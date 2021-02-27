За минулу добу 11 українських воїнів зазнали поранень і травм, російські окупанти били із забороненої зброї, - штаб

Від початку поточної доби найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі один раз порушили режим "тиші", втрат серед українських військовослужбовців немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, біля Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь із 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Унаслідок обстрілу шість військовослужбовців Збройних сил України зазнали осколкових поранень, ще троє воїнів - бойових травм.

У районі населеного пункту Піски окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів із 120-мм і 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Вогнева активність ворога спостерігалася і неподалік населеного пункту Луганське. Тут російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по наших позиціях з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї. На цьому ж напрямку окупанти провели дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій мінами ПОМ-2.

Дивіться також: Оприлюднено імена трьох військовослужбовців 58-ї ОМПБр, загиблих унаслідок пожежі в бліндажі 20 лютого. ФОТОрепортаж

Поблизу Мар'їнки та Лебединського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї. Унаслідок ворожого обстрілу один український захисник зазнав кульового поранення.

Біля Кам'янки окупанти здійснили кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета, а поруч із Південним - ще й зі стрілецької зброї. У передмісті Світлодарська противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники давали адекватну відповідь, зазначається в повідомленні.

Читайте також: Крим - це Україна. Ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії, - Байден

Неподалік Невельського унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав осколкових поранень військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Всіх воїнів, які були поранені за минулу добу, оперативно доставили в лікувальний заклад, де їм надається необхідна медична допомога.

З метою негайного припинення вогню УС СЦКК неодноразово направляла запит через СММ ОБСЄ на запровадження режиму припинення вогню. Однак у всіх випадках вони були проігноровані найманцями ОРДЛО.

"Станом на 7:00 27 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, неподалік населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї", - сказано в ранковому зведенні.

Читайте також: Вісьмох українських воїнів поранено, двоє зазнали бойових травм внаслідок ворожих обстрілів, - пресцентр ОС

Крім того, в п'ятницю підтвердилися побоювання щодо перешкоджання російськими найманцями перетину контрольно-пропускних пунктів. Зокрема, на КПВВ "Щастя" попри складну соціальну і гуманітарну ситуацію, в якій перебувають прості жителі тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, ворог не пропустив гуманітарний вантаж ООН вагою приблизно 136 тонн (11 вантажівок).

Зазначається, що цей вантаж був призначений для навчальних закладів, медичних установ і для соціально незахищених громадян. Наразі вживають заходів щодо повторної доставки вантажу на тимчасово непідконтрольну українському уряду територію України.

Читайте також: За добу ОБСЄ нарахувала 30 порушень "тиші" на Донбасі