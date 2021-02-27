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Новини Політика України
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На Банковій під час запланованої на суботу акції на підтримку Стерненка не буде поліцейських кордонів, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На Банковій під час запланованої на суботу акції на підтримку Стерненка не буде поліцейських кордонів, - Геращенко

Міністерство внутрішніх справ закликає учасників запланованих на суботу протестів на захист активіста Стерненка утримуватися від насильницьких дій.

Про це заступник голови МВС Антон Геращенко сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція зробить все, щоб не було жодних провокацій. Прийнято рішення, щоб не було жодних кордонів, і мітингувальники можуть вільно, мирно, без зброї мітингувати на вулиці Банковій", - заявив він.

Геращенко попросив всіх учасників суботніх акцій не вчиняти жодних насильницьких дій.

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"Давайте разом припинимо провокації. І поліція, і мітингувальники мирні разом зроблять так, щоб провокатори не могли ці провокації здійснити", - закликав він.

Нагадаємо, в суботу біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій заплановано акцію на підтримку активіста Сергія Стерненка, засудженого до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини.

Дивіться також: Акції на підтримку Стерненка відбулися у Львові, Вінниці, Одесі, Харкові та інших містах. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+26
Ахахаха)))))типа хороводы поводите,как в кацапстане...но мы менты хорошие и вам в этом мешать не будем.
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27.02.2021 00:07
+22
Ой, ну чего вы пишите, какой ГОНОР. Вчера Антоша на канале Г+Г волал, что всю эту акцию на Банковой устроил.....Порошенко, чтобы свергнуть зевову, а самому снова пробраться в президенты.
Ну разве можно не верить этому святому человеку!
Мы же все знаем, что всегда у зелёной мрази во всем виноват Порошенко и только он один.
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27.02.2021 01:01
+18
Завтра полиция не будет устраивать провокации, такие как устраивала в прошлый раз?
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27.02.2021 00:10
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скорее всего аваковские братки что то задумали,
этот крендель просто брешет, как обычный мусор,
увы
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27.02.2021 09:01 Відповісти
А интересно , где они сколько гражданской одежды припасли , чтобы переодевать ментов в "гражданку" на протестах...Или будет команда приносить свою ?
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27.02.2021 11:44 Відповісти
Давайте не будем совершать насильственных действий и выпустим Стерененко из сизо.
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27.02.2021 08:19 Відповісти
Мы выходим менять систему, а не под угрозой отбить одного человека.
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27.02.2021 08:21 Відповісти
Менять систему лучше сидя, а еще лучше лежа.
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27.02.2021 08:45 Відповісти
Идти надо, если вас не устраивает судебная и такая правоохранительная система. Необходимо требовать настоящих реформ и механизмов отмены таких решений и увольнения судей, прокуроров...
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27.02.2021 08:19 Відповісти
А що за колони поліції та нацгвардії по пр.Перемоги шурують? Брехун Геращенко
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27.02.2021 08:23 Відповісти
Засадный полк. Будут ждать, и если начнется реальный движ, то сразу повылезают из подворотен.
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27.02.2021 11:20 Відповісти
Владу брехунів та бандитів у відставку!
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27.02.2021 08:26 Відповісти
Стерненко посадили по обвинению по которому истек срок давности! Прокуроры и судья наплевали на это.
В деле участвовало еще 4 неизвестных лица. Пострадавший же с мешком на голове опознал и патроны и пистолет из которого в него стреляли. 🤦‍♂️ Его слово на бумаге против показаний Стерненко. Свидетелей нет. Сбежавший в наРФию пострадавший прямо заинтересован оболгать Стерненко.
5 лет никто не ходил из прокуратуры на заседания! И тут они проснулись резко и нарисовали совершенно нереальный приговор по делу с истекшим сроком. Аналогов в истории просто нет.
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27.02.2021 08:35 Відповісти
его посадили по приказу зиленского, всё остальное детали ...
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27.02.2021 08:53 Відповісти
я правильно понял что стреляли в машине?пистолет походу игрушечный
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27.02.2021 08:57 Відповісти
В материалах дела нет "стреляли по машине".
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27.02.2021 09:18 Відповісти
аваковский браток призывает любить мусоров ...
мрази
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27.02.2021 08:42 Відповісти
Они себя выродками называют - будем толлерантны
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27.02.2021 11:07 Відповісти
"На Банковій під час запланованої на суботу акції на підтримку Стерненка не буде поліцейських кордонів" -у найманих "протестуїв" вихідний , мусора їх замінять, раз акцію треба провести то тре!
Сабаков почав економити гроші на нацжонах? щось пішло не так.
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27.02.2021 08:44 Відповісти
главноклован со своей кабылой улетел на отдых в оман ...
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27.02.2021 08:46 Відповісти
лучше блокировать работу метро, блокировать дороги, просто протесты зиленскому в омане по барабану
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27.02.2021 08:49 Відповісти
метро-дороги йому теж так собі. А от якщо газову трубу та електромагістралі по яких російську енергію качають - тоді Є-мак швидко пришле російський спецназ під видом беркуту.
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27.02.2021 10:59 Відповісти
судьи должны быть уволены с волчьим билетом,
на общую пенсию, мрази нажратые свинотные
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27.02.2021 08:51 Відповісти
Многозначительная фраза:-"Давайте ВМЕСТЕ прекратим провокации". Мол, если вы не прекратите и мы не станем.
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27.02.2021 09:15 Відповісти
Вспомним братья крылатую фразу Авакяна ,МУСОРА НЕ ЛЮДИ ..... На Банковій під час запланованої на суботу акції на підтримку Стерненка не буде поліцейських кордонів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 867
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27.02.2021 09:22 Відповісти
Выходить надо минимум за то, чтобы людей не судили такие судьи как сталинист, который судил Стерненко. И чтоб небыло таких мразей как Портнов, который руководит такими судьями
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27.02.2021 09:25 Відповісти
Це такий натяк Авакова Зєлі - мовляв не будемо тебе прикривати,а в разі чого і самі можемо прийти.
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27.02.2021 09:37 Відповісти
Волю Стерненку! Все на Майдан!
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27.02.2021 09:42 Відповісти
Svobodu Sternenko !
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27.02.2021 10:21 Відповісти
аваков небажає, щоб його порівнювали з рейхом. а тут і нема чого порівнювати. Антошка старий прикривач провокаторів, там по бистрому приведуть 20-30 ряжених,бійка,затримання, вибачення та "компенсація трат", Про те, що антошка завжди в "в темі" стало відомо ще із справи Гандзюк, коли на другий день він вже назвав призвіще вбивці. а левін(москаленко) пересік кордон в порубному. Так і на банковій-виставили строковиків з Нацгвардії (навіть самозахисту не дали) і рахує потерпілих солдат а шефи з нацгвардії мають досвід ще з Революції Гідності (вони тоді всі були під Захарченком) і зараз їх досвід провокаторства пригодився
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27.02.2021 10:24 Відповісти
На Банковій під час запланованої на суботу акції на підтримку Стерненка не буде поліцейських кордонів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9992
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27.02.2021 10:33 Відповісти
порохоботы сарвались на маты - аскарбления и унижения словестные.. но на деле так как им хочитса небывает , нельзя мрази брехливой вернуть имя
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27.02.2021 10:59 Відповісти

hromadske
@HromadskeUA

Вчора заступник міністра внутрішніх справ Геращенко заявляв, що на акції проти вироку Стерненку «на кожному шоломі поліцейського був номер.
Це була вимога Майдану і вона виконана».

Проте наш Богдан Кутєпов вів стрім з акції та бачив, що слова Геращенко дійсності не відповідають.

https://twitter.com/HromadskeUA/status/1365573027229036546
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27.02.2021 11:03 Відповісти
Признали, что полиция и есть провокаторами иивыролками начавшими в том числе гражданскую войну
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27.02.2021 11:05 Відповісти
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