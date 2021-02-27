Венедіктова пропонує говорити не про справу Стерненка, а про справу Демчука: Не можна одному сказати "Ти вільний", а другому сказати "Іди до в'язниці"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова стверджує, що одеський активіст Сергій Стерненко від самого початку політизував справу проти себе.
Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Коли я тільки прийшла на посаду генерального прокурора, почалася історія протистояння - абсолютно штучного протистояння", - сказала Венедіктова.
"У цьому вироку, який суддя оголосив у вівторок, є 2 особи, 2 фігуранта. І якщо ми хочемо знизити емоційний накал і, так би мовити, політизацію, давайте одного фігуранта з прізвищем С. можемо відставити в сторону і взяти іншого фігуранта з прізвищем Д. Тому що вони ідуть за однаковими статтями, в одному вироку прописані одним суддєю, і один вирок їм надано", - запропонувала генпрокурорка.
"Ми не можемо - дві особи, з одним фактажем, з одним вироком, одному сказати "Ти вільний", а другому сказати "Йди в тюрму". Люди, це вибіркове правосуддя", - пояснила вона.
"У нас на день судді виносять 50 вироків в Україні. Давайте тоді можливість всім людям так висловлюватися, ставити питання перед Офісом Президента. Це ж так само соціально несправедливо. Чому в одних є можливість, а в інших взагалі немає, і ми навіть про них не знаємо", - додала Венедіктова.
Будь ласка, зачекайте...
а яйца то оказались куриные))
но сегодня етот самый зеленый кисель - первое блюдо вместо борща...
xто то зробив це разом - поржать им захотелось.
от тока почему то чем дальше тем не смешнее...
Але Шуфрич відкрив одну річ. Зараз всі зебіли-дебіли завиють. Він звинуватив Порошенка в тому, що протягом 2017 - 2018 років прокурори не з'являлись на суд і тому Стерненка не засудили тоді. А як прийшов Зелька, то зразу справа зрушилась з місця.
Жопоблок, хотів того чи ні, а підтвердив, що Зеленський кидає до в'язниці патріотів.
Брехлива гнида записалась в реєстрові патріоти і тільки язиком рубала руки своїм бізнес-партнерам за обкрадання армії, а тим часом горіли арсенали...
тю. чего это нельзя ?
сто разов уже было
Выходит, что следствие даже не установило степень вины каждого,и суд решил отправить обеих за компанию в тюрьму на одинаковый срок.
#СтерненкуВолю
А там статьи на пожизненные!
Версия похищения ради 300 грн, выглядит просто железобетонно!
Можно такси оплатить, пообедать в макдональдсе и еще на кофе останется...
Вони захищали своє місто від "руського міра" !
Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла. Злочинно знищуючи Українську державу і її патріотів .