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Новини Політика України
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ВР (11730) Данілов (1191) депутат (1577)

Данілов: "Є пропозиція, щоб двома термінами обмежити тривалість повноважень народних депутатів"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов:

Зараз на рівні керівництва країни обговорюється ідея обмеження максимальної тривалості повноважень народних депутатів Верховної Ради України двома термінами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я можу сказати, що є пропозиція для того, щоб двома термінами обмежити тривалість повноважень народних депутатів. Два терміни максимально відпрацював - і покажи себе суспільству", - зазначив Данілов.

За його словами, в Україні поширена практика, коли у Верховній Раді роками перебувають одні й ті ж люди.

"У нас, якщо в п'яти політичних партіях не побував, то це вже не політик", - додав Данілов.

Читайте також: Нардеп втратить мандат, якщо суд визнає його винним у "кнопкодавстві", - Разумков
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Топ коментарі
+16
Слуги убирают конкурентов
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27.02.2021 09:51
+15
При всем популизме - здравая идея. У нас там в Раде есть такое тело, Звягильский Ефим Леонидович. "Красный директор", владелец шахт на Донбассе. Тело последовательно сидело во всех созывах ВР, с 1990-го года. Вернее, как раз не сидело, в зале в работе его видели только на принятии присяги и на сложении полномочий. Но зато его карточка прекрасно голосовала за регионалов. И вот нахрена нам этот цирк?
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27.02.2021 10:08
+14
Заигрывание с лохторатом.
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27.02.2021 09:50
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!00% "ЗА" !!!! Первый срок лет 10-12, а как откинулся сразу второй срок "контрольный" года на 3-4....
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27.02.2021 10:21 Відповісти
Есть встречное предложение:
-Клоунов на фуй с власти
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27.02.2021 10:22 Відповісти
Есть предложение дать право народу давать депутатам "люлей" в том случае, когда они реально начинают тупить, а президента за уши водить принародно. Депутаты любят "люлей".
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27.02.2021 10:26 Відповісти
Это вряд ли введут. Ну и вдобавок даже если бы это произошло, это бы не имело обратной силы, и те кто там уже "корни" пустил могли бы еще два срока свободно быть. " Обнуляторы" типа. Хотя сама по себе идея неплохая, не больше двух сроков, и уменьшить число депутатов на треть, за прогулы лишать мандата, за не персональное голосование 3 года условно , за невыполнение предвыборных обещаний на 50% к середине каденции лишать мандата, при наличии второго гражданства запрет избираться, при сокрытии этого три года общего режима. - но это все не с нашим " украинским счастьем".
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27.02.2021 10:28 Відповісти
А він про навантаження на Пенсійний фонд Украіни подумав? Це всі будуть отримувати пенсію як Народні Депутати України!!!
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27.02.2021 10:30 Відповісти
Закрепить в Конституции только 2 партии и запретить депутатам менять партии. Все!
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27.02.2021 10:30 Відповісти
Нет не все.Нужно избирать не партии а человека независимо от какой он партии и механизм отзыва избраного депутата независимо от решения его партии.
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27.02.2021 10:35 Відповісти
А может только одну партию, как было в совке?
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27.02.2021 10:55 Відповісти
Не с того боку взялись,сперва надо запретить родственников в ВР Украины а то уже там целые династии пригрелись.
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27.02.2021 10:32 Відповісти
Нигде в мире такого нет. Очередной развод зебилов, вместо того чтои бороться с олигархами и коррупцией.
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27.02.2021 10:36 Відповісти
Один раз - не питарас. Данілов: "Є пропозиція, щоб двома термінами обмежити тривалість повноважень народних депутатів" - Цензор.НЕТ 3008
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27.02.2021 10:50 Відповісти
Насправді, недолуга ідея... Я б краще механізм відкликання депутатів прописав... Ну і непогано було б кандидатам здавати тест на IQ і якийсь простенький іспит на загальний рівень знань...
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27.02.2021 10:53 Відповісти
Було б доцільно. відкликали виборці і все - хрест на майбутньому повторному депутатстві. Тоді б вже яйца не чухали б, а виконували волю виборців.
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27.02.2021 18:31 Відповісти
Какой нах.-двумя годами,в условиях войны.Не справились-на ввыход. Данілов: "Є пропозиція, щоб двома термінами обмежити тривалість повноважень народних депутатів" - Цензор.НЕТ 8367
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27.02.2021 10:55 Відповісти
Ограничивать депутата двумя сроками? Очередной зедебилизм, который "слуги" могут принять на ура. Ведь в их фракции 90% новорожденных депутатов, которые, идя на второй срок, в разы уменьшают себе конкуренцию. Давайте запретим спортсменам выигрывать больше двух соревнований, ученым делать больше двух открытий, врачам больше двух операций... Идиоты, б-ядь! Данілов: "Є пропозиція, щоб двома термінами обмежити тривалість повноважень народних депутатів" - Цензор.НЕТ 1801
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27.02.2021 10:57 Відповісти
Не мешало бы спортсменам НЕ давать выступать более два раза на чемпионатах, особенно страрикам-худболистам....Ученые тоже тырят идеи студентов и не дают им продвинуться....Количество операций в неделю у врачей нормальных клиник за границей тоже ограничено для исключения вреда пациентам от переутомления врача....А уж прихлебателей дупутатов давно пора гнать в шею, если толку нет от двух сроков! Чем лучше презов? Или как Х...пусть жируют?
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27.02.2021 14:34 Відповісти
Група народних депутатів зареєструвала законопроєкт, в якому пропонується запровадити адміністративну відповідальність за образу правоохоронців при виконанні ними службових обов'язків, а також посилити відповідальність за дрібне ***********.
Як передає Укрінформ, проєкт закону №5050-1 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі та гідності громадян та працівників правоохоронних органів" оприлюднено на сайті Верховної Ради.
У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт має на меті запровадження адміністративної відповідальності за образу поліцейських, працівників Державної прикордонної служби при виконанні ними службових обов'язків, а також членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону під час залучення їх до охорони громадського порядку.
Пропонується також посилити адміністративну відповідальність за вчинення дрібного *********** (ст. 173 КУпАП) в частині збільшення розміру адміністративного штрафу та запровадження окремої правової кваліфікації повторності таких діянь.
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27.02.2021 11:02 Відповісти
Щось кацапією смердить від цього законопроекту.
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27.02.2021 11:47 Відповісти
а этой неделе точно такой же закон приняли в кацапстане. совпадение??
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27.02.2021 11:54 Відповісти
Та де там... Зовсім не співпадіння.
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27.02.2021 15:16 Відповісти
Тоді будуть як "За двома зайцями" - "тітка Галька просила передати,що ви падлюка". Нехай шукають і штрафують тітку Гальку
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27.02.2021 18:35 Відповісти
а після 1 строчної перерви знов можна 2 строки?
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27.02.2021 11:11 Відповісти
Можна, тільки треба гарненько "обнулити".
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27.02.2021 18:41 Відповісти
Это мало что даст. Выше сказано, что надо делать выборы каждый год. Затраченные на частые выборы деньги, оправдают себя многократно. Выборы раз в 5 лет годятся только для стран с развитыми демократией и экономикой.
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27.02.2021 11:13 Відповісти
Раз в месяц! Раз в год это редко! Хотя бы раз в квартал! Данілов: "Є пропозиція, щоб двома термінами обмежити тривалість повноважень народних депутатів" - Цензор.НЕТ 6513 Данілов: "Є пропозиція, щоб двома термінами обмежити тривалість повноважень народних депутатів" - Цензор.НЕТ 5353
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27.02.2021 11:43 Відповісти
...в 95-й Данілов: "Є пропозиція, щоб двома термінами обмежити тривалість повноважень народних депутатів" - Цензор.НЕТ 2856
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27.02.2021 11:44 Відповісти
Это мало что даст, пока мы тупо "выбираем" из ставленников олигархата. Так как в бюллетень попадают только они через многомиллионный денежный залог. Нигде в мире такого безобразия нет.
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27.02.2021 11:16 Відповісти
На выборах в депутаты ВР в 2019 залог был 41700гр. Где здесь многие миллионы? Изучите изначально вопрос, во многих, если не большинстве государствах применяется в той или иной мере денежный залог для кандидатов.
http://www.rfsv.ru/education/obuchenie/izbiratelnyi-zalog-na-parlamentskikh-vyborakh-zarubezhnyi-opyt
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27.02.2021 11:31 Відповісти
Статья о ВР. А что вас смущает в залоге? Если вас готовы поддержать, то вы можете собрать необходимую сумму. Если вы выйдете во второй тур, то залог вам вернут. А как вы вообще представляете себе выборы? Формируется избирательный фонд,ты который поддерживающие вас граждане вносят пожертвования, а из него оплачивается взнос, работа штабов и агитация. Взнос является просто барьером от неадекватных граждан и компенсирует затраты ЦИК на печатание имени кандидата в бюллетене и информационного листка.
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27.02.2021 11:55 Відповісти
Я говорю вообще о наших выборах. На выборах президента залог был 2,5 млн. На следующих планируется 10 млн. На выборах мэра Киева залог был 4 млн. В странах ЕС и северной Америки залог на любых выборах не превышает средней зарплаты по стране за месяц. А во многих станах (в том числе Польша) нет никакого залога на выборах президента.
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27.02.2021 13:05 Відповісти
http://cikrf.ru/activity/relevant/detail/30554/
Надо подписи избирателей в поддержку собирать, а не за деньги олигархов. Нам оптимальным есть система выборов Польши, где чтобы попасть в бюллетень по кандидатам в президенты, необходимо собрать 100 тыс подписей избирателей. Это оптимальное количество. Большее количество нельзя допустить, так как это в угоду олигархам. Так как тогда без админресурса не собрать подписи.
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27.02.2021 13:07 Відповісти
А сбор подписей что то принципиально меняет? Нужно организовать работу штабов, оплатить работу сборщиков, канцелярские принадлежности, помещения, транспорт, питание, униформу и по. Уверяю вас, внести залог намного проще. Так что в этом вопросе мы несколько демократичной Польши.
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27.02.2021 13:35 Відповісти
Собрать 100 тыс подписей не так то уж дорого. У нас когда-то надо было собрать дикие 1 млн, а сейчас в Узбекистане тоже 1 млн. Это конечно дорого, недемократично и вряд ли можно собрать 1млн без админ ресурса. На это было рассчитано. И сбор подписей не только в Польше, но и в явном большинстве стран ЕС. Посмотрите ссылку, которую я дала. Поэтому надо строить у себя ЕС, а не надо создавать свои образцы "демократии", а потом удивляться почему у нас феодальная кланово-олигархическая система.
Притом все идет к тому, что скоро можно будет собирать подписи через интернет. Многие страны уже проводят эксперименты в этом отношении. Но даже пока этого нет, то надо собирать подписи на подписные листы, как это у людей.
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27.02.2021 14:23 Відповісти
Ну попробуйте собрать хоть 100 подписей. Нужно придти, рассказать свою программу, убедить человека и чтобы он обязательно ещё оказался с паспортом. Кому легче это все сделать: никому неизвестному новичку или прожженному политику?. Кстати в РФ, с 2008, как раз для непарламентских партий нужно собирать подписи. А это практически невозможно сделать, поскольку ЦИК их просто бракует, находя поддельные.
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27.02.2021 14:47 Відповісти
В любом случае, если идем в ЕС, то нужно как в ЕС, а то что у нас это главная опора олигархии. Поэтому там такого и нет. Полагаю, что в процессе принятия такой системы надо не изобретать велосипед, а получить подробные консультации в Польше и иных странах, использующих такую систему. Притом все записать на видео и вывести в интернет. Чтобы каждый украинец, без посредников, ознакомился с рекомендациями. Чтобы нас наши не дурили.
Во многих странах, при проверке, оказываются недействительными какое-то количество подписей. Есть даже такие избиратели, которые хотят поддержать претендента, а свои данные не хотят раскрывать, поэтому придумывают. Притом, что наверно в большинстве стран предъявлять паспорт не нужно. Но это не значит, что обнаружив случаи недействительности, надо браковать все подписи за претендента. Надо, например, собрать на 20% больше подписей. Если обнаружится, что примерно 10% недействительно, то общий список подписей проходит. И как сказано в ином моем комментарии, что мы можем утвердить свое число, которое значительно меньше 100 тыс. Но больше 100 тыс допускать нельзя. Кроме того, возможно претендентам на президенты, которые первый раз идут на выборы и их мало знают, следует дать возможность собирать несколько меньшее количество подписей.
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27.02.2021 15:27 Відповісти
А если окажется, что собрать 100 тыс подписей все же дороговато, то нам никто не мешает установить иное число. В ссылке, мною приведенной, показано, что во многих демократических странах, обязательное число подписей намного меньше чем 100 тыс.
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27.02.2021 14:51 Відповісти
И почему кто-то должен рассчитывать на пожертвования? Там где пожертвования, то получается "пожертвования" от олигархов и естественно и обязательства. А потом никак не могут понять откуда у нас кланово-олигархическая система.
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27.02.2021 13:14 Відповісти
Если вы уверенны в своей победе, то никто не запрещает вам вести избирательную кампанию на собственные средства. Нет денег - возьмите кредит. Все равно вам их после победы на выборах вернут.
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27.02.2021 13:32 Відповісти
Как я уже сказала, что в странах ЕС залог на выборах президента не превышает средней месячной зарплаты по стране. Несмотря на то, что там тоже могут брать кредиты (притом что под явно более низкие проценты) и несмотря на то, что во многих странах победителям или финалистам возвращают залог. Это главное.
Поэтому надо принимать демократические правила ЕС, а не придумывать какие-то хитрости и увертки в угоду интересам олигархов и обманывать народ, что у нас чуть ли не самые демократические выборы в мире. И еще появляются циничные возмущения, что в ЕС нас не принимают.
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27.02.2021 14:04 Відповісти
Я говорю вообще о наших выборах. На выборах президента залог был 2,5 млн. На следующих планируется 10 млн. На выборах мэра Киева залог был 4 млн. В странах ЕС и северной Америки залог на любых выборах не превышает средней зарплаты по стране за месяц. А во многих станах (в том числе Польша) нет никакого залога на выборах президента.
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27.02.2021 11:53 Відповісти
Данилов -тролль 80го уровня.Такого даже в США нет.
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27.02.2021 11:30 Відповісти
Выборы должны проходить только на мажоритарной основе а членство в определённой партии просто должно давать за счёт имиджа партии намного больший шанс избраться.
И запретить в раде любые большинства и коалиции. Каждый должен отвечать за свои действия самостоятельно. Ничего коллективного бессознательного.)
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27.02.2021 11:36 Відповісти
Я не підтримую, бо до влади завжди буде приходити нове проплачене господарями стадо баранів - депутатів.
Просто людям треба брати відповідальність за свій вибір. Не голосувати за гречку та не облещуватись цяцянками з олігарх тв.
Краще зробити реальну процедуру відкликання депутата.
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27.02.2021 11:46 Відповісти
Ідея у вас правильна. Та нинішній склад ВР, скоріш за все, не спроможний ЇЇ втілити в життя, ообливо враховуючи наявність монобільшості з трускавецьким лікнепом. Вони ж не будуть рубати той тоненький *****, на якому сидять.Ну а за гречку, пані Ксенія, вам на Волині відомо як роздавали гречку кандидати мажоритарщики: комуняка мартинюк, криворота литвино-ригівка ващучка, прокійний вже литвіновець єремєєв і його дружбан івахів, місцевий курячий барон мартиняк. Сам був свідком, як агітаторки такого собі палиці пропонували в Луцьку так звану матеріальну допомогу (це ніби 2012рік). Жаль що не мав при собі апаратури для запису.Сусідка потім сказала, що це були вчительки з14 школи і вона з ними працювала.
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27.02.2021 12:25 Відповісти
Палиця і нині всіх скупив. Тепер в Луцьку сидить його мер, якого приписали ніби в заступники почилого попередника. Навмисне відтермінували вибори, щоб народ забув хто був при Романюку. Палиця пропіарив цього нікчему, його ж і обрали.
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27.02.2021 15:14 Відповісти
Беруть гречку тільки тому, що вважають, що нема за кого голосувати. В принципі вони праві. Тому вважають, що "з поганої вівці хоч шерсті клок". Було б за кого голосувати, то голосували б не за гречку. Тим більше, в моєму місті я не чула про реальні випадки голосування за гречку. Це напевне якісь спекуляції тих за кого не проголосували.
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27.02.2021 12:43 Відповісти
Вони праві ?
Та це їх стрижуть, і нас всіх разом з ними.
Оце називається інфантильне населення. Та в Європі вже б на страйки виходили. І свого би домоглись. А в нас бараниська.
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27.02.2021 15:11 Відповісти
У нас населення дуже неактивне, бо наші предки пережили голодомор, тому тепер вважають, що щоб хоч якось вижити, то сидіти тихо.
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27.02.2021 16:08 Відповісти
Зовсім не підтримую, популістична пропозиція. Люди голосую за тих кого знають і за їх партію, тому нічого не зміниться окрім зменшення рівня досвіду у депутатів. Пропоную зменшення терміну роботи президента і ради до трьох років, як показує досвід навіть двух років достатньо щоб зрозуміти хуізху.
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27.02.2021 11:49 Відповісти
Есть другое предложение.Если тадепут не исполняет за один срок свою депутатскую программу и обещания,то по окончании каденции получает пожизненный срок куме.
-Так.Як на горе Агоре в Древней Греции.Як,що Закон поганий запропонував,та його не пiдтримали,то той хто подавав той Закон,стрибаэ з гори Данілов: "Є пропозиція, щоб двома термінами обмежити тривалість повноважень народних депутатів" - Цензор.НЕТ 2634
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27.02.2021 12:05 Відповісти
такие мрази как шуфрич будут асфальт грызть, в дерьме купаься... верещать, что только через суд нужно это доказать...
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27.02.2021 12:10 Відповісти
Может вообще упразднить это законодательный орган? Дебилы блдь.
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27.02.2021 12:25 Відповісти
Бред. Организация ротации фотографов.
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27.02.2021 12:41 Відповісти
І одного терміну достатньо-вистачить накраденого і дітям,онукам на 100 років...
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27.02.2021 12:50 Відповісти
Вибирай нарід депутаН від "слуг урода", "шопоту" і "котів у мішку з подвійним громадянством". Буде тобі "щастя".
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27.02.2021 12:55 Відповісти
Предлагаю двупалатный Парламет. Два срока в одной палате, потом два срока в другой! И затем все сначала, то в одной, то в другой до бесконечности
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27.02.2021 13:15 Відповісти
Монозброд і ЗЖОПам уже треба заборонити депутатські повноваження.
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27.02.2021 13:45 Відповісти
Давно пора закрыть эту дойную кормушку для некоторых депутатав ВР , просиживающие в стенах ВР по 3-4-5 и более сроков!! Как Ильичи В Мовзолее!! За эти годы они, эти воры -депутаты, стали неофициальными мультимиллионерами, на взятках, по лобированию законов Олигархата!!
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27.02.2021 14:09 Відповісти
Одного дурня досить щоб розвалити країну, це для адмінстраторів, (які викидають чомусь мене , а не проплачених ботів з ферм оліграхії) поясню, що це слова Наполеона Боанапарта, це я розумію. А чому я повинен обмежувати в термінах розумних і порядних, наприклад б/у нардепа Кармазіна? От цього я не розумію! У зелених все через пряму кишку. Замість того щоб обмежити ймовірність проходження кандидатів: наркоманів, алкоголіків, убивцm ( як Лозинський), чи просто ідіотів, якимись елементарними публічними тестами в залі, де їм після їх відповіді і отримання позитивних результатів при журналістах і всіх бажаючих вручити їм посвідчення кандитата. А не мати нардепа і лікуватись в дурці від наркоманії.
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27.02.2021 15:55 Відповісти
Двумя руками За. Может хватит таким как дермач воду каламутить?
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27.02.2021 16:27 Відповісти
З тими депутатами дійсно треба щось робити, бо може бути так як колись з членами Політбюро - на пенсію не виходили, а помирали на робочому місці.
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27.02.2021 18:45 Відповісти
И количество депутатов тоже сократить
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27.02.2021 18:50 Відповісти
Юльки, после этого нововведения, где старуха процентщица новыми прическами выпендриваться будет. Вонялки мертветчука по которым она регулярно ходила закрыли,а теперь еще и в Раду не пустят
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27.02.2021 18:55 Відповісти
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