Ми не боїмося реакції Путіна на санкції проти Медведчука, Росія вже розв'язала війну, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Україна не боїться кроків російського президента Путіна, які він може зробити у відповідь на санкції щодо його кума Медведчука. Санкції були запроваджені за фінансування тероризму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Він додав, що українці - не росіяни. Вони мають генетичну волю до свободи.
"Те, що робить цей пан (Путін. - Ред.), починаючи з 2014 року, на території нашої країни, коли вони захопили Крим, коли вони розв'язали війну на території Донецької та Луганської областей. Чим нас ще можна налякати? Ми перебуваємо в стані війни фактично. Так, вона неоголошена, але це ж відбувається з 2014 року", - заявив Данілов.
Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK.
Увечері 26 лютого новий канал Медведчука "Перший незалежний" відключили від мовлення на супутнику і відключають у кабельних мережах.
Будь ласка, зачекайте...
рейд на москву и мокшандии кирдык
спросите у ******** Гундяева ...
які конкретно санкції запроваджено безпосередньо проти мертвечука?
де санкції, передбачені діючим КК?
ще раз, де в рішенні РНБО фігурує ім'я віті хуіпутала?
Браво Портніков - а то усі тут від Данілова пісяють щасливими фонтанами!
І коли Данілов заблокує діяльність фірм медведчука,щоб той не фінансував тероризм ?
Данілов допомагає вбивці Стуса фінансувати тероризм ?
20 хв ·
"Поймите, наконец, устройство Владимира Александровича. Оно простое. Ничего сложного.
Его голова состоит из ящичка. Одного. Пустого. Открываем крышку, кладем туда что надо, закрываем крышку. Что положили - тем ящичек и будет заполнен.
Внутри этот ящичек соединен отверстием с ротовой полостью.
Через это отверстие то, что положили в ящичек, попадает в ротовую полость и этим самым ротом на всю страну и произносится.
Два года туда Богдан и Ермак клали мир, договориться посередине, посмотреть в глаза Путину, какая разница. И все это через дырочку выливалось в ротовую полость и уносилось с губ в пространство.
А сейчас туда какими-то невероятными путями Данилов положил блокировку каналов Медведчука. И это всё по тому же закону гравитации вылилось через дырочку в рот и было озвучено.
Поэтому вопрос не в том, почему Владимир Александрович сделал/сказал то или это.
А в том, как именно удалось Данилову получить доступ к крышечке".
Итак, Владимир Александрович понял, что рейтинг по нулям, Разумков отодвигается в сторону, монобольшинство его больше ни в зуб не ставит, Байден не звонит, медведчуки с шариями и ватой мочат со всех сторон, Аваков как был сам по себе, так и остается, пятьдесят дел в судах развалились к черту - и у него нет больше ничего, кроме РНБО.
А оно вдруг бац - и сработало!
Снова оплески, софиты, цветы, крики "браво".
Теперь этой дубиной он будет размахивать направо и налево.
Вот увидите, скоро РНБО будет ларьки у метро закрывать.
Как и было сказано - Данилов в доступе к ящичку получил полный карт-бланш.
Оно, как бы, с одной стороны, вроде и неплохо. Жаба крутится с гадюкой - мы в мутной воде получаем свой профит.
Но с другой стороны это говорит о полном крахе институализации. Государства, как совокупности работающих институтов, где каждая ветвь власти занимается своим делом, и шестеренки крутятся без затыков и прокрутов - по прежнему не существует.
Месяц назад про ящичек написано.
А все-таки я хороший Ванга.