УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12296 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 540 88
Зеленський (17439) інтернет (657) Федоров Михайло (533) диджиталізація (193)

Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив з профільним міністром Михайлом Федоровим цифровізацію країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Федоров повідомив про цілі, яких Міністерство цифровой трансформації має намір досягти. Зокрема, у планах – переведення 100% державних послуг в онлайн, також триває робота в напрямку розвитку е-демократії. До швидкісного інтернету повинні мати доступ близько 95% українців, а частка ІТ-індустрії в економіці має становити не менш як 10% ВВП. Крім того, державні об’єкти критичної інформаційної інфраструктури повинні бути забезпечені кіберзахистом.

За словами міністра, на сьогодні вже близько 500 тис. українців пройшли курси цифрової освіти. До швидкісного інтернету мають підключення 2,5 млн осіб. Цього року якісним інтернетом буде забезпечено близько 6,5 тис. соціальних об’єктів, зокрема лікарні та школи. Також буде забезпечений швидкісний інтернет уздовж основних автотрас.

Читайте також: Чиновники до кінця року припинять вимагати від українців паперові довідки, - Шмигаль

"Наша мета – щоб Україна ввійшла у топ-20 цифрових країн світу. Для цього маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якому куточку нашої країни. Наші громадяни та бізнес дуже охоче сприймають цифровізацію та відкриті до інновацій, а наші ІТ-фахівці цінуються в усьому світі. Тож маємо все необхідне, щоб стати найбільшим у світі хабом для високотехнологічного виробництва та стартапів", – сказав Зеленський.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Шоб всегда смотреть Квартал-95? Мы должны обеспечить каждого украинца скоростным интернетом в любой точке страны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5745
показати весь коментар
26.02.2021 21:14
+13
Шо оно только не придумает лиш бы свой говнорейтинг поднять...
показати весь коментар
26.02.2021 21:16
+10
"У каждого в доме будет патефон" (О. Генри, "Короли и капуста".). Что -нить изменилось с тех пор?
показати весь коментар
26.02.2021 21:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шоб всегда смотреть Квартал-95? Мы должны обеспечить каждого украинца скоростным интернетом в любой точке страны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5745
показати весь коментар
26.02.2021 21:14 Відповісти
Кстати, в КНДР решили этот вопрос на уровне операционки - список разрешенных сайтов вшит намертво и другие зась.
показати весь коментар
26.02.2021 21:17 Відповісти
"Выберут"? Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1916
показати весь коментар
26.02.2021 21:29 Відповісти
Вот у таких же корейцев ниже 38-й параллели есть выбор. Сравним эти две Кореи?
показати весь коментар
26.02.2021 21:40 Відповісти
Що ж там цікаво за ОС...? Чучхе Лінукс напевно. Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 480
показати весь коментар
26.02.2021 21:27 Відповісти
Линукс, конечно. С кривым закосом морды под МАС OS.
показати весь коментар
26.02.2021 21:28 Відповісти
Користуються юродиві відкритим початковим кодом ОС. Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6105
показати весь коментар
26.02.2021 21:33 Відповісти
Ну они его перекодили и оно у них уже не такое уж и открытое. Плюс система отслеживания распространения файлов, бекдоры и т.п.
показати весь коментар
26.02.2021 21:34 Відповісти
шоб всягды сматрэть пэдро
показати весь коментар
26.02.2021 21:40 Відповісти
Благо, ти його завжди бачиш! 😁 І уві сні, і наяву, і у шафі, і в туалеті, і у стакані, і навіть у втачних трусах. 😁
показати весь коментар
26.02.2021 22:14 Відповісти
Уже обеспечили дешевыми энергоносителями -- ДОСТАТОЧНО Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8854
показати весь коментар
27.02.2021 08:11 Відповісти
Ідіотів не коментую.
показати весь коментар
26.02.2021 21:15 Відповісти
Илон Маск не говорит - делает.
А мы ждём государства в смартфоне...
показати весь коментар
26.02.2021 21:16 Відповісти
уже работает - мне вчера пришло приглашение стать тестером Старлинка - $400 подключение/тарелка, $100 в месяц, скорости 50-150 мбит, лейтенси 20-40 милисекунд
показати весь коментар
26.02.2021 21:28 Відповісти
Хочешь от Маска? Не вопрос - в Украине со следующего года. Но сотка баков за сотку (в следующем году обещают скорость до 300), при том, что, к примеру, я плачу 7 баков за честный гиг.
показати весь коментар
26.02.2021 21:50 Відповісти
год назад тут куча идиотов писали что Маск будет раздавать интернет нахаляву, я писал что халявы не будет нужно как минимум купить оборудование - меня спамили, обзывали кацапом и банили.
показати весь коментар
27.02.2021 01:50 Відповісти
В своё время в Штатах был проект спутникового интернета (больше 10 лет назад), который в тестовый период раздавали по цене оборудования, а модем стоил в районе сотки, если не ошибаюсь. Но там тоже что-то не сложилось и оно заглохло.
показати весь коментар
27.02.2021 21:56 Відповісти
Шо оно только не придумает лиш бы свой говнорейтинг поднять...
показати весь коментар
26.02.2021 21:16 Відповісти
Для этого нужно не интернет, а раздавать телевизоры бесплатно. Шоб понятно: интернет - это не контролируемый источник информации, телевизор - контролируемый.
показати весь коментар
26.02.2021 21:22 Відповісти
Ровутери вайхвая роздавали по 1 грн ? Роздавали! Будуть і телевізори роз давать за 1 грн
показати весь коментар
27.02.2021 00:43 Відповісти
Приоритеты расставлены неправильно ,КУСКОМ ХЛЕБА нужно в первую очередь обеспечить украинцем ,доступной медициной а уж потом интернетом ...
показати весь коментар
26.02.2021 21:17 Відповісти
Есть разница. За хлеб надо думать самому, а за интернет - просто "разрешить", а потом рубануть бабла за лицензии.
показати весь коментар
26.02.2021 21:26 Відповісти
Если за всё надо думать самому то нахрена нужно государство ? Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 473И как за хлеб подумает инвалид ,ребёнок ,пенсионер или этим категориям граждан позволено о хлебе не думать а мечтать ... Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6787
показати весь коментар
26.02.2021 21:31 Відповісти
Самому - это государству самому. Социальные программы, пенсии и т.д. Т.е. тратиться из того, что можно сп#@дить. А интернет - за счет инвесторов и деньги за лицензии опять же в корыто...
показати весь коментар
26.02.2021 21:32 Відповісти
Удивительно богатая страна Украина Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 871930 лет пи*дят-пи*дят и никак не могут всё спи*дить . Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1924
показати весь коментар
26.02.2021 21:36 Відповісти
А кому счас легко?
показати весь коментар
26.02.2021 21:37 Відповісти
Планы партии - планы народа
показати весь коментар
26.02.2021 21:17 Відповісти
И наступит всеобщее счастье. Мы должны обеспечить каждого украинца скоростным интернетом в любой точке страны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3434
показати весь коментар
26.02.2021 21:18 Відповісти
это вам не использование Байрактаров обсуждать-тут обязательна руководящая и направляющая мощь Государства
показати весь коментар
26.02.2021 21:19 Відповісти
"У каждого в доме будет патефон" (О. Генри, "Короли и капуста".). Что -нить изменилось с тех пор?
показати весь коментар
26.02.2021 21:21 Відповісти
Изменилось. Вместо патефона -смартфон
показати весь коментар
27.02.2021 00:44 Відповісти
Ударим скоростным интернетом по эпидемии коронавируса господа...
показати весь коментар
26.02.2021 21:22 Відповісти
Влад Запорожець ...и по тарифам ! )
показати весь коментар
26.02.2021 21:36 Відповісти
Кто бы заткнул этого зе блогера
показати весь коментар
26.02.2021 21:22 Відповісти
Робіть що хочете, але шоб я вашого кварталу ніколи більше не побачила! Бо то є *уйловська пропаганда, а зєля-ідійот!)
показати весь коментар
26.02.2021 21:22 Відповісти
и главное подешевле а
Укртелеком чо так звереет а, тут пандемия война кризис а он повышает
показати весь коментар
26.02.2021 21:22 Відповісти
Ты бы это... закусил бы чего. А то рискуешь перегореть от избыточной потужности.
показати весь коментар
26.02.2021 21:25 Відповісти
Обіцяй тепер всім, що на слідуючих виборах будеш голосувати за Порошенка.
показати весь коментар
26.02.2021 21:29 Відповісти
да и другие куда не плюнь, тоже
надо ж контролировать наверное
показати весь коментар
26.02.2021 21:24 Відповісти
Идиот.
показати весь коментар
26.02.2021 21:26 Відповісти
каждый украинец будет иметь часы, велосипед и швейную машинку
показати весь коментар
26.02.2021 21:27 Відповісти
если бы им можно было бы ещё за коммуналку заплатить, или на хлеб намазать - радости бы и предела не было..
показати весь коментар
26.02.2021 21:29 Відповісти
Нью-Васюки. Каждому зетипиллу - по мерседесу яхте и вертолету!
показати весь коментар
26.02.2021 21:31 Відповісти
То гиперлупизация, то цифровизация. Вы сначала антивирусизацией толком займитесь.
показати весь коментар
26.02.2021 21:31 Відповісти
Уже все. Уже купили самогон у циганей. Проблема решена.
показати весь коментар
26.02.2021 21:33 Відповісти
😂
показати весь коментар
26.02.2021 21:33 Відповісти
Да нахер он вообще нужен? Деды и без всяких интернетов жили.
показати весь коментар
26.02.2021 21:35 Відповісти
все жду когда же появится "обед в смартфоне"
доступный каждому в любой точке.
показати весь коментар
26.02.2021 21:35 Відповісти
К сведению , президента Украины - на трассе Киев- ЧОП практически не работает ФМ РАДИО
Это просто позорище, в Европе работает не менее 10 каналов , а в Украине тишина на трассах .
В районе Львова работает Галичина , в западной Украине- словацкое венгерское и румынское радио , а в сторону Киева от Львова полным ходом пророссийское радио Шансон, ближе к Киеву - пророссийское радио Пятница
показати весь коментар
26.02.2021 21:39 Відповісти
Просто треба перемикати частоти. Бо у різних областях вони різні.
Якщо їздите постійно, майте налаштовані станції на Житомирську і Волинську область.
показати весь коментар
26.02.2021 21:55 Відповісти
Нееть . Я часто езжу. В ЕС все работает - в Украине нет . Работают только прокацапскиЕ ФМ .

Никто этим вопросом в Украине , кроме врагов из раши, не занимается .
Вот перечислите пророссийские радио каналы , пожалуйста
показати весь коментар
26.02.2021 22:22 Відповісти
А якого мені їх слухати? Може не всі, але більшість тих, що я слухаю в Києві, можна знайти в цих обох областях на захід. Але на інших налаштуваннях. А на інші я не звертаю уваги.
На Рівненщині є якісь затики по районах. Але це 10 хвилин їзди.
показати весь коментар
26.02.2021 23:15 Відповісти
А я люблю, когда всю дорогу один канал работает - новости и музыка, и не искать постоянно новый- то рыпит , то теряется.

ПОЧЕМУ В ЕВРОПЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ОДНО РАДИО ПО 300-400 км дороги, а в Украине - нет ? И ПОЧЕМУ работают в основном пророссийские каналы

Может этим пора СБУ поинтересоваться
показати весь коментар
27.02.2021 00:29 Відповісти
София, вот не надо трындеть. Ехал летом Познань-Олоомуц-Вена-Словения (транзит) - Хорватия - половину времени радио не работает, особенно в горах.
показати весь коментар
27.02.2021 01:47 Відповісти
Дорога Вена - Грац- Мерибор- Словения идёт по цивилизованному не горному автобану- радио австрийское, словенское работает везде и при том много каналов.

У них радио работает даже в тоннелях - Вы сколько тоннелей прошли?
показати весь коментар
27.02.2021 08:12 Відповісти
А вторая , после развилки Граца , дорога идёт на Италию .
Радио поёт заливается итальянскими песнями - езжу часто и знаю
показати весь коментар
27.02.2021 08:17 Відповісти
от шо значит отец нации, ето вам не дурачок какой то.
а в совокупности с тем, шо ногу в строю можно тянуть на 5-10см ниже
то цеж вапше!
клятый порох бы в жизни не додумался до такой военной реформы.
показати весь коментар
26.02.2021 21:42 Відповісти
Щоб Сватів, Слугу народу, Лігу сміху і відосіки дивилися всі.
А хто займеться організацією швидкісного інтернету, невже друзі з кварталу?
показати весь коментар
26.02.2021 21:45 Відповісти
вова, нх мені скоростной інтернет, якщо стоїть економіка і немає роботи?
показати весь коментар
26.02.2021 21:48 Відповісти
Вова хлеба и зрелищ, но сначала хлеба.
показати весь коментар
26.02.2021 21:50 Відповісти
когда на минимальную пенсию можно будет купить телефон с интернетом вот тогда можно его провести и в глухих сёлах
показати весь коментар
26.02.2021 21:51 Відповісти
.

и гиперлуп еще...
Как там тупицкий с вовком, а ?, зеля ?
показати весь коментар
26.02.2021 21:57 Відповісти
Шо? Бубочка купить мені стопіццотий айфон??????
показати весь коментар
26.02.2021 22:11 Відповісти
работой с приличными зарплатами обеспечьте лучше, клоуны.
показати весь коментар
26.02.2021 22:15 Відповісти
Конечно есть все необходимое, главное Зеленский есть , а остальное все мелочи жизни.
показати весь коментар
26.02.2021 22:19 Відповісти
І вакциною проти сказу!
показати весь коментар
26.02.2021 22:28 Відповісти
ага, пи...ть не мешки ворочать, на этом поприще расцвели кидалы в регионах, провели оптику в село за 1500 подключения и абонплату в 300 грн, и при всем этом это дерьмо еле работает, жаловаться не кому, страна кидал
показати весь коментар
26.02.2021 22:37 Відповісти
Интер-луп!,,
показати весь коментар
26.02.2021 22:45 Відповісти
Странно. Услуги онлайн все 100%, а скоростной интернет только у 95% населения. А остальные 5% ( а это около 2 млн. человек, как-никак), не люди, что ли?
показати весь коментар
27.02.2021 00:05 Відповісти
да ладно
самая нищая страна Европы - люки тырят по всем улицам, а вы про интернет Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4941
показати весь коментар
27.02.2021 00:40 Відповісти
Люки тырят, кабель и аппаратуру!
показати весь коментар
27.02.2021 00:57 Відповісти
А обеспечить каждого украинца высокооплачиваемой работой, жильем, доступной и качественной медициной, образованием клоун не хочет? Выбрали же телепузики дегенерата, теперь оно стадионы строит вместо заводов, и интернет "запускает".
показати весь коментар
27.02.2021 00:56 Відповісти
С какого это? В США или в Европе государство обеспечивает? Нет.
Скоростной интернет - это товар. Будет платежеспособный спрос - будет предложение. А "мы" никому ничего не должны.
показати весь коментар
27.02.2021 01:43 Відповісти
Это в необозримом будущем, а пока будем встречать скоростным поносом о грандиозных планах на 30-й и последующие годы.
показати весь коментар
27.02.2021 07:09 Відповісти
Где-то мы уже слышали подобное - каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки... Дел у президента - просто громадьё! Не забыть бы провести интернет в Крым и на оккупированный Донбасс.
показати весь коментар
27.02.2021 07:21 Відповісти
Может,все-таки,сначала водопровод? Миллионные города пьют воду из магазина,в некоторых водой из крана даже мыться нельзя!
показати весь коментар
27.02.2021 07:28 Відповісти
а как на счет, каждому трудоспособному украинцу - рабочее место ???
показати весь коментар
27.02.2021 07:48 Відповісти
ТЫ GPS ОБЕСПЕЧЬ !!!
показати весь коментар
27.02.2021 10:49 Відповісти
Очередная брехня и министра и президента зеленского!! Я помню они (По моему Дубилет), обещали этим скоростным интернет покрыть всю Украину ещё в 2019!! А сейчас уже осторожничают, потому , что знают, что это очередная туфта!! Нет В Украине свободных мощностей для высокоскоростного интернета ! И не скоро будет !. Возможно будет лишь в 2025- 2028 годах!! И то если запустим в космос 100-150 спутников! Но к тому времени , я надеюсь об этих персонажах уже все забудут!! Если не посадят!!
показати весь коментар
27.02.2021 13:51 Відповісти
Очередная брехня и министра и президента зеленского!! Я помню они (По моему Дубилет), обещали этим скоростным интернет покрыть всю Украину ещё в 2019!! А сейчас уже осторожничают, потому , что знают, что это очередная туфта!! Нет В Украине свободных мощностей для высокоскоростного интернета ! И не скоро будет !. Возможно будет лишь в 2025- 2028 годах!! И то если запустим в космос 100-150 спутников! Но к тому времени , я надеюсь об этих персонажах уже все забудут!! Если не посадят!!
показати весь коментар
27.02.2021 13:57 Відповісти
 
 