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За добу в Україні від COVID-19 померла 151 людина, зафіксували 8172 нові випадки, одужали 4766 осіб

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

За добу в Україні від COVID-19 померла 151 людина, зафіксували 8172 нові випадки, одужали 4766 осіб

В Україні за минулу добу, 26 лютого, зареєстрували 8172 нові випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 519 дітей і 292 медпрацівники.
Також за минулу добу госпіталізовано 2806 осіб, летальніх випадків - 151, одужало 4766 осіб.

Також міністр повідомив, що за добу було зроблено 78 040 тестувань (методом ПЛР - 35714, методом ІФА - 16990, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 25336).

За весь час пандемії в Україні захворіли  1 342 016 людей, одужали 1 168 321 особа, летальних випадків - 25 893; проведено 6 881 688 ПЛР-тестів.

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Топ коментарі
+5
От ковид смертность-0.5%,от сердечно-сосудистых-65%,идитенахрен тридварасы со своим орви
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27.02.2021 08:49
+2
Зеленій владі вже ніхто не вірить. Добрехались.
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27.02.2021 09:02
+1
Степанов, сказочник, откуда тебе все эти разнарядки поступают: сколько приболело, сколько померло ?
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27.02.2021 09:15
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Кількість смертей як при 15000 кожен день. Стебанов маніпулює статистикою! Дуже багато знайомих хворіє. Коли, нарешті, буде вакцинація, Стебанов ??!
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27.02.2021 08:33 Відповісти
просто индейские помои не дают пациенту паспорт европейского образца, а помои уже закуплены ....
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27.02.2021 08:39 Відповісти
От ковид смертность-0.5%,от сердечно-сосудистых-65%,идитенахрен тридварасы со своим орви
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27.02.2021 08:49 Відповісти
Официально сейчас в Украине 0.1%. Ежедневно от оставшихся больных. Если это пандемия, то да надо всех ширнуть За добу в Україні від COVID-19 померла 151 людина, зафіксували 8172 нові випадки, одужали 4766 осіб - Цензор.НЕТ 1866
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27.02.2021 10:13 Відповісти
В Украине текущая летальность от ковид-19
27306*100/1389445=1.965%
а смертность от него в несколько раз превісила смертность от туберкулеза.
По твоему, от борьбы с туберкулезом тоже надо отказаться?
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27.02.2021 11:43 Відповісти
От дизентерии спасает мытьё рук и неупотребление говна.Поэтому при ковиде главное -санитария,как при чуме,приблизительно,Оба передаются воздушно -капельным путём.ВООЗ сказал,что на вакцинацию понадобится лет 5.Я уколов не боюсь,если надо -уколюсь.Предварительно приняв на грудь.
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27.02.2021 09:01 Відповісти
Зеленій владі вже ніхто не вірить. Добрехались.
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27.02.2021 09:02 Відповісти
почему никто ?
мусора и судьи верят, зеленский обвинил Кужьменко и Антоненко,
аваковские братки верят ...
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27.02.2021 09:07 Відповісти
Я тебе запитував про рошецапа. За добу в Україні від COVID-19 померла 151 людина, зафіксували 8172 нові випадки, одужали 4766 осіб - Цензор.НЕТ 8275
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27.02.2021 09:20 Відповісти
коли ?
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27.02.2021 09:32 Відповісти
Степанов, сказочник, откуда тебе все эти разнарядки поступают: сколько приболело, сколько померло ?
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27.02.2021 09:15 Відповісти
 
 