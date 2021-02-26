Венедіктова: Витік інформації про підозру Яценку був, але ми не можемо сказати, звідки
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не може сказати, звідки стався витік інформації щодо підготовки підозри колишньому першому заступнику голови правління ПриватБанку Володимиру Яценку і просить утримуватися від звинувачення в цьому конкретних прокурорів.
Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Якби у мене були підстави підозрювати прокурорів... Їх було б усунуто негайно і щодо них почалася б службова перевірка негайно. Я не дозволю нікому називати прокурорів із конкретними прізвищами - люди заробляють свою репутацію роками, а потім у масмедіа вона може швидко бути зіпсована. Прокурор залишається в групі, він працює, у мене немає підстав для того, щоб його відсторонювати на сьогоднішній день від роботи", - сказала Венедіктова.
Вона підкреслила: "Те, що витік стався, це факт ... Чи знали ми про те, що може бути витік? Так, звичайно, знали, тому "в капсулі" трималося все. Чому я швидко підписала підозру? Бо якщо інформацією володіє більше, ніж довірена кількість осіб, які цим займалися, таке дійсно може статися. Ми розбираємося, звідки стався витік".
Генпрокурор також додала: "Наскільки я розумію... Літак фрахтували у вихідні і він був готовий до вильоту у вихідні (підозру Яценку було підписано в понеділок у першій половині дня - ред). Останній тиждень робота з детективами йшла щодня .... Звідки це "вилилося" - Офіс генпрокурора, НАБУ, САП - ми зараз говорити не можемо взагалі".
Будь ласка, зачекайте...
Не так різалоб очі... інтим, завіси...
PoMaH @PoMaH_25
Сьогодні зі мною сталось те, чого не відбувалось вже роками - подзвонили з податкової і попросили, чи можемо ми щось закинути в бюджет авансом.
З цього роблю висновок, що запас міцності, який був закладений Порохом/Яценюком/Гройсманом - вичерпано.
А про витік інформації по вагнеровцям? "Но мы не можем сказать, откуда."
не знаю не в курсах, я тогда вообще на больничном была, балела я - бальная...
А по справі вагнерівців звідки витік відбувся знаєш???
І теж нікому не скажеш???