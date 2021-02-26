Міжнародне детективне агентство Kroll свого часу зібрало вантажівку доказів махінацій у "ПриватБанку", - Рожкова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Документи, що свідчать про порушення в "ПриватБанку" до його націоналізації, зайняли 22 великі коробки, і їх довелося вивозити вантажною машиною.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповіла заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова, інформує Цензор.НЕТ.
Вона розповіла, що після націоналізації "ПриватБанку" НБУ найняв міжнародне агентство Kroll, яке спеціалізується на корпоративних розслідуваннях.
"Дослідження Kroll охопило десятирічний період роботи "ПриватБанку" до націоналізації. І воно підтвердило наші висновки. Не просто підтвердило, друзі. Це 22 коробки документів, доказів, первинних документів, висновків, різних схем, які ми передали до правоохоронних органів. Я просто дивилася, як їх вивозили - це не в руках винести, це величезна машина була задіяна в цьому", - розповіла Рожкова.
Вона зазначила, що розслідування Kroll тривало понад півтора року.
"Але сьогодні ми маємо певний результат. І я сподіваюся, що він не остаточний", - зазначила Рожкова, додавши, що розраховує на подальше розслідування порушень у "ПриватБанку" НАБУ та Офісом генпрокурора.
Будь ласка, зачекайте...
Гонтарева взяла Рожкову в Нацбанк летом прошлого года с поста и.о. главы «Платинум Банка». Причем Гонтареву не смутило, что правоохранители открыли уголовное дело по факту расхищения средств в ПАО «Платинум Банк». По данным следствия, Рожкова занималась искажением финансовой отчетности банка, выведением средств рефинансирования, фиктивным кредитованием. Подчиненная Валерии Гонтаревой с декабря 2013 по февраль 2014 года вывела из банка в офшоры 75 миллионов долларов. 10 листопада 2016 року
так какие ваши доказательства?
Там еще с рефинансированием расейского Альфабанка интересная история.
Не о банках от пива, это не ваш профиль.
Поїж недоїдків рошена, зачерпни його помиїв і запий. Ось - твої 30 срібняків, дешева ти троляка мародерська
А от що не поділили Коломойський і Порошенко, переконаний, за якийсь час стане відомо.
Якщо Бєню міцно візьмуть американці за фаберже і йому світитиме реальний срок з конфіскацією, то ми дізнаємось багато чого цікавого про нашу так звану еліту. Бєня одни тонути не буде.
Кстати, зеленский помагал бене писдить деньги вкладчиков - это доказано в британском суде. Я что-то не вижу твое возмущение бубочкой.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2016/10/28/609332/
Петро Олексійович відзвітувався як витратив ці гроші. Але сам факт! З трибун бризкав слинею, що Росія ворог. А сам: "Жму руку. Обнімаю." Порохоботи вас, Петре Олексійовичу, розуміють і пробачають. Бо війна війною, а 72 млн на дорозі не валяються.
Думаю, що більшість закоханих у Петра на його місці вчинили б так само: потиснули ворогу руку, обняли і забрали 72 млн. американських долярів.
Щодо Приватбанку. Так, гроші Бєня почав виводити давно. Але закінчив: "В останній робочий день напередодні націоналізації 18 грудня 2016 року, Приватбанк втратив ще 450 мільйонів доларів через схему з Приватбанком Латвії".
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/04/22/647258/
А Зеленський такий самий як і Петро. І всі його обрудки і зради скоро опиняться у СМІ. Сподіваюсь, що їхні нари будуть поруч. Адже їм буде, що згадати.
що ? и той вантаживки вже нема ?
А Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем.