РНБО через 2 тижні заслухає звіти Офісу генпрокурора, СБУ та МЗС у справах про держзраду і дезертирство

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РНБО через 2 тижні заслухає звіти Офісу генпрокурора, СБУ та МЗС у справах про держзраду і дезертирство

Через два тижні на засіданні РНБО буде заслухано звіт Офісу генеральної прокуратури, Служби безпеки України та Міністерства закордонних справ про реалізацію справ щодо державної зради і дезертирства.

Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Третє питання (яке було розглянуто на засіданні РНБО 26 лютого. - Ред.) ... це питання стану реалізації справ про державну зраду, дезертирство і терористичну діяльність. Ми прийняли рішення, що через два тижні на засіданні буде заслухано звіт генеральної прокуратури, СБУ, МЗС щодо тих справ, які є резонансними на сьогодні... І всі ті люди, які свого часу зрадили Україну ... будуть покарані. І нам за дорученням президента дана така задача, щоб вони на засіданні РНБО відзвітували, яким чином все це відбувається", - сказав Данілов.

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Топ коментарі
+11
И что, даже Зелю накажут? И Ермака с Тартаровым? Прямо чудеса !
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26.02.2021 19:33
+10
Тема уклонистов не раскрыта ...)))))
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26.02.2021 19:34
+10
Уклоністов ? Хм ,, а хто у на уклоніст . ? Хто ж ця скотиняка ? СНБО через 2 недели заслушает отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве - Цензор.НЕТ 4623 .
СНБО через 2 недели заслушает отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве - Цензор.НЕТ 8982 .
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26.02.2021 19:45
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И что, даже Зелю накажут? И Ермака с Тартаровым? Прямо чудеса !
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26.02.2021 19:33 Відповісти
На Банковій та Грушевського гнид незчисленна кількість !!!))
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26.02.2021 19:47 Відповісти
сбу только денежными делами занимается.. при чем тут госизмены )))
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26.02.2021 19:34 Відповісти
Тема уклонистов не раскрыта ...)))))
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26.02.2021 19:34 Відповісти
Вот тоже думаю - сколько раз надо закосить от повестки для уголовного дела?
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26.02.2021 19:37 Відповісти
Уклоністов ? Хм ,, а хто у на уклоніст . ? Хто ж ця скотиняка ? СНБО через 2 недели заслушает отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве - Цензор.НЕТ 4623 .
СНБО через 2 недели заслушает отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве - Цензор.НЕТ 8982 .
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26.02.2021 19:45 Відповісти
Все?"сенсации" закончились???нда...
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26.02.2021 19:35 Відповісти
Коли буде готова доповідь про держзраду презЕдента, ОПи та РНБО?
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26.02.2021 19:43 Відповісти
Що і спонсорів тераристів покарають???)))
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26.02.2021 19:43 Відповісти
А буба з єрмаком ще не зрада?! Ну-ну...)
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26.02.2021 19:46 Відповісти
СНБО через 2 недели заслушает отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве - Цензор.НЕТ 8401
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26.02.2021 19:46 Відповісти
Я знаю одного госизменника,строил в путиноляндии заводы и покупал в тольятти машинокомплекты впаривая затем украинцам дерьмо из засрашки под именем Богдан,знаю ещё одного дезертира сбежавшего от службы в армии в Лондон и расхаживающего по этому городу в футболке с надписью RUSSIA.
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26.02.2021 19:52 Відповісти
А ще потрібно перевірити тих, хто не з'явився по повістці і відсиджувався під спідницею дружини чи матері, а зараз всіх готов розірвати і головне, як "військовий аналітик" - вчить інших, не понюхавши пороху.
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26.02.2021 19:59 Відповісти
Что-то очень быстро. Через полгода - в самый раз
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26.02.2021 21:00 Відповісти
 
 