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Новини За кордоном
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Грузія (1419) протест (2249)

Грузинська опозиція заявила про початок безстрокових акцій протесту, поки не буде звільнено з в'язниць її лідерів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Опозиція в Грузії заявила, що починає "безстрокові протести" задля звільнення ув’язненого діяча, лідера найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніки Мелії, й інших ув’язнених опозиціонерів, яких вони називають політв’язнями, а також із вимогою позачергових парламентських виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Після демонстрації упродовж дня 26 лютого центром столиці Грузії Тбілісі, яку назвали "Маршем свободи", опозиційні активісти встановили на ніч намети біля будівлі парламенту в центрі міста. Один намет поставили й на проїжджій частині проспекту Руставелі, однієї з головних вулиць міста, але на вимогу поліції перенесли на тротуар.

Грузинська опозиція заявила про початок безстрокових акцій протесту, поки не буде звільнено з вязниць її лідерів 01

На ніч на місці протесту залишається кілька десятків людей, масовіші акції опозиція планує вже наступного тижня.

Ситуація в Грузії значно загострилася наприкінці минулого тижня, коли суд наказав узяти Ніку Мелію під досудовий арешт, бо він не сплатив розмір застави, визначеної йому, як звертають увагу його прихильники, повторно.

Тоді його не стали арештовувати відразу після того, як це рішення спричинило відставку прем’єр-міністра Ґіорґі Ґахарії, незгодного з ним.

Наступна хвиля загострення сталася 23 лютого, коли Мелію все-таки арештували після того, як уряд Грузії очолив Іраклі Ґарібашвілі, якого називають "яструбом".

Цей арешт викликав різку критику не тільки в самій Грузії, а й серед її західних союзників. Владу Грузії і владну партію "Грузинська мрія" застерігають, що такими діями вони зводять країну з її євроатлантичного шляху.

Читайте також: Прем'єр Грузії Гарібашвілі і Саакашвілі відреагували на арешт лідера опозиційної партії Мелії
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Топ коментарі
+4
Два кацапа знайшли один одного на бандерівському Цензорі. Совєт вам да любофф, галубкі...
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27.02.2021 02:05
+3
грузинам грузиново - мона сааку туда отправить на любую грузинскую сторону - лишь бы из Украины....

порох умел людей от горлопатых отличать.
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27.02.2021 02:09
+3
МИХО, вот он твой звёздный час! Грузинская оппозиция заявила о начале бессрочных акций протеста, пока не будут освобождены из тюрем ее лидеры - Цензор.НЕТ 6574
Оторви свои толстую грузинскую жопу (раскормленную на украинских харчах и деньгах украинских налогоплатильшаков) и вперёд на родину, в Тбилисо!
Возглавь протесты! Броди там по улицам и завывай на луну "барИги, барИги, барИги"!
Сделай там быстрые реформы, неу, как ты у нас тут их делаешь!
Но ты не Михо, ты просто сцикливый раскормленный горный козёл Михуил.
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27.02.2021 08:49
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Уже Грузию "шатуны" кацапы качают .. Грузинская оппозиция заявила о начале бессрочных акций протеста, пока не будут освобождены из тюрем ее лидеры - Цензор.НЕТ 5881
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27.02.2021 01:38 Відповісти
Два кацапа знайшли один одного на бандерівському Цензорі. Совєт вам да любофф, галубкі...
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27.02.2021 02:05 Відповісти
"В нищих, отсталых папуасиях".?!

А можно вас по "папуасский" послать на три буковки?
Мы сами разгребём свой навоз, а ты следи за своим говном.
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27.02.2021 03:41 Відповісти
дааа... больше Нас, Майдан любят только грузины.. у них это уже как национальная традиция...
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27.02.2021 01:50 Відповісти
грузинам грузиново - мона сааку туда отправить на любую грузинскую сторону - лишь бы из Украины....

порох умел людей от горлопатых отличать.
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27.02.2021 02:09 Відповісти
опажопенцы тоже опозиционеры и возможно какие то туловища будет арестованны, разве кого то будет интересовать ихние протесты, развличения с набитием морд не всчёт.
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27.02.2021 02:10 Відповісти
ты шо та последнее время редкий гость тут - надеюсь все в порядке и ты просто устал от етой зеленой стрекотни....
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27.02.2021 02:13 Відповісти
много других делишек, но прочитать стараюсь минимум самие итересные моменты, а то как наматывает баснями украинцов их избраники - это же не новое. Вот чем интересуюсь - кваков харьковскии, чем он теперь дышит, может получил лицензии на казино и игровые залы и бросит мвд?

Сам я в полном порядке, правда чуть лишние кг появились, много малоактивных проектов.
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27.02.2021 02:22 Відповісти
Европе и США надо быть последовательными и ввести против Грузии санкции. А то получается что они просто лицемеры.
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27.02.2021 03:51 Відповісти
Та не переживай так сильно, будет вам много санкций на недоимперии,Байден только месяц как президент США. Будет вам санкции и по потоку2 и по беспределу *****!
Уже вашего работодателя пригожина, основателя фабрики троллей,разыскивает ФБР))
Так шо радуйтесь, а скоро еще больше прилетит санкций)))
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27.02.2021 07:08 Відповісти
Грузия Европе, да и вообще Западу, и нах не сдалась. Если даже придет грузинский Пол Пот и всех порешает. Она их интересует только в контексте противостояния рашке. Вообще Запад во всем мире ничего кроме рашки не интересует.
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27.02.2021 08:07 Відповісти
А все потому, что одними патриотично-революционными лозунгами можно морочить голову лишь школоте и студентам, которые живут за счет родителей. А когда человек начинает сам зарабатывать, то ситуация меняется и он задает власти такие неудобные вопросы, как уровень жизни. До определенного момента этого человека можно обвинять в том, что он работает на врага, но только до определенного. И потому Грузия, которая вначале 2000-х была в фарватере евроатлантических устремлений, несколько лет назад сделала крен в другую сторону.
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27.02.2021 07:04 Відповісти
Побольше революций хороших и разных. Надеюсь Мишико прогонит этих кацапских наймитов которые сейчас у власти в Грузии.
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27.02.2021 08:01 Відповісти
Интересно, КАК он будет прогонять? Поедит туба лично или уписавшись и пожевав галстук будет "прогонять" из своего пентхауза в Киеве?
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27.02.2021 08:51 Відповісти
Почти синхронно с украинской бессрочной акцией протеста. Будет интересно посмотреть у кого яйца круче.
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27.02.2021 08:10 Відповісти
Міхомайдан проти бариг .
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27.02.2021 08:31 Відповісти
А, что же без Михо?
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27.02.2021 08:50 Відповісти
МИХО, вот он твой звёздный час! Грузинская оппозиция заявила о начале бессрочных акций протеста, пока не будут освобождены из тюрем ее лидеры - Цензор.НЕТ 6574
Оторви свои толстую грузинскую жопу (раскормленную на украинских харчах и деньгах украинских налогоплатильшаков) и вперёд на родину, в Тбилисо!
Возглавь протесты! Броди там по улицам и завывай на луну "барИги, барИги, барИги"!
Сделай там быстрые реформы, неу, как ты у нас тут их делаешь!
Но ты не Михо, ты просто сцикливый раскормленный горный козёл Михуил.
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27.02.2021 08:49 Відповісти
ПОЧЕМУ В ГРУЗИИ ТАК МНОГО ВОРОВ !!!???
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27.02.2021 10:13 Відповісти
 
 