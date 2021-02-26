Міжнародне детективне агентство Kroll свого часу зібрало вантажівку доказів махінацій у "ПриватБанку", - Рожкова

Документи, що свідчать про порушення в "ПриватБанку" до його націоналізації, зайняли 22 великі коробки, і їх довелося вивозити вантажною машиною.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповіла заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що після націоналізації "ПриватБанку" НБУ найняв міжнародне агентство Kroll, яке спеціалізується на корпоративних розслідуваннях.

"Дослідження Kroll охопило десятирічний період роботи "ПриватБанку" до націоналізації. І воно підтвердило наші висновки. Не просто підтвердило, друзі. Це 22 коробки документів, доказів, первинних документів, висновків, різних схем, які ми передали до правоохоронних органів. Я просто дивилася, як їх вивозили - це не в руках винести, це величезна машина була задіяна в цьому", - розповіла Рожкова.

Вона зазначила, що розслідування Kroll тривало понад півтора року.

"Але сьогодні ми маємо певний результат. І я сподіваюся, що він не остаточний", - зазначила Рожкова, додавши, що розраховує на подальше розслідування порушень у "ПриватБанку" НАБУ та Офісом генпрокурора.

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