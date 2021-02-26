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У Трампа було специфічне ставлення до Криму, але під час зустрічі я його переконав, - Порошенко

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У Трампа було специфічне ставлення до Криму, але під час зустрічі я його переконав, - Порошенко

П’ятий Президент, лідер "Європейськоі Солідарності" Петро Порошенко під час телемарафону "Крим – це Україна" заявив, що з 2014 по 2019 роки українська влада постійно тримала питання деокупації Криму на порядку денному міжнародної політики. Він, зокрема, розповів про те, як після переговорів з президентом США Дональдом Трампом з’явилась відома і дуже важлива для України "Декларація Помпео".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"У Трампа було дуже специфічне ставлення до Криму. Але під час мого першого візиту в Білий дім і зустрічі в Овальному кабінеті 15 хвилин із 40 хвилинної розмови ми говорили про Крим. Він каже, що там лише росіяни. Я кажу: ви не знаєте, скільки там кримських татар. Там їх 300 тисяч. А ще є мільйон українців. Саме так", – розповів Порошенко.

"Після цього ми отримали базовий міжнародний документ, який називається "Декларація Помпео", який чітко заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають російську окупацію Криму і це принциповий документ Сполучених Штатів Америки. Бо Державний секретар від імені держави США може робити подібні заяви", – наголошує Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС"

П’ятий президент також наголосив, що заяви нинішньої влади про те, що до їхнього приходу нічого не робилося – це ляпас міжнародним партнерам України, які всі сім років підтримують територіальну цілісність нашої держави.

"Сьогодні Данілов під час прес-конференції сказав: з 2014 по 2019 рік влада України тодішня нічого не зробила. Всі знають, що Зеленський дилетант, всі знають, що це некомпетентний президент, за некомпетентність і дилетантство якого Україна розплачується", – говорить Порошенко.

"Коли стверджується, що до 2019-го року нічого не робилося – хіба ти не розумієш, що ти даєш ляпас нашим міжнародним партнерам, які п’ять років працювали з нами надзвичайно ефективно. І ти кажеш – нічого не було", – обурюється Порошенко.

Читайте також: Порошенко про окупацію Криму в лютому 2014 року: У заблокованому спецпризначенцями РФ аеропорту Сімферополя мене вперше в житті назвали бандерівцем
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Топ коментарі
+34
Ах хвалите меня, хвалите меня....
Что никто не ХВАЛИТ?!!!
Ну тогда я сам!!!!!!!!!!
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26.02.2021 22:26
+26
Якби не Порох, то світ би радо закрив очі на кацапські "шалості", як це було з Грузією в 2008.
Ще заставили Міхо сісти за стіл і підписати пакт "Мєдвєдєва-Саркозі". Вдумайтесь тільки.
І наш лох би підписав якись пакт типу "Путіна-Макрона".
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26.02.2021 22:28
+22
Удивительно но факт, - у кацапа ровно второй пост всегда будет о задницах У Трампа было специфическое отношение к Крыму, но при встрече я его убедил, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5161
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26.02.2021 22:37
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Ах хвалите меня, хвалите меня....
Что никто не ХВАЛИТ?!!!
Ну тогда я сам!!!!!!!!!!
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26.02.2021 22:26 Відповісти
...визжал Зе-наркоман в своем новом видосике.
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26.02.2021 22:29 Відповісти
Вася ди лесом , по - хорошему !
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26.02.2021 23:58 Відповісти
А почему бы тебе не написать что-нибудь свое, а не кидаться какашками в других?
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27.02.2021 07:02 Відповісти
Ой щас заплачу от умиления.
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27.02.2021 09:52 Відповісти
И откуда такая осведомленность? Что куратор подсказал?
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27.02.2021 09:52 Відповісти
Якби не Порох, то світ би радо закрив очі на кацапські "шалості", як це було з Грузією в 2008.
Ще заставили Міхо сісти за стіл і підписати пакт "Мєдвєдєва-Саркозі". Вдумайтесь тільки.
І наш лох би підписав якись пакт типу "Путіна-Макрона".
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26.02.2021 22:28 Відповісти
Та да, без него все бы пропало....
А так "только" Минский договорняк (капитуляцию) подписал, а потом всем рассказывал о его безальтернативности.
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26.02.2021 22:31 Відповісти
та да) пока ты с зеленским умирали за Крым, Петя подписал Минск
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26.02.2021 22:34 Відповісти
Удивительно но факт, - у кацапа ровно второй пост всегда будет о задницах У Трампа было специфическое отношение к Крыму, но при встрече я его убедил, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5161
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26.02.2021 22:37 Відповісти
Кожному своє,для кого голова головне , а для раз-два-три дупа !!!!)))
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26.02.2021 22:50 Відповісти
факт? - да.
удивительно? - та ни разу.
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26.02.2021 22:50 Відповісти
Тоже подметил)))
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26.02.2021 23:11 Відповісти
А этому человеку поверишь? Или он тоже врет?

У Трампа было специфическое отношение к Крыму, но при встрече я его убедил, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6036
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26.02.2021 22:39 Відповісти
А почему бы ему не лизнуть руку его кормящую

Президент Украины Петр Порошенко назначил своим внештатным советником бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.

«Назначить Андерса Фога Расмуссена советником президента Украины вне штата (по согласию)», - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента Украины.
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26.02.2021 22:42 Відповісти
Совсем уже дебил, лапоть? Ты хоть фразу смогло осилить "... советником президента Украины вне штата ..." или совсем уже остатки мозгов пропило?
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26.02.2021 23:10 Відповісти
Спасибо что ты "осилил" хоть это прочесть, но понимать это не твой профиль, твой профиль только гавкать
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27.02.2021 07:00 Відповісти
У Трампа було специфічне ставлення до Криму, але під час зустрічі я його переконав, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1534
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27.02.2021 09:47 Відповісти
Еще дерьмеца завез, ну-ну старайся...
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27.02.2021 09:48 Відповісти
Чего не нравится безмозглый? Сильно буков много? Терпи
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27.02.2021 09:58 Відповісти
Давай-давай не останавливайся, ты можешь гораздо больше, я верю в ТЕБЯ!!!!!

З.ы. ты хоть заработком немного поделись, я ж для тебя стараюсь
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27.02.2021 10:02 Відповісти
Точно? Молодец! Лай дальше, служивый и терпи.
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27.02.2021 11:42 Відповісти
Дєлалось Вавой. Бив в цей час членом по клавішах в нестримній люті до окупантів і знімався в серіалі "8 нових побачень"... в раші.. на гроші рашинського бюджету. Щоб фінансово знекровити окупанта.
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26.02.2021 22:28 Відповісти
Петя стал активен в СМИ как никогда, чувствует опасность.... Г
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26.02.2021 22:28 Відповісти
Настоящий президент Украины от которого у ватной мрази горят пердаки...
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26.02.2021 22:29 Відповісти
Да,да и целый год оккупированный рашей Крым снабжал электрикой, Если бы выключил рубильник и Крым без света ????? Не Петя заботился о РОШЕН.
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26.02.2021 22:40 Відповісти
Два фуфели как два туфели.
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26.02.2021 22:30 Відповісти
О, новость с порошенко. Сейчас кацапы и кацапские проститутки набегут отрабатывать пару фублей за комент. Надо уходить в другую тему.
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26.02.2021 22:33 Відповісти
Трамп -Йухло...ляляляляляляляяяяяя.....
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26.02.2021 22:38 Відповісти
Хвали мене, моя губонько
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26.02.2021 22:48 Відповісти
Пнх
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26.02.2021 23:58 Відповісти
У Трампа было специфическое отношение к Крыму, но при встрече я его убедил, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3902

перевод: Каждому умению (професии) необходимы знания, ненормально то, что каждый представитель парламента считает, что он способен быть министром и руководить государственной жызню.
Так что эта проблема была с тех времён как появился парламент или снат, неважно название.
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26.02.2021 22:53 Відповісти
липке соєве брехливе й тут клеїться.
ВСІ бачили куплену фотку й 2 ! хвилинну "бесіду".
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26.02.2021 22:54 Відповісти
Де був Порох під час окупаціі Даунбаса?? А Віслючок був у "логове зверя", він в Горлівці концерт забабахал, в пику москалям !!!)))
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26.02.2021 22:54 Відповісти
Петро, ты уверен шо он тебя вообще слушал?
шо головой кивал как болванчик, так ето на автомате.
он кроме себя вообще ни на ком сосредоточиться не в состоянии.
ну вот отношения у него с самим собой - все остальное до перегоревшей лампочки.
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26.02.2021 22:59 Відповісти
У Трампа було специфічне ставлення до Криму, але під час зустрічі я його переконав, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3453.
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26.02.2021 23:03 Відповісти
от сегодня с Байденом можно было бы и поговорить, тока со стороны Украины никого нет - не с прикацапленым клованом же...
тогда никого не было с американской стороны.
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26.02.2021 23:13 Відповісти
Потім з'ясувалося, шо Трамп з легкістю робив суперечливі заяви - на одну проукраїнську припадало три-п'ять **************. Тому довіряти йому можна було так само, як і кацапам - ніяк.
Слава богу, шо американці поклали болт на рудого клоуна. А от у нашого ЗЕленого це ще попереду.
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26.02.2021 23:01 Відповісти
У Трампа було специфічне ставлення до Криму, але під час зустрічі я його переконав, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9422.
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26.02.2021 23:01 Відповісти
"Когда утверждается, что до 2019 года ничего не делалось - разве ты не понимаешь, что ты даешь пощечину нашим международным партнерам, которые пять лет работали с нами очень эффективно. И ты говоришь - ничего не было", - возмутился Порошенко.
=======
Это для тех кто не в силах прочитать всю статью...
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26.02.2021 23:01 Відповісти
... и даже солнце б не всходило, когда бы небыло тебя ...
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26.02.2021 23:18 Відповісти
Молодец,надо отвечать на высеры зесраки,а не продолжать снисходительно посмеиваться -зесрань с зажопами в связке охамели
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26.02.2021 23:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JQw7UV3iAEI
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26.02.2021 23:46 Відповісти
Та якби не Порох... )))
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26.02.2021 23:46 Відповісти
Из писем Сенеки Луцилию; "К тому же любой из причастных к делам государства смотрит не на то, скольких сам побеждает, а на тех, кто может его победить; для этих не так радостно видеть многих у себя за спиной, как горько глядеть хоть на одного, бегущего впереди. Это общий порок честолюбцев: они не оглядываются. И не только честолюбие не знает покоя, но и вообще алчность: всякий конец для нее - лишь начало."
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26.02.2021 23:48 Відповісти
У Трампа було специфічне ставлення до Криму, але під час зустрічі я його переконав, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9904У Трампа було специфічне ставлення до Криму, але під час зустрічі я його переконав, - Порошенко - Цензор.НЕТ 969
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26.02.2021 23:52 Відповісти
Ботва портновська збіглася , неначе тут горячий шоколад подають 🤣
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27.02.2021 00:00 Відповісти
це після того як лєктрічєство домовлялися поставляти, чи після?
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27.02.2021 00:09 Відповісти
но после встречи с петичкой, стало специфическое отношение и к УКРАИНЕ..
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27.02.2021 00:19 Відповісти
Петя смешон просто в своих потугах выставить себя незаменимым патриотом.Поменяй пиарщиков,они тебя только топят)))
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27.02.2021 08:36 Відповісти
Бреше
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27.02.2021 10:25 Відповісти
ЧИ ПІДРІС !?)
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27.02.2021 10:44 Відповісти
Просто Фигаро какой то
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27.02.2021 21:00 Відповісти
 
 