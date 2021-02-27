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Крим (12756) Порошенко (13233) Електрика (803)

Порошенко: Ми відключили подачу електроенергії до Криму, щойно з'явилися перші міжнародні резолюції, що підтверджують стан окупації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко: Ми відключили подачу електроенергії до Криму, щойно з'явилися перші міжнародні резолюції, що підтверджують стан окупації

Українська влада припинила водопостачання та подачу електроенергії в окупований Крим після консультацій із представниками Меджлісу та після перших міжнародних резолюцій, які встановлювали відповідальність країни-окупанта.

Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в ефірі телемарафону "Крим - це Україна".

"Щойно у нас з’явилися перші резолюції міжнародних організацій, які підтверджували стан окупації, було відключено постачання електроенергії в Крим. Не розмови, не обіцянки, а було забезпечено енергетичну незалежність нашої держави. Припинено імпорт електроенергії, припинено імпорт газу. І припинено постачання електроенергії", – нагадав Порошенко.

"Ахтем Чийгоз був тоді в Криму у вязниці. Я запросив Мустафу Джемілєва, Рефата Чубарова, запросив всіх, хто представляв Меджліс, і сказав: "Ми плануємо це відключити. Ваша думка?" І вони це можуть підтвердити. Вони сказали, що кримські татари щодо відключеня електроенергії нас підтримають", – зазначив Порошенко.

Читайте також: У Трампа було специфічне ставлення до Криму, але під час зустрічі я його переконав, - Порошенко

"З першого дня нашим рішенням було припинено постачання води. Ефективний це крок? Очевидно. І ніхто в цьому не сумнівається", – наголошує п’ятий президент.

"Треба вивчити, що було зроблено. І не для того, щоб критикувати чи не критикувати Порошенка, а для того, щоб знати, які інструменти у тебе в руках. Що вже зроблено, а що ще може бути зроблено", - зазначив він.

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Топ коментарі
+88
Так і є. Тодішній Київ побачив окупацію тільки після того як отримав підсрачника від Заходу і партіоти підірвали пару ЛЕП.
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27.02.2021 09:23
+73
Тогда еще СБУ пригнали, чтобы людей убрать мешающих ремонту ЛЭП.
Все помнят фото, где мужчина сидел в середине бетонной опоры, а его оттуда вытаскивали.
То було дуже "потужно і миролюбно" з боку Сивочолого ГЕТЬмана.
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27.02.2021 09:32
+49
Зрозуміло. Значить підрив електроопори називається "міжнародна резолюція".
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27.02.2021 09:24
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Сторінка 5 з 5
После аварии на Чернобыле, на севере Украины был дефицит эл энергии который покрывался поставками из РФ. А на Юге - перепроизводство. Летом 2014 года, за четыре месяца, было смонтировано 350 км ЛЭП с Юга на Север Украины за деньги ****. В сентябре прошли испытания и в октябре, линия стала под рабочую нагрузку... а через неделю - упали опоры. Так кто ВРЁТ? Порох, или Минтопэнерго? При отключении Крыма - отключался Север Украины и Киев ходил бы с фонариками ночью. Поэтому! Сначала была ЛИНИЯ, а потом отключение!!! Когда закончатся сказочники при власти в этой стране? Порох проиграл выборы в Днепре потому, что был **********, им и остался. Вот вам лишнее подтверждение. "Гетьман" говорите... ну-ну.
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27.02.2021 11:31 Відповісти
Не на юге а на западе после достройки блоков ХАЭС и РАЭС. ЛЭП 750 кВ "Ривненская АЭС - подстанция "Киевская" 347 км. была введена в эксплуатацию только 22 декабря 2015 года. уже год как был Крым отключен и никто не ходил с фонариками. Поэтому не имело значения когда отключили бы Крым, только договорняки и бабло.
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27.02.2021 15:03 Відповісти
Вы неверно все помните. 24 декабря 2014-го года Крым отключили временно, буквально на несколько часов. В итоге был подписан новый договор с кацапами и электрика поставлялась вплоть до ноября 2015-го, когда опоры взорвали. И с фонариками Крым ходил аж до апреля-мая 2016-го, пока кацапы с помощью китайцев не построили "энергомост" с Кубани.
Но я считаю, что договорняки были. Потому что уронили опоры буквально за неделю до подключения первой очереди энергомоста. И ***** лично его подключал.
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27.02.2021 17:03 Відповісти
лживый подонок.
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27.02.2021 11:33 Відповісти
Вранье патологического циничного и наглого лжеца, которому Украина необходима как средство наживы и полного овладения: иметь все и всех, как т. Путин, Назарбаев, Лукашенко и прочие, но избежать судьбы Чаушеско и Януковича...
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27.02.2021 11:35 Відповісти
З якою повагою ти про ***** пишеш.
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27.02.2021 11:36 Відповісти
з чого це "повага"? Це правопис...Може в тебе завтра нахлобучить мисля, що треба зранку виповзати на вулицю раком, а хто не буде виповзати - будеш волати що це "агент Кремля"...Так що усім буде обов*язково раком виповзати?
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27.02.2021 12:16 Відповісти
Пукин *****!
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27.02.2021 11:42 Відповісти
Сьогодні стало зручно користуватись сайтом. Читаєш лише ті пости незалежних користувачів, що заспамила ферма порохоботів. Все інше - шелуха проплачена, яка не варта уваги
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27.02.2021 11:40 Відповісти
Баба жуля жива ещё?
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27.02.2021 11:43 Відповісти
I don`t understand Russia. Do you speak English?
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27.02.2021 11:59 Відповісти
росия с большой буквы? Твоя воровка научила такому уважению к хазяину?
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27.02.2021 18:10 Відповісти
Порошенко: Ми відключили подачу електроенергії до Криму, щойно з'явилися перші міжнародні резолюції, що підтверджують стан окупації - Цензор.НЕТ 6367ПЛЫВУТ ПОРОХОТЫ-СЛАВА ПОРКОШУ!!!
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27.02.2021 11:44 Відповісти
бреше, бреше, бреше і бреше
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27.02.2021 11:48 Відповісти
Ещё и пары годочков не минуло, как Шоколатье Порохатый отхватил пенделя булкодробительного на выборах президентских, ещё не выпрямилась пенделем деформированная его черта главная, дупу тучную разделяющая на полужопия мерзкие, не рассосалась электоратом жестокосердным на его дупе обрюзгшей оставленная вмятина глубокая. А Порош(ен)ку Тошнотворному уже не ймётся, уже терпеть не в мочь - уже жаждет, вожделеет и желает любострастно Барыга Шоколадный своего возвращения скорейшего, пришествия второго, чтобы вновь томиться бесконечно на каторге сладостной власти государевой, не щадя "Бриони" своего бурлаком согбенным влачить натужно громадьё полномочий державных, разделять самовластно и перенаправлять по прихоти своей потоки лавандосовые, помыкать барственно халдеями подхалимными, вершить надменно судьбы лохмандеев ничтожных.
Но не развеялась злоба непримиримая электората тарифами и мародёрством замордованного - не светит Мародёру Порохатому булава президентская, хоть бы все порохоботы упоротые с натуги пополам треснули.
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27.02.2021 11:59 Відповісти
Пєцє-клєптоману без влади ніяк не можна. Як же він буде корупційні схеми будувати? Порошенко: Ми відключили подачу електроенергії до Криму, щойно з'явилися перші міжнародні резолюції, що підтверджують стан окупації - Цензор.НЕТ 2686
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27.02.2021 12:03 Відповісти
По справі щось можете сказати, чи тільки лайно лити? Порошенко: Ми відключили подачу електроенергії до Криму, щойно з'явилися перші міжнародні резолюції, що підтверджують стан окупації - Цензор.НЕТ 4372
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27.02.2021 12:22 Відповісти
Канал перекрив Андрій Сенченко з тодішнім начальником каналу, за що Порошенко начальника зняв з роботи. До Сенченка приїзжав покійний Мирімський і пропонував 20 млн. бакінських за відкриття каналу. Сенченко попереджав, що хто заговорить про подачу води - той взяв гроші! Зараз ставки набагато виросли.
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27.02.2021 12:05 Відповісти
А зачем же тогда активисты взорвали ЛЭП? Она что недействующая была? А насчет воды нужно почитать статью кого то из начальства Северо крымского канала - к нему кацапы сразу после перекрытия подошли с чемоданом в котором было 20 000 000 зелени, но он не взял они пошли дальше и сразу же Кролик и Петя начали вспоминать что тамженашилюди, после того как пошла огласка разговоры про подачу воды прекратились.
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27.02.2021 12:15 Відповісти
Хоч Петро й зробив багато чого доброго, але відключення електроенергії та перекриття води - не його заслуга, а народу. Щось він запистівся уже. Інколи краще промовчати.
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27.02.2021 12:20 Відповісти
Здається Пєця тільки П'ять найбільших арсеналів військових висадив у повітря. Що він ще доброго зробив? Може я щось пропопустив?
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27.02.2021 12:38 Відповісти
Таки пропустив. Відлучайся вже від юліної ц-ки. Порошенко: Ми відключили подачу електроенергії до Криму, щойно з'явилися перші міжнародні резолюції, що підтверджують стан окупації - Цензор.НЕТ 6747
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27.02.2021 12:41 Відповісти
Якщо добре покапати то виявиться, що майже все добре що начебто зробив порош, зроблено громадкістю чи під її тиском часто наперекір владі. Його це брехливе "патріотичне" слово, ніяк не діло.
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27.02.2021 14:45 Відповісти
Якщо ще краще покопати, то виясниться, що НІ ОДНА ВЛАДА хорошого добровільно не робить.
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27.02.2021 17:28 Відповісти
Ой лихо, не Петрусь - знову бреше.
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27.02.2021 12:21 Відповісти
рошенко. ти тільки успішно підривав військові склади. якщо не помиляюсь 5 складів. вирощував олігарха медведчука з його каналами, самолетами. впроваджував ротердамами.
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27.02.2021 12:31 Відповісти
Гнида
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27.02.2021 13:01 Відповісти
Ну-ну. Електропостачання в Крим почали припиняти ті, хто електроопори почав підривати, а не це брехливе чмо. Йди з пуйлом "обніматися".
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27.02.2021 13:22 Відповісти
А як закупівля електроенергії з рашки ?
Не жме вашу совість та звалений патріотизм ?
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27.02.2021 15:45 Відповісти
Швидше би вже Порох знову сів і крісло Президента України !
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27.02.2021 13:28 Відповісти
Це в якій альтернативній реальності таке буде?
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27.02.2021 13:50 Відповісти
надеюсь не будет , но рвется напролом , несчитаясь с жертвами , но чурок , воров и рыгов обходит
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27.02.2021 15:51 Відповісти
Звичайно, краще буде, якщо Бойко чи мертвечук стануть, або це зе-чмо залишиться.
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27.02.2021 17:30 Відповісти
нашей стране нужны новые политики , старые ниче хорошего для граждан не делают
надеюсь такие найдутся
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27.02.2021 18:57 Відповісти
Брехлива свиня знову краде заслуги "цинічних бендерівців".
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27.02.2021 14:12 Відповісти
а чого ці цинічні досягли без Порошенка ?
можна хоч один здобуток назвати.
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27.02.2021 15:41 Відповісти
ВСЬОГО.

Все, що досягнуто- досягнуто всупереч брехливій свині.
Приклад? А про що тут говориться?
ПРИПИНЕННЯ ПОДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДО КРИМУ
БЕЗ порошка (поки він гендлював в Панамі)- помирали під Іловайськом,
БЕЗ брехливого- виходили з-під Дебальцева
БЕЗ мародера- припиняли торгівлю вугіллям з лугандоном

ЯКИХ іще тобі ... здобутків не вистачає?
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28.02.2021 02:55 Відповісти
Тобто зараз вас мотивувати нікому. Тому і досягнень немає. Навіть всупереч.
А я от так задумалась.....може ваших досягнень ніколи і не було ?
Бо тоді чому вони припинились з завершенням каденції Порошенка ?
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28.02.2021 08:43 Відповісти
Як це "припинились"?

А закриті проросійські телеканали? А справа проти шарія?
Закриття каналів- це ж в рази більше, ніж всі паради ПО і борщі, зхряпані ним по частинам ВСУ.
Мої досягнення? Та, можливо їх і не було, але ж я і не кричу, що я припинив енергопостачання Криму і всіх спас. А можливо і були мої досягнення..., але ж НЕ З ВАМИ їх обговорювати. Як вважаєте?
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28.02.2021 11:54 Відповісти
Байден закрив ті анали. Зеля ніколи б не посмів. Справа проти шарія з тієї з опери. Питання чому ДВА роки п'ята колона жила собі спокійно і з насолодою паплюжила все українське ? Не соромно, що американський президент припинив всю цю вакханалію ? До речі. А чого вата татаров при зеленському і досі працює ? Чому портнов керує судами ? Чому зеля закуповує електроенергію в кацапів ?
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28.02.2021 13:27 Відповісти
Байден-байденом, але ж рота роззявляв зеля. Доречі Байден бував і за Порошенка. Та і без байденів можна було б не роздавати канали, підприємства та посади агентові путіна під верески "армовір!!!". Це ж -питання елементарної порядності і страху сорому? Але ж ні...
Щодо зелі- він теж не цукерка, однак стаття- про активізм пороша, отже дотримуймося теми обговорення. Бо так можна договоритися, що порошенко вкрав меньше януковича (хоч сумнівно), і за це його треба нагородити і призначити компенсації, ха-ха!
Кожному- своє.
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28.02.2021 14:38 Відповісти
Якщо людина бреше це дуже погано. Це зовсім погано.
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27.02.2021 14:25 Відповісти
Це вже навіть не брехня, це як сказати що сонце встає на заході, маразм.
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27.02.2021 14:48 Відповісти
Так само як зеленський скасовував звання зрадникам, які вже давно скасовані попередником ? Порошенко: Ми відключили подачу електроенергії до Криму, щойно з'явилися перші міжнародні резолюції, що підтверджують стан окупації - Цензор.НЕТ 832
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27.02.2021 15:42 Відповісти
Как то, что зеленский придурок отменят то, что порош маразматик?
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27.02.2021 16:07 Відповісти
Неправда, если бы не активисты и Семенченко электроэнергия и газ до сих пор бы поступали в оккупированный Крым. Порошенко надеется что люди забыли как было. А оккупацию не надо подтверждать это очевидный факт.
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27.02.2021 15:53 Відповісти
С Порохоботиками понятно. Так а где же Зелебобики?
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27.02.2021 16:25 Відповісти
Нові методички отримують. У них "раздвоєніє лічності" приключилось. Занадто широкий шпагат виявився. Топили за мацкву, а тут нежданно преЗЕдент патріотом став. Порошенко: Ми відключили подачу електроенергії до Криму, щойно з'явилися перші міжнародні резолюції, що підтверджують стан окупації - Цензор.НЕТ 7091
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27.02.2021 17:32 Відповісти
От похоти ребрендинга в гаранты Петра Лексеича "трясе як Тарасову хату"© - ещё бы(!), такое бабло в Украине дерибанится и всё мимо офшора Барыги Порохатого.
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27.02.2021 17:15 Відповісти
Даже читать форум не буду весь под этой статьей. Все так же хутинские пуесосы истерят ненавистью и задолбавшими кацапскими методичками на Пороха. Теперь это у гнид пожизненно
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27.02.2021 18:14 Відповісти
Брехло соевое. С одной стороны, боялся, а с другой - торговался. "Патриот" недоделаный!
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27.02.2021 18:20 Відповісти
Вот же ж брехло! 22.08.17 Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой Украины, - Джемилев. ВИДЕО
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27.02.2021 18:44 Відповісти
Врет конечно. Своего мнения нет значит, раз ждал чьи то резолюции.
А правда в другом. Семен с патриотами устроил Блокаду и жд путей и подрыв ЛЭП на Крым!
А ты, Барыга, нанял Амброськина, что пытался устроиться ментом в уже оккупированный Крым, но те не взяли его, а ты подобрал! И донецкие менты под руководством этого Амброськина растягивала добровольцев и патриотов с путей заблокированных!
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27.02.2021 19:48 Відповісти
Це хто там, Семенченко патріот?! Ну блін... то звіздець...
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27.02.2021 21:17 Відповісти
Брехло!
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27.02.2021 20:04 Відповісти
Потрох всегда потрох,даже переобутый.
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27.02.2021 20:52 Відповісти
Как обычно ватноголовые псевдопатриоты все перекрутили. Думают что Запад сам по себе решил применять меры и начать вводить санкции. Если бы это было правдой, то почему они со времени прихода к власти Зе вообще больше ничего не вводят? И чего "патриоты" сейчас электроэнергию из рашки и белорашки не отключают?
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28.02.2021 02:39 Відповісти
Петр Порошенко войдет в историю, как политический лидер, изменивший историю взаимоотношения власти с народом. Революция Достоинства при его каденции вышла на Правительственный уровень.
Главе государства в трудное время российской военной оккупации в Крыму и на Донбассе удалось объединить самых разных людей ради достижения общей цели.
Испытывая сильнейшее противостояние со стороны пророссийских олигархов-миллионеров, депутатов-коррупционеров из «Оппоблока» и Лидера партии «Матькiвщина» он сумел провести тотальное Е-декларирование, которое высветило, что Украина - самая богатая страна в Европе, в которой проживают тысячи «Корейко», никогда не переступавших порогов Налоговых инспекций.
Украина получила от международных доноров на проведение необходимых реформ и защиту своих границ $ 40 миллиардов, а Россия по решению Суда должна выплатить господину Михаилу Ходорковскому $ 50 миллиардов, а также оплатить судебные издержки в $ 65 миллионов. В народе это называется «удар ниже пояса». Такому унижению московский царь еще не подвергался.
Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины за время своей каденции методически наносил Московии одно поражение за другим на политическом, экономическом и углеводородном поприще.
Даже откровенные враги Гетьмана признали, что украинский Политик мощно продавливал один дипломатический успех за другим. Главе независимой Украины за короткий срок удалось убедить Запад признать Россию террористическим государством и сформировать мощную мировую проукраинскую коалицию, в которую входят сорок стран, начиная от Японии и Австралии и до США и Канады. Страны-союзницы обеспечивают серьезную финансовую и военную поддержку Украине в ее борьбе с российскими православными оккупантами, чтобы не допустить осуществления коварного плана князя Темнейшего: «в 20-м году закрыть украинский вопрос» и превратить Украину в одно большое «ДЫНЫРЫ».
Заслуга Петра Порошенко состоит в том, что он не боится говорить вслух об оголтелом сатанизме северного соседа и призывает весь мир на борьбу с православным фашизмом для сохранения жизни на земле.
В истории еще не зафиксировано такого случая, чтобы на травлю одного человека, тратились астрономические суммы российских нефтедолларов.
-Так почему же 75% населения, посетивших выборы 21 апреля 2019 года, возненавидели Порошенко? - спрашиваю я себя. И не нахожу ответа.
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28.02.2021 10:40 Відповісти
Довбню, Крим захопили ще ДО ВИБОРІВ.
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28.02.2021 13:28 Відповісти
Кацапи,*ля.
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28.02.2021 14:23 Відповісти
та ясно, що ти дятєл Порошенко: Ми відключили подачу електроенергії до Криму, щойно з'явилися перші міжнародні резолюції, що підтверджують стан окупації - Цензор.НЕТ 4256
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28.02.2021 17:50 Відповісти
Порошенко: Ми відключили подачу електроенергії до Криму, щойно з'явилися перші міжнародні резолюції, що підтверджують стан окупації - Цензор.НЕТ 1878
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28.02.2021 15:18 Відповісти
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