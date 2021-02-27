За минулу добу 11 українських воїнів зазнали поранень і травм, російські окупанти били із забороненої зброї, - штаб
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Від початку поточної доби найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі один раз порушили режим "тиші", втрат серед українських військовослужбовців немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.
Зокрема, біля Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь із 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Унаслідок обстрілу шість військовослужбовців Збройних сил України зазнали осколкових поранень, ще троє воїнів - бойових травм.
У районі населеного пункту Піски окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів із 120-мм і 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Вогнева активність ворога спостерігалася і неподалік населеного пункту Луганське. Тут російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по наших позиціях з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї. На цьому ж напрямку окупанти провели дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій мінами ПОМ-2.
Поблизу Мар'їнки та Лебединського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї. Унаслідок ворожого обстрілу один український захисник зазнав кульового поранення.
Біля Кам'янки окупанти здійснили кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета, а поруч із Південним - ще й зі стрілецької зброї. У передмісті Світлодарська противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.
На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники давали адекватну відповідь, зазначається в повідомленні.
Неподалік Невельського унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав осколкових поранень військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.
Всіх воїнів, які були поранені за минулу добу, оперативно доставили в лікувальний заклад, де їм надається необхідна медична допомога.
З метою негайного припинення вогню УС СЦКК неодноразово направляла запит через СММ ОБСЄ на запровадження режиму припинення вогню. Однак у всіх випадках вони були проігноровані найманцями ОРДЛО.
"Станом на 7:00 27 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, неподалік населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї", - сказано в ранковому зведенні.
Крім того, в п'ятницю підтвердилися побоювання щодо перешкоджання російськими найманцями перетину контрольно-пропускних пунктів. Зокрема, на КПВВ "Щастя" попри складну соціальну і гуманітарну ситуацію, в якій перебувають прості жителі тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, ворог не пропустив гуманітарний вантаж ООН вагою приблизно 136 тонн (11 вантажівок).
Зазначається, що цей вантаж був призначений для навчальних закладів, медичних установ і для соціально незахищених громадян. Наразі вживають заходів щодо повторної доставки вантажу на тимчасово непідконтрольну українському уряду територію України.
Будь ласка, зачекайте...
зеленский с судьям неплохо поживляется в Киеве
И бодро дОклАли говнокомандующему.
Не реальные потери,как до лета 2019,а желаемые для звиздюка с булавой.
Войну закончил не начав!
Отвечу сразу на вопрос, сам бы попробовал,будучи мобиком даже аватары умудрялись насыпать сепарам так,что сидели невысовывались по несколько недель,не взирая на Петено перемирие,ну штрафанут,ну на губу свозят,зато тишина и порядок.
Медвечуки в тылу, пули и мины на фронте. А мы готовы к хим. атаке?
Раненным - жить и выздороветь, путлеру и подпуйловникам - гореть в Огне!
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі.
І до чого тут бізнеспартнер коломойсього мертвечук, один з хазяїв ВАЗеленського?
"І до чого тут бізнеспартнер коломойсього мертвечук, один з хазяїв ВАЗеленського?" - до того, что Данилов мешает мертвечуку вести антиукраинскую пропаганду на нашем ТВ, а шоколадка ему всячески помогал это делать. рассчитывая на выход во второй тур президентских выборов себя любимого и откровенную вату типа бойка и тогда у патриота панамы был шанс на победу, всем остальным он проигрывал.
Закриття каналів- ігріща для ідіотів. Де провадження по статті 111 "Державна зрада"?
Що там про Панаму? Давайте, експерД, обгижуйтесь по- повній. Не забудьте про Беліз, Кіпр. Тільки це офшори ВАЗеленського. https://glavcom.ua/publications/ofshorni-tajemnici-zelenskogo-de-prezident-ukrajini-hovaje-svoji-statki-689484.html
А тепер до головного.
Які конретні дії по захисту життів український військових вжив секретар РНБО, у зв'язку з загостренням бойових дій на фронті?