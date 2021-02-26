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Новини Політика України
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Данілов (1191) Коломойський (1420) подвійне громадянство (119)

Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов

Бізнесмен Ігор Коломойський не зможе просуватися по державній службі, поки не відмовиться від усіх своїх іноземних громадянств.

Про це на брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Ігор Валерійович матиме бажання просуватися на якісь щаблі державної влади, він не зможе цього зробити, не відмовившись від тих громадянств, які у нього є, крім українського, а ви знаєте, як він сам говорив, у нього не подвійне, а потрійне громадянство", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав "буде він це робити чи ні - особиста справа Ігоря Валерійовича".

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Топ коментарі
+24
Он длжен передвигатся только по камере !
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26.02.2021 20:08
+21
Щойно на Суспільному радіо слуга Гетманцев вихвалявся, що у 2020 році банківська система стала прибутковою. Але духу не вистачило сказати, що прибутковими банки стали завдяки Гонтаревій, яка вичистила ті авгієві конюшні. Тепер клоуни лаври приписують собі.

Ще Гетманцев, позичивши очі в Сірка, розказував про важливість співпраці з МВФ бо дешеві кредити. А хіба не зебіли й зебидло обливали лайном Порошенка і Гонтареву за співпрацю з МВФ?
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26.02.2021 20:08
+19
Оце пашутіл!
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26.02.2021 20:08
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Оце пашутіл!
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26.02.2021 20:08 Відповісти
А воно,держслужба,Бєні треба,він і так численне лобі має в усіх гілках та інституціях влади !!!))
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26.02.2021 20:26 Відповісти
Та він такий разгорячьонний брифінгував - мабуть довго там наважувалися Бєню зачепити з плюсами наприклад...
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26.02.2021 20:30 Відповісти
Действительно -- шутка дня. Оно ему надо? Папа и так владеет этой властью.

Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 6702
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26.02.2021 20:32 Відповісти
знаєте , а ця шутка в духє Бєніних - може Данілов йому кришу так запропонував зі співпрацею на державу, як колись у 2014 му , ну тіпа Порошенко мавпують...
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26.02.2021 20:56 Відповісти
Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 1229
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26.02.2021 22:43 Відповісти
видно долго думал... очень...
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26.02.2021 20:59 Відповісти
Он длжен передвигатся только по камере !
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26.02.2021 20:08 Відповісти
Исключительно по камере два на два шаг влево шаг вправо пристрелить Коломойский не сможет продвигаться в системе государственной власти, пока не откажется от иностранного гражданства, – секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 2281
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26.02.2021 20:11 Відповісти
а в каких тюрьмах можно быть многогражданіном ?
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26.02.2021 20:12 Відповісти
Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 2786
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26.02.2021 20:34 Відповісти
А чом би й ні?
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26.02.2021 21:00 Відповісти
Щойно на Суспільному радіо слуга Гетманцев вихвалявся, що у 2020 році банківська система стала прибутковою. Але духу не вистачило сказати, що прибутковими банки стали завдяки Гонтаревій, яка вичистила ті авгієві конюшні. Тепер клоуни лаври приписують собі.

Ще Гетманцев, позичивши очі в Сірка, розказував про важливість співпраці з МВФ бо дешеві кредити. А хіба не зебіли й зебидло обливали лайном Порошенка і Гонтареву за співпрацю з МВФ?
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26.02.2021 20:08 Відповісти
зате духу у нього вистачило підтримати разом з Бужанським вирок для Стерненка - он оччччень смелий
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26.02.2021 20:15 Відповісти
"позичивши очі в Сірка" Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 5371
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27.02.2021 01:03 Відповісти
Вислів "позичити очі в сірка" означає втратити почуття сорому, честі, власної гідності.
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27.02.2021 01:38 Відповісти
Я в курсе. Просто отметил необычность применения здесь.
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27.02.2021 12:29 Відповісти
Під час президентської гонки одним з найбільших гріхів Порошенка клоуни називали співпрацю з МВФ, а зараз самі розказують про важливість кредитів МВФ. Нормальна людина, яка має совість і відчуття сорому хоч би почервоніла.
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27.02.2021 17:26 Відповісти
Йому це треба? В нього пів Ради та хрипляча мавпочка в ОПі є... Данілов ти ще не повністю вийшов з ЗЕреальності після байденовакцини?
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26.02.2021 20:09 Відповісти
Коломойский не сможет продвигаться в системе государственной власти, пока не откажется от иностранного гражданства, – секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 3918
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26.02.2021 20:10 Відповісти
премьером хочет стать
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26.02.2021 20:11 Відповісти
не может продвигаться по гос.службе... Коломойский не сможет продвигаться в системе государственной власти, пока не откажется от иностранного гражданства, – секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 8929
а кто то надеялся, что его посадят в тюрьму за воровство в особо-крупных размерах..
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26.02.2021 20:11 Відповісти
А хто надіявся? Зебидло73% рвало горлянку "пасадіть Парошенку", про каломойського не згадувало.
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26.02.2021 20:15 Відповісти
ну типа США расследуют, а Сопля отдалил его от себя и тд...
Но нет, Беня продолжает крепко держать за хвост своего Зе-мавпу..
Значит полный пипец продолжится..
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26.02.2021 20:22 Відповісти
А то, что Коломойский - олигарх, это мелочь?
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26.02.2021 20:12 Відповісти
А Бєні й не треба продвігаться бо він своїх людей продвігає у владу. У кріслі президента сидить його людина. Далі продвігати вже нема куди.
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26.02.2021 20:12 Відповісти
Ну не скажите. От Американского правосудия застраховаться методом пуйла, очень даже может бродят в голове мыслишки и планы.🙂
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26.02.2021 22:24 Відповісти
не зможе просуватися... гммм... тобто воно вже у владі, зайняло нішу... але блть просуватися зась!!! данілов, ти деградуєш!
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26.02.2021 20:14 Відповісти
а оно ему надо???
он своих марионеток и говорящих задниц туда уже напихал...
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26.02.2021 20:15 Відповісти
Не поняв.Це сказано було під час пропозиції узаконити подвійне громадянство ??? Коломойский не сможет продвигаться в системе государственной власти, пока не откажется от иностранного гражданства, – секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 6184
Чи з подвійним-можна,а потрійне -зась ! ???
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26.02.2021 20:17 Відповісти
В такому випадку, чому беню ще не позбавили українськго громадянства?
Стаття 20. Втрата громадянства України

Громадянство України втрачається:

1) якщо громадянин України добровільно набув громадянства
іншої держави;
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26.02.2021 20:18 Відповісти
...и сразу выдать США Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 7185
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26.02.2021 20:54 Відповісти
Вы не представляете сколько госслужащих у нас имеют двойное гражданство. Например Труханов с подтверждённом гражданством России и не опровергнутым Греции. И ничего - жив курилка и при мэрской власти.
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26.02.2021 20:57 Відповісти
Беня, так ти шо, не є жидобандерівець?! Ну тоді пшлонах! Мені,особисто, подобаються чоловіки, які Неню *******!)
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26.02.2021 20:18 Відповісти
Передайте этому дебилу из снбо, что ни ахметову, ни каломойше, ни левочкину, не нужно быть депутатом, чтобы купить себе сотню тушек, которые будут нажимать на нужную кнопку
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26.02.2021 20:20 Відповісти
Коломойский -главный кадровик Украины.На общественных началах . Пока.
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26.02.2021 20:21 Відповісти
Я думал его готовят к продвижению по тюремной лестнице и тюремными коридорами. А оно вон оно как
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26.02.2021 20:29 Відповісти
то суди Європейські готовлять, а Україна пропонуєваріанти, як сховатись за держслужбою...
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26.02.2021 20:31 Відповісти
Беня должен только по зоне передвигаться . Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 4873
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26.02.2021 20:34 Відповісти
Сюр какой-то. Мразь, ободравшая Украину на миллиарды(!!!), вольготно себя здесь чувствует. И вся наша проблема - его три-пять гражданств?!
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26.02.2021 20:38 Відповісти
Данилов что с дуба упал? Коломойский и госвласть? Это еще похуже чем волка овец заставить сторожить
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26.02.2021 20:54 Відповісти
Шо за брєд Данилов несе ? Коломойский мітить у Прем*єри ??
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26.02.2021 20:55 Відповісти
Бабломойскому достаточно "своих продвинутых"
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26.02.2021 20:57 Відповісти
Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 1649
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26.02.2021 21:02 Відповісти
Б...дь, вы что начали бене отступной путь искать?
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26.02.2021 21:15 Відповісти
Його місце на тюремних нарах до скону з конфіксація всього вкраденого,але у влади до нього питань немає.
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26.02.2021 21:15 Відповісти
Эвфемизм. В переводе: ПНХ
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26.02.2021 21:20 Відповісти
Офигеть.......................... Беня случайно не себе место на Банковой готовит? Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 8591
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26.02.2021 21:21 Відповісти
Страшна здогадка! Шмаркля відмовиться від московського громадянства і привселюдно спалить свій московський паспорт! Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 1216
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26.02.2021 21:28 Відповісти
Данилов несёт бред в духе бубочки. Будем считать, что власть жестоко покарала Коломойского.
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26.02.2021 21:32 Відповісти
в крематорий обрезка продвинуть
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26.02.2021 21:33 Відповісти
В президенты намылился?😄
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26.02.2021 22:15 Відповісти
А хто це "Каломойський"???
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26.02.2021 22:16 Відповісти
Это будет касаться только членов стада , а не его пастухов.....
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26.02.2021 22:20 Відповісти
Бизнесмен Игорь Коломойский не сможет продвигаться по государственной службе
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Источник: https://censor.net/ru/n325042
А что, Коломойский уже на гос. службе и дело только за тем, сможет он продвигаться или нет по ней?
Не могу представить Коломойского на государственной службе с окладом 30 000 грн.
И вообще, с каких пор на государственную службу стали брать олигархов?
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26.02.2021 22:21 Відповісти
У паспорті не написано, хто олігарх.
30 тис. ставка - це чиновник вищоро рангу.
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27.02.2021 10:10 Відповісти
Умник, а у Ахметова написано в паспорте, что он олигарх?
Тебе уже пора знать, что паспорт - это не досье на человека.
Кстати, в паспорте не записана и национальность
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27.02.2021 13:17 Відповісти
Для олигархов Коломойского, Фирташа, Ахметова и др. ставка 30 тыс. в месяц - это сущие копейки. У них секретарши получают больше.
Неужели ты такой тупой?
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27.02.2021 13:20 Відповісти
Его премьером хотят сделать, что ли?
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26.02.2021 22:32 Відповісти
Хозяин лошади в забегах не участвует.
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27.02.2021 06:33 Відповісти
Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 4992
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27.02.2021 15:56 Відповісти
Послушай Зин не трогай шурина какой ни есть а он родня. Это даже не 95 квартал. Лежит И.В. на всех забивши, и мечтает сдать нардепом. Ну уморили. Хотя есть такая партия - это при одном условии - ему отдадут Приват и Нафтогаз,а в придачу 150 млд доляров.
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27.02.2021 13:22 Відповісти
Это, скорее, посыл больше не ИВК, а ко всем остальным.
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28.02.2021 11:45 Відповісти
 
 