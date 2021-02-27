УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4963 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
13 349 90
Данілов (1191) Ізраїль (1229) Медведчук (1323) Путін (21440) санкції (6845)

Ми не боїмося реакції Путіна на санкції проти Медведчука, Росія вже розв'язала війну, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Ми не боїмося реакції Путіна на санкції проти Медведчука, Росія вже розв'язала війну, - Данілов

Україна не боїться кроків російського президента Путіна, які він може зробити у відповідь на санкції щодо його кума Медведчука. Санкції були запроваджені за фінансування тероризму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він додав, що українці - не росіяни. Вони мають генетичну волю до свободи.

"Те, що робить цей пан (Путін. - Ред.), починаючи з 2014 року, на території нашої країни, коли вони захопили Крим, коли вони розв'язали війну на території Донецької та Луганської областей. Чим нас ще можна налякати? Ми перебуваємо в стані війни фактично. Так, вона неоголошена, але це ж відбувається з 2014 року", - заявив Данілов.

Читайте також: Данілов озвучив імена зрадників України, проти яких РНБО сьогодні ввів санкції. ПЕРЕЛІК

Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте також: Козак оскаржив у Верховному Суді запровадження проти нього санкцій

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK.

Увечері 26 лютого новий канал Медведчука "Перший незалежний" відключили від мовлення на супутнику і відключають у кабельних мережах.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+47
Респект Данилову.Нам уже боятся нечего.Осталась только полномаштабная война с мокшанами.Давите 5 колону в Украине по полной и все будет хорошо.
показати весь коментар
27.02.2021 08:55
+16
Не так страшні воші в Москві як їх гниди в Києві.
показати весь коментар
27.02.2021 09:27
+15
Сперва Срален с Гитлером лобызались и Европу делили, а потом горшки побили. Ну и в результате 4 млн дидов в первые месяцы войны сдались в плен, а остальные драпанули до Мацквы. Могли бы и до Урала драпануть, но лендлиз спас.
показати весь коментар
27.02.2021 09:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Респект Данилову.Нам уже боятся нечего.Осталась только полномаштабная война с мокшанами.Давите 5 колону в Украине по полной и все будет хорошо.
показати весь коментар
27.02.2021 08:55 Відповісти
И продолжите свою мысль)))Где вы увидели ,что я боюсь полномаштабную войну с мокшами)))
показати весь коментар
27.02.2021 09:10 Відповісти
та уже 7 лет воюем с самой сильной армией...
показати весь коментар
27.02.2021 09:30 Відповісти
Уберите этого вонючего сепара
показати весь коментар
27.02.2021 09:37 Відповісти
Перед тем, как удалять сепара, надо хорошо запомнить тех кто ему лайкнул.
показати весь коментар
27.02.2021 09:44 Відповісти
Фины победили парашу.Миф о сильной армии мокшан придуман в гру параши.Вторая мировая война вам в помощь.
показати весь коментар
27.02.2021 09:30 Відповісти
За пол года немцы были под мацквой.При соотношени 1:3 в пользу сралинского гулага.
показати весь коментар
27.02.2021 09:36 Відповісти
Был ЛендЛиз. Амеры руками совка победили нациков.
показати весь коментар
27.02.2021 09:36 Відповісти
Сперва Срален с Гитлером лобызались и Европу делили, а потом горшки побили. Ну и в результате 4 млн дидов в первые месяцы войны сдались в плен, а остальные драпанули до Мацквы. Могли бы и до Урала драпануть, но лендлиз спас.
показати весь коментар
27.02.2021 09:38 Відповісти
Надо боятся? И каков предел твоей сыкотности - Киевская народная респкублика или Львовская?
показати весь коментар
27.02.2021 09:34 Відповісти
в чем ее сила армии той.... историю вы однако погано учите.. самую сильную армию мира не раз втюхивали мордой у багнюку и наполеон и Япония и 1 Мировая да и 2 Мировая... соотношение жертв между самой сильной и пораженной армией в 3 раза вот так сильная ПИРОВАЯ ПОБЕДА однако в Афгане 11 тысяч положили ребят а по итогу позорно тикали.. во Вьетнаме также заключили мир во все мире ибо война грозила перерасти в новую 100 войнушку.. даже разбитая экономически Украина сотрясаемая поляризацией при отсутствующей армии и флота уже 7 год впаривает Путину что оно таки да еще то Х..ло да я не летаю в облаках я понимаю что Россия может пойти серьезно войной НО надкусить не значить пережевать не то что проглотить масштабное наступление на Украину это будет началом конца России во всех смыслах... Путин не раз и не два а много раз пояснял что атомное оружие попытка его применения это 2-4 часа жизни всей Цивилизации после первой бомбы ракеты...
показати весь коментар
27.02.2021 09:34 Відповісти
москали не начнут, пока есть вероятность получить ответку,
рейд на москву и мокшандии кирдык
показати весь коментар
27.02.2021 09:21 Відповісти
сила московии в сифилисном Членине, который в хрустальном гробу
показати весь коментар
27.02.2021 09:30 Відповісти
москали смокчут его и Сатана даёт им силы,
спросите у ******** Гундяева ...
показати весь коментар
27.02.2021 09:31 Відповісти
Не так страшні воші в Москві як їх гниди в Києві.
показати весь коментар
27.02.2021 09:27 Відповісти
А полыхающий ботоксный пукан разве не ужасен?))
показати весь коментар
27.02.2021 08:56 Відповісти
а можна поточнити:
які конкретно санкції запроваджено безпосередньо проти мертвечука?
де санкції, передбачені діючим КК?
показати весь коментар
27.02.2021 08:59 Відповісти
За що був засуджений Аль Капоне?
показати весь коментар
27.02.2021 09:02 Відповісти
"засуджений" - ключове слово, а не санкціонований
показати весь коментар
27.02.2021 09:05 Відповісти
Вимагати санкцій за діючим КК- це вершина невігластва.
показати весь коментар
27.02.2021 09:07 Відповісти
ти дбл? санкції, згідно діючого КК, - арешт, привід до суду, вирок... а ти жуй шмарклі, лопушок
показати весь коментар
27.02.2021 09:16 Відповісти
Вроде за неуплату налогов
показати весь коментар
27.02.2021 09:05 Відповісти
Уверена, что Мертветчук тоже уходит от налогов в Украине
показати весь коментар
27.02.2021 09:06 Відповісти
так і напишемо у вироці: якась ТП увєрєна!
показати весь коментар
27.02.2021 09:09 Відповісти
На мертветчука трудитесь ?
показати весь коментар
27.02.2021 09:11 Відповісти
гм... скажу так, тобі й напружуватися не треба, аби прислужувати ваті
показати весь коментар
27.02.2021 09:17 Відповісти
Вам туда Мы не боимся реакции Путина на санкции против Медведчука, Россия уже развязала войну, - Данилов - Цензор.НЕТ 1180
показати весь коментар
27.02.2021 09:28 Відповісти
не вказуй мені, ТП)
показати весь коментар
27.02.2021 09:29 Відповісти
У суді це засвідчите? З доказами, звісно.
показати весь коментар
27.02.2021 09:09 Відповісти
А Вы, значит, троль метрветчука , 😀😀😀
показати весь коментар
27.02.2021 09:11 Відповісти
А я працювати поїхав. Ввечері перевірю, що ви тут "натворили".)))
показати весь коментар
27.02.2021 09:12 Відповісти
вітю за податки/яйця взяли? оце новина!!! сєнсація!!! де, коли? в якій кримінальній справі фігурує його й*бане ім'я?
показати весь коментар
27.02.2021 09:06 Відповісти
...а потом ішо далі мєшок картошкі і хлєбниє крошкі Мы не боимся реакции Путина на санкции против Медведчука, Россия уже развязала войну, - Данилов - Цензор.НЕТ 6598
показати весь коментар
27.02.2021 09:14 Відповісти
Ви штото путаєтє, муссійо!
показати весь коментар
27.02.2021 09:39 Відповісти
да просто взять і расстрелять....ну тогда смотреть )))
показати весь коментар
27.02.2021 09:18 Відповісти
причинно наслідковий зв'язок... ні! та нахуа..
ще раз, де в рішенні РНБО фігурує ім'я віті хуіпутала?
показати весь коментар
27.02.2021 09:24 Відповісти
Бубачка запасся памперсами і теж нібаіцца?
показати весь коментар
27.02.2021 08:59 Відповісти
он палажілся на Ахмєтова і шустера с Даніловим
показати весь коментар
27.02.2021 09:03 Відповісти
Бубочка всё согласовал с Путлером.
показати весь коментар
27.02.2021 19:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ker98emIeW0 НОВІ РІШЕННЯ РНБО. МЕТА І НАСЛІДКИ!

Браво Портніков - а то усі тут від Данілова пісяють щасливими фонтанами!
показати весь коментар
27.02.2021 08:59 Відповісти
Герой Ахметівського Шустерфейку , який вірою й правдою веде Буратінку на другий термін. Бо в Мацкві з Єрамком йому точно не світить вже Кремлівська сцена чи бізнес.
показати весь коментар
27.02.2021 09:02 Відповісти
буратина идёт лесом, рейтинг дутый
показати весь коментар
27.02.2021 09:22 Відповісти
йому на Ахметівських канлах Шустером надують ще, й Даніловим...
показати весь коментар
27.02.2021 09:35 Відповісти
Схоже, це і є "План Б" в дії. Поки норм.
показати весь коментар
27.02.2021 09:00 Відповісти
бєлий дим гібрідних успєхав
показати весь коментар
27.02.2021 09:03 Відповісти
план БЄЄЄЄЄ і пук у воду в дії Мы не боимся реакции Путина на санкции против Медведчука, Россия уже развязала войну, - Данилов - Цензор.НЕТ 135
показати весь коментар
27.02.2021 09:20 Відповісти
а финансирование терроризма это не уголовная статья?
показати весь коментар
27.02.2021 09:01 Відповісти
Блин, редактор , ЗАЧЕМ СТАВИТЬ ФОТО **** , если слова Данилова ? 😀😀😀
показати весь коментар
27.02.2021 09:04 Відповісти
а шоб Ви включілісь мозгамі в ПРоАхметовскій троллінг Данілова
показати весь коментар
27.02.2021 09:07 Відповісти
Можно убивать украинцев,вам введут санкции и погрозят пальчиком с гнусавеньким ай ай ай,и всьо,для кого этот шидовский плядский цирк???
показати весь коментар
27.02.2021 09:05 Відповісти
Послухайте Портнікова, будь ласка! вище посилання на нього .
показати весь коментар
27.02.2021 09:09 Відповісти
Ага, так само як хвамілія Роговцева, що з'явилася з Роговець))))
показати весь коментар
27.02.2021 09:50 Відповісти
Как говорил немецкий канцлер Бисмарк - важно не намерение, важен потенциал. Только дураки ничего не боятся.
показати весь коментар
27.02.2021 09:10 Відповісти
путин ***** ,**** его боятся ... Мы не боимся реакции Путина на санкции против Медведчука, Россия уже развязала войну, - Данилов - Цензор.НЕТ 4336
показати весь коментар
27.02.2021 09:20 Відповісти
Отобранный нефтепровод (который формально даже не принадлежал Медведчуку) скорее всего осушат. В 2015-м украинский суд его уже отбирал. Кацапы просто перестали пускать туда нефть и Украине пришлось вернуть трубу из-за нехватки дизтоплива.

Ми не боїмося реакції Путіна на санкції проти Медведчука, Росія вже розв'язала війну, - Данілов - Цензор.НЕТ 256
показати весь коментар
27.02.2021 09:50 Відповісти
Правильно делает Данилов, не нужно этого господина величать по имени. Пусть будет "Гаагский пациент")
показати весь коментар
27.02.2021 10:00 Відповісти
СПРОСИТЕ У ПУТИНА КОГДА РОССИЯ ВЕРНЕТ ВКЛАДЫ ЛЮДЕЙ В СССР !!!
показати весь коментар
27.02.2021 10:11 Відповісти
Человек называет вещи своими именами.Респект ему.
показати весь коментар
27.02.2021 10:12 Відповісти
Відсутність реакції рф на "санкції" Данілова проти Медведчука і свідчать про відсутність санкцій.
І коли Данілов заблокує діяльність фірм медведчука,щоб той не фінансував тероризм ?
Данілов допомагає вбивці Стуса фінансувати тероризм ?
Ми не боїмося реакції Путіна на санкції проти Медведчука, Росія вже розв'язала війну, - Данілов - Цензор.НЕТ 8166

Ми не боїмося реакції Путіна на санкції проти Медведчука, Росія вже розв'язала війну, - Данілов - Цензор.НЕТ 1319

Ми не боїмося реакції Путіна на санкції проти Медведчука, Росія вже розв'язала війну, - Данілов - Цензор.НЕТ 1348
показати весь коментар
27.02.2021 10:27 Відповісти
Аркадий Бабченко

20 хв ·

"Поймите, наконец, устройство Владимира Александровича. Оно простое. Ничего сложного.

Его голова состоит из ящичка. Одного. Пустого. Открываем крышку, кладем туда что надо, закрываем крышку. Что положили - тем ящичек и будет заполнен.
Внутри этот ящичек соединен отверстием с ротовой полостью.
Через это отверстие то, что положили в ящичек, попадает в ротовую полость и этим самым ротом на всю страну и произносится.
Два года туда Богдан и Ермак клали мир, договориться посередине, посмотреть в глаза Путину, какая разница. И все это через дырочку выливалось в ротовую полость и уносилось с губ в пространство.
А сейчас туда какими-то невероятными путями Данилов положил блокировку каналов Медведчука. И это всё по тому же закону гравитации вылилось через дырочку в рот и было озвучено.
Поэтому вопрос не в том, почему Владимир Александрович сделал/сказал то или это.
А в том, как именно удалось Данилову получить доступ к крышечке".

Итак, Владимир Александрович понял, что рейтинг по нулям, Разумков отодвигается в сторону, монобольшинство его больше ни в зуб не ставит, Байден не звонит, медведчуки с шариями и ватой мочат со всех сторон, Аваков как был сам по себе, так и остается, пятьдесят дел в судах развалились к черту - и у него нет больше ничего, кроме РНБО.

А оно вдруг бац - и сработало!
Снова оплески, софиты, цветы, крики "браво".
Теперь этой дубиной он будет размахивать направо и налево.
Вот увидите, скоро РНБО будет ларьки у метро закрывать.
Как и было сказано - Данилов в доступе к ящичку получил полный карт-бланш.
Оно, как бы, с одной стороны, вроде и неплохо. Жаба крутится с гадюкой - мы в мутной воде получаем свой профит.
Но с другой стороны это говорит о полном крахе институализации. Государства, как совокупности работающих институтов, где каждая ветвь власти занимается своим делом, и шестеренки крутятся без затыков и прокрутов - по прежнему не существует.
Месяц назад про ящичек написано.
А все-таки я хороший Ванга.
показати весь коментар
27.02.2021 11:07 Відповісти
Данілову респект! Жодного разу не сказав нічого поганого! Підтримую його тези!
показати весь коментар
27.02.2021 11:08 Відповісти
Лучше война,может быть,отрубилибы Россию от всей цивилизации санкциями..
показати весь коментар
27.02.2021 12:53 Відповісти
Эту комедию клоун замутил с разрешения Ведмедчука и Путлера. А под ажиотаж взяли и посадили Стерненко на 7 лет и забрали его имущество.
показати весь коментар
27.02.2021 19:25 Відповісти
 
 