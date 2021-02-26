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Новини Політика України
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Венедіктова: Витік інформації про підозру Яценку був, але ми не можемо сказати, звідки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова: Витік інформації про підозру Яценку був, але ми не можемо сказати, звідки

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не може сказати, звідки стався витік інформації щодо підготовки підозри колишньому першому заступнику голови правління ПриватБанку Володимиру Яценку і просить утримуватися від звинувачення в цьому конкретних прокурорів.

Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Якби у мене були підстави підозрювати прокурорів... Їх було б усунуто негайно і щодо них почалася б службова перевірка негайно. Я не дозволю нікому називати прокурорів із конкретними прізвищами - люди заробляють свою репутацію роками, а потім у масмедіа вона може швидко бути зіпсована. Прокурор залишається в групі, він працює, у мене немає підстав для того, щоб його відсторонювати на сьогоднішній день від роботи", - сказала Венедіктова.

Вона підкреслила: "Те, що витік стався, це факт ... Чи знали ми про те, що може бути витік? Так, звичайно, знали, тому "в капсулі" трималося все. Чому я швидко підписала підозру? Бо якщо інформацією володіє більше, ніж довірена кількість осіб, які цим займалися, таке дійсно може статися. Ми розбираємося, звідки стався витік".

Читайте також: Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова

Генпрокурор також додала: "Наскільки я розумію... Літак фрахтували у вихідні і він був готовий до вильоту у вихідні (підозру Яценку було підписано в понеділок у першій половині дня - ред). Останній тиждень робота з детективами йшла щодня .... Звідки це "вилилося" - Офіс генпрокурора, НАБУ, САП - ми зараз говорити не можемо взагалі".
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Топ коментарі
+20
Еще на одной шапка загорелась
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26.02.2021 23:05
+15
і це на початку року...



PoMaH @PoMaH_25



Сьогодні зі мною сталось те, чого не відбувалось вже роками - подзвонили з податкової і попросили, чи можемо ми щось закинути в бюджет авансом.
З цього роблю висновок, що запас міцності, який був закладений Порохом/Яценюком/Гройсманом - вичерпано.
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26.02.2021 23:05
+15
На Банковій та Грушевського гнида на гниді і гнидою погоняє !!!)))
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26.02.2021 23:16
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26.02.2021 23:05 Відповісти
Прокурва,це кубло кремлівських гельмінтів ,гнидник !!!)))
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26.02.2021 23:14 Відповісти
Воно пішло в самопіар, краще підійшов би самотик!

Не так різалоб очі... інтим, завіси...
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27.02.2021 09:55 Відповісти
Не знаєш? Від Бубачки.
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26.02.2021 23:05 Відповісти
логический вопрос почему зам Венедиктовны отказался подписать подозрение....дальше умные да поймут .....а дуракам все одно.. абы не Порох...
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26.02.2021 23:09 Відповісти
і це на початку року...



PoMaH @PoMaH_25



Сьогодні зі мною сталось те, чого не відбувалось вже роками - подзвонили з податкової і попросили, чи можемо ми щось закинути в бюджет авансом.
З цього роблю висновок, що запас міцності, який був закладений Порохом/Яценюком/Гройсманом - вичерпано.
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26.02.2021 23:05 Відповісти
пільги мої по ЖКГ не заплатили
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26.02.2021 23:06 Відповісти
на паперть зеленки довелосипедили?
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26.02.2021 23:36 Відповісти
Як бреше Венедіктова, навіть з точки зору 73/43%зебіла аталотієвого бреше
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26.02.2021 23:05 Відповісти
Не можем или не хотим?
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26.02.2021 23:08 Відповісти
а*какая*разница*мы*вам*не*лохи.. Венедиктова: Утечка информации о подозрении Яценко была, но мы не можем сказать, откуда - Цензор.НЕТ 2296
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26.02.2021 23:11 Відповісти
Венедиктова - "Утечка информации о подозрении Яценко была, но мы не можем сказать, откуда."

А про витік інформації по вагнеровцям? "Но мы не можем сказать, откуда."
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26.02.2021 23:13 Відповісти
На Банковій та Грушевського гнида на гниді і гнидою погоняє !!!)))
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26.02.2021 23:16 Відповісти
Нехорошо! Ну прям, с языка сняли. Скажу наоборот - Сволочь на сволочи и сволочью погоняет. Как говорил О.Бендер Давайте спорить!
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28.02.2021 16:37 Відповісти
виляние зеленым хвостом стартонуло.
не знаю не в курсах, я тогда вообще на больничном была, балела я - бальная...
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26.02.2021 23:17 Відповісти
Прощавай. Венедиктова: Утечка информации о подозрении Яценко была, но мы не можем сказать, откуда - Цензор.НЕТ 471
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26.02.2021 23:25 Відповісти
так вона ж ходила до одного судді, якому пропонувала підписати. він відмовився підписати. зато взнав про таке діло. вони ж не підписують не читаючи.
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26.02.2021 23:20 Відповісти
ну, будь ласочка, ну, скажіть...
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26.02.2021 23:21 Відповісти
А говорила про узкий круг ограниченных людей, где возможно найти утечку.
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26.02.2021 23:25 Відповісти
"ограниченных людей" - это прикольно.
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26.02.2021 23:29 Відповісти
Прям, як листоноша Пєчкін - я приніс вам посилку, але не віддам...
А по справі вагнерівців звідки витік відбувся знаєш???
І теж нікому не скажеш???
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26.02.2021 23:45 Відповісти
Венедиктова одним рядком: Щур - это не крыса! Венедіктова: Витік інформації про підозру Яценку був, але ми не можемо сказати, звідки - Цензор.НЕТ 719
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26.02.2021 23:52 Відповісти
Венедиктова, бери Щура за яйца и он сразу расскажет и кто и откуда.
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27.02.2021 00:27 Відповісти
Точніше "не хочемо говорити - що витік був з ОГП".
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27.02.2021 00:55 Відповісти
справа набу, підпис за сап, диктовна саме себе призначила САПом, принесли справу, спитала у зама, який "прилетів" з берегів дніпра-все в порядку. Ні "орошать клюв" не бажають, не довіряють ОГП ( літак вже з ночі прогрівали). Підписала, літак полетів, офіс бубочки взнав-завернув. Напевно, так воно і було. Диктівна своїми минулими "помаганнями" спотворила сам процес кришування, там вже ніхто нікому не вірить, бо війна світів йде і поза сапом та набу. Ждемо, що вони не помиряться, вот что Байден животворящий делает
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27.02.2021 09:54 Відповісти
ТАК ВЫ ПРОСТО ЖИВОТНЫЕ !!! НЕОБХОДИМА ОХОТА !)
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27.02.2021 10:42 Відповісти
Подивись в дзеркало і побачиш того,кто "злив" інформацію.
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27.02.2021 10:54 Відповісти
Якщо не знаєш,хто з прокурорів злив інформацію,то напиши кому доповідала про своє рішення!
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27.02.2021 16:30 Відповісти
А про утечку инфы по Вагнеровцам с ОП??!!!! Ермак и подобные казачки сами предатели Украины ищут с Венедиктовой козлов отпущения... в зеркало гляньте и найдете их!!!!
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28.02.2021 16:40 Відповісти
Звідти ж звідки і по вагнерівцям, просто слуги різних кланів і зрадник на зраднику
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28.02.2021 16:43 Відповісти
 
 