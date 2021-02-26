Інших підозр у справах "ПриватБанку" в Офісі генпрокурора зараз немає, - Венедіктова
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Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова зазначає, що в Офіс генпрокурора не надходили проєкти підозр від інших органів слідства в рамках розслідування справи ПриватБанку.
Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні в Офісі генпрокурора, конкретно у мене, немає жодних інших проєктів підозр від органів досудового розслідування", - сказала Венедіктова.
Говорячи про епізод, за яким було пред'явлено підозру колишньому першому заступнику голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, генпрокурор зазначила, що призначення експертизи було певним ризиком.
"Коли я брала на себе відповідальність про призначення експертизи, я брала на себе відповідальність, що справу може бути і закрито", сказала вона, додавши, що результати експертизи "підтвердили хід розслідування".
"Чому підписала підозру? Тому що були підстави, тому взяла і підписала", - сказала Венедіктова.
Будь ласка, зачекайте...
и глазенятки все раскосее и раскосее - выдают предатели....
- подсудимый (Беня), вы считаете себя виновным?
- нет! (10 млн долл капнуло генеральной прокурорше в офшор)
- ну, на нет и суда нет!