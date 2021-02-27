Данілов озвучив імена зрадників України, проти яких РНБО сьогодні ввів санкції. ПЕРЕЛІК

Проти цих 10 осіб введено повний пакет санкцій, вони позбавлені всіх державних звань і нагород.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Данілов зачитав такий перелік імен:

Захарченко Віталій Юрійович, колишній міністр внутрішніх справ Шакура Дмитро Олександрович, колишній контр-адмірал Єлісєєв Сергій Станіславович, віце-адмірал Ганжа Сергій Валентинович, генерал-майор Тоцький Володимир Володимирович, генерал-майор Якіменко Олександр Григорович, генерал-майор Котовський Юрій Олександрович, генерал-майор Няньчур Сергій Миколайович, генерал-майор юстиції Шапортов Станіслав Володимирович, генерал-майор Березовський Денис Валентинович.

"В них з сьогоднішнього дня після підписання указу президентом нема жодної державної нагороди і нема жодного звання. І так буде по всіх тих зрадниках. Тому що у зради немає на сьогоднішній день терміну.", - додав Данілов.