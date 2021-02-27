Літак, що застряг у Єгипті з туристами, вилетить до Києва вранці 27 лютого, - авіакомпанія
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Виліт застряглого в аеропорту Луксору (Єгипет) літака авіакомпанії SkyUp з українцями на борту, що здійснював рейс із Занзібару до Києва, заплановано на ранок суботи, 27 лютого.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті авіакомпанії.
"Виліт рейсу SkyUp Airlines PQ 6974 Занзібар-Київ заплановано на 27.02.2021 о 6:30 за місцевим часом. Пасажирів забезпечено харчуванням і напоями. Найближчим часом їм запропонують гарячу їжу", - йдеться в повідомленні пресслужби SkyUp.
Раніше повідомлялося, що затримка цього рейсу здійснюється через технічні причини.
Топ коментарі
+3 Lyk Omore
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+3 Igor Lemke dd5e2437
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+3 Лаур
показати весь коментар27.02.2021 10:16
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