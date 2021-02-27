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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Данілов (1191) Медведчук (1323) мовлення (137)

"Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Швидке припинення мовлення телеканалу "Перший незалежний" нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука може бути пов'язано з "Божою карою".

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Що сталося з тим телеканалом? Чому він припинив мовлення? Може, якась технічна помилка, ми не знаємо. Потрібно розбиратися. А може, це Божа кара?" - сказав Данілов.

Він нагадав, що закрити зазначений телеканал можуть тільки в разі порушення законодавства або за роботу на країну-агресора.

"Ми збираємо всю інформацію, яка стосується ЗМІ, це наша робота. Ми відстежуємо всі ці процеси. Якщо канал не порушує українського законодавства, у них не буде жодних проблем", - сказав секретар відомства.

Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте також: Козак оскаржив у Верховному Суді запровадження проти нього санкцій

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK.

Увечері 26 лютого новий канал Медведчука "Перший незалежний" відключили від мовлення на супутнику і відключають у кабельних мережах.
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Топ коментарі
+26
Троллинг засчитан, но нет системности и жесткого подхода.
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27.02.2021 00:47
+21
знатные троляки, одобряем "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 6212
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27.02.2021 00:42
+16
"Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука
Угу, единственная надежда и осталась... "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 9236
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27.02.2021 00:39
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А чого ви в білому пальтечку дівчат в парках лякаєте ? "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 3492
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27.02.2021 15:46 Відповісти
Як і фантазія...)))
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27.02.2021 19:42 Відповісти
"Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 9311
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27.02.2021 19:55 Відповісти
Чудовий персонаж- чимось на Дон Кіхота схожий.
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27.02.2021 20:01 Відповісти
а как же "чтоб дурь каждого была видна", тех, кто там зависает!
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27.02.2021 22:37 Відповісти
Если есть мнение, что должно быть только одно мнение, то по мнению вменяемого это ошибочное мнение.
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27.02.2021 07:03 Відповісти
Вот же тварь брехливая, а то он не знает что провадерам отдали приказ прикратить вещание.
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27.02.2021 07:05 Відповісти
Отдали. Ты чем-то недоволен?
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27.02.2021 08:04 Відповісти
Щось не подобається?
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27.02.2021 08:04 Відповісти
А супутнику також наказ віддали?
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27.02.2021 09:12 Відповісти
Мавзолейных Хмыри фюрера кремля решали судьбу Украины...,но что то не срослось....наверное Порошенко виноват,что Крысы кремля за 20 лет при 5 президентах Украины так и не смогли соорудить "Рюсский Мир Шариковых"...,бывает...с Белорусью топчатся уже 26 лет,типа союз строят строители блин... "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 5014сегодня Пашинян стал врагом РАБссии, назвав сраные "Искандеры" дерьмом Путлера...
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27.02.2021 07:14 Відповісти
Крысы кремлевские,а может причина в вас самих,что вы болваны энд бараны,а не строители Светлого вчерашнего будущего? "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 9009 "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 5483
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27.02.2021 07:18 Відповісти
А может это ...неквалифицированный админ, не умеющий отслеживать тикеты? А может это забывчивый электрик, забывший отвертку в контакторе? А может это прилежная уборщица, засунувшая мокрую тряпку, в распредшкаф? Ну должен же быть порядок?.....
А может, это страус злой, а может и не злой.
А может, это дворник был. Он шёл по сельской местности
К ближайшему орешнику за новою метлой. .....????

А может ....это фсье вместе?....Тагда это *************!!! ....со сложным геополитходом.
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27.02.2021 07:40 Відповісти
Кара Божья началась когда Хан Батый и его внук Хан Менгу-Тимур,решили соорудить Мацковию на болотах Мокшандии в 1235 году.... "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 7045
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27.02.2021 07:46 Відповісти
"Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 1618 "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 2769
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27.02.2021 07:48 Відповісти
"Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 5337
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27.02.2021 07:49 Відповісти
"Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 3885 Зуллусс-Ордынцы узнаете ваш Дремучий Мацковия?"Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 8520
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27.02.2021 07:51 Відповісти
Комусь ще не видко , як Ахмєтов с помощью БОЖОГО ПОСЛАННІКА Шустера знову захоплює владу над Україною, ну тільки під нові патріотичні висери Буратіно з підлизуванням ББайдену. А Пінчук з Бєнєй підтягаються ...
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27.02.2021 07:52 Відповісти
Скабееву смотришь или Диму Сикелева Радиоактивого Пепла РАБссии? "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 2599
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27.02.2021 07:56 Відповісти
Це правда, Буратіні дорога в Москвію заказана - йому тут "патріотично2-олігархічні мізки вправлять й на другий термін підсрачником виберуть.
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27.02.2021 08:02 Відповісти
"Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 1027 "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 4808
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27.02.2021 07:54 Відповісти
А Данилов юморист ещё тот.
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27.02.2021 07:59 Відповісти
Данилова в президенты!
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27.02.2021 09:45 Відповісти
Санкции есть,но санкций нет "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 3963У Рината Ахметова Мавзолейные Хмыри отобрали бизнес на Дамбассе на 7 ярдов долларов,остальное в качестве металлолома вывезли в Ростовскую область,а стадион Калбасс-Арена превратили в руины....по браццки...
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27.02.2021 08:03 Відповісти
Ой, зараз заплачу. Ахмєтов захопив уже половину України. Ложив він на той дамбас.
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27.02.2021 09:14 Відповісти
Ахметову потрібно було відразу визначитися він за Україну чи за рашу. А він вважав що "всьо парішаю",
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27.02.2021 14:36 Відповісти
Брайан Кларк - старший науковий співробітник Гудзонівського інституту, глава Центру оборонних концепцій і технологій США опублікував на сторінках Forbs матеріал, присвячений війні нового типу, до якої, на його думку, американці не готові, в Росія і Китай фактично вже ведуть цю війну .
Експерта непокоїть те, що США готуються до старомодної війні: з боротьбою на виснаження, кораблями і великими з'єднаннями. А треба готуватися вбивати ворогів в цивільному одязі, громити комунікації ворога, оберігаючи свої - треба готуватися до «гібридної війні нового типу».
Щоб обійти військову міць США китайські і російські військові прагнуть перетворити на основне поле битви майбутнього конфлікту інформацію та прийняття рішень.
Під час «війни за знищення системи» (Народно-визвольна армія Китаю) або «війни нового покоління» (російські збройні сили) зусилля зосереджують на електронному або фізичному псуванні джерел інформації і засобів зв'язку ворога. Вони можуть ввести в наші системи неправдиві дані, які дезорієнтують захист і ускладнюють розуміння ситуації.https://www.sxdon.info/?p=7892
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27.02.2021 08:07 Відповісти
Зеленский на 100 дней своего президенства давал интервью в СМИ...,и предупреждал Ведмедчука...мы все знаем о его деятельности,откуда баблосы капают и все остальное...,это плохо закончится..,это Видео Зеленского за сентябрь 2019 года есть в Ютьюбе...Ведмедчук не послушался...Итог пришел внезапно... "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 2558
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27.02.2021 08:09 Відповісти
взапно- просто Вова Ахмєтову пішов служити, а Єрмак його до Мацкви тягнув
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27.02.2021 08:20 Відповісти
Внєзапно Байден прийшов. Решта-так собі.
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27.02.2021 09:15 Відповісти
и позволил еще 1, 5 года подбирать капающие баблосы
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27.02.2021 22:33 Відповісти
Политику телеканалов задает их владелец и если это телеканал Медведчука то он просто обязан быть заблокированым.Ведь хороший и плохой телеканал неможет быть у одного человека.
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27.02.2021 08:11 Відповісти
Тролляка
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27.02.2021 08:13 Відповісти
97 украинских компаний Оксаны Марченко пойдут с молотка на Аукционе СОТБИ "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 5587вырученные средства пойдут на борьбу с Ковид-19....Мать Тереза всей Украины Марченко добрая женщина... "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 5587
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27.02.2021 08:16 Відповісти
"Хуже, чем преступление: почему у Зеленского сделали ошибку, отправив Маркарову за океанБанковая рискует провалить американское направление"- дуже цікаві думки ще від одного бувшого регіональщика дипломата Грищенка - ніби й ЗА україну говорить , але ніби й не віриться шо та Україна у нього з великої літери. Знову славнозвісний гібридний прийомчик?
Але стаття цікава для роздумів - послухати б когось розумного про неї.
https://apostrophe.ua/article/politics/foreign-policy/2021-02-26/huje-chem-prestuplenie-pochemu-u-zelenskogo-sdelali-oshibku-otpraviv-markarovu-za-okean/38140
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27.02.2021 08:18 Відповісти
Отправка за океан - означает отправить деньги из Украины в Штаты, то есть вложить в экономику Америки. Это лучше, чем оставить их здесь и она на них скупит четверть Украины. Всем хорошо
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27.02.2021 09:03 Відповісти
Оксана Маркарова опытный банкир и финансовый аналитик,думаю она договорится с Байденом и ВМФ.. "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 391 "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 6275
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27.02.2021 08:23 Відповісти
А Грищенко ПРомоцквоський дипломат у штатском - тому може й топить її ... Побачимо. Усі кричали теж дарма не дипломата , теж Єрмака винили що його креатура , але розумна людина розумна у всьому.
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27.02.2021 08:30 Відповісти
Закривати треба не канал, а владільца каналу та тих, хто дав добро на відкриття каналів.
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27.02.2021 08:23 Відповісти
Маркарова к тому же закончила Блумигнтонский университет в штате Индиана "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 6385
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27.02.2021 08:26 Відповісти
мабуть таки буде цікаво
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27.02.2021 08:31 Відповісти
Я на все , що до цього написала чисто під власними враженнями від героїзму Данілова , тільки но прослухвши ВІталія Портнікова , замовкаю... Я отримала відповідь , ба навіть підтвердження моїх найгірших домислів - бо Портніков для мене найавторитетніший авторитет.
ТО Ж СЛУХАЙТЕ, зачаровані нашим РНБО!
https://www.youtube.com/watch?v=ker98emIeW0
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27.02.2021 08:56 Відповісти
Не має бути "найавторитетніших авторитетів". Має бути критичне мислення і своя думка. Портніков, на мою думку, не завжди об'єктивний.
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27.02.2021 09:38 Відповісти
смотрел вчера шоу шустера... браво ДАНИЛОВ! шуфрич всё трандел про быстрое закрытие канала....хахахаха оперативно закрыли помойку .рекорд мира открытый канал проработал говорит 1 час! классный смелый парень был у микрофона организатор- юрист - волонтёр который дерзко и шуфричу и прокурору с одессы сказал. представляю что он хотел сказать им без камеры...еле здерживал себя чтобы их не опустить матом видно было....САВИК его придерживал...БУТУСОВ шуфрича всегда тролит.... тоже (молодец) шуфрича гниду побиздохать нужно как и всех ОПЖ банду.наконец то может зелёная власть разгонит это всё кодло которое порошенко расплодил в первую очередь...всех их и их каналы... будем же честны перед собой...правда ведь есть правда((
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27.02.2021 08:30 Відповісти
Шуфрич любімчік Шустера - він ще Ахмєтову пригодиться.
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27.02.2021 08:32 Відповісти
Данілов, як дерижер без палички та навіть ще й без рук, язиком на трєщинки у владі показує...
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27.02.2021 08:36 Відповісти
Ключове слово у вашому спічі- ШОУ. Та справа ваша...
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27.02.2021 08:41 Відповісти
БІЛЕ ПАЛЬТО! ви все сказали.....а бачу ви даже такого незнаєте що це все назівается політ шоу .так воно і є....люди виступают..є глядачі і оплески зали....так шо не треба щось тут ізучайте(мат часть....) )
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27.02.2021 08:46 Відповісти
Я ще багато чого можу сказати чи написати- та не маю жодного бажання спілкуватися з дописувачем, що пише "большЕнство".
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27.02.2021 08:56 Відповісти
ну тоді іди гуляй вася... якщо телевізор не дивишся і пишиш(болшИнство..) хахахахаха теж мені ще редактор знайшовся . мені начхати на те що ті пишиш і бачиш помилки граматичні...але в житті не це важливе...а розум...душа справедливість і розсуд і аналітика ....)) такі як ти не цікаві БОТАНИ. ТИ НУДНИЙ... "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 8437
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27.02.2021 09:07 Відповісти
Так ти аналітЕГ...)))
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27.02.2021 09:14 Відповісти
АГА ...А ТИ біле пальто! такий кумедний у тебе нік.... БІЛЕ ПАЛЬТО! мабудь бідненький що назвався в честь свого пальто...(увековечил его в своём
имени...) бувай здоровий пальто... "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 2275
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27.02.2021 09:19 Відповісти
Душа, справедливість та розсуд поняття субєктивні, і тому у кожного свої, а от яким боком твоя писанина до розуму і аналітики?
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27.02.2021 10:38 Відповісти
слушай РЕМ. МНЕ 63 ГОДА...Я ВСЮ СВОЮ СОЗНАТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ ЛЮБИТЕЛЬСКИ ИНТЕРЕСУЮСЬ ПОЛИТИКОЙ...ЧИТАЛ И ЧИТАЮ СУТКАМИ НОВОСТИ И СМОТРЮ ВИДЕО В ЮТУЮ ПИШУ ПОСТЫ И ОТСТАИВАЮ В РУЛЕТКАХ Украину. дрюкаю сепаров .дружу с атовцами и помогаю лекарствами. киборгу приезжал я передал немало на днях атовцам передал много лекарств прислали с передовой фото отчёты о получении. на моих глазах выросли все наши миллионеры и милиардэры так как они все младше меня на 5-10 лет ...всё помню со времён совка и брежнева.... так что иди и ты гуляй вместе с пальто! весь майдан и оранжевая революция прошла на моих глазах следил...переживал и пропускал через сердце .за убиенными посещал в городе по приглашению атовцев похороны погибших в АТО! ПОНАЖИЛ И ГИПЕРТОНИЮ И ДИАБЭТ ОТ ВСЕГО ЭТОГО...И ПОЭТОМУ ИДИТЕ ВСЕ ПИСАТЕЛИ ТУТ КОРРЕКТОРЫ ПРАВОПИСАНИЯ ЛЕСОМ...((
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27.02.2021 11:55 Відповісти
63 рочки, а розум на рівні 11? Виводити теорії навколо імя (або ніку) це рівень середньої школи.
Я з першої хвилі, це коли на двох людей, в одном окопчику, пять вищих освіт, так от, одного разу, одна людина, сказала закову фразу: - Вища освіта ще не ознака розуму, вік не ознака мудрості, а тупий патріот гірше за явного ворога. Я, аж до 2019-ого року, не міг погодитись з цією істиною, але такі як ти, мене, нарешті переконали в її правоті.
Так що, лісом, ідеш саме ти.
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27.02.2021 12:25 Відповісти
зроби так щоб тебе довго шукали.... ти такий тупий....я про нік відповів коли воно мені зробило зауваження за помилку в слові... мов воно мене попустило за мою помилку в слові і зімною мов западло розмовляти... но ти тупе створяняя цього небачив і н5епрочітав з чого я так йому відпові... хамство за хамство...а тепер кизду мене атовці запросили їхати на площю за стерненка ....а ті сиди тут писака з палто такі ботани блін мені ... ото ж що ти с першої хвилі мов там...то це не є ознакою що ти якийсь мудрий. тупий і нудний .. ти тупий патріот і придурок пока ((
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27.02.2021 12:38 Відповісти
Тебе можуть тільки на "утрєннік", в дитячий садок запросити, троляка ти брехлива. Піди спочатку до школи, та навчись писати, читати це марення божевільного , без сліз, просто неможливо.
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27.02.2021 13:56 Відповісти
фух приехал домой думаю прогляну....а ты ЧУЧЕЛО смотрю ещё никак не угомонишся....ану КЫШ ОТ СЮДА КЫШ.... НЕ ПИШИ МНЕ ДЕБИЛ...(( "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 240
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27.02.2021 16:53 Відповісти
Брехун тупий, звідкіля ти прїхало?
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27.02.2021 18:03 Відповісти
Главное зебилу перднуть про кондитера,бо каждое утро в своих портках находит рошенку😀
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27.02.2021 09:18 Відповісти
за последние 2 года они так распоясались, а при Порошенко сидели тихо, редко поднимали пирьячко
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27.02.2021 22:32 Відповісти
"Божья кара" - это проотвечавшийся петушилла ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь во главе падлючего ЗЕ-шапито у власти.
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27.02.2021 08:34 Відповісти
Тобто тобі не подобається, що цей канал закрили через годину.
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27.02.2021 08:42 Відповісти
Тобто серед мене не до вподоби, коли закривають будь-які канали. Серед мене вітається, коли пропаганда позбавлена інформаційного підґрунтя, але ж це значно складніше. Нехай хтось спробує зайнятися антидержавною пропагандою у Фінляндії, Данії, Швейцарії, Ісландії або Норвегії - одразу відчує себе дурнем на посьміховиську. А Україна дожилася, що зараз достатньо трішечки копнути - одразу посиплеться. І вже посипалася: Крим, Донбас, сотні тисяч іноземних паспортів у поки що громадян України. Ну то й нехай копають - якщо не дійшло через голову, то може дійде через дупу.
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27.02.2021 09:42 Відповісти
балалайка свали в Тагил.
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27.02.2021 12:48 Відповісти
Пішов ти в сраку.
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06.03.2021 17:53 Відповісти
Вярните пятра ляксеича "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 4106
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27.02.2021 08:45 Відповісти
Среди меня не находит поддержки намерение отвлекать "пятра ляксеича" от лечения глубокой вмятины на дупе от отхваченного им на выборах-2019 грандиозного пенделя.
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27.02.2021 09:49 Відповісти
Вот те раз! Это что-то нового! Неужели СПАМящие ЗЕ-боты завелись.
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27.02.2021 09:53 Відповісти
Сходи к врачу, пока не поздно. У тебя все симптомы зебилофобии.
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27.02.2021 10:48 Відповісти
Оставь полезные советы для любимой бабушки - ей деваться некуда - вынуждена ********* даже такого тупоголового внучка, как ты, недоумок.
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27.02.2021 10:52 Відповісти
Дебил, это не совет, это направление. "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 4381
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27.02.2021 12:07 Відповісти
"Чорт ти, висрана твоя морда"©
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06.03.2021 17:55 Відповісти
без ПРОГРАММЫ ШУСТЕРА никто бы ничего не знал и не видел бы в стране....я смотрю всегда .и никогда вообще то за ШУСТЕРОМ НИЧЕГО такого(криминального враждебного не замечаю....) а к стати ШУСТЕР к шуфречу вы неправы...он его останавливает и думаю недолюбливает... так что я знаю и вижу все шоу шустера сколько существовала эта програма. и БУТУСОВ ЕГО ПРИЯТЕЛЬ и партнёр по прогарамме шустера...а вы находитесь на его сайте кстати..это он даёт вам право здесь писать то что здесь пишут...я много видел и читаю...и непишу здесь то что могу и хочу и знаю...не хочу сраться в коментах...избегаю этого ...пишу редко хотя руки чешутся многих из здешних постояльцев заткнуть рот....боты и незнайки троли здесь большенство...
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27.02.2021 08:43 Відповісти
Теж мені "Луч света в тёмном царстве".)))
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27.02.2021 08:44 Відповісти
так точно луч світла так і є...а ще право на владу на 1+1, і свобода на айсітіві! все по дорослому ...більше ніяких не дивлюся.. бо достатньо 3 ці шоу політ щоб побачити там перших особ країни і все почути.а ви мабудь слухаете сарафанное радио....чи з відки ви черпаете новини в світі і в УКРАЇНІ? "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 6142 А....МАБУДЬ ганапольського тупенького слухаете на першому.... ото ще бездар а не журналіст... тупенький такий))
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27.02.2021 08:53 Відповісти
Взагалі телевізор не дивлюся. Так що обговорювати мені з тобою нема чого.)))
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27.02.2021 08:58 Відповісти
Тонко=)
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27.02.2021 09:28 Відповісти
Украина уже 30 лет как все время боится обидеть "братский народ". Если бы мы вели себя как Прибалты, уже совсем все по другому было бы, в том числе и экономика
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27.02.2021 09:35 Відповісти
"Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 2690
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27.02.2021 10:12 Відповісти
Якщо РНБО і влада буде виконувати кару Божу ,проти рашистських оккупантів України ,лише тоді вони будуть "слугами" українського народу,котрим і сам Бог буде допомагати "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 9650
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27.02.2021 10:13 Відповісти
Нічого не поробиш, навіть актор-гуморист зробив,
те, на що виликий гетьман навіть не наважився ((((:
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27.02.2021 10:26 Відповісти
на беспредєл незаконний ? чи на допомогу кари божої..?
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27.02.2021 21:08 Відповісти
Ви на інше дивіться - по основній масі українських телеканалів почали масово ретранслювать "пабєдітельно-асвабадительние фильми о Красной армії"... Нас що, готують до "ачереднова асвабажденія"?...
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27.02.2021 13:16 Відповісти
На інших телеканалах суцільно русскій язик, савєцкає кіно, дєди ваєвалі.
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27.02.2021 15:06 Відповісти
Не голосовала за Зеленского, но теперь ему честно говоря респект, хотя скорее всего это заслуга Данилова и Авакова.
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27.02.2021 16:55 Відповісти
Данілов сам сказав на Шустері - не правові бамаги штампує, а Аваков- да, скоро вийде з Вовкою й вирок оголосить!
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27.02.2021 21:10 Відповісти
А кто у нас в стране на должности Бога подрабатывает. Наместник Бога на земле.
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27.02.2021 23:34 Відповісти
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