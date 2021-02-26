Новий канал команди Медведчука почав роботу і був відключений через годину після запуску

Телеканал "Перший незалежний" відключили від мовлення на супутнику і зараз відключають у кабельних мережах.

Канал розпочав мовлення о 18:00, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Мовлення запустили через супутник, і на YouTube каналах ZIK, NewsOne і "112 Україна". Ведучі пообіцяли в ефірі, що канал також буде доступний на сайті і в кабелі, наприклад, у пакетах провайдерів "Тріолан" і "Воля".

На каналі було анонсовано появу більшості програм і форматів, які виходили на каналах медіахолдингу Тараса Козака.

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Але вже через годину після початку мовлення телеканал відключили від мовлення на супутнику і почали відключати у кабельних мережах, - про це його журналісти повідомили в соцмережах.

Телеканал продовжує мовлення в інтернеті.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK.