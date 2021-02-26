Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський обговорив з профільним міністром Михайлом Федоровим цифровізацію країни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Федоров повідомив про цілі, яких Міністерство цифровой трансформації має намір досягти. Зокрема, у планах – переведення 100% державних послуг в онлайн, також триває робота в напрямку розвитку е-демократії. До швидкісного інтернету повинні мати доступ близько 95% українців, а частка ІТ-індустрії в економіці має становити не менш як 10% ВВП. Крім того, державні об’єкти критичної інформаційної інфраструктури повинні бути забезпечені кіберзахистом.
За словами міністра, на сьогодні вже близько 500 тис. українців пройшли курси цифрової освіти. До швидкісного інтернету мають підключення 2,5 млн осіб. Цього року якісним інтернетом буде забезпечено близько 6,5 тис. соціальних об’єктів, зокрема лікарні та школи. Також буде забезпечений швидкісний інтернет уздовж основних автотрас.
"Наша мета – щоб Україна ввійшла у топ-20 цифрових країн світу. Для цього маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якому куточку нашої країни. Наші громадяни та бізнес дуже охоче сприймають цифровізацію та відкриті до інновацій, а наші ІТ-фахівці цінуються в усьому світі. Тож маємо все необхідне, щоб стати найбільшим у світі хабом для високотехнологічного виробництва та стартапів", – сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
А мы ждём государства в смартфоне...
Укртелеком чо так звереет а, тут пандемия война кризис а он повышает
надо ж контролировать наверное
доступный каждому в любой точке.
Это просто позорище, в Европе работает не менее 10 каналов , а в Украине тишина на трассах .
В районе Львова работает Галичина , в западной Украине- словацкое венгерское и румынское радио , а в сторону Киева от Львова полным ходом пророссийское радио Шансон, ближе к Киеву - пророссийское радио Пятница
Якщо їздите постійно, майте налаштовані станції на Житомирську і Волинську область.
Никто этим вопросом в Украине , кроме врагов из раши, не занимается .
Вот перечислите пророссийские радио каналы , пожалуйста
На Рівненщині є якісь затики по районах. Але це 10 хвилин їзди.
ПОЧЕМУ В ЕВРОПЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ОДНО РАДИО ПО 300-400 км дороги, а в Украине - нет ? И ПОЧЕМУ работают в основном пророссийские каналы
Может этим пора СБУ поинтересоваться
У них радио работает даже в тоннелях - Вы сколько тоннелей прошли?
Радио поёт заливается итальянскими песнями - езжу часто и знаю
а в совокупности с тем, шо ногу в строю можно тянуть на 5-10см ниже
то цеж вапше!
клятый порох бы в жизни не додумался до такой военной реформы.
А хто займеться організацією швидкісного інтернету, невже друзі з кварталу?
и гиперлуп еще...
Как там тупицкий с вовком, а ?, зеля ?
самая нищая страна Европы - люки тырят по всем улицам, а вы про интернет
Скоростной интернет - это товар. Будет платежеспособный спрос - будет предложение. А "мы" никому ничего не должны.