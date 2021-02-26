Новий канал команди Медведчука почав роботу і був відключений через годину після запуску
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Телеканал "Перший незалежний" відключили від мовлення на супутнику і зараз відключають у кабельних мережах.
Канал розпочав мовлення о 18:00, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".
Мовлення запустили через супутник, і на YouTube каналах ZIK, NewsOne і "112 Україна". Ведучі пообіцяли в ефірі, що канал також буде доступний на сайті і в кабелі, наприклад, у пакетах провайдерів "Тріолан" і "Воля".
На каналі було анонсовано появу більшості програм і форматів, які виходили на каналах медіахолдингу Тараса Козака.
Але вже через годину після початку мовлення телеканал відключили від мовлення на супутнику і почали відключати у кабельних мережах, - про це його журналісти повідомили в соцмережах.
Телеканал продовжує мовлення в інтернеті.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK.
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- Кум, укры подбросили мне голубую метку. Я знаю, что означает чёрная метка, но что означает голубая?..
- Тоже ничего хорошего - ответил Пуйло.
У «Свободі» вважають, що дії Любицького можуть «нашкодити українській справі та негативно вплинути на авторитет партії».
Заява про дострокове припинення депутатських повноважень під № 420 вже зареєстрована в організаційно-методичному відділі Львівської районної ради і буде проголосована на найближчому пленарному засіданні.
«ВО «Свобода» вважає неприпустимою будь-яку співпрацю з колаборантами. Вимагаємо від СБУ та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення вжити заходів щодо захисту українського інформаційного простору», - йдеться в повідомленні.
В організації також закликали громадськість та ЗМІ не пов'язувати діяльність та заяви Романа Любицького з політичною силою.
Нагадаємо, Роман Любицький продав власний телеканал «Перший Незалежний» товариству «Медіахолдинг «Новини», яке 18 лютого створили 100 працівників «каналів Медведчука». На його базі колишні співробітники Zik, NewsOne та «112 Україна» створюють новий канал. Запуск планується у квітні 2021 року.
Любицький також є директором ПП «НТА - Незалежне телевізійне агентство». Колектив телеканалу NTA обурений тим, що Любицький діє в інтересах Росії. Працівники пояснили, що Любицький лише юридично дотичний до телеканалу NTA та не має жодного впливу на редакційну політику каналу. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/**********-yakiy-prodav-sviy-kanal-zhurnalistam-medvedchuka-vignali-zi-svobodi-738940.html
Уверен, что в связи с войной свободу слова и демократию надо фильтровать !!!
Кримінальних справ і судових заборон для фінансистів тероризму нема.
А Ріф і Стерненко- за ґратами...
Йдеться про те, він спочатку йшов в "економ"-версії, після відключення ведмудчуківської трійці його запустили на супутник, а зараз супутник відключили.
Врагов надо бить везде - и в медиа пространстве тоже
Демократия и пособничество врагу демократии несовместимы
Тобто ідея Незалежної доти поки $$$не видно,??????? Хлопці відають життя , а Путін нагло в тилу скуповує ..А ті хто продав,.. країну ...не в тюрьмі , і майно в них не конфіскували.., в Швейцарії свою совість глушать..,і що цікаво , що находяться пенсіонери*які їх жаліють.., а молодші навіть їм завидують.., з захватом показують їх зрадою чи обманом добуте майно...