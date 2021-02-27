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Новини Політика України
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Північний потік (1369) Стефанішина Ольга віцепрем'єр (226)

Відповіддю на завершенням Північного потоку може стати повна інтеграція України в європейський енергоринок, - віцепрем'єр Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відповіддю на завершенням Північного потоку може стати повна інтеграція України в європейський енергоринок, - віцепрем'єр Стефанішина

Відповіддю України на ймовірне завершення "Північного потоку – 2" може стати її повна інтеграція у відкритий та конкурентний енергетичний ринок.

Про це сьогодні під час віртуальної дискусії під назвою "Чи є Північний потік – 2 проєктом ЄС і Німеччини? Дисонанс європейських голосів", яка відбулася під егідою Атлантичної Ради, заявила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі Росія не має жодних інструментів, щоб завдати шкоди нашій енергетичній безпеці. Але, безумовно, завершення цього проєкту (Північний потік – 2) підірве таку безпеку. Відповіддю на це може бути наша інтеграція в європейський ринок та формування єдиного простору для конкуренції, для того, щоб відкрити ринок для компаній Євросоюзу, - це ще один із шляхів, які ми бачимо в Києві. Тож відповідь є простою, і вона була відображена у нашій принциповій позиції під час переговорів над новим контрактом з "Газпромом" – повністю ґрунтувати його на законодавстві ЄС", - зазначила віцепрем’єр-міністр, відповідаючи на запитання кореспондента, які запобіжники має Україна проти повторення численних газових воєн, які у минулому раз за разом розв’язувала Російська Федерація як проти України, так і проти Європи.

Вона нагадала, що неодноразово Росія вдавалася до радикальних дій, намагаючись знизити рівень постачання газу та залишити як українців, так і європейських споживачів без газу. Україна відповіла на це терміновими заходами, які були здійснені разом із європейськими партнерами та країнами ЄС. Уже протягом 2014-2015 років Україна мала угоди про реверсне постачання газу зі Словаччиною, Польщею та іншими сусідніми країнами.

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"Коли Росія переходила до радикальних дій, ми дотримувалися наших зобов’язань і залишалися надійним постачальником газу як до Європи, так і по Україні. Тож ані українці, ані громадяни ЄС не відчули цих радикальних кроків з боку Російської Федерації. При цьому, безумовно, ці кроки не залишалися поза увагою українського уряду, ми розкривали такі дії Росії всюди та за будь-якої нагоди", - сказала українська чиновниця.

Вона нагадала, що Україна і ЄС оновили додатки з енергетики в Угоді про асоціацію, де сторони взяли на себе зобов’язання формувати спільний ринок газу та електроенергії.

"Думаю, це буде кращим запобіжником", - додала Стефанішина.
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Топ коментарі
+13
Саме для цього зелена пліснява відновила імпорт електро з Росіі і Білорусі !!!)))
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27.02.2021 00:01
+9
Зелена пліснява наполеглево і послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України , сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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27.02.2021 00:02
+6
Всі українські ТЕС мають бути переведені на українське вугілля !!!))
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27.02.2021 00:06
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Саме для цього зелена пліснява відновила імпорт електро з Росіі і Білорусі !!!)))
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27.02.2021 00:01 Відповісти
Прикинь кроме 3% общего количества электроэнергии мы у паРашки покупаем 70% ядерного топлива из которого вырабатываем электроэнергию.
Вот же засада...
Так давай срочно вырубай комп, не корми страну агрессорку
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27.02.2021 07:07 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево і послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України , сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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27.02.2021 00:02 Відповісти
Пиз..ть -не мешки ворочать
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27.02.2021 00:03 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!))
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27.02.2021 00:04 Відповісти
Девиз зе команды- может быть
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27.02.2021 03:11 Відповісти
Всі українські ТЕС мають бути переведені на українське вугілля !!!))
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27.02.2021 00:06 Відповісти
схерали если заграничное дешевле?
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27.02.2021 01:41 Відповісти
заграничный покупается за доллары и увеличивает внешний долг, а свой за местную валюту и максимум увеличивает износ печатного станка
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27.02.2021 06:46 Відповісти
Українські ТЕС повинні бути адаптовані під більш дешеві і доступні джерела енергії, або закриті.
Про Антрацит - забудьте. Шахти окрім того, що нерентабельні, та ще й більшість (на Донбасі) знищені і відновлювати їх за разунок нас недоцільно.
Користуватись енергією ворога - аморально. Хіба що у вигляді репарацій, але до них ще далеко.

Економте тепло. Переходьте на внутрибудинкове електроопалення. Ми не "бєнзоколонка" і не можемо втрачати тепло "у трубу" на ТЕЦ, гріти газони і нескінченно латати совкові труби.
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27.02.2021 09:59 Відповісти
Єто будет как волоса на одном месте - прикрывает но не защищает.
Сейчас плешивая падаль не лезет сюда только в опасении, что трубу перекроют.
Ну а с сп че ему будет бояцца? Озабоченности жирных Ывропейских геев?
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27.02.2021 00:06 Відповісти
Вот это правильно. Если Украина откажется от трубы агрессора, то станет полностью независимой. Никаких газовых войн, шантажа, только европейский газ. Это решит все проблемы.
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27.02.2021 00:25 Відповісти
к европейскому газу прилагаются европейские цены. А вот европейские зарплаты - нет.
Ну то все мелочи, главное у Рашки ничего не покупать.
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27.02.2021 01:40 Відповісти
Никакого шантажа? А скажи ка Витек откуда по твоему поступает в Украину уголь, твелы, ГСМ и еще много чего другого? Как видишь труба не решает все проблемы.
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27.02.2021 04:35 Відповісти
там же сказали, полная интеграция
уголь из польши, нефть из катара, ядерное топливо вестингауз
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27.02.2021 06:47 Відповісти
Европейские цены!!!
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27.02.2021 00:26 Відповісти
надо путинёнышей развести на всепланетный поток, чтобы это их и добило...
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27.02.2021 00:32 Відповісти
кацапня уже не знает куда бы свой сероводород,
шо есть продукт гниения (а гниет там все), продать.
скоро трубу к очердному "союзу" прицепят на орбиту и все ето как обычно починет в неизведанных глубинах океана....
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27.02.2021 00:44 Відповісти
байдан прыйдэ порядок наведэ -он того ***** как прижмет к ногтю не то что трамп Відповіддю на завершенням Північного потоку може стати повна інтеграція України в європейський енергоринок, - віцепрем'єр Стефанішина - Цензор.НЕТ 1780
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27.02.2021 00:53 Відповісти
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите." (с)
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27.02.2021 01:39 Відповісти
абсолютно! І було би добре, якби москалі з німаками побудували ще декілька потоків, щоб ціна на газ обвалилась ЩЕ БІЛЬШЕ!
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27.02.2021 05:11 Відповісти
Не обвалится, там цена политическая, а не рынковая. Немцам будет оформлена скидочка за лояльность, а немцы будут иметь свой гешефт, хотя какие там немцы, немецкие прокладки!
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27.02.2021 07:09 Відповісти
почему это немцы прокладки? потому что не оправдывают украинских интересов? если ты еще не понял то в этой жизни никто никому ничего не должен,и если ты сам загнал свою страну в жопу и ждешь что за тебя кто то ее из нее вытащит то извини меня ты вася дурак Відповіддю на завершенням Північного потоку може стати повна інтеграція України в європейський енергоринок, - віцепрем'єр Стефанішина - Цензор.НЕТ 4645
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27.02.2021 08:05 Відповісти
Как там дедушка чЛенин сказал: "Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим".
А как же "европейские ценности", права человека?
Они упираются только в защиту ЛГБТ сообщества, а остального не касаются. Они что думают заработав лишнюю копейку (я так предполагаю этот экспорт газа абсолютно не критичен для экономики Германии), смогут спокойненько ее тратить, если начнется большая война в Европе? ***** обезопасив свои поставки газа (источник финансирования), может спокойно начинать строить руЗький мир в Украине, не переживая что транзит газа перекроют.
Похоже деньги не пахнут.
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27.02.2021 08:55 Відповісти
Что за бред несёт Стефанишина? Какой ответ? Ответом от Путлера может стать полное отключение украинской трубы от газа. А мы можем просить чтобы нас подключили к Энергосистеме ЕС, если покончим окончательно с торговлей энергересурсами с Московией и Беларусью. А пока готовимся нести санкции за торговлю с Белорусью.
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27.02.2021 07:18 Відповісти
Цей "європейський ринокбазарпартнер" зробив Україні з північним потоком приблизно таку саму послугу як і з будапештським меморандумом,або з шельфом навкруги о.Зміїний,або з прихистком всіх злодюг по лондонамальпахавстріях.Порядності там слід
чекати стільки ж як і від кацапських шавок.Стане холодно та тяжко,в першу чергу від'єднають українців,наклавши велику купу на всі домовленості.Так що вихід в розвитку власного видобування,а не як цей дурень багатіти думкою про джинів та розмовляючи з риб.
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27.02.2021 08:35 Відповісти
Ну тоді я за те , щоб він був довершений . Ну , якщо ми можемо перестати бути дібілами і долучитись до нормальних країн , тільки коли нас сильно ******* , ну то нехай ******* . Ну бо це , як я зрозумів із заголовка , єдиний шанс для нас , стати нормальними .
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27.02.2021 09:33 Відповісти
НЕТ !!! НЕОБХОДИМО ВЗОРВАТЬ ВСЕ ГАЗОПРОВОДЫ РОССИИ !!! ЭТО ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ !!!
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27.02.2021 10:40 Відповісти
ТО ЕСТЬ ЕСЛИ ТРУБУ НЕ ДОСТРОЯТ ТО И ИНТЕРГИРОВАТЬСЯ НЕ НАДО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ???? БРАВО БИС ПРОСТО ГЕНИАЛЬНО !!!!! ОКАЗЫВАЕТСЯ ЧТОБЫ ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ В ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРУКТУРЫ НАМ НЕОБХОДИМ ПЕНДЕЛЬ А БЕЗ НЕГО ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ ОТСУТСТВУЕТ...ЛОГИКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ВЕРНЕЕ ЕЕ НЕТ ОНА ОТСУТСТВУЕТ НАГЛУХО...И ЭТИ ИНДИВИДУУМЫ НАСТОЛЬКО УБОГИЕ РАЗУМОМ ЧТО НА ГОЛУБОМ ГЛАЗУ ОЗВУЧИВАЮТ И ОТСВЕЧИВАЮТ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ТУПОСТЬ ГЛУПОСТЬ И ДЕБИЛИЗМ...БОЖЕ ХРАНИ УКРАИНУ!!!!
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28.02.2021 12:11 Відповісти
 
 