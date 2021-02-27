Відповіддю на завершенням Північного потоку може стати повна інтеграція України в європейський енергоринок, - віцепрем'єр Стефанішина

Відповіддю України на ймовірне завершення "Північного потоку – 2" може стати її повна інтеграція у відкритий та конкурентний енергетичний ринок.

Про це сьогодні під час віртуальної дискусії під назвою "Чи є Північний потік – 2 проєктом ЄС і Німеччини? Дисонанс європейських голосів", яка відбулася під егідою Атлантичної Ради, заявила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі Росія не має жодних інструментів, щоб завдати шкоди нашій енергетичній безпеці. Але, безумовно, завершення цього проєкту (Північний потік – 2) підірве таку безпеку. Відповіддю на це може бути наша інтеграція в європейський ринок та формування єдиного простору для конкуренції, для того, щоб відкрити ринок для компаній Євросоюзу, - це ще один із шляхів, які ми бачимо в Києві. Тож відповідь є простою, і вона була відображена у нашій принциповій позиції під час переговорів над новим контрактом з "Газпромом" – повністю ґрунтувати його на законодавстві ЄС", - зазначила віцепрем’єр-міністр, відповідаючи на запитання кореспондента, які запобіжники має Україна проти повторення численних газових воєн, які у минулому раз за разом розв’язувала Російська Федерація як проти України, так і проти Європи.

Вона нагадала, що неодноразово Росія вдавалася до радикальних дій, намагаючись знизити рівень постачання газу та залишити як українців, так і європейських споживачів без газу. Україна відповіла на це терміновими заходами, які були здійснені разом із європейськими партнерами та країнами ЄС. Уже протягом 2014-2015 років Україна мала угоди про реверсне постачання газу зі Словаччиною, Польщею та іншими сусідніми країнами.

Читайте також: Кулеба розраховує, що США не допустять завершення будівництва "Північного потоку-2": Надходять обнадійливі повідомлення від адміністрації Байдена

"Коли Росія переходила до радикальних дій, ми дотримувалися наших зобов’язань і залишалися надійним постачальником газу як до Європи, так і по Україні. Тож ані українці, ані громадяни ЄС не відчули цих радикальних кроків з боку Російської Федерації. При цьому, безумовно, ці кроки не залишалися поза увагою українського уряду, ми розкривали такі дії Росії всюди та за будь-якої нагоди", - сказала українська чиновниця.

Вона нагадала, що Україна і ЄС оновили додатки з енергетики в Угоді про асоціацію, де сторони взяли на себе зобов’язання формувати спільний ринок газу та електроенергії.

"Думаю, це буде кращим запобіжником", - додала Стефанішина.