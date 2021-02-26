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Новий канал команди Медведчука почав роботу і був відключений через годину після запуску

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Новий канал команди Медведчука почав роботу і був відключений через годину після запуску

Телеканал "Перший незалежний" відключили від мовлення на супутнику і зараз відключають у кабельних мережах.

Канал розпочав мовлення о 18:00, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Мовлення запустили через супутник, і на YouTube каналах ZIK, NewsOne і "112 Україна". Ведучі пообіцяли в ефірі, що канал також буде доступний на сайті і в кабелі, наприклад, у пакетах провайдерів "Тріолан" і "Воля".

На каналі було анонсовано появу більшості програм і форматів, які виходили на каналах медіахолдингу Тараса Козака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про блокування каналів Медведчука: Три провідні канали прихлопнули одним розчерком пера і всі мовчать

Але вже через годину після початку мовлення телеканал відключили від мовлення на супутнику і почали відключати у кабельних мережах, - про це його журналісти повідомили в соцмережах.

Телеканал продовжує мовлення в інтернеті.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK.
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Топ коментарі
+96
Не взлетело...
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26.02.2021 19:57
+67
Кацапську мразоту у двері,вона у вікно. Ну і потворні падли.
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26.02.2021 19:59
+53
Новый канал команды Медведчука начал работу и был отключен через час после запуска - Цензор.НЕТ 9505
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26.02.2021 19:58
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Вова згадав свою основну спеціальність? Веселити в нього краще виходить! )))
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26.02.2021 23:46 Відповісти
Мертведчук звонит Пуйлу и говорит:
- Кум, укры подбросили мне голубую метку. Я знаю, что означает чёрная метка, но что означает голубая?..
- Тоже ничего хорошего - ответил Пуйло.
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27.02.2021 00:12 Відповісти
Не працює ? На протязі 14 днів можуть здати товар назад продавцеві і отримати гроші Новий канал команди Медведчука почав роботу і був відключений через годину після запуску - Цензор.НЕТ 1846 Потім-тільки гарантійний ремонт
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27.02.2021 01:07 Відповісти
Я в шоці... власник з Свободи продае за $ канал, совість , патриотизм*, батьківщину.. В той час коли прості хлопці відають саме ціна на цій землі, життя,.. для захисту .., інші за гроші .. все здають ..позор ...в мене нема слів...
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27.02.2021 02:18 Відповісти
Ось відповідь чому украінці за Віка не мали свої незалежної країни , бо завжди находилися свої які її здавали .мені стидно перед Володеюклоуном...
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27.02.2021 02:20 Відповісти
Як за $$-стати яничарем??? $$ переробите, не стидно перед тими хто відав свое життя?? Медведчуки, Козаки .Л..
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27.02.2021 02:34 Відповісти
Роман Любицький ... знайомтеся з зрадником ...пожалів , відав свій канал...
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27.02.2021 02:52 Відповісти
У четвер, 25 лютого, львівська міська організація ВО «Свобода» вигнала із своїх лав керівника телеканалу НТА, колишнього власника каналу «Перший незалежний» (ТОВ «Тайм медіа») Романа Любицького, який продав «Перший незалежний» працівникам «каналів Медведчука». Про це організація повідомила в Facebook.

У «Свободі» вважають, що дії Любицького можуть «нашкодити українській справі та негативно вплинути на авторитет партії».

Заява про дострокове припинення депутатських повноважень під № 420 вже зареєстрована в організаційно-методичному відділі Львівської районної ради і буде проголосована на найближчому пленарному засіданні.

«ВО «Свобода» вважає неприпустимою будь-яку співпрацю з колаборантами. Вимагаємо від СБУ та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення вжити заходів щодо захисту українського інформаційного простору», - йдеться в повідомленні.

В організації також закликали громадськість та ЗМІ не пов'язувати діяльність та заяви Романа Любицького з політичною силою.

Нагадаємо, Роман Любицький продав власний телеканал «Перший Незалежний» товариству «Медіахолдинг «Новини», яке 18 лютого створили 100 працівників «каналів Медведчука». На його базі колишні співробітники Zik, NewsOne та «112 Україна» створюють новий канал. Запуск планується у квітні 2021 року.

Любицький також є директором ПП «НТА - Незалежне телевізійне агентство». Колектив телеканалу NTA обурений тим, що Любицький діє в інтересах Росії. Працівники пояснили, що Любицький лише юридично дотичний до телеканалу NTA та не має жодного впливу на редакційну політику каналу. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/**********-yakiy-prodav-sviy-kanal-zhurnalistam-medvedchuka-vignali-zi-svobodi-738940.html
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27.02.2021 17:25 Відповісти
Мені здаеться Свободі, і іншим партіям , треба брати розписку, при вступу ,що при здачі України..,все майно іде для фронту..майно його і його сім`ї..
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27.02.2021 19:07 Відповісти
А простоквашино хоч успели показать?
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27.02.2021 04:55 Відповісти
сум-печаль! Вони хотіли говорити "правду" українцям і... не змогли. Ну що ж? Прийдеться українцям і далі слухати "брехню" ☹
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27.02.2021 05:09 Відповісти
Я после Оранжевой Революции перекрыл канал интер (интер девачка как его называли) ,а через некоторое время, Революции Достоинства и эти три канала поочерёдно с появлением :пеховщица,герман,лукаш и пр.мерзоты . Канал 5 тоже задвинул, а после и НАШ и ПРЯМОЙ.
Уверен, что в связи с войной свободу слова и демократию надо фильтровать !!!
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27.02.2021 06:44 Відповісти
А я після приходу Януковича до влади - взагалі відмовився від телебачення. І досі ним не користуюся.
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27.02.2021 10:28 Відповісти
Іди нах з своїми москальськими холуями.
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27.02.2021 10:54 Відповісти
Заборона промосковських телеканалів Зеленським- це коли Московські прихвостні купують телеканал у свободівця і спокійно виходять в ефір з тією ж московською пропагандою...
Кримінальних справ і судових заборон для фінансистів тероризму нема.
А Ріф і Стерненко- за ґратами...
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27.02.2021 07:09 Відповісти
Крысы Мавзолейные,вам не верещать надо,а Чемодан-Вокзал-РАБссия-Магадан,там щебечут и на рюсскам наречии и по-фене Виктора Индюковича чешут... Новий канал команди Медведчука почав роботу і був відключений через годину після запуску - Цензор.НЕТ 271быдло Шариковское...
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27.02.2021 07:33 Відповісти
так этот "Первый независимый" уже давно вещал - шли новостные ленты "по кругу" с интервалом 20-30 минут (кстати исчез из эфира моего кабельного где то неделю назад) . или это какой то новый "Первый независимый"?
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27.02.2021 09:43 Відповісти
Так. Він у мене теж на кабелі. Був. Зараз піщить рамка. Але навіть коли не піщало, і не рамка, то я вже тоді ідентифікував його, як ворожий.
Йдеться про те, він спочатку йшов в "економ"-версії, після відключення ведмудчуківської трійці його запустили на супутник, а зараз супутник відключили.
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27.02.2021 13:47 Відповісти
А мене найбільше здивувало те,що свободівець продав свій телеканал людям мертвечука,наперед знаючи,що на ньому буде транслюватись...Гроші не пахнуть???
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27.02.2021 09:50 Відповісти
Санкції треба вводити і проти журнашлюшок з мертвечуківських каналів.Бо вони завжди "не при ділах"...Тоді і бажаючих гавкати на Україну не буде...
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27.02.2021 09:58 Відповісти
він нічого не продавав, тарас козак вже давно дав йому бабки на розкрутку, передбачали в майбутньому певні "незручності", а свобода, так це вона "легла радостно у входа" пацаків їм однаково, чи це бабки фірташа чи медведчука.
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27.02.2021 10:03 Відповісти
«Телевидение сделало диктатуру невозможной, но демократию невыносимой».© Шимон Перес
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27.02.2021 10:05 Відповісти
"Демократия - плохая форма правления, однако ничего лучшего человечество не придумало"© (сэр Уинстон Черчилль)
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27.02.2021 10:16 Відповісти
«Демократия в самой себе несет зерно собственного разрушения, демократию необходимо время от времени купать в крови, чтобы она оставалась демократией».© Аугусто Пиночет
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27.02.2021 10:34 Відповісти
ты бы ещё слова Гитлера привёл , который на всех углах кричал, что ведёт Германию от диктатуры к демократии, уничтожив одного за другим представителей демократов в стране после прихода к власти...
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27.02.2021 13:06 Відповісти
Видно вам больше по душе вот это: «Демократия - это когда власти уже не назначаются безнравственным меньшинством или горсткой развращенных, а выбираются невежественным большинством».© Джордж Бернард Шоу
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27.02.2021 17:39 Відповісти
"Рад" за безработных пропагандонов , трудившихся на мертведчуковских каналах - они уже раскатали губищи , что смогут работать на новом месте, смогут продолжать гадить Украине и выслуживаться перед кремлём.... Мечтали они ипотеку погашать вовремя, без штрафов и пени.... Но.... Все мечты в пролёте... Пропагандоны без работы, доедают остатки своих грязных зарплат за грязные делишки.... Желаю вам, мразям, никогда не найти никакой работы в Украине... Пусть ваши никчемные , гадкие жизни превратятся в сплошной кошмар, отстой, мрак и безнадёгу.... Уроды продажные.....Шестёрки кремлёвские... Тьфу... Гадость...
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27.02.2021 10:51 Відповісти
врага и его пособников нужно бить везде. Защищая молодую украинскую демократию от лапотной мерзости
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27.02.2021 11:06 Відповісти
Все верно. Нельзя давать вещать каналам поддерживающим врагов Украины.
Врагов надо бить везде - и в медиа пространстве тоже
Демократия и пособничество врагу демократии несовместимы
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27.02.2021 11:05 Відповісти
Не долго мучалась старушка...
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27.02.2021 11:48 Відповісти
битому не йметься... ще хоче... і в морду, і бути посміховищем.
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27.02.2021 12:06 Відповісти
Просто феєрично. Вата викидує купу бабла на канал, канал закривають - вата без бабла і без канала. Аплодую стоячи, сидячи і лежачи.
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27.02.2021 13:26 Відповісти
ти "наш" подивись , це жах.. кацапська примара..
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27.02.2021 17:28 Відповісти
На мою думку суть не в тому :: закрили чи ні , а а тому , що находяться громадяни, які забарвлені в патріотичні сили ,но при $.., здають все..тому запитання до Роман Любицького, як совість не реагуе ?
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27.02.2021 13:43 Відповісти
НА загал канал zik , також в свій час злили...за $$$,.. то що .., тепер наступний канал хтось продасть, ?)))
Тобто ідея Незалежної доти поки $$$не видно,??????? Хлопці відають життя , а Путін нагло в тилу скуповує ..А ті хто продав,.. країну ...не в тюрьмі , і майно в них не конфіскували.., в Швейцарії свою совість глушать..,і що цікаво , що находяться пенсіонери*які їх жаліють.., а молодші навіть їм завидують.., з захватом показують їх зрадою чи обманом добуте майно...
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27.02.2021 13:51 Відповісти
Ідея бандитам тюрми ..а зрадникам конфіскація з лишеням громадянства..і сроком ..осталася мильною кулькою...як війни ніхто не баче, так і зрадників називають просто інакшо мислячими ..все е но в уяві,.. в голові..а це дурдом
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27.02.2021 14:01 Відповісти
ТВ канал це зброя...в квадраті...,..коли під час війни ти продаеш зброю ворогу.., хто ти тоді...? Коли ворог вільно купляе зброю твою.., хто ті хто це дозволяє ??? Коли ти не можеш відрізнити хто твій ворог, за гарними словами ... чи казками про землю селянам , робочим заводи і газ...з тисяча і одна ніч ..то хто ти??
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27.02.2021 15:35 Відповісти
Новий канал команди Медведчука почав роботу і був відключений через годину після запуску - Цензор.НЕТ 2829
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27.02.2021 17:57 Відповісти
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