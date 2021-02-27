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Новини Політика України
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Данілов (1191) санкції (6842) РНБО (1717) шоу_Шустера (309)

Данілов озвучив імена зрадників України, проти яких РНБО сьогодні ввів санкції. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Проти цих 10 осіб введено повний пакет санкцій, вони позбавлені всіх державних звань і нагород.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Данілов зачитав такий перелік імен:

  1.  Захарченко Віталій Юрійович, колишній міністр внутрішніх справ
  2.  Шакура Дмитро Олександрович, колишній контр-адмірал
  3. Єлісєєв Сергій Станіславович, віце-адмірал
  4. Ганжа Сергій Валентинович, генерал-майор
  5. Тоцький Володимир Володимирович, генерал-майор
  6. Якіменко Олександр Григорович, генерал-майор
  7. Котовський Юрій Олександрович, генерал-майор
  8. Няньчур Сергій Миколайович, генерал-майор юстиції
  9. Шапортов Станіслав Володимирович, генерал-майор
  10. Березовський Денис Валентинович. 

Данілов озвучив імена зрадників України, проти яких РНБО сьогодні ввів санкції 01

"В них з сьогоднішнього дня після підписання указу президентом нема жодної державної нагороди і нема жодного звання. І так буде по всіх тих зрадниках. Тому що у зради немає на сьогоднішній день терміну.", - додав Данілов.
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Топ коментарі
+67
главное безопасно
они далеко, решение снбо до попы без указа
но и с указом до попы
потому что "предательство" и "измена" это юридические понятия и нужны уголовные дела

короче - у бубочки новая игрушка - снбо. месяц уже играется в большого и страшного. клоун
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26.02.2021 23:54
+49
Київ тоді тихо плакав. Ховали Небесну сотню.
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27.02.2021 00:17
+39
А здав Крим виявляється Турчинов/Порошенко/Яценюк. Ось вся прокацапська верхівка всіх силових органів українського Криму. Як намальована. Це вони мали виконувати накази з Києва?
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27.02.2021 00:11
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Очередное шоу.
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27.02.2021 06:53 Відповісти
Лишать званий и пенсий нужно не только тех, кто спрятался на оккупированной территории, но и тех, кто находится на контролируемой. Помню в 2014 г., когда Путлер после оккупации Крыма провозгласил поход для создания "Новороссии" и отправил свои банды на Донбасс, какой-то полкан из Днепра, тогда Днепропетровска, отказался выполнить приказ и отправить вверенную ему часть на Донбасс, нагло заявив, что он не допустит войны против своего народа (если называть события своими именами, не допустит сопротивления агрессору), и это все показывали по ТВ, и таких совковых уродов, которые в мирное время жировали за счет украинского народа, в армии было полно, были ведь и другие отказы тогда. Но я потом не видел по ТВ и не слышал, чтобы этого предателя осудили, а ведь в большинстве стран мира его бы после такого преступления казнили бы, а в тех, где нет смертной казни посадили бы пожизненно, а этот гад, вполне возможно, до сих пор военную пенсию получает.
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27.02.2021 06:56 Відповісти
А Муженко, Полторак, Гелетей, Грицак на свободе, ни наград ни званий не лишены! И не только они, но это верхушка и с неё надо начинать.
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28.02.2021 11:41 Відповісти
еще гитлера можно записать,успех один и результат
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27.02.2021 07:04 Відповісти
Все они опечалены не на шутку, хоть российские должности и звания не отобрали.
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27.02.2021 07:11 Відповісти
А гражданства их лишили? А пенсий? Звания им до одного места, у них теперь они другие.
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27.02.2021 07:42 Відповісти
По законодательству Украины, гражданства их лишить нельзя, они могут лишь добровольно от него отказаться.
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28.02.2021 11:42 Відповісти
так вьісота пенсии определяется вьісотой звания. їм зараз положена класична за вислугою років.
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01.03.2021 18:53 Відповісти
++++
Странно , что раньше они не были лишены всех званий и гос наград
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27.02.2021 08:09 Відповісти
нічого странного - ПРосто регіонали під Ахмєтовим позбавляються моковських наглядачів уХйла над Януковчем. Роблять з Вовки патріота й під пісеньку во славу Байдену хочуть й надалі рулити Україною.
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27.02.2021 08:25 Відповісти
В этом списке должны быть Аваков и Геращенко.
Раньше они тоже были на Майдане, протестующем против власти Януковича.
Из тех, кто был на Майдане некоторые погибли, некоторые ушли на войну и там погибли.
А этих два приспособленца живы-здоровы, мощно присосались к кормушке и поливают грязью тех, с кем были по одну сторону баррикад.
Мерзкие, скользкие людишки. Иуды.
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27.02.2021 09:52 Відповісти
Полностью поддерживаю.
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27.02.2021 09:54 Відповісти
Аваков, тебе вилла в Италии не муляет? Тебе Антоненко по ночам не снится?
Ты забыл с кем был на Майдане?
Про мелкую гниду Геращенко вообще говорить не хочется
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27.02.2021 09:55 Відповісти
К сожалению, предателей не видно сразу. Они хорошо умеют маскироваться.
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27.02.2021 09:58 Відповісти
Аваков -главный агент Кремля нерусского.Убийца Сашко Билого и Олега Бабаева.Его и Порошенко не хотел.Кремль протолкнул Авакова через мировое правительство и судя повсему надолго.Он отпочковал Киву для создания партии.Одновременно Кива,по указке, и против Од(Аз)эрбэйджана(ДжамуДвипа -главный,нижний каршвар Индии Кавказской) выступил.
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27.02.2021 15:32 Відповісти
Я вас поправлю. Кацапские спецназы начали активно работать на полуострове, ещё с 20 ЯНВАРЯ 1914-го года. ФСБ уже вовсю агитировала и перекупала силовиков. Янукович правил еще месяц! Месяц, в такой ситуации, это очень много.

И если на полуострове перешло на сторону врага всё СБУ, то в Харькове Аваков оперся на МВД и сумел удержать Харьковскую область в составе Украины.

А посланная в Донецк группа СБУ, была предана руководителем "Альфа" СБУ и попала в засаду кацапской ДРГ - выжили Чудом, лишь потому, что рядом оказались украинские десантники и офицер, нарушив приказ, сел в БТР и прикрыл броней, а потом огнём из КПВТ отсек кацапов.
Посланная для освобождения Луганского СБУ группа украинского спецназа обнаружила, что в условленном месте подготовки к штурму их ждала засада.
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28.02.2021 13:45 Відповісти
Почему тогда ваши намекали ,что он помог переправиться через границу, в Россию, командиров полицейских участвовавших в Одесском пожаре,который Украине не нужен был.А так везде виден патриотизм и самопожертование украинских воинов.
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01.03.2021 09:19 Відповісти
Вы сами пишите - намекали, что не означает, что так и было.
Я Авакова в белые одежды не ряжу, мне ГАИшники, которых на перешеек по ротации отправляли, рассказывали, что тогда весь контрабас на полуостров и с полуострова крышевали Аваков и Яценюк. Про Донбасский контрабас ходили слухи про Порошенко и Авакова.

А Одесский пожар был организован не Одеской полицией. После истории в Солсбери, Чепигу, по записям видеокамер, опознали как одного из тех, кто помогал Януковичу выносить его вещи из Межигорья, то есть Янукович бежал из Киева в сопровождении военного спецназа РФ.

А вот второй из Солсбери, Мишкин, тоже военная разведка, но закончивший Ленинградскую военно-медицинскую академию по специальности "отравляющие вещества", был опознан в Одесе, накануне этого страшного пожара. Когда шло следствие, то эксперты сразу увидели, что тела погибших лежат НЕ ТАК, как при удушении от пожара. Следственная группа обнаружила в здании большое количество хлороформа (используется медиками для наркоза во время операций) в порошковом виде. То есть люди сначала были усыплены хлороформом - у них не было шансов выжить. Но ведь часть митингующих СРАЗУ рванула на крышу - значит они ЗНАЛИ и были провокаторами.

Возможно и отпустил, так бывает, когда обвиняемый активно помогает следствию и прямо указывает на заказчиков преступления. Но Одесу от вторжения удалось отстоять и в этом заслуга многих людей, с разными политическим взглядами и намерениями.
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01.03.2021 11:18 Відповісти
за скільки аваков і наливайченко відпустили легетимногоя? Це питання
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27.02.2021 18:20 Відповісти
Они его точно не выпускали. Януковича из Киева вывозила большая группа охраны, в том числе и военный спецназ РФ (группа полковника Чаплыги). Когда Наливайченко и Аваков (собственно еще официально и не назначенные, а лишь с поручением от ВР) прилетели на полуостров. то Януковича немедленно перевезли на территорию военной базы ЧФ РФ, на следующий день военный катер, который в нейтральных водах встретился с десантным кораблем РФ, и уже на этом корабле Януковича доставили в Новороссийск.

Что бы вы смогли тогда сделать на их месте, если СБУ полуострова 100% перешло на сторону оккупанта, а спецназ МВД сел на перешейке, чтобы не пропустить на полуостров украинские войска. Так что это даже не вопрос, а констатация факта. Полуостров тогда, после Януковича и десятков агентов РФ на самых высоких должностях в силовых ведомствах, Украина защитить была не в силах, что бы не рассказывали теперь некоторые петухи (типа Анатолия Гриценко, сбежавшего с Майдана после первых же выстрелов).
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01.03.2021 11:26 Відповісти
20 февраля 2014 г - официальная дата начала аннексии Крыма, которая была определена 21 апреля 2015 года постановлением Верховной Рады Украины «О заявлении Верховной Рады Украины «Об отпоре вооруженной агрессии России и преодолении ее последствий».
22февраля Янукович еще был в Украине и ему подчинялась все силовики и армия в том числе
22 февраля на утреннем заседании Верховной рады было объявлено, что президент Янукович предыдущим вечером покинул Киев
В ночь с 22 на 23 февраля российскими спецслужбами была проведена операция по эвакуации Виктора Януковича и членов его семьи в безопасное место на территории Крыма, а вскоре после того он был тайно перевезён на территорию РФ.
В Крыму УЖЕ были зеленые человечки
23 февраля Верховная Рада возложила на Александра Турчинова обязанности президента Украины до избрания нового главы государства...
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27.02.2021 10:02 Відповісти
Я вас поправлю. Кацапские спецназы начали активно работать на полуострове, ещё с 20 ЯНВАРЯ 1914-го года. ФСБ уже вовсю агитировала и перекупала силовиков. Янукович правил еще месяц! Месяц, в такой ситуации, это очень много.

И если на полуострове перешло на сторону врага всё СБУ, то в Харькове Аваков оперся на МВД и сумел удержать Харьковскую область в составе Украины.

А посланная в Донецк группа СБУ, была предана руководителем "Альфа" СБУ и попала в засаду кацапской ДРГ - выжили Чудом, лишь потому, что рядом оказались украинские десантники и офицер, нарушив приказ, сел в БТР и прикрыл броней, а потом огнём из КПВТ отсек кацапов.
Посланная для освобождения Луганского СБУ группа украинского спецназа обнаружила, что в условленном месте подготовки к штурму их ждала засада.
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01.03.2021 11:28 Відповісти
sealand,ты и есть из мерзавцев, работающих на парашу
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27.02.2021 10:03 Відповісти
Зразу видно--школа фсб Заткнис гнида кацапська.
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27.02.2021 10:45 Відповісти
Ты, хоть, новости тогдашние почитай, если история тебя не интересует.
Только проснулся и Шария с Медведчуком насмотрелся?
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27.02.2021 11:28 Відповісти
Рашистская тварь идешьнах,нахидешь! Ответите за свои преступления ,подонки конченные, В гугл карты забей маршрут постоянный - НАХ
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27.02.2021 12:53 Відповісти
Ипать кацапа накрыло... Ты пальцы на руках сосчитать сможешь, болезный? А сопоставить даты и события ты в силах, не? Сиди ровно на бутылке, не ерзай. Не ровен час лопнет посудина и поранит тебе самое скрепное.
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27.02.2021 17:19 Відповісти
А как на счет украинских пенсий у этих коллаборантов ? Скорей всего так и останутся с генеральскими пенсиями. По "закону" эти "генералы" через 25 лет "службы" уже пенсионеры.
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27.02.2021 08:49 Відповісти
так і пенсія нараховується згідно пагонам. а тепер їх немає, повинна бути за вислугою років.
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01.03.2021 18:55 Відповісти
Майже увесь генералітет зрадники, то кому дають ці звання? - їх потрібно давати онукам, правнукам воякам УПА, які ніколи не зрадять.
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27.02.2021 08:50 Відповісти
їх потрібно давати онукам, правнукам воякам УПА, які ніколи не зрадять.__________ звания надо заслужить своим отношением к людям, родным, близким, сослуживцам, к стране в которой живешь, а не внукам и правнукам... еще и УПА... ПРОПАГАНДА НАЦИОНАЛИЗМА НА ЛИЦО!!! так шо вуйку стуліть пельку й сидіть тихенько-тихенько!
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27.02.2021 10:50 Відповісти
Производители горячего воздуха-СНБОУ,вдыхайте глубже и чаще.
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27.02.2021 08:56 Відповісти
янукович, азиров, портнов, клюев, левочкин, колесников... не нахожу эти фамилии в списках предателей
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27.02.2021 09:21 Відповісти
Портнов сейчас "новое литсо" зеко манды, какие против него могут быть санкции.
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27.02.2021 10:04 Відповісти
вони на відставних потренуються і може ...
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01.03.2021 18:57 Відповісти
Медведчук, Шуфрич, Бойко, Мураев, где они в этом списке?
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27.02.2021 10:15 Відповісти
НУ ПОЧЕМУ ПРИ ПАТРИОТАХ ПОРОШЕНКЕ, КРИВОНОСЕ И ПР... ТАКОГО НЕ БЫЛО??????
ШО НЕ ТАК С ШЕКОЛАДНЫМ ПАТРИОТИЗМОМ АРМАВИРА ??????
НУ ПОЧЕМУ ЭТО ЗА НИХ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ЛУГАНЧАНИН ДАНИЛОВ И ,,КЛОУН" ЗЕЛЕНСКИЙ ??????
😆😅🤣😂😄😝🤪😜
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27.02.2021 10:24 Відповісти
Чому, чому... Тому що нещодавно президент США змінився, а з ним і Госдеп...
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27.02.2021 10:47 Відповісти
ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ ПОРОХОБОТА.
ЭТО ШО, ПОРАЖЕНКО И ПОРОХОБОТЫ ПРИЗНАЮТ ЧТО ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ В УКРАИНЕ РАЗДАЮТ И ЛИШАЮТ ГОСДЕП И ПРЕЗИДЕНТ США ???????
ТАК ЭТО ТОГДА ШО, ВСЕ ЗАСЛУГИ АРМАВИРА ВКЛЮЧАЯ ТОМОС ЭТО РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ТРАМПА И ГОСДЕПА ?????
ЕЩЁ НИКОГДА НИ ПОРАЖЕНКО, НИ ПОРОХОБОТЫ НЕ БЫЛИ ТАК БЛИЗКИ К ПРОВАЛУ.
😆😅🤣😂😝😛🤪😜😉🙃🙂
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27.02.2021 10:54 Відповісти
А чому "порохобот"? Твій колєга по розуму тут, на цензорі, нещодавно написав, що я москальський лахтинський троль, що спеціально мову вивчив. Себе ти як позиціонуєш?
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27.02.2021 11:07 Відповісти
Та кацап це 100%. Як зареєструвався тут 07.11.2020, так і смердить тут. Раніше під проксі ПАР був.
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27.02.2021 18:36 Відповісти
Что делать - пиариться на том что снял медальки с людей которым медальки поменяли на медальки страны оккупанта. Потому что порох армию строил. А этот ее разаливает. Неужели настолько последователи секты зеленых отупели, что не видят когда на них открыто мочаться. Эй чувак. Это пыль в глаза. Очнись.
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27.02.2021 10:55 Відповісти
"У них с сегодняшнего дня после подписания указа президентом нет ни государственной награды и нет ни одного звания.___________ вот это наказали..., "по всей строгости за измену" (это называется ежа голым задом...)
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27.02.2021 10:44 Відповісти
помнится в СССРе за измену расстрел был...
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27.02.2021 10:45 Відповісти
пенсія нараховується відповідно званню. немає звання - є звичайна пенсія за вислугою років.
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01.03.2021 18:56 Відповісти
не прошло и 10 лет... ))
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27.02.2021 11:57 Відповісти
Столько загадочных, многообещающих обещаний и такой пшик. Ввели санкции против тех, кому они до заднего места.
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27.02.2021 12:16 Відповісти
Якшо вийти на вулуцю й плюнути в будь якого мєнта то обов'язково попадеш в потенційного зрадника.
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27.02.2021 12:18 Відповісти
Найкращі санкції-це конфіскація всього майна,включаючи квартири і машини,переписаних на дітей,онуків,родичів..
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27.02.2021 12:45 Відповісти
Что творит Малорос! При сывачёлом их не трогали
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27.02.2021 12:55 Відповісти
Дмитрий Корнейчук

3 ч. ·

И о последнем балагане

Данілов озвучив імена зрадників України, проти яких РНБО сьогодні ввів санкції - Цензор.НЕТ 6082
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27.02.2021 13:01 Відповісти
все будет хорошо -всех заочно расстреляют , как МОССАД
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27.02.2021 13:51 Відповісти
Да не были они предателями! Не предавали они Путина! Они были внедрены в армию и флот как агенты ГРУ! И выполнили задание!
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27.02.2021 13:54 Відповісти
МЕНЕ ДУЖЕ БЕНТЕЖИТЬ ТАКА РІЧ - а по закону як це проходить ? Бо потім отой "списочок" подасть до суду, а з НАШИХ З ВАМИ ГРОШЕЙ БУДУДЬ ПЛАТИТИ КОМПЕНСАЦІЇ (моральну шкоду і т.п.)
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27.02.2021 14:01 Відповісти
Про присягу Украинскому Народу слышал чего, тоже из уклонистов? Найди в нете, и выучи, потом глупости больше не говори.
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27.02.2021 14:44 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що цей список - це лише вершина айсберга! Він може бути значно поширений! Взяти хоча б Авакова, Бенедіктову, Шкалета та інших.
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27.02.2021 14:43 Відповісти
Данілов озвучив імена зрадників України, проти яких РНБО сьогодні ввів санкції - Цензор.НЕТ 4972
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27.02.2021 14:45 Відповісти
потому что суслик...
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02.03.2021 11:41 Відповісти
Почему так долго? С Березовским сразу было ясно-предатель и мразь, как и другие, я думаю.
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27.02.2021 16:53 Відповісти
ШЕСТЕРКи!
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27.02.2021 18:32 Відповісти
А когда будет список тех, кто сейчас спокойно гадит в Украине под омофором ОПы.,
Начиная с мрази Портнова.
А то так, списочек, битый молью для отвода глаз.
Спрашивают кто сдал Крым. Да вы в Киеве Вовка поймать не можете, немощи брехливые.
У вас судьи сталинисты под носом работают. А президентской фракции Бужанский, это антиукраинское хамло себя вольготно чувствует
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27.02.2021 18:51 Відповісти
А хлопот от этого прибудет только у лиги сексуальных меншин ( по- Бендеру) - куда эти "несчастные" из списка могут пожаловаться.
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27.02.2021 20:25 Відповісти
Наталка, я розумію, штати, рідну мову почала забувати...? я зараз можу зайти через Нідерланди... і прапор буде їхній...
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02.03.2021 11:39 Відповісти
В Украине генералов больше чем в американской армии Данілов озвучив імена зрадників України, проти яких РНБО сьогодні ввів санкції - Цензор.НЕТ 9297 ,а генеральные судьи ещё и пенсию имеют 60 000 грн в месяц
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27.02.2021 20:56 Відповісти
Интересно когда генералы поведут солдат контрактников в наступление, освобождать Донбасс и...?
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27.02.2021 20:59 Відповісти
они седят за компьютерами и командуют через интернет - до чего техника дошла...
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02.03.2021 11:43 Відповісти
запровадити тактику моссад в мішку приволокти до суду або не довести...так сталося.....це було б справедливо
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15.04.2021 21:21 Відповісти
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