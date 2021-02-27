Грузинська опозиція заявила про початок безстрокових акцій протесту, поки не буде звільнено з в'язниць її лідерів

Опозиція в Грузії заявила, що починає "безстрокові протести" задля звільнення ув’язненого діяча, лідера найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніки Мелії, й інших ув’язнених опозиціонерів, яких вони називають політв’язнями, а також із вимогою позачергових парламентських виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Після демонстрації упродовж дня 26 лютого центром столиці Грузії Тбілісі, яку назвали "Маршем свободи", опозиційні активісти встановили на ніч намети біля будівлі парламенту в центрі міста. Один намет поставили й на проїжджій частині проспекту Руставелі, однієї з головних вулиць міста, але на вимогу поліції перенесли на тротуар.

На ніч на місці протесту залишається кілька десятків людей, масовіші акції опозиція планує вже наступного тижня.

Ситуація в Грузії значно загострилася наприкінці минулого тижня, коли суд наказав узяти Ніку Мелію під досудовий арешт, бо він не сплатив розмір застави, визначеної йому, як звертають увагу його прихильники, повторно.

Тоді його не стали арештовувати відразу після того, як це рішення спричинило відставку прем’єр-міністра Ґіорґі Ґахарії, незгодного з ним.

Наступна хвиля загострення сталася 23 лютого, коли Мелію все-таки арештували після того, як уряд Грузії очолив Іраклі Ґарібашвілі, якого називають "яструбом".

Цей арешт викликав різку критику не тільки в самій Грузії, а й серед її західних союзників. Владу Грузії і владну партію "Грузинська мрія" застерігають, що такими діями вони зводять країну з її євроатлантичного шляху.

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