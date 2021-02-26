Венедіктова про підозру Коломойському: Будуть підстави, буде достатньо доказів зібрано - ми це зробимо
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не виключає повідомлення про підозру олігарху Ігорю Коломойському.
Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Будуть підстави, буде достатньо доказів зібрано - ми це зробимо. На сьогоднішній день говорити, що щось когось звідкись треба екстрадувати, не говорячи навіть про ці прізвища - для цього мають бути підстави", - сказала генпрокурорка, відповідаючи на запитання про можливе вручення підозри Коломойському.
Вона додала, що закон повинен бути один для всіх незалежно від прізвищ.
"Тому що ми з вами у кримінальному процесі. І, звичайно, друга сторона завжди буде мати право на захист. І процес буде публічний, про це треба так само думати", - підкреслила Венедіктова.
Будь ласка, зачекайте...
Яценко з Дубілєтом розікрали Приват а він нічо не знав.
(ніт)
мои ж вы масечки
а на нет и суда нет - шах и дамка.
Бєня вивів 155 млрд грн але для Венедіктової не "достаточно собранных доказательств". Доказів виявилось достатньо тільки на 136,89 млн грн Яценка.
136,89 млн від 155 млрд - це 0,088%.
Зато всі клоуни і зебидло на всі боки вихваляє борцуна з корупцією зелю.
https://www.youtube.com/watch?v=NVLVlo6Zj4I
Венедиктова ждёт приглашений?
ЗЕ-мляді, млять!
А Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем..