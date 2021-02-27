Данілов: "Є пропозиція, щоб двома термінами обмежити тривалість повноважень народних депутатів"

Зараз на рівні керівництва країни обговорюється ідея обмеження максимальної тривалості повноважень народних депутатів Верховної Ради України двома термінами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я можу сказати, що є пропозиція для того, щоб двома термінами обмежити тривалість повноважень народних депутатів. Два терміни максимально відпрацював - і покажи себе суспільству", - зазначив Данілов.

За його словами, в Україні поширена практика, коли у Верховній Раді роками перебувають одні й ті ж люди.

"У нас, якщо в п'яти політичних партіях не побував, то це вже не політик", - додав Данілов.

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