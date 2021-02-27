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обстріл (21071) операція Об'єднаних сил (4158)

За минулу добу 11 українських воїнів зазнали поранень і травм, російські окупанти били із забороненої зброї, - штаб

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

За минулу добу 11 українських воїнів зазнали поранень і травм, російські окупанти били із забороненої зброї, - штаб

Від початку поточної доби найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі один раз порушили режим "тиші", втрат серед українських військовослужбовців немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, біля Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь із 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Унаслідок обстрілу шість військовослужбовців Збройних сил України зазнали осколкових поранень, ще троє воїнів - бойових травм.

У районі населеного пункту Піски окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів із 120-мм і 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Вогнева активність ворога спостерігалася і неподалік населеного пункту Луганське. Тут російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по наших позиціях з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї. На цьому ж напрямку окупанти провели дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій мінами ПОМ-2.

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Поблизу Мар'їнки та Лебединського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї. Унаслідок ворожого обстрілу один український захисник зазнав кульового поранення.

Біля Кам'янки окупанти здійснили кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета, а поруч із Південним - ще й зі стрілецької зброї. У передмісті Світлодарська противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники давали адекватну відповідь, зазначається в повідомленні.

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Неподалік Невельського унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав осколкових поранень військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Всіх воїнів, які були поранені за минулу добу, оперативно доставили в лікувальний заклад, де їм надається необхідна медична допомога.

З метою негайного припинення вогню УС СЦКК неодноразово направляла запит через СММ ОБСЄ на запровадження режиму припинення вогню. Однак у всіх випадках вони були проігноровані найманцями ОРДЛО.

"Станом на 7:00 27 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, неподалік населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї", - сказано в ранковому зведенні.

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Крім того, в п'ятницю підтвердилися побоювання щодо перешкоджання російськими найманцями перетину контрольно-пропускних пунктів. Зокрема, на КПВВ "Щастя" попри складну соціальну і гуманітарну ситуацію, в якій перебувають прості жителі тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, ворог не пропустив гуманітарний вантаж ООН вагою приблизно 136 тонн (11 вантажівок).

Зазначається, що цей вантаж був призначений для навчальних закладів, медичних установ і для соціально незахищених громадян. Наразі вживають заходів щодо повторної доставки вантажу на тимчасово непідконтрольну українському уряду територію України.

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Топ коментарі
+34
а не отвести ли войска подальше-чтобы не долетало?
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27.02.2021 09:12
+31
Це перемир.я чи ще ні, Зелений ?За минувшие сутки 11 украинских воинов получили ранения и травмы, российские оккупанты били из запрещенного оружия, - штаб - Цензор.НЕТ 673
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27.02.2021 09:22
+19
пока москали обстреливают Украину
зеленский с судьям неплохо поживляется в Киеве
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27.02.2021 09:04
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пока москали обстреливают Украину
зеленский с судьям неплохо поживляется в Киеве
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27.02.2021 09:04 Відповісти
Так шо там з рошецапом?
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27.02.2021 09:08 Відповісти
Це перемир.я чи ще ні, Зелений ?За минувшие сутки 11 украинских воинов получили ранения и травмы, российские оккупанты били из запрещенного оружия, - штаб - Цензор.НЕТ 673
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27.02.2021 09:22 Відповісти
а не отвести ли войска подальше-чтобы не долетало?
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27.02.2021 09:12 Відповісти
За Днепр?
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27.02.2021 11:28 Відповісти
На кордон. Західний. Щоб не провокувати бізнеспартнерів 95 кварталу.
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27.02.2021 12:45 Відповісти
И это на превеликий жаль самый логичный ответ....
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27.02.2021 23:51 Відповісти
Куда отвести в израиль или за киев дубина Амор мы и так повине зеленой мр...зи отвели и что получили.
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27.02.2021 21:13 Відповісти
Как обычно. Зеленые "******** ***********".
И бодро дОклАли говнокомандующему.
Не реальные потери,как до лета 2019,а желаемые для звиздюка с булавой.
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27.02.2021 09:13 Відповісти
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!! ЛЮТАЯ СМЕРТЬ ВАТНЫМ ТВАРЯМ !!! За минувшие сутки 11 украинских воинов получили ранения и травмы, российские оккупанты били из запрещенного оружия, - штаб - Цензор.НЕТ 1574
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27.02.2021 09:19 Відповісти
Не вижу разрешение открывать огонь по врагу по усмотрению командиров в действии.По видимому наши аникавоины только бравируют на полигонах.А в сводке и словом не обмовлено что на обстрелы предпринимали наши ВСУ только строчили жалобы ОБСЕ.
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27.02.2021 09:21 Відповісти
Зелерогий звиздюк с булавай в своих глюках под дозой всех разбомбЕл и побЕдул!
Войну закончил не начав!
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27.02.2021 10:16 Відповісти
Разве что в шаны кончил.Смотрю в соцсетях на мощ ВСУ и диву даюсь ведь все что там выставляют отснято еще до президенства ЗЕ,конечно погибших без права на ответку публиковать нестанут и сразу обявлят изменником или запишут в списки предателей.
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27.02.2021 10:24 Відповісти
На ответках много не навоюешь.Очень необходим огонь на упреждение.Только так можно заткнуть надолго сепаров с их лаптеногими кураторами.Но сие, при миролюбце Главковерхе и потворствующему ему генералитету, невыполнимо.Посему, ВСУ несут неоправданные потери
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27.02.2021 10:48 Відповісти
Вспомните 54 и 56 бригады в сторону которых сепары боялись и пукнуть,а ведь тогда тоже было перемирие, и которых ЗЕ сразу же ротировал на более послушных.Да и добробаты сепары вспоминают как страшный сон и которых уничтожило наше же правительство под аплодисменты *****.
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27.02.2021 10:55 Відповісти
Можно припомнить и 30-ю мехбригаду которая в пап-перемириях наваляла рашистам по -полной.С добробатами, конечно, поступили несправедливо.
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27.02.2021 11:00 Відповісти
Вибачте,я не хотів применшувати заслуги інших просто 54 та 56 перші спали на думку.
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27.02.2021 11:08 Відповісти
Сливка не читатель,Сливка писака...Восьмой абзац пропустил?Ты из какой жопы вылетел,Сливка?Учись читать все строчки в сообщении и не раздувай "зраду".Тебе что не понятно?Украина начала новую политику относительно ОРДЛО и Крыма,вот кацапье и заистерило...
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28.02.2021 07:35 Відповісти
Может пора уже стугны расчехлять и беспилотники поднимать? А, зелепукин?
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27.02.2021 09:23 Відповісти
ПАПа то построил,а вот Зе применить его боиться
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27.02.2021 10:51 Відповісти
Чого він боїться, що не встигне останню сорочку з України здерти?
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28.02.2021 07:42 Відповісти
Ващет до прихода зелепукина ВСУ исправно мочило сепарские блиндажи со стугны и беспилотников, поищите видео в сети
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27.02.2021 11:57 Відповісти
Из ПТРК по сепарским блиндажам начали стрелять как раз перед выборами, а до выборов тоже то ли экономили, то ли не было приказа.
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27.02.2021 16:27 Відповісти
Не, звезду смерти Зелебобы.
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27.02.2021 17:35 Відповісти
ГДЕ ОБСЕ ? Опять виски с сепарами пьёт ?
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27.02.2021 09:25 Відповісти
виски с сепарами пьет теперь зекретин
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27.02.2021 10:09 Відповісти
ну не пропустили грузовики и йух с ними, развернули и раздали барахло местным с нашей стороны. ну и явный прогресс, что уже дошло , что ответку оркам нужно нормально давать
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27.02.2021 09:34 Відповісти
глав зебил и все зебилье явно довольно таками новостями. А про запросы тишины с нашей стороны - это вообще уже лютый 3,14здец. Еще вот интересно - что такое у зебилов адекватный ответ?? - стрелкотня и то врядли - у нас же приказ "нистрилять" от жиденыша.
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27.02.2021 09:55 Відповісти
Не в обиду военным,но когда рядом убивают или колечат твоего побратима,вы что думаете о штрафах.То тогда получается что мотивация армии только деньги.
Отвечу сразу на вопрос, сам бы попробовал,будучи мобиком даже аватары умудрялись насыпать сепарам так,что сидели невысовывались по несколько недель,не взирая на Петено перемирие,ну штрафанут,ну на губу свозят,зато тишина и порядок.
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27.02.2021 10:02 Відповісти
У меня вопрос!!!! Украина готова к применению путиным химического оружия???
Медвечуки в тылу, пули и мины на фронте. А мы готовы к хим. атаке?
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27.02.2021 10:09 Відповісти
Зеля Говнокомандувач - кат українських воїнів
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27.02.2021 10:28 Відповісти
Над Днепром - опять вертолеты...
Раненным - жить и выздороветь, путлеру и подпуйловникам - гореть в Огне!
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27.02.2021 10:47 Відповісти
Хтось бачив адептів "велічайшей" Бубачки та данілова? Хоча їм не до цього. Вони, який день поспіль, Ваву облизують.
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі.
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27.02.2021 12:50 Відповісти
А чем тебе Данилов не угодил? Тем, что системно работает против партнера шоколадного хетьмана мертветчука?
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27.02.2021 16:33 Відповісти
Данілов не виконує свої обов'язки, а займається фігнею, виконуючи команди дерьмака,
І до чого тут бізнеспартнер коломойсього мертвечук, один з хазяїв ВАЗеленського?
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27.02.2021 16:40 Відповісти
Так это по командам дерьмака отключили телеканалы мертветчука, не так ли? И если Данилов ничего не делает, то тогда на фоне его ничего не делания кровавый пластырь выглядит так и вообще пособником коллаборационистов, если судить по результатам.
"І до чого тут бізнеспартнер коломойсього мертвечук, один з хазяїв ВАЗеленського?" - до того, что Данилов мешает мертвечуку вести антиукраинскую пропаганду на нашем ТВ, а шоколадка ему всячески помогал это делать. рассчитывая на выход во второй тур президентских выборов себя любимого и откровенную вату типа бойка и тогда у патриота панамы был шанс на победу, всем остальным он проигрывал.
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27.02.2021 16:59 Відповісти
Данілов ніщо, на фоні Кривавого Пастира. Шістка дерьмака, яке проср.ла ракетну програму, як мінімум.
Закриття каналів- ігріща для ідіотів. Де провадження по статті 111 "Державна зрада"?

Що там про Панаму? Давайте, експерД, обгижуйтесь по- повній. Не забудьте про Беліз, Кіпр. Тільки це офшори ВАЗеленського. https://glavcom.ua/publications/ofshorni-tajemnici-zelenskogo-de-prezident-ukrajini-hovaje-svoji-statki-689484.html
А тепер до головного.

Які конретні дії по захисту життів український військових вжив секретар РНБО, у зв'язку з загостренням бойових дій на фронті?
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27.02.2021 17:38 Відповісти
Чайка,ты чего взвыл?Тебе что Данилов не докладывает о своих действиях?И о статье 111 не доложил?Как он посмел?Сядут за клавиатуру и сразу представляют себя центром вселенной,а с какой стороны пушка заряжается и что такое пламягаситель и где он стоит,только из Гугла и знают...
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28.02.2021 07:44 Відповісти
Войтенко от таких баранов как вы и гибнет Украина
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27.02.2021 21:34 Відповісти
Валодя смотайся разведи шо ты как офца?
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27.02.2021 14:06 Відповісти
По нашим позициям кацапы стреляют из минометов и гранатометов, а мы отвечаем стрелкотней в направлении противника? И какая эффективность от подобной ответки? Только огонь на упреждение с разведкой и корректировкой при помощи беспилотников поможет сохранить жизни и здоровье наших бойцов, а делание из нашей армии терпил ее просто уничтожает физически и морально.
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27.02.2021 16:32 Відповісти
А може гуманітарку не пустили в ОРДЛО тому, що дорога була встелена трупами, яких не встигли прибрати?
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27.02.2021 21:26 Відповісти
Хочу мати доступ до вашої газети українською. Не знаю, як це зробити. Дякую
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28.02.2021 10:21 Відповісти
ЗАКАЖИТЕ ПУТИНА ХОТЬ ЗА МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ !!!
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28.02.2021 11:54 Відповісти
 
 