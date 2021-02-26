Зеленський подякував Байдену за позицію США в питанні невизнання російським окупованого Криму
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Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підтримку України і невизнання спроб анексії Росією АР Крим та м.Севастополя.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав на своїй сторінці в Twitter.
"Вдячний Джо Байдену за сильний меседж: Крим - це Україна! Ось для чого потрібне справжнє стратегічне партнерство. Українці високо цінують підтримку США: від територіальної цілісності до зміцнення обороноздатності і проведення реформ. Разом ми стоїмо, окремо - падаємо", - написав він.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають заявлену Росією анексію Криму, і будуть разом з Україною протистояти агресивним діям РФ.
Топ коментарі
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«Ми прагнемо залучити якомога більше дітей, які завершили навчання в закладах загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території після квітня 2014 року, до здобуття освіти в Україні», - наголосив Міністр.
Він навів статистичні дані про студентів, які вступили до українських закладів вищої освіти у 2016-2020 роках.
Зокрема, через освітній центр «Крим-Україна» вступили до ЗВО 1273 особи: 2016 рік - 153 особи;
2017 рік - 204 особи;
2018 рік - 254 особи;
2019 рік - 265 осіб;
2020 рік - 397 осіб.
Через освітній центр «Донбас-Україна» вступили до ЗВО 6952 особи:2016 рік - 855 осіб;
2017 рік - 1346 осіб;
2018 рік - 1522 особи;
2019 рік - 1600 осіб;
2020 рік - 1629 осіб.
Міністр освіти і науки України зауважив, що минулого року було створено освітні центри на базі 195 закладів вищої освіти України.
«До роботи щодо прийому осіб з тимчасово окупованих територій за спрощеною процедурою вперше долучилися всі ЗВО, які належать до сфери управління МОЗ, а також 14 ЗВО, які належать до сфери управління Мінкультури, та 3 ЗВО - від МВС», - зазначив Сергій Шкарлет.
Також він додав, що у 2020 році запрацювала окрема Урядова гаряча лінія (0-800-504-425) для вступників з ТОТ, яким надано понад 7 тисяч консультацій.
Зазначимо, що за ініціативи Президента України Володимира Зеленського розширено можливості для вступу осіб з тимчасово окупованих територій. У 2020 року вперше за квотою-2 мали право вступати не лише діти з тимчасово окупованого Криму та Севастополя, а і діти з тимчасово окупованої частини Донбасу та лінії зіткнення.
У зв'язку зі збільшенням кількості освітніх центрів збільшено обсяг квоти-2 до 12 755 місць, майже у 5 разів більше, ніж у 2019 році.
Нагадаємо, реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року завершується 5 березня. До цього ж дня також можна внести зміни в персональні дані учасника ЗНО, якщо в Сертифікаті учасника ЗНО виявлено помилку.
и в книжечку себе записывает - "цитатник зе" золотым тисненем на обложке...
Просто они увидели что ишак - идиот который ест такую туфту - и испражняются ему в уши.
А Байден никого не поблагодарил?
"Ужаснейшие новости, господа хорошие, ужаснейшие: Байден не признал, а Зеленский поблагодарил. Хуже некуда! Всё - лопнуло моё терпение - я в скобяной за верёвочкой. Ты, Медвед, метнись в галантерейный за мыльцом, да не жлобись - бери бактерицидное. А ты, Кужугетович, бегом в ближайшую казарму за табуреточкой, да фуражку одень, а то я их знаю - без фуражки наваляют вместо табуреточки. А с мыльцом и с табуреточкой оно посподручней-то будет. Там за БКД грушка с разлогими ветвями произрастает - под той грушкой и встречаемся".