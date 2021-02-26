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Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Бізнесмен Ігор Коломойський не зможе просуватися по державній службі, поки не відмовиться від усіх своїх іноземних громадянств.
Про це на брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо Ігор Валерійович матиме бажання просуватися на якісь щаблі державної влади, він не зможе цього зробити, не відмовившись від тих громадянств, які у нього є, крім українського, а ви знаєте, як він сам говорив, у нього не подвійне, а потрійне громадянство", - сказав Данілов.
Секретар РНБО додав "буде він це робити чи ні - особиста справа Ігоря Валерійовича".
Топ коментарі
+24 Андрей Панчук
показати весь коментар26.02.2021 20:08
+21 Myko
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+19 Nataliia Radchenko
показати весь коментар26.02.2021 20:08
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Будь ласка, зачекайте...
Ще Гетманцев, позичивши очі в Сірка, розказував про важливість співпраці з МВФ бо дешеві кредити. А хіба не зебіли й зебидло обливали лайном Порошенка і Гонтареву за співпрацю з МВФ?
а кто то надеялся, что его посадят в тюрьму за воровство в особо-крупных размерах..
Но нет, Беня продолжает крепко держать за хвост своего Зе-мавпу..
Значит полный пипец продолжится..
он своих марионеток и говорящих задниц туда уже напихал...
Чи з подвійним-можна,а потрійне -зась ! ???
Стаття 20. Втрата громадянства України
Громадянство України втрачається:
1) якщо громадянин України добровільно набув громадянства
іншої держави;
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Источник: https://censor.net/ru/n325042
А что, Коломойский уже на гос. службе и дело только за тем, сможет он продвигаться или нет по ней?
Не могу представить Коломойского на государственной службе с окладом 30 000 грн.
И вообще, с каких пор на государственную службу стали брать олигархов?
30 тис. ставка - це чиновник вищоро рангу.
Тебе уже пора знать, что паспорт - это не досье на человека.
Кстати, в паспорте не записана и национальность
Неужели ты такой тупой?