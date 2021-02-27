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Літак, що застряг у Єгипті з туристами, вилетить до Києва вранці 27 лютого, - авіакомпанія

Новини Цензор.НЕТ Події

Літак, що застряг у Єгипті з туристами, вилетить до Києва вранці 27 лютого, - авіакомпанія

Виліт застряглого в аеропорту Луксору (Єгипет) літака авіакомпанії SkyUp з українцями на борту, що здійснював рейс із Занзібару до Києва, заплановано на ранок суботи, 27 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті авіакомпанії.

"Виліт рейсу SkyUp Airlines PQ 6974 Занзібар-Київ заплановано на 27.02.2021 о 6:30 за місцевим часом. Пасажирів забезпечено харчуванням і напоями. Найближчим часом їм запропонують гарячу їжу", - йдеться в повідомленні пресслужби SkyUp.

Раніше повідомлялося, що затримка цього рейсу здійснюється через технічні причини.
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Топ коментарі
+3
Ну, это для них - дорожное приключение. Они же за впечатлениями летели. Вот и получат их .
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27.02.2021 06:04
+3
Доброго ранку шановнi бандерівці та друзi бандерiвцiв ! Застрявший в Египте самолет с туристами вылетит в Киев утром 27 февраля, - авиакомпания - Цензор.НЕТ 4180
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27.02.2021 08:00
+3
волнуюсь за сабачку .. как ана там ? не абасралась в самальоте ?? Літак, що застряг у Єгипті з туристами, вилетить до Києва вранці 27 лютого, - авіакомпанія - Цензор.НЕТ 2729
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27.02.2021 10:16
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главное чтобы не забыли написать что им на горячее подадут..
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27.02.2021 01:58 Відповісти
наши дома? - Занзибару many thanks.
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27.02.2021 02:05 Відповісти
"Застрявший самолет" це як? редактори, ви літературу взагалі вивчали?
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27.02.2021 02:50 Відповісти
Застрявший в пробке чувак не успел на тачке примчать в айропорт,масальот вылетел без идиота...,нелетная погода,пыль туман гололед,птичка залетела в двигатель,Мухамор Каддафи захватил заложников,на борту оказался Усама Бен Ладен, Застрявший в Египте самолет с туристами вылетит в Киев утром 27 февраля, - авиакомпания - Цензор.НЕТ 9840и т.д....бильзин закончился... Застрявший в Египте самолет с туристами вылетит в Киев утром 27 февраля, - авиакомпания - Цензор.НЕТ 9840облачность 10 000 метров,РЛС кругового обзора в айропорту сгорела...оператор нажрался виски... Застрявший в Египте самолет с туристами вылетит в Киев утром 27 февраля, - авиакомпания - Цензор.НЕТ 9840
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27.02.2021 04:52 Відповісти
Ну, это для них - дорожное приключение. Они же за впечатлениями летели. Вот и получат их .
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27.02.2021 06:04 Відповісти
Незабываемые впечатления от поездки на курорт.💫🎆🎇
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27.02.2021 06:06 Відповісти
этот металлолом нормальные страны давно уже списали, но наши *бизнесмены* думают, что можно подшаманить и все ОК....
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27.02.2021 06:21 Відповісти
в sky up довольно не старые самолеты до 10 лет. другое дело что обслуживание криворукое
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27.02.2021 08:17 Відповісти
И такое же хамское отношение к пассажирам, до сих не вернули десятки миллионов гривень за невыполненные рейсы.
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27.02.2021 10:23 Відповісти
Самолёты, в основном Boeing 737-800. Это относительно новые и надёжные машины серии NG. Поэтому на их обслуживании компания и пытается экономить. Но не всё бывает гладко...
Літак, що застряг у Єгипті з туристами, вилетить до Києва вранці 27 лютого, - авіакомпанія - Цензор.НЕТ 860
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27.02.2021 12:27 Відповісти
..расскажите, как можно экономить на обслуживании? Хоть пару вариантов?
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27.02.2021 17:05 Відповісти
На чём экономят лоу-костеры
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27.02.2021 23:45 Відповісти
..Где хоть одно слово о экономии на техническом обслуживании самолёта? Я специально упустил ...ТЕХ... в слове обслуживание!!! Или Вы считаете, что сопровождение самолёта машиной сопровождения, заправка , осмотр после вылета или перед вылетом является полным понятием слова ТЕХобслуживание? Техобслуживание, это когда самолёт загоняется на форму... где действительно проверяется полное техническое состояние самолёта... От наличия трещин до работы слива в туалете... Вы же техобслуживание самолёта слили в одну кучу с обслуживанием пассажиров и всего иного. Стоимость работ по техническому состоянию самолётов одинакова для всех.. Что Лоукостам... что МАУ.. и иным... Все работы контролируются фирмой ..разработчиком самолёта и там находятся все данные..что..как и где сделано с самолётом, законно ли это. И только через фирму производителя самолётов государство может на ОДИН год выдать сертификат лётной годности. И как бы кто не крутился ..в техобеспечении исправности сэкономить не получится!
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28.02.2021 14:32 Відповісти
Если до 10 лет-то это НЕ старый самолет. У самолетов срок службы в разы дольше чем у авто. При нормальном обслуживании конечно. Если не обслуживать а менять деталь не заранее а когда она уже сломалась-самолет будут так застревать. Один раз на Скайап летал-самолет вполне новый(может повезло)
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27.02.2021 14:00 Відповісти
.. Согласно требованиям в гражданской авиации замена агрегатов производится ПО СОСТОЯНИЮ!! Ранее только в СССР была замена по календарным срокам и наработке. Тогда снимали рабочие исправные блоки ..меняли .. и думали..что это безопасность. Мир работает по иному. Самолёт загоняется на различные виды форм обслуживания и тестируются все агрегаты на предмет исправности. Каждая форма.. разный набор тестирования. Существует перечень ..когда разрешаются полёты с неисправностями. И их достаточно много. Есть прекрасные самолёты с возрастом в 25-30 лет... и есть пятилетние машины..которым уже надо останавливать эксплуатацию. В СкайАпе достаточно профессиональное и качественное обслуживание.
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27.02.2021 17:14 Відповісти
Недавно смотрел видос о Швейцарии...,это что то...оказывается в Швейцарии огромное количество бомбоубежищ,население 8 миллионов,а бомбоубежища рассчитаны на 12 млн. людей...,наверно боятся что Гитлер нападет Застрявший в Египте самолет с туристами вылетит в Киев утром 27 февраля, - авиакомпания - Цензор.НЕТ 4080фишка в другом,на каждого жителя Швейцарии включая грудных младенцев,приходится 7 единиц боевого оружия,включая гранатометы и крупнокалиберные пулеметы... Застрявший в Египте самолет с туристами вылетит в Киев утром 27 февраля, - авиакомпания - Цензор.НЕТ 4080наверное боятся что РАБссия нападет...
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27.02.2021 07:07 Відповісти
В случае ядерной войны бомбоубежища станут братскими могилами, радиация и там достанет . Оружия да много , страна на втором месте в Европе по самоубийствам среди молодёжи . Источник : инфа из инета .
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27.02.2021 08:30 Відповісти
В своё время, Гитлер почесал свою репу, и решил Швейцарию не оккупировать. Горы, и всё такое... Так и осталась она нейтральной...
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27.02.2021 12:02 Відповісти
А пиво будет?
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27.02.2021 07:37 Відповісти
Доброго ранку шановнi бандерівці та друзi бандерiвцiв ! Застрявший в Египте самолет с туристами вылетит в Киев утром 27 февраля, - авиакомпания - Цензор.НЕТ 4180
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27.02.2021 08:00 Відповісти
Уа-алейкум ас-салям, друже(вітаємо з Єгипту)
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27.02.2021 08:49 Відповісти
Ти ба куме ,навіть без акценту привітався арабською !)
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27.02.2021 09:00 Відповісти
Тут, друже, теж кацапів ненавидять. З поваги до них навчивсі
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27.02.2021 09:24 Відповісти
Маєм дєкувати Господу нашому за то, що не нагородив нас тою "псячою чєлюстью". Говорити на різних мовах легко. Подививсі на араба, послухав і вже говориш
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27.02.2021 12:38 Відповісти
Згоден!Так то є
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27.02.2021 12:44 Відповісти
Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять! (с) Застрявший в Египте самолет с туристами вылетит в Киев утром 27 февраля, - авиакомпания - Цензор.НЕТ 9890
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27.02.2021 09:00 Відповісти
Літак, що застряг у Єгипті з туристами, вилетить до Києва вранці 27 лютого, - авіакомпанія - Цензор.НЕТ 2091
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27.02.2021 12:11 Відповісти
Ну це так собі пригода для тих, хло виклав тисяч 5 вічнозелених за поїздку на Занзібар за пригодами. Могли б організувати застрявання із захватом, наприклад.
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27.02.2021 09:02 Відповісти
главноклован с жёнкой вылетел на встречу ?
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27.02.2021 09:12 Відповісти
Єто новость государственного масштаба!
Аваков самолет МЧС с горячими обедами для пострадавших туристов почему не отправил? И бубочка почему по этому поводу не выступил с видосиком?
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27.02.2021 09:22 Відповісти
Одни на войну, другие в Египет.
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27.02.2021 10:01 Відповісти
Поездка в центральную Африку не безопасна. Сколько в этом году случаев смерти уже. Как вообще без прививок разрешают туда летать. Заразы назавозят. и при этом без карантина. Потому что Танзнаия не даёт даных. А МОЗ, Степанов внёс страну с показателями 0!!! Алло Степашка, там страна относится к Н\Д а не НОЛЬ. И автоматически относится к странам Красной Зоны
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27.02.2021 10:01 Відповісти
Застрявший в Египте самолет с туристами вылетит в Киев утром 27 февраля, - авиакомпания - Цензор.НЕТ 9160
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27.02.2021 10:03 Відповісти
Про гуглите Занзибар малярия, за послдние три месяца десяток случаев
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27.02.2021 10:07 Відповісти
.. а от малярии есть прививки?
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27.02.2021 17:16 Відповісти
волнуюсь за сабачку .. как ана там ? не абасралась в самальоте ?? Літак, що застряг у Єгипті з туристами, вилетить до Києва вранці 27 лютого, - авіакомпанія - Цензор.НЕТ 2729
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27.02.2021 10:16 Відповісти
Все так обделались но благодаря собачке, поддерживаем чистоту и порядок.
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27.02.2021 18:14 Відповісти
От скажіть, а чому нас мають хвилювати проблеми мажористого бидла? Застряли, ну то й застряли, самі ж того захотіли. І це чомусь перетворюється в якусь державну проблему. То ***** з песиком в Ухані, то вона ж в Занзібарі, тепер он Єгипет. В нас що, проблем нема більше, як за всяку шваль переживати?
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27.02.2021 10:36 Відповісти
Летальность при тропической малярии колеблется от 10 до 40% в зависимости от времени начала лечения, правильного подбора противомалярийных препаратов и оснащенности клиники. Путают часто с ковидом. По факту хуже ковида
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27.02.2021 17:51 Відповісти
Кожен день більше 100 померлих від КОРОНИ. І НІЯКОГО аналізу. А адже частина цих людей загинули від НЕ ЛЮБОВІ! Тому, що їх придуркувати діти і внуки, за прикладом перших осіб країни, «набуколвелілісь» «назанзібарілісь» «наєгіпетілісь» і, втягши в родину мутований вірус, просто ВБИЛИ рідних. НАРАЯМА?
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27.02.2021 22:43 Відповісти
 
 