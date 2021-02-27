"Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука
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Швидке припинення мовлення телеканалу "Перший незалежний" нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука може бути пов'язано з "Божою карою".
Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Що сталося з тим телеканалом? Чому він припинив мовлення? Може, якась технічна помилка, ми не знаємо. Потрібно розбиратися. А може, це Божа кара?" - сказав Данілов.
Він нагадав, що закрити зазначений телеканал можуть тільки в разі порушення законодавства або за роботу на країну-агресора.
"Ми збираємо всю інформацію, яка стосується ЗМІ, це наша робота. Ми відстежуємо всі ці процеси. Якщо канал не порушує українського законодавства, у них не буде жодних проблем", - сказав секретар відомства.
Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK.
Увечері 26 лютого новий канал Медведчука "Перший незалежний" відключили від мовлення на супутнику і відключають у кабельних мережах.
Будь ласка, зачекайте...
А может, это страус злой, а может и не злой.
А может, это дворник был. Он шёл по сельской местности
К ближайшему орешнику за новою метлой. .....????
А может ....это фсье вместе?....Тагда это *************!!! ....со сложным геополитходом.
Експерта непокоїть те, що США готуються до старомодної війні: з боротьбою на виснаження, кораблями і великими з'єднаннями. А треба готуватися вбивати ворогів в цивільному одязі, громити комунікації ворога, оберігаючи свої - треба готуватися до «гібридної війні нового типу».
Щоб обійти військову міць США китайські і російські військові прагнуть перетворити на основне поле битви майбутнього конфлікту інформацію та прийняття рішень.
Під час «війни за знищення системи» (Народно-визвольна армія Китаю) або «війни нового покоління» (російські збройні сили) зусилля зосереджують на електронному або фізичному псуванні джерел інформації і засобів зв'язку ворога. Вони можуть ввести в наші системи неправдиві дані, які дезорієнтують захист і ускладнюють розуміння ситуації.https://www.sxdon.info/?p=7892
Але стаття цікава для роздумів - послухати б когось розумного про неї.
https://apostrophe.ua/article/politics/foreign-policy/2021-02-26/huje-chem-prestuplenie-pochemu-u-zelenskogo-sdelali-oshibku-otpraviv-markarovu-za-okean/38140
ТО Ж СЛУХАЙТЕ, зачаровані нашим РНБО!
https://www.youtube.com/watch?v=ker98emIeW0
имени...) бувай здоровий пальто...
Я з першої хвилі, це коли на двох людей, в одном окопчику, пять вищих освіт, так от, одного разу, одна людина, сказала закову фразу: - Вища освіта ще не ознака розуму, вік не ознака мудрості, а тупий патріот гірше за явного ворога. Я, аж до 2019-ого року, не міг погодитись з цією істиною, але такі як ти, мене, нарешті переконали в її правоті.
Так що, лісом, ідеш саме ти.
те, на що виликий гетьман навіть не наважився ((((: