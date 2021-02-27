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Данілов озвучив імена зрадників України, проти яких РНБО сьогодні ввів санкції. ПЕРЕЛІК
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Проти цих 10 осіб введено повний пакет санкцій, вони позбавлені всіх державних звань і нагород.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
Данілов зачитав такий перелік імен:
- Захарченко Віталій Юрійович, колишній міністр внутрішніх справ
- Шакура Дмитро Олександрович, колишній контр-адмірал
- Єлісєєв Сергій Станіславович, віце-адмірал
- Ганжа Сергій Валентинович, генерал-майор
- Тоцький Володимир Володимирович, генерал-майор
- Якіменко Олександр Григорович, генерал-майор
- Котовський Юрій Олександрович, генерал-майор
- Няньчур Сергій Миколайович, генерал-майор юстиції
- Шапортов Станіслав Володимирович, генерал-майор
- Березовський Денис Валентинович.
"В них з сьогоднішнього дня після підписання указу президентом нема жодної державної нагороди і нема жодного звання. І так буде по всіх тих зрадниках. Тому що у зради немає на сьогоднішній день терміну.", - додав Данілов.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Странно , что раньше они не были лишены всех званий и гос наград
Раньше они тоже были на Майдане, протестующем против власти Януковича.
Из тех, кто был на Майдане некоторые погибли, некоторые ушли на войну и там погибли.
А этих два приспособленца живы-здоровы, мощно присосались к кормушке и поливают грязью тех, с кем были по одну сторону баррикад.
Мерзкие, скользкие людишки. Иуды.
Ты забыл с кем был на Майдане?
Про мелкую гниду Геращенко вообще говорить не хочется
И если на полуострове перешло на сторону врага всё СБУ, то в Харькове Аваков оперся на МВД и сумел удержать Харьковскую область в составе Украины.
А посланная в Донецк группа СБУ, была предана руководителем "Альфа" СБУ и попала в засаду кацапской ДРГ - выжили Чудом, лишь потому, что рядом оказались украинские десантники и офицер, нарушив приказ, сел в БТР и прикрыл броней, а потом огнём из КПВТ отсек кацапов.
Посланная для освобождения Луганского СБУ группа украинского спецназа обнаружила, что в условленном месте подготовки к штурму их ждала засада.
Я Авакова в белые одежды не ряжу, мне ГАИшники, которых на перешеек по ротации отправляли, рассказывали, что тогда весь контрабас на полуостров и с полуострова крышевали Аваков и Яценюк. Про Донбасский контрабас ходили слухи про Порошенко и Авакова.
А Одесский пожар был организован не Одеской полицией. После истории в Солсбери, Чепигу, по записям видеокамер, опознали как одного из тех, кто помогал Януковичу выносить его вещи из Межигорья, то есть Янукович бежал из Киева в сопровождении военного спецназа РФ.
А вот второй из Солсбери, Мишкин, тоже военная разведка, но закончивший Ленинградскую военно-медицинскую академию по специальности "отравляющие вещества", был опознан в Одесе, накануне этого страшного пожара. Когда шло следствие, то эксперты сразу увидели, что тела погибших лежат НЕ ТАК, как при удушении от пожара. Следственная группа обнаружила в здании большое количество хлороформа (используется медиками для наркоза во время операций) в порошковом виде. То есть люди сначала были усыплены хлороформом - у них не было шансов выжить. Но ведь часть митингующих СРАЗУ рванула на крышу - значит они ЗНАЛИ и были провокаторами.
Возможно и отпустил, так бывает, когда обвиняемый активно помогает следствию и прямо указывает на заказчиков преступления. Но Одесу от вторжения удалось отстоять и в этом заслуга многих людей, с разными политическим взглядами и намерениями.
Что бы вы смогли тогда сделать на их месте, если СБУ полуострова 100% перешло на сторону оккупанта, а спецназ МВД сел на перешейке, чтобы не пропустить на полуостров украинские войска. Так что это даже не вопрос, а констатация факта. Полуостров тогда, после Януковича и десятков агентов РФ на самых высоких должностях в силовых ведомствах, Украина защитить была не в силах, что бы не рассказывали теперь некоторые петухи (типа Анатолия Гриценко, сбежавшего с Майдана после первых же выстрелов).
22февраля Янукович еще был в Украине и ему подчинялась все силовики и армия в том числе
22 февраля на утреннем заседании Верховной рады было объявлено, что президент Янукович предыдущим вечером покинул Киев
В ночь с 22 на 23 февраля российскими спецслужбами была проведена операция по эвакуации Виктора Януковича и членов его семьи в безопасное место на территории Крыма, а вскоре после того он был тайно перевезён на территорию РФ.
В Крыму УЖЕ были зеленые человечки
23 февраля Верховная Рада возложила на Александра Турчинова обязанности президента Украины до избрания нового главы государства...
И если на полуострове перешло на сторону врага всё СБУ, то в Харькове Аваков оперся на МВД и сумел удержать Харьковскую область в составе Украины.
А посланная в Донецк группа СБУ, была предана руководителем "Альфа" СБУ и попала в засаду кацапской ДРГ - выжили Чудом, лишь потому, что рядом оказались украинские десантники и офицер, нарушив приказ, сел в БТР и прикрыл броней, а потом огнём из КПВТ отсек кацапов.
Посланная для освобождения Луганского СБУ группа украинского спецназа обнаружила, что в условленном месте подготовки к штурму их ждала засада.
Только проснулся и Шария с Медведчуком насмотрелся?
ШО НЕ ТАК С ШЕКОЛАДНЫМ ПАТРИОТИЗМОМ АРМАВИРА ??????
НУ ПОЧЕМУ ЭТО ЗА НИХ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ЛУГАНЧАНИН ДАНИЛОВ И ,,КЛОУН" ЗЕЛЕНСКИЙ ??????
😆😅🤣😂😄😝🤪😜
ЭТО ШО, ПОРАЖЕНКО И ПОРОХОБОТЫ ПРИЗНАЮТ ЧТО ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ В УКРАИНЕ РАЗДАЮТ И ЛИШАЮТ ГОСДЕП И ПРЕЗИДЕНТ США ???????
ТАК ЭТО ТОГДА ШО, ВСЕ ЗАСЛУГИ АРМАВИРА ВКЛЮЧАЯ ТОМОС ЭТО РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ТРАМПА И ГОСДЕПА ?????
ЕЩЁ НИКОГДА НИ ПОРАЖЕНКО, НИ ПОРОХОБОТЫ НЕ БЫЛИ ТАК БЛИЗКИ К ПРОВАЛУ.
😆😅🤣😂😝😛🤪😜😉🙃🙂
3 ч. ·
И о последнем балагане
Начиная с мрази Портнова.
А то так, списочек, битый молью для отвода глаз.
Спрашивают кто сдал Крым. Да вы в Киеве Вовка поймать не можете, немощи брехливые.
У вас судьи сталинисты под носом работают. А президентской фракции Бужанский, это антиукраинское хамло себя вольготно чувствует