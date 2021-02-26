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Інших підозр у справах "ПриватБанку" в Офісі генпрокурора зараз немає, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Інших підозр у справах

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова зазначає, що в Офіс генпрокурора не надходили проєкти підозр від інших органів слідства в рамках розслідування справи ПриватБанку.

Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в Офісі генпрокурора, конкретно у мене, немає жодних інших проєктів підозр від органів досудового розслідування", - сказала Венедіктова.

Говорячи про епізод, за яким було пред'явлено підозру колишньому першому заступнику голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, генпрокурор зазначила, що призначення експертизи було певним ризиком.

"Коли я брала на себе відповідальність про призначення експертизи, я брала на себе відповідальність, що справу може бути і закрито", сказала вона, додавши, що результати експертизи "підтвердили хід розслідування".

"Чому підписала підозру? Тому що були підстави, тому взяла і підписала", - сказала Венедіктова.

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Змія підколодна.
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26.02.2021 23:02 Відповісти
бабло каломойського пєрєвєсіло подозрєнія вєнєдіктовой.
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26.02.2021 23:03 Відповісти
А Венедиктова, судя по фото, рыльце понемногу наедает.
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26.02.2021 23:09 Відповісти
ето входит в программу и должность, так сказать, обязывает.
и глазенятки все раскосее и раскосее - выдают предатели....
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26.02.2021 23:32 Відповісти
Т.е. бене подозрений нет, как неожиданно)))
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27.02.2021 00:11 Відповісти
Как в том анекдоте:
- подсудимый (Беня), вы считаете себя виновным?
- нет! (10 млн долл капнуло генеральной прокурорше в офшор)
- ну, на нет и суда нет!
Інших підозр у справах "ПриватБанку" в Офісі генпрокурора зараз немає, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4191 Інших підозр у справах "ПриватБанку" в Офісі генпрокурора зараз немає, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5465
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27.02.2021 00:24 Відповісти
А коли бородатій бабулі буде підозра ,чи він тіра тут не при чому .Чи вона с ЗЕ ще раніше розрахувалась ?
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27.02.2021 00:34 Відповісти
Повторяю: ****** эта венидиктова.
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27.02.2021 01:49 Відповісти
Коломойский? Не не слышали.
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28.02.2021 01:45 Відповісти
 
 