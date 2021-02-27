На Банковій під час запланованої на суботу акції на підтримку Стерненка не буде поліцейських кордонів, - Геращенко
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Міністерство внутрішніх справ закликає учасників запланованих на суботу протестів на захист активіста Стерненка утримуватися від насильницьких дій.
Про це заступник голови МВС Антон Геращенко сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Поліція зробить все, щоб не було жодних провокацій. Прийнято рішення, щоб не було жодних кордонів, і мітингувальники можуть вільно, мирно, без зброї мітингувати на вулиці Банковій", - заявив він.
Геращенко попросив всіх учасників суботніх акцій не вчиняти жодних насильницьких дій.
"Давайте разом припинимо провокації. І поліція, і мітингувальники мирні разом зроблять так, щоб провокатори не могли ці провокації здійснити", - закликав він.
Нагадаємо, в суботу біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій заплановано акцію на підтримку активіста Сергія Стерненка, засудженого до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини.
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этот крендель просто брешет, как обычный мусор,
увы
В деле участвовало еще 4 неизвестных лица. Пострадавший же с мешком на голове опознал и патроны и пистолет из которого в него стреляли. 🤦♂️ Его слово на бумаге против показаний Стерненко. Свидетелей нет. Сбежавший в наРФию пострадавший прямо заинтересован оболгать Стерненко.
5 лет никто не ходил из прокуратуры на заседания! И тут они проснулись резко и нарисовали совершенно нереальный приговор по делу с истекшим сроком. Аналогов в истории просто нет.
мрази
Сабаков почав економити гроші на нацжонах? щось пішло не так.
на общую пенсию, мрази нажратые свинотные
hromadske
@HromadskeUA
Вчора заступник міністра внутрішніх справ Геращенко заявляв, що на акції проти вироку Стерненку «на кожному шоломі поліцейського був номер.
Це була вимога Майдану і вона виконана».
Проте наш Богдан Кутєпов вів стрім з акції та бачив, що слова Геращенко дійсності не відповідають.
https://twitter.com/HromadskeUA/status/1365573027229036546